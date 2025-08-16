WTA 250 Cleveland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Lucia Bronzetti nel tabellone principale
WTA 250 Cleveland – Tabellone Principale – hard
(1) Liudmila Samsonova vs Caroline Dolehide
Peyton Stearns vs Qualifier
Qualifier vs Moyuka Uchijima
Jil Teichmann vs (5) Lois Boisson
(3) Maya Joint vs Eva Lys
(WC) Katrina Scott vs Polina Kudermetova
Kimberly Birrell vs Anastasia Zakharova
Elena-Gabriela Ruse vs (8) Hailey Baptiste
(6) Sonay Kartal vs Solana Sierra
Lin Zhu vs Qualifier
Yuliia Starodubtseva vs Ann Li
Iva Jovic vs (4) Anastasia Potapova
(WC/7) Katie Boulter vs Yue Yuan
Lucia Bronzetti vs Viktorija Golubic
Qualifier vs Greet Minnen
Suzan Lamens vs (2) Xinyu Wang
WTA 250 Cleveland – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Elsa Jacquemot vs Saisai Zheng
Jessica Failla vs (5) Aliaksandra Sasnovich
(2) Rebeka Masarova vs (WC) Daphnee Mpetshi Perricard
(WC) Anna Frey vs (6) Sorana Cirstea
(3) Talia Gibson vs Vivian Wolff
Emily Appleton vs (8) Anna Rogers
(4) Nuria Parrizas Diaz vs Anna Danilina
Aleksandra Krunic vs (7) Yafan Wang
4 commenti
Samsonova
Boulter
Joint
Potapova
Boisson
Baptiste
Kartal
Wang
Joint
Boulter
Stearns
Q
Boisson
Borrell
Jovic
Wang
IL VEGGENTE 2025
Wta Cleveland
Orario Scadenza prono…Domenica 17 Agosto ore 16
samsonova
boulter
lys
kartal
boisson
baptiste
potapova
wang