Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 16 Agosto 2025

16/08/2025 08:20 3 commenti
Stefano Travaglia - Foto Yuri Serafini
USA Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
SF Salisbury GBR/Skupski GBR – Musetti ITA/Sonego ITA 2° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

SF Sinner ITA – Atmane FRA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare



USA CH 125 Sumter – hard – 🌤️
SF Faria POR – Bellucci ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



GRE CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
F Moroni ITA/Parker GBR – Added FRA/Reymond FRA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Todi – terra – ☀️
F Romano ITA/Vasami ITA – Cukierman ISR/Ingildsen DEN Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

F Skatov KAZ – Travaglia ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare



MEX WTA 500 Monterrey – hard – 🌦️
Q1 Fossa Huergo ITA – Kalieva USA ore 22:00

Il match deve ancora iniziare

3 commenti

fondo (Guest) 16-08-2025 09:40

ci sono anche errani e paolini in doppio, ahime’ a notte inoltrata

 3
Maurantonio 16-08-2025 09:19

Mi sono giocato 10 eurini sul francese che pagano a 11
Se perde li considererò come biglietto per vedere la vittoria del nostro amato Sinner.
Se vince mi consolerò con una cena di pesce di alta qualità

 2
Jannik über Alles (Guest) 16-08-2025 09:06

TANTI AUGURI a JANNIK di BUON COMPLEANNO !!!

 1
