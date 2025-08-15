Cincinnati: Alcaraz batte Rublev in tre set e raggiunge le semifinali (Video)

A poco più di un mese dal loro incontro agli ottavi di finale di Wimbledon, Carlos Alcaraz e Andrey Rublev si sono nuovamente affrontati, questa volta sui campi in cemento di Cincinnati. Il passaggio dalla superficie erbosa londinese al clima caldo e afoso dell’Ohio ha cambiato contesto e condizioni, ma non la sensazione iniziale di equilibrio. Alla vigilia, lo spagnolo partiva favorito, ma il russo rappresentava comunque un avversario insidioso.

Nel match di Wimbledon, Rublev si era distinto per solidità mentale e costanza di rendimento. A Cincinnati, invece, è apparso meno concentrato, spesso impegnato in discussioni con il giudice di sedia Mohamed Lahyani per via del tempo ridotto tra i punti. Alcaraz, concentrato sul proprio gioco, ha approfittato della situazione per conquistare il break nel terzo gioco del primo set. Con un servizio regolare e poche concessioni da fondo campo, ha mantenuto il vantaggio fino al 6-3 con doppio break nel nono game.

Il secondo set ha visto un cambio di scenario. Rublev ha ridotto le proteste e trovato maggiore continuità nei colpi, in particolare con il servizio e il rovescio lungolinea. Dopo alcuni game equilibrati, il russo ha piazzato il break nel settimo gioco, riuscendo poi a difendere il vantaggio e chiudere 6-4, riportando la sfida in parità.

Nella terza frazione, entrambi hanno mantenuto alta l’attenzione al servizio. Alcaraz ha cercato di spingere maggiormente in risposta e ha ottenuto due palle break a metà set, senza però concretizzarle. L’occasione decisiva è arrivata nell’ottavo gioco, quando lo spagnolo è riuscito a strappare il servizio a Rublev, portandosi a servire per il match sul 5-3. Il russo ha però reagito immediatamente, trovando il controbreak e allungando la partita.

La svolta definitiva è arrivata nel dodicesimo game: Alcaraz ha ritrovato precisione in risposta, ha creato nuove opportunità e ha sfruttato un doppio fallo di Rublev per chiudere l’incontro con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3, dopo due ore di gioco.

Con questa vittoria, lo spagnolo accede alle semifinali dell’ATP 1000 di Cincinnati, dove affronterà il vincente della sfida tra Ben Shelton e Alexander Zverev. La prestazione contro Rublev conferma la solidità di Alcaraz nei momenti chiave e la capacità di gestire partite con fasi alterne, mantenendo alta la concentrazione nei game decisivi.

ATP Cincinnati Andrey Rublev [9] Andrey Rublev [9] 3 6 5 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 4 7 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Rublev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico