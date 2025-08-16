WTA 500 Copertina, WTA

WTA 500 Monterrey: Il Tabellone di Qualificazione. Un’azzurra al via

16/08/2025 07:36 Nessun commento
Nicole Fossa Huergo ITA, 26.05.1995
MEX WTA 500 Monterrey – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Antonia Ruzic CRO vs (WC) Bianca Fernandez CAN
Xiaodi You CHN vs (8) Mei Yamaguchi JPN

(2) Lulu Sun NZL vs Lea Ma USA
Amandine Hesse FRA vs (5) Diane Parry FRA

(3) Cristina Bucsa ESP vs Lia Karatancheva BUL
(WC) Julia Garcia Ruiz MEX vs (6) Kayla Cross CAN

(4) Leolia Jeanjean FRA vs Anna Siskova CZE
Nicole Fossa Huergo ITA vs (7) Elvina Kalieva USA

Estadio – ore 22:00
(1) Antonia Ruzic CRO vs Bianca Fernandez CAN
Julia Garcia Ruiz MEX vs (6) Kayla Cross CAN
(2) Lulu Sun NZL vs Lea Ma USA

Grandstand – ore 22:00
(4) Leolia Jeanjean FRA vs Anna Siskova CZE
(3) Cristina Bucsa ESP vs Lia Karatancheva BUL
Amandine Hesse FRA vs (5) Diane Parry FRA

Cancha 4 – ore 22:00
Nicole Fossa Huergo ITA vs (7) Elvina Kalieva USA
Xiaodi You CHN vs (8) Mei Yamaguchi JPN

