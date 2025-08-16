Us Open 2025 - Doppio misto ATP, Copertina, WTA

US Open Mixed Doubles: forfait eccellenti, Sinner resta senza compagna. Musetti-Paolini entrano in tabellone

16/08/2025 08:34 69 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Non tutto va come previsto alla vigilia dell’edizione 2025 del nuovo formato del doppio misto dello US Open. A meno di una settimana dal via sono arrivate tre defezioni pesanti: Paula Badosa, Tommy Paul ed Emma Navarro hanno annunciato il loro ritiro dal tabellone.

Il forfait di Navarro ha conseguenze dirette sul numero uno del mondo Jannik Sinner, che rimane senza compagna. L’altoatesino, secondo regolamento, ha tempo fino alle ore 14 di domenica 17 agosto (ora di New York) per trovare una nuova partner e mantenere l’accesso diretto al tabellone, in virtù del ranking combinato. Qualora non riuscisse a riparare, la sua presenza nella competizione resterebbe in dubbio, con la possibilità concreta che decida di concentrare tutte le sue energie sulla difesa del titolo in singolare maschile.

Nel frattempo, il tabellone si è riorganizzato. Jessica Pegula e Jack Draper hanno deciso di fare coppia e, grazie al loro ranking combinato, sono entrati direttamente nel main draw. I ritiri hanno inoltre favorito l’ingresso diretto di una coppia italiana: Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti.

Tra le altre coppie confermate, spiccano nomi di grande prestigio: Iga Swiatek con Casper Ruud, Elena Rybakina con Taylor Fritz, Amanda Anisimova con Holger Rune, Belinda Bencic con Alexander Zverev, e Mirra Andreeva con Daniil Medvedev.

Il torneo propone anche diverse wild card di lusso, con coppie molto attese come Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, Olga Danilovic e Novak Djokovic, Madison Keys e Frances Tiafoe, Taylor Townsend e Ben Shelton, Venus Williams e Reilly Opelka, oltre agli italiani Sara Errani e Andrea Vavassori.
Resta ora da capire se Sinner riuscirà a trovare una nuova compagna di viaggio in tempo utile o se preferirà rinunciare alla competizione.

Accesso diretto
🇺🇸 Jessica Pegula / 🇬🇧 Jack Draper
🇵🇱 Iga Swiatek / 🇳🇴 Casper Ruud
🇰🇿 Elena Rybakina / 🇺🇸 Taylor Fritz
🇺🇸 Amanda Anisimova / 🇩🇰 Holger Rune
🇨🇭 Belinda Bencic / 🇩🇪 Alexander Zverev
🇷🇺 Mirra Andreeva / 🇷🇺 Daniil Medvedev
🇮🇹 Jasmine Paolini / 🇮🇹 Lorenzo Musetti

Wild Card
🇺🇸 Madison Keys / 🇺🇸 Frances Tiafoe
🇷🇸 Olga Danilovic / 🇷🇸 Novak Djokovic
🇬🇧 Emma Raducanu / 🇪🇸 Carlos Alcaraz
🇺🇸 Taylor Townsend / 🇺🇸 Ben Shelton
🇺🇸 Venus Williams / 🇺🇸 Reilly Opelka

Restano da assegnare altri tre inviti più la posizione di Sinner



Marco Rossi

TAG: , ,

69 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

puffo65 16-08-2025 12:33

Sono contento che siano entrati Paolini e Musetti. Li vedo molto bene.

 69
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tiziano P (Guest) 16-08-2025 12:28

Sabalenka….. Oppure chiamate Serenaaa!!!!

 68
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tiziano P (Guest) 16-08-2025 12:28

Sabalenka….. Oppure chiamate Serenaaa!!!!

 67
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 16-08-2025 12:01

Anche a me piacerebbe giocasse con la Samsonova, purtroppo marchi differenti…

 66
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PeteBondurant 16-08-2025 11:58

Buffonata

 65
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andika 16-08-2025 11:28

Samsonova

 64
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Gian (Guest) 16-08-2025 11:25

@ Betafasan (#4460440)

eh si, a Sinner hanno anche proibito fare le scale, utilizzare l’ascensore, vestirsi da solo e soprattutto mangiare le banane onde evitare possibili scivolate autoindotte

 63
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Maxiclimb (Guest) 16-08-2025 11:25

Scritto da Born in the U.S.A.

Scritto da Maurantonio
La Navarro gli ha rotto gli zebedei per settimane e poi lo molla? Ha un consiglio di amministrazione delle ricchezze di famiglia in quei giorni?

Ma probabilmente sa già che Sinner non avrebbe giocato. Stanno aspettando a cancellarsi perché il torneo gli ha chiesto così per vendere ancora qualche biglietto.

Molto probabile.
Se proprio volevano la partecipazione dei top, dovevano lasciare almeno un paio di giorni di tempo in più, ma in ogni caso non mi pare che Jannik fosse entusiasta di partecipare.

 62
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guido Guest 16-08-2025 11:18

Scritto da luca.tennis
Prenderei la sabalenka

pure io

 61
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: beta
guido Guest 16-08-2025 11:17

Scritto da Jannik über Alles
Sabalenka in pole position in quanto modella di Nike, come il Divino.

In effetti, glielo deve: era prevista la coppia con Dimitrov, ma si è infortunato proprio contro Sinner. Solo occhio Giannino, famo a capisse, la Arynona deve essere una tigre; Dimitrov è allenato da quel punto di vista, tu non so.

 60
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Wapi (Guest) 16-08-2025 11:13

….così l’americana sarebbe perfetta !!

 59
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Wapi (Guest) 16-08-2025 11:13

Potrebbe anche giocare da solo.
Sono sicuro che non sarebbe così facile batterlo….

 58
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sono io (Guest) 16-08-2025 11:11

Ma chi se ne frega nun ce lo metti?Qua si deve confermare il titolo,e, invece, si pensa a ‘ste minchiate….

 57
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ragioniere mancato… (Guest) 16-08-2025 10:57

meglio soli che male accompagnati…

 56
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 16-08-2025 10:50

Scritto da Ska
@ Pikario Furioso (#4460395)
Conflitti tra paste..De Cecco e Barilla in doppio insieme? Nahh

Ahahahahah!!!
Ci vorrebbe la collaborazione del pastificio Mosciarelli,dopo la Longobarda un bell’investimemto tra palline e racchette!!!

 55
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
giallu 16-08-2025 10:34

Scritto da luca.tennis
Prenderei la sabalenka

La Saba è simpatica, si sono divertiti insieme col gioco della lattina, e saprebbe prendere la cosa per quella che è. Perché no?

 54
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Stanton (Guest) 16-08-2025 10:34

Augurissimi Jannik!!!

 53
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jannik über Alles (Guest) 16-08-2025 10:32

Dietro questo forfait di Emma c’è chi legge uno scatto di gelosia: ormai Jannik sta a Cincinnati da 1 settimana e non c’è scappato neppure un invito a cena (oltretutto gratis perché è lei la proprietaria del migliore hotel) e non si è visto neppure un mazzo di fiori…

Eppure l’Italia è stata sempre decantata come nazione di grandi LATIN LOVER, patria di 2 veri fuoriclasse come Pietrangeli e Panatta!!

 52
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 16-08-2025 10:31

Scritto da Grimaldello
Maya Joint

Peccato credo serva un po’ di ranking altrimenti accostamento simpatico

 51
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 16-08-2025 10:30

Che caga….ma se uno scivola e si fa male?? Spero che il GRANDE N.1 MEDITI !!!

 50
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Daniele (Guest) 16-08-2025 10:24

@ Jannik über Alles (#4460434)

Ah si? Chissà cosa è successo..

 49
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jannik über Alles (Guest) 16-08-2025 10:20

Scritto da Petergabriel
Io chiederei alla sua ex,ANNA, tentar non nuoce

Neanche si salutano più…

 48
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 16-08-2025 10:20

Scritto da Ska
@ Pikario Furioso (#4460395)
Conflitti tra paste..De Cecco e Barilla in doppio insieme? Nahh

Ahahahah

47
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Max66 (Guest) 16-08-2025 10:20

Dubito fortemente che Jannik farà il doppio misto, specie se arriva in finale a Cincinnati, che si gioca di lunedì (trovata geniale), laddove il torneo di doppio misto comincia il giorno dopo e finisce già mercoledì, salvo riprogrammazioni

 46
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jannik über Alles (Guest) 16-08-2025 10:20

Scritto da Pikario Furioso
Coco Gauff, americana, libera e n.3 del ranking

Nooo, veste un brand concorrente!

 45
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jannik über Alles (Guest) 16-08-2025 10:18

Sabalenka in pole position in quanto modella di Nike, come il Divino.

 44
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: beta
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 16-08-2025 10:17

@ Jannik über Alles (#4460337)

Glielo hai fatto il regalo

 43
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
cataflic (Guest) 16-08-2025 10:17

Scritto da Koko
Si è liberato della Navarro ora scappi e si alleni!

Potrebbero anche essersi messi d’accordo che in caso Jannik volesse rinunciare lo avrebbe fatto Emma al suo posto….

 42
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Much (Guest) 16-08-2025 10:16

Maddai, tra la semi di Cincinnati e la festa di compleanno, mo Jan si deve pure trovare una donna in 24 ore … Solidarietà per Sinner!

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ska (Guest) 16-08-2025 10:15

@ Pikario Furioso (#4460395)

Conflitti tra paste..De Cecco e Barilla in doppio insieme? Nahh

 40
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu
cataflic (Guest) 16-08-2025 10:15

Scritto da Hellover
Ci sono delle regole nel doppio misto o solo Fair play?
Tipo l’uomo non può battere a 220 all’ora sulla donna o tirare forte sempre sulla giocatrice. È codificato?
Comunque è assurdo farli giocare insieme

Una top player varrà un 2.4, non é che in doppio non ci possa giocare, piuttosto rimane il fatto che a rete in generale sono veramente dei disastri…

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 16-08-2025 10:15

Scritto da Vecchiogiovi

Scritto da luca.tennis
Prenderei la sabalenka

Se fossi king Kong al posto di Jannick, subito!

Vero Sabalenka fa tanto ragazza presa in pugno da King Kong che non si intimidisce!

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 16-08-2025 10:12

Evvai,i monocolore sono entrati diretti,ora il re monocolore potrebbe fare coppia se non trova nessuna(ma ci sarà la fila per affiancarlo)una riffa organizzata tra tutti i possessori di questo strabiliante avvenimento.
Già sento aria di nero

 37
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Pistol_Pete, Marco M.
Gualtiero 16-08-2025 10:05

Scritto da Guest
Secondo me Jannik gioca. È un occasione molto importante dal punto di vista del rapporto con i tifosi.

Non solo sinner non giocherà ma tanti altri sono in odore di finale a Cincy nei due tabelloni di singolare e quindi a forte rischio partecipazione.

L’idea è carina ma va rivisto il calendario.

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Petergabriel (Guest) 16-08-2025 09:53

Io chiederei alla sua ex,ANNA, tentar non nuoce

 35
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: beta
Born in the U.S.A. 16-08-2025 09:51

Scritto da Maurantonio
La Navarro gli ha rotto gli zebedei per settimane e poi lo molla? Ha un consiglio di amministrazione delle ricchezze di famiglia in quei giorni?

Ma probabilmente sa già che Sinner non avrebbe giocato. Stanno aspettando a cancellarsi perché il torneo gli ha chiesto così per vendere ancora qualche biglietto.

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vecchiogiovi (Guest) 16-08-2025 09:47

Scritto da luca.tennis
Prenderei la sabalenka

Se fossi king Kong al posto di Jannick, subito!

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Riku Naito (Guest) 16-08-2025 09:46

Speriamo rinunci. Competizione barzelletta

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vecchiogiovi (Guest) 16-08-2025 09:46

Scritto da Maurantonio
La Navarro gli ha rotto gli zebedei per settimane e poi lo molla? Ha un consiglio di amministrazione delle ricchezze di famiglia in quei giorni?

Magari è infortunata o fuori forma, mi pare un gesto di rispetto visto che non vince da mo’

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 16-08-2025 09:45

Coco Gauff, americana, libera e n.3 del ranking

 30
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: beta
Vecchiogiovi (Guest) 16-08-2025 09:43

Scritto da Jannik über Alles
@ Jannik über Alles (#4460337)
JANNIK, maledetto correttore!

Doveva essere un correttore dedito alla Vodka.

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Begu (Guest) 16-08-2025 09:40

E la gente si lamenta della Laver…

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
SlamdogMillionaire (Guest) 16-08-2025 09:36

Scritto da Hellover
Ci sono delle regole nel doppio misto o solo Fair play?
Tipo l’uomo non può battere a 220 all’ora sulla donna o tirare forte sempre sulla giocatrice. È codificato?
Comunque è assurdo farli giocare insieme

l’uomo deve giocare con la sinistra (o con la destra se mancino) mentre la donna può mostrare le zinne per distrarre l’uomo ma non più di una volta a game. per il resto vale tutto

 27
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Zio.
Sancio Sorcio (Guest) 16-08-2025 09:35

Quinwen Zheng

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambi (Guest) 16-08-2025 09:34

Da San Candido: auguri grande Campione e GRAZIE!!!!

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 16-08-2025 09:34

Scritto da Hellover
Ci sono delle regole nel doppio misto o solo Fair play?
Tipo l’uomo non può battere a 220 all’ora sulla donna o tirare forte sempre sulla giocatrice. È codificato?
Comunque è assurdo farli giocare insieme

L’unica cosa che so è che dopo tre scambi uomo-donna da fondo campo, l’uomo a rete deve cercare di intervenire per “proteggere” la compagna ma nemmeno questo è codificato.

 24
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65
Jannik über Alles (Guest) 16-08-2025 09:33

Scritto da Lupen
Spero che Jannik scelga Bronzetti come compagna di doppio. Premio alla carriera (impegno e serietà) per Lucia !!!!!!!

Ci vuole una ragazza ALTA (nel ranking WTA) altrimenti non rientra…

 23
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65
omerjno 16-08-2025 09:31

Sinner conosce la Sansonova da una vita, potrebbe sceglierla ,
se glielo consentono.

 22
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Andika, puffo65
Koko (Guest) 16-08-2025 09:29

Si è liberato della Navarro ora scappi e si alleni!

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lupen (Guest) 16-08-2025 09:25

Spero che Jannik scelga Bronzetti come compagna di doppio. Premio alla carriera (impegno e serietà) per Lucia !!!!!!!

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Grimaldello (Guest) 16-08-2025 09:23

Maya Joint

 19
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Il cubo di Bublik, giallu, pablito
Luca (Guest) 16-08-2025 09:19

Meglio,ottima scusa per ritirarsi ed evitare sta baracconata!

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bagel 16-08-2025 09:18

La Kudermetova? O lei o la Mertens, una ci vorrà venire immagino.
Sennó la Osaka che non é doppista, ma tanto non lo era manco la Navarro

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Adrien Ouilecoup (Guest) 16-08-2025 09:18

Scritto da Maxiclimb

Scritto da Guest
Secondo me Jannik gioca. È un occasione molto importante dal punto di vista del rapporto con i tifosi.

Può essere, ma va considerato che se va in finale Cincinnati, i tempi sono molto ristretti.
Dovrebbe giocare subito il giorno dopo.

Sempre meglio che andare a lavorare.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maurantonio 16-08-2025 09:16

La Navarro gli ha rotto gli zebedei per settimane e poi lo molla? Ha un consiglio di amministrazione delle ricchezze di famiglia in quei giorni?

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robi01 (Guest) 16-08-2025 09:14

Auguri Jannik!!!!!!

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maxiclimb (Guest) 16-08-2025 09:07

Scritto da Guest
Secondo me Jannik gioca. È un occasione molto importante dal punto di vista del rapporto con i tifosi.

Può essere, ma va considerato che se va in finale Cincinnati, i tempi sono molto ristretti.
Dovrebbe giocare subito il giorno dopo.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fi (Guest) 16-08-2025 09:05

Buon compleanno a jannik

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis
Jannik über Alles (Guest) 16-08-2025 08:59

@ Jannik über Alles (#4460337)

JANNIK, maledetto correttore!

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jannik über Alles (Guest) 16-08-2025 08:58

Anzitutto… TANTI AUGURI a zKammik di NUON COMPLEANNO !!!

Se non gioca, pazienza.

Probabilmente ci penserà Nike a trovargli una partner che sia “buona” in termini di marketing.

 10
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Gilgamesh, Pippolivetennis, Tutto Dritto, Marco M.
Inox 16-08-2025 08:57

Scritto da Vecchiogiovi
La bella Anna in doppio se la cava bene.

Ritorno di fiamma quindi

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis
Adrien Ouilecoup (Guest) 16-08-2025 08:54

Buffonata circense o,per meglio dire,americanata?

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio, Tafanus
-1: Inox
Hellover (Guest) 16-08-2025 08:51

Ci sono delle regole nel doppio misto o solo Fair play?
Tipo l’uomo non può battere a 220 all’ora sulla donna o tirare forte sempre sulla giocatrice. È codificato?
Comunque è assurdo farli giocare insieme

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vittorio carlito (Guest) 16-08-2025 08:48

Buon compleanno campione.

 6
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis, Tennista dastrapazzo
Guest (Guest) 16-08-2025 08:47

Secondo me Jannik gioca. È un occasione molto importante dal punto di vista del rapporto con i tifosi.

 5
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Gualtiero
Peter (Guest) 16-08-2025 08:46

Scritto da luca.tennis
Prenderei la sabalenka

Urla troppo

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 16-08-2025 08:42

Lo vedrei bene con Leyla o Marta.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
luca.tennis (Guest) 16-08-2025 08:40

Prenderei la sabalenka

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu, Zio.
Vecchiogiovi (Guest) 16-08-2025 08:40

La bella Anna in doppio se la cava bene.

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian, carmelob, Il cubo di Bublik
-1: Tennista dastrapazzo