Cincinnati, Bronzetti si arrende a Gauff: l’americana ai quarti sfiderà Paolini o Krejcikova
Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Lucia Bronzetti al WTA 1000 di Cincinnati. La romagnola, protagonista di un ottimo torneo, ha ceduto a Coco Gauff con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco.
L’americana, numero 2 del ranking mondiale e padrona di casa, ha confermato la propria superiorità fisica e tecnica, facendo valere un servizio più incisivo (66,7% di prime in campo contro il 51,8% dell’azzurra) e una maggiore capacità di sfruttare le occasioni nei momenti decisivi.
Primo set – L’avvio è stato subito in salita per Bronzetti, costretta a rincorrere dopo il break al secondo gioco. L’azzurra ha avuto il merito di trovare il controbreak per il 2-3, ma la gioia è durata poco: Gauff ha alzato il ritmo negli scambi, colpendo con profondità e precisione, e ha infilato un nuovo parziale di tre game consecutivi chiudendo 6-2.
Secondo set – Ancora una partenza difficile per la romagnola, sotto 0-2, ma brava a ribaltare la situazione fino al 4-4 pari grazie a maggiore solidità e qualche errore di troppo della statunitense. Proprio quando il match sembrava riaprirsi, Bronzetti ha perso smalto al servizio e lucidità nei colpi, incappando sul 4 a 5 in due doppi falli e diversi errori gratuiti nell’ultimo game. Gauff ne ha approfittato per archiviare la pratica sul 6-4.
Nonostante la sconfitta, per Bronzetti resta la soddisfazione di una settimana di alto livello, impreziosita dalla vittoria su Jelena Ostapenko. Gauff, invece, prosegue il suo cammino e nei quarti di finale sfiderà la vincente del match tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova, atteso a breve sul centrale di Cincinnati.
Marco Rossi
Troppo moscia
Grande Jas, anche se la ceca era acciaccata, dispiace per la Bronzetti, ma Coco era un test quasi insuperabile.
Per curiosità sono andato a vedere il tabellone per capire come sarebbero stati i quarti, ma la cosa che mi ha colpito è stato vedere che uno sarà tra 2 qualificate, allora guardando meglio ho visto che il sorteggio casualmente aveva creato un’autostrada per la Navarro (se nn sbaglio è la figlia del “padrone” del Cincinnati Open) fino alla semifinale, peccato che la tedesca non sia stata del solito avviso…Mr White cosa mi dice ora sui sorteggi a favore dei monocolore?
Bronzetti è andata aldilà delle previsioni, bravissima. Adesso voglio vedere Jasmine contro la Gauff. Secondo me potrebbe essere la svolta della stagione.
come spesso accade, manca la preparazione tattica.
fare a sportellate contro Gauff porta solo alla sconfitta.