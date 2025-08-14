Cincinnati, Bronzetti si arrende a Gauff: l’americana ai quarti sfiderà Paolini o Krejcikova

Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Lucia Bronzetti al WTA 1000 di Cincinnati. La romagnola, protagonista di un ottimo torneo, ha ceduto a Coco Gauff con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco.

L’americana, numero 2 del ranking mondiale e padrona di casa, ha confermato la propria superiorità fisica e tecnica, facendo valere un servizio più incisivo (66,7% di prime in campo contro il 51,8% dell’azzurra) e una maggiore capacità di sfruttare le occasioni nei momenti decisivi.

Primo set – L’avvio è stato subito in salita per Bronzetti, costretta a rincorrere dopo il break al secondo gioco. L’azzurra ha avuto il merito di trovare il controbreak per il 2-3, ma la gioia è durata poco: Gauff ha alzato il ritmo negli scambi, colpendo con profondità e precisione, e ha infilato un nuovo parziale di tre game consecutivi chiudendo 6-2.

Secondo set – Ancora una partenza difficile per la romagnola, sotto 0-2, ma brava a ribaltare la situazione fino al 4-4 pari grazie a maggiore solidità e qualche errore di troppo della statunitense. Proprio quando il match sembrava riaprirsi, Bronzetti ha perso smalto al servizio e lucidità nei colpi, incappando sul 4 a 5 in due doppi falli e diversi errori gratuiti nell’ultimo game. Gauff ne ha approfittato per archiviare la pratica sul 6-4.

Nonostante la sconfitta, per Bronzetti resta la soddisfazione di una settimana di alto livello, impreziosita dalla vittoria su Jelena Ostapenko. Gauff, invece, prosegue il suo cammino e nei quarti di finale sfiderà la vincente del match tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova, atteso a breve sul centrale di Cincinnati.

WTA Cincinnati Lucia Bronzetti • Lucia Bronzetti 0 2 4 0 Coco Gauff [2] Coco Gauff [2] 0 6 6 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucia Bronzetti 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi