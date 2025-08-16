WTA 500 Monterrey: Il Tabellone di Qualificazione. Un’azzurra al via
WTA 500 Monterrey – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Antonia Ruzic vs (WC) Bianca Fernandez
Xiaodi You vs (8) Mei Yamaguchi
(2) Lulu Sun vs Lea Ma
Amandine Hesse vs (5) Diane Parry
(3) Cristina Bucsa vs Lia Karatancheva
(WC) Julia Garcia Ruiz vs (6) Kayla Cross
(4) Leolia Jeanjean vs Anna Siskova
Nicole Fossa Huergo vs (7) Elvina Kalieva
Estadio – ore 22:00
TAG: WTA 500 Monterrey, WTA 500 Monterrey 2025
