WTA 250 Cleveland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Lucia Bronzetti nel tabellone principale

16/08/2025 07:55 4 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

USA WTA 250 Cleveland – Tabellone Principale – hard
(1) Liudmila Samsonova RUS vs Caroline Dolehide USA
Peyton Stearns USA vs Qualifier
Qualifier vs Moyuka Uchijima JPN
Jil Teichmann SUI vs (5) Lois Boisson FRA

(3) Maya Joint AUS vs Eva Lys GER
(WC) Katrina Scott USA vs Polina Kudermetova RUS
Kimberly Birrell AUS vs Anastasia Zakharova RUS
Elena-Gabriela Ruse ROU vs (8) Hailey Baptiste USA

(6) Sonay Kartal GBR vs Solana Sierra ARG
Lin Zhu CHN vs Qualifier
Yuliia Starodubtseva UKR vs Ann Li USA
Iva Jovic USA vs (4) Anastasia Potapova RUS

(WC/7) Katie Boulter GBR vs Yue Yuan CHN
Lucia Bronzetti ITA vs Viktorija Golubic SUI
Qualifier vs Greet Minnen BEL
Suzan Lamens NED vs (2) Xinyu Wang CHN

USA WTA 250 Cleveland – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Elsa Jacquemot FRA vs Saisai Zheng CHN
Jessica Failla USA vs (5) Aliaksandra Sasnovich BLR

(2) Rebeka Masarova SUI vs (WC) Daphnee Mpetshi Perricard FRA
(WC) Anna Frey USA vs (6) Sorana Cirstea ROU

(3) Talia Gibson AUS vs Vivian Wolff GER
Emily Appleton GBR vs (8) Anna Rogers USA

(4) Nuria Parrizas Diaz ESP vs Anna Danilina KAZ
Aleksandra Krunic SRB vs (7) Yafan Wang CHN

