US Open Mixed Doubles: forfait eccellenti, Sinner resta senza compagna. Musetti-Paolini entrano in tabellone

Non tutto va come previsto alla vigilia dell’edizione 2025 del nuovo formato del doppio misto dello US Open. A meno di una settimana dal via sono arrivate tre defezioni pesanti: Paula Badosa, Tommy Paul ed Emma Navarro hanno annunciato il loro ritiro dal tabellone.

Il forfait di Navarro ha conseguenze dirette sul numero uno del mondo Jannik Sinner, che rimane senza compagna. L’altoatesino, secondo regolamento, ha tempo fino alle ore 14 di domenica 17 agosto (ora di New York) per trovare una nuova partner e mantenere l’accesso diretto al tabellone, in virtù del ranking combinato. Qualora non riuscisse a riparare, la sua presenza nella competizione resterebbe in dubbio, con la possibilità concreta che decida di concentrare tutte le sue energie sulla difesa del titolo in singolare maschile.

Nel frattempo, il tabellone si è riorganizzato. Jessica Pegula e Jack Draper hanno deciso di fare coppia e, grazie al loro ranking combinato, sono entrati direttamente nel main draw. I ritiri hanno inoltre favorito l’ingresso diretto di una coppia italiana: Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti.

Tra le altre coppie confermate, spiccano nomi di grande prestigio: Iga Swiatek con Casper Ruud, Elena Rybakina con Taylor Fritz, Amanda Anisimova con Holger Rune, Belinda Bencic con Alexander Zverev, e Mirra Andreeva con Daniil Medvedev.

Il torneo propone anche diverse wild card di lusso, con coppie molto attese come Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, Olga Danilovic e Novak Djokovic, Madison Keys e Frances Tiafoe, Taylor Townsend e Ben Shelton, Venus Williams e Reilly Opelka, oltre agli italiani Sara Errani e Andrea Vavassori.

Resta ora da capire se Sinner riuscirà a trovare una nuova compagna di viaggio in tempo utile o se preferirà rinunciare alla competizione.

Accesso diretto

🇺🇸 Jessica Pegula / 🇬🇧 Jack Draper

🇵🇱 Iga Swiatek / 🇳🇴 Casper Ruud

🇰🇿 Elena Rybakina / 🇺🇸 Taylor Fritz

🇺🇸 Amanda Anisimova / 🇩🇰 Holger Rune

🇨🇭 Belinda Bencic / 🇩🇪 Alexander Zverev

🇷🇺 Mirra Andreeva / 🇷🇺 Daniil Medvedev

🇮🇹 Jasmine Paolini / 🇮🇹 Lorenzo Musetti

Wild Card

🇺🇸 Madison Keys / 🇺🇸 Frances Tiafoe

🇷🇸 Olga Danilovic / 🇷🇸 Novak Djokovic

🇬🇧 Emma Raducanu / 🇪🇸 Carlos Alcaraz

🇺🇸 Taylor Townsend / 🇺🇸 Ben Shelton

🇺🇸 Venus Williams / 🇺🇸 Reilly Opelka

Restano da assegnare altri tre inviti più la posizione di Sinner





Marco Rossi