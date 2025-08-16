Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 16 Agosto 2025
Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
SF Salisbury /Skupski – Musetti /Sonego 2° inc. ore 17
SF Sinner – Atmane Non prima 21:00
CH 125 Sumter – hard – 🌤️
SF Faria – Bellucci Inizio 17:00
CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
F Moroni /Parker – Added /Reymond Non prima 13:00
CH 75 Todi – terra – ☀️
F Romano /Vasami – Cukierman /Ingildsen Inizio 18:00
F Skatov – Travaglia Non prima 20:30
WTA 500 Monterrey – hard – 🌦️
Q1 Fossa Huergo – Kalieva ore 22:00
3 commenti
ci sono anche errani e paolini in doppio, ahime’ a notte inoltrata
Mi sono giocato 10 eurini sul francese che pagano a 11
Se perde li considererò come biglietto per vedere la vittoria del nostro amato Sinner.
Se vince mi consolerò con una cena di pesce di alta qualità
TANTI AUGURI a JANNIK di BUON COMPLEANNO !!!