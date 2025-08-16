US Open Mixed Doubles: forfait eccellenti, Sinner resta senza compagna. Musetti-Paolini entrano in tabellone
Non tutto va come previsto alla vigilia dell’edizione 2025 del nuovo formato del doppio misto dello US Open. A meno di una settimana dal via sono arrivate tre defezioni pesanti: Paula Badosa, Tommy Paul ed Emma Navarro hanno annunciato il loro ritiro dal tabellone.
Il forfait di Navarro ha conseguenze dirette sul numero uno del mondo Jannik Sinner, che rimane senza compagna. L’altoatesino, secondo regolamento, ha tempo fino alle ore 14 di domenica 17 agosto (ora di New York) per trovare una nuova partner e mantenere l’accesso diretto al tabellone, in virtù del ranking combinato. Qualora non riuscisse a riparare, la sua presenza nella competizione resterebbe in dubbio, con la possibilità concreta che decida di concentrare tutte le sue energie sulla difesa del titolo in singolare maschile.
Nel frattempo, il tabellone si è riorganizzato. Jessica Pegula e Jack Draper hanno deciso di fare coppia e, grazie al loro ranking combinato, sono entrati direttamente nel main draw. I ritiri hanno inoltre favorito l’ingresso diretto di una coppia italiana: Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti.
Tra le altre coppie confermate, spiccano nomi di grande prestigio: Iga Swiatek con Casper Ruud, Elena Rybakina con Taylor Fritz, Amanda Anisimova con Holger Rune, Belinda Bencic con Alexander Zverev, e Mirra Andreeva con Daniil Medvedev.
Il torneo propone anche diverse wild card di lusso, con coppie molto attese come Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, Olga Danilovic e Novak Djokovic, Madison Keys e Frances Tiafoe, Taylor Townsend e Ben Shelton, Venus Williams e Reilly Opelka, oltre agli italiani Sara Errani e Andrea Vavassori.
Resta ora da capire se Sinner riuscirà a trovare una nuova compagna di viaggio in tempo utile o se preferirà rinunciare alla competizione.
Accesso diretto
🇺🇸 Jessica Pegula / 🇬🇧 Jack Draper
🇵🇱 Iga Swiatek / 🇳🇴 Casper Ruud
🇰🇿 Elena Rybakina / 🇺🇸 Taylor Fritz
🇺🇸 Amanda Anisimova / 🇩🇰 Holger Rune
🇨🇭 Belinda Bencic / 🇩🇪 Alexander Zverev
🇷🇺 Mirra Andreeva / 🇷🇺 Daniil Medvedev
🇮🇹 Jasmine Paolini / 🇮🇹 Lorenzo Musetti
Wild Card
🇺🇸 Madison Keys / 🇺🇸 Frances Tiafoe
🇷🇸 Olga Danilovic / 🇷🇸 Novak Djokovic
🇬🇧 Emma Raducanu / 🇪🇸 Carlos Alcaraz
🇺🇸 Taylor Townsend / 🇺🇸 Ben Shelton
🇺🇸 Venus Williams / 🇺🇸 Reilly Opelka
Restano da assegnare altri tre inviti più la posizione di Sinner
Marco Rossi
TAG: Jannik Sinner, Us Open, Us open 2025
Sono contento che siano entrati Paolini e Musetti. Li vedo molto bene.
Sabalenka….. Oppure chiamate Serenaaa!!!!
Anche a me piacerebbe giocasse con la Samsonova, purtroppo marchi differenti…
Buffonata
Samsonova
@ Betafasan (#4460440)
eh si, a Sinner hanno anche proibito fare le scale, utilizzare l’ascensore, vestirsi da solo e soprattutto mangiare le banane onde evitare possibili scivolate autoindotte
Molto probabile.
Se proprio volevano la partecipazione dei top, dovevano lasciare almeno un paio di giorni di tempo in più, ma in ogni caso non mi pare che Jannik fosse entusiasta di partecipare.
pure io
In effetti, glielo deve: era prevista la coppia con Dimitrov, ma si è infortunato proprio contro Sinner. Solo occhio Giannino, famo a capisse, la Arynona deve essere una tigre; Dimitrov è allenato da quel punto di vista, tu non so.
….così l’americana sarebbe perfetta !!
Potrebbe anche giocare da solo.
Sono sicuro che non sarebbe così facile batterlo….
Ma chi se ne frega nun ce lo metti?Qua si deve confermare il titolo,e, invece, si pensa a ‘ste minchiate….
meglio soli che male accompagnati…
Ahahahahah!!!
Ci vorrebbe la collaborazione del pastificio Mosciarelli,dopo la Longobarda un bell’investimemto tra palline e racchette!!!
La Saba è simpatica, si sono divertiti insieme col gioco della lattina, e saprebbe prendere la cosa per quella che è. Perché no?
Augurissimi Jannik!!!
Dietro questo forfait di Emma c’è chi legge uno scatto di gelosia: ormai Jannik sta a Cincinnati da 1 settimana e non c’è scappato neppure un invito a cena (oltretutto gratis perché è lei la proprietaria del migliore hotel) e non si è visto neppure un mazzo di fiori…
Eppure l’Italia è stata sempre decantata come nazione di grandi LATIN LOVER, patria di 2 veri fuoriclasse come Pietrangeli e Panatta!!
Peccato credo serva un po’ di ranking altrimenti accostamento simpatico
Che caga….ma se uno scivola e si fa male?? Spero che il GRANDE N.1 MEDITI !!!
@ Jannik über Alles (#4460434)
Ah si? Chissà cosa è successo..
Neanche si salutano più…
Ahahahah
Dubito fortemente che Jannik farà il doppio misto, specie se arriva in finale a Cincinnati, che si gioca di lunedì (trovata geniale), laddove il torneo di doppio misto comincia il giorno dopo e finisce già mercoledì, salvo riprogrammazioni
Nooo, veste un brand concorrente!
Sabalenka in pole position in quanto modella di Nike, come il Divino.
@ Jannik über Alles (#4460337)
Glielo hai fatto il regalo
Potrebbero anche essersi messi d’accordo che in caso Jannik volesse rinunciare lo avrebbe fatto Emma al suo posto….
Maddai, tra la semi di Cincinnati e la festa di compleanno, mo Jan si deve pure trovare una donna in 24 ore … Solidarietà per Sinner!
@ Pikario Furioso (#4460395)
Conflitti tra paste..De Cecco e Barilla in doppio insieme? Nahh
Una top player varrà un 2.4, non é che in doppio non ci possa giocare, piuttosto rimane il fatto che a rete in generale sono veramente dei disastri…
Vero Sabalenka fa tanto ragazza presa in pugno da King Kong che non si intimidisce!
Evvai,i monocolore sono entrati diretti,ora il re monocolore potrebbe fare coppia se non trova nessuna(ma ci sarà la fila per affiancarlo)una riffa organizzata tra tutti i possessori di questo strabiliante avvenimento.
Già sento aria di nero
Non solo sinner non giocherà ma tanti altri sono in odore di finale a Cincy nei due tabelloni di singolare e quindi a forte rischio partecipazione.
L’idea è carina ma va rivisto il calendario.
Io chiederei alla sua ex,ANNA, tentar non nuoce
Ma probabilmente sa già che Sinner non avrebbe giocato. Stanno aspettando a cancellarsi perché il torneo gli ha chiesto così per vendere ancora qualche biglietto.
Se fossi king Kong al posto di Jannick, subito!
Speriamo rinunci. Competizione barzelletta
Magari è infortunata o fuori forma, mi pare un gesto di rispetto visto che non vince da mo’
Coco Gauff, americana, libera e n.3 del ranking
Doveva essere un correttore dedito alla Vodka.
E la gente si lamenta della Laver…
l’uomo deve giocare con la sinistra (o con la destra se mancino) mentre la donna può mostrare le zinne per distrarre l’uomo ma non più di una volta a game. per il resto vale tutto
Quinwen Zheng
Da San Candido: auguri grande Campione e GRAZIE!!!!
L’unica cosa che so è che dopo tre scambi uomo-donna da fondo campo, l’uomo a rete deve cercare di intervenire per “proteggere” la compagna ma nemmeno questo è codificato.
Ci vuole una ragazza ALTA (nel ranking WTA) altrimenti non rientra…
Sinner conosce la Sansonova da una vita, potrebbe sceglierla ,
se glielo consentono.
Si è liberato della Navarro ora scappi e si alleni!
Spero che Jannik scelga Bronzetti come compagna di doppio. Premio alla carriera (impegno e serietà) per Lucia !!!!!!!
Maya Joint
Meglio,ottima scusa per ritirarsi ed evitare sta baracconata!
La Kudermetova? O lei o la Mertens, una ci vorrà venire immagino.
Sennó la Osaka che non é doppista, ma tanto non lo era manco la Navarro
Sempre meglio che andare a lavorare.
La Navarro gli ha rotto gli zebedei per settimane e poi lo molla? Ha un consiglio di amministrazione delle ricchezze di famiglia in quei giorni?
Auguri Jannik!!!!!!
Può essere, ma va considerato che se va in finale Cincinnati, i tempi sono molto ristretti.
Dovrebbe giocare subito il giorno dopo.
Buon compleanno a jannik
@ Jannik über Alles (#4460337)
JANNIK, maledetto correttore!
Anzitutto… TANTI AUGURI a zKammik di NUON COMPLEANNO !!!
Se non gioca, pazienza.
Probabilmente ci penserà Nike a trovargli una partner che sia “buona” in termini di marketing.
Ritorno di fiamma quindi
Buffonata circense o,per meglio dire,americanata?
Ci sono delle regole nel doppio misto o solo Fair play?
Tipo l’uomo non può battere a 220 all’ora sulla donna o tirare forte sempre sulla giocatrice. È codificato?
Comunque è assurdo farli giocare insieme
Buon compleanno campione.
Secondo me Jannik gioca. È un occasione molto importante dal punto di vista del rapporto con i tifosi.
Urla troppo
Lo vedrei bene con Leyla o Marta.
Prenderei la sabalenka
La bella Anna in doppio se la cava bene.