Berrettini dice addio anche allo US Open: quinto forfait consecutivo per il romano (con la situazione aggiornata Md e Qualificazioni)

Niente US Open 2025 per Matteo Berrettini. Il 29enne romano, attualmente numero 59 del ranking ATP, ha annunciato il ritiro dallo Slam americano in programma dal 24 agosto al 7 settembre. Si tratta del quinto forfait consecutivo, un’assenza che prolunga un periodo complicato iniziato dopo Wimbledon, ultimo torneo disputato dal semifinalista di New York 2019.

Il ritorno sull’erba londinese, a un mese e mezzo di distanza dallo stop per un nuovo problema ai muscoli addominali accusato agli Internazionali di Roma, si era trasformato in una delusione: sconfitta al primo turno contro il polacco Kamil Majchrzak e parole amare nel post-match. “Io e il mio team pensavamo che tornare qui a Londra mi avrebbe fatto sentire bene. Ma non è successo. Ora devo prendermi dei giorni di stacco e riflettere sui miei prossimi passi”, aveva ammesso Berrettini, lasciando intuire che la strada verso la piena forma sarebbe stata ancora lunga.

Da quel momento, il romano ha rinunciato ai tornei di Gstaad e Kitzbuhel – in entrambi era campione in carica – oltre ai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. Un periodo di silenzio mediatico, interrotto soltanto a fine luglio con una foto pubblicata sui social insieme a Jannik Sinner a Montecarlo, accompagnata dalla frase “passo dopo passo con il migliore”. Un’immagine che ha regalato un filo di speranza ai tifosi, ora però nuovamente costretti ad attendere per rivedere Matteo in campo.

La sua assenza a New York è un duro colpo sia per lui che per il tennis italiano, che spera di riabbracciarlo al più presto in piena salute e pronto a tornare competitivo ai massimi livelli.

(Clicca per vedere l'entry list) Us Open (MD) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 14/08/2025 14:46 Main Draw (cut off: 101 - Data entry list: 15/07/25 - Special Exempts: 0/0) 1. J. Sinner

J. Sinner 2. C. Alcaraz

C. Alcaraz 3. A. Zverev

A. Zverev 4. T. Fritz

T. Fritz 5. J. Draper

J. Draper 6. N. Djokovic

N. Djokovic 7. L. Musetti

L. Musetti 8. H. Rune

H. Rune 9. B. Shelton

B. Shelton 10. A. Rublev

A. Rublev 11. F. Tiafoe

F. Tiafoe 12. A. de Minaur

A. de Minaur 13. C. Ruud

C. Ruud 14. D. Medvedev

D. Medvedev 15. A. Fils

A. Fils 16. T. Paul

T. Paul 17. K. Khachanov

K. Khachanov 18. J. Mensik

J. Mensik 19. F. Cobolli

F. Cobolli 20. F. Cerundolo

F. Cerundolo 21. G. Dimitrov

G. Dimitrov 21. N. Kyrgios*pr

N. Kyrgios*pr 22. T. Machac

T. Machac 23. U. Humbert

U. Humbert 24. A. Popyrin

A. Popyrin 25. J. Lehecka

J. Lehecka 26. A. Davidovich Fokina

A. Davidovich Fokina 27. S. Tsitsipas

S. Tsitsipas 28. F. Auger-Aliassime

F. Auger-Aliassime 29. T. Griekspoor

T. Griekspoor 30. A. Michelsen

A. Michelsen 31. B. Nakashima

B. Nakashima 32. S. Korda

S. Korda 33. D. Shapovalov

D. Shapovalov 34. A. Bublik

A. Bublik 35. N. Borges

N. Borges 36. M. Berrettini

M. Berrettini 37. S. Baez

S. Baez 38. G. Diallo

G. Diallo 39. J. Thompson

J. Thompson 40. L. Sonego

L. Sonego 41. H. Hurkacz

H. Hurkacz 42. A. Muller

A. Muller 43. C. Norrie

C. Norrie 44. M. Arnaldi

M. Arnaldi 45. G. Mpetshi Perricard

G. Mpetshi Perricard 46. M. Giron

M. Giron 47. P. Martinez

P. Martinez 48. J. Fonseca

J. Fonseca 49. G. Monfils

G. Monfils 50. M. Kecmanovic

M. Kecmanovic 51. J. Munar

J. Munar 52. Q. Halys

Q. Halys 53. Z. Bergs

Z. Bergs 54. R. Bautista Agut

R. Bautista Agut 55. L. Darderi

L. Darderi 56. F. Marozsan

F. Marozsan 57. J. Fearnley

J. Fearnley 58. T. Martin Etcheverry

T. Martin Etcheverry 59. C. Ugo Carabelli

C. Ugo Carabelli 60. L. Djere

L. Djere 61. D. Altmaier

D. Altmaier 62. C. Moutet

C. Moutet 63. M. Bellucci

M. Bellucci 64. A. Rinderknech

A. Rinderknech 65. M. Cilic

M. Cilic 66. R. Opelka

R. Opelka 67. L. Tien

L. Tien 68. D. Goffin

D. Goffin 69. B. Bonzi

B. Bonzi 70. D. Dzumhur

D. Dzumhur 71. K. Nishikori

K. Nishikori 72. H. Medjedovic

H. Medjedovic 73. Y. Bu

Y. Bu 74. F. Comesana

F. Comesana 74. S. Ofner*pr

S. Ofner*pr 75. M. Navone

M. Navone 76. A. Kovacevic

A. Kovacevic 77. C. O'Connell

C. O'Connell 78. R. Safiullin

R. Safiullin 79. R. Carballes Baena

R. Carballes Baena 80. R. Hijikata

R. Hijikata 81. K. Majchrzak

K. Majchrzak 82. E. Quinn

E. Quinn 83. V. Kopriva

V. Kopriva 83. E. Ruusuvuori*pr

E. Ruusuvuori*pr 84. R. Collignon

R. Collignon 85. J. Shang

J. Shang 86. M. McDonald

M. McDonald 87. Y. Nishioka

Y. Nishioka 88. B. Coric

B. Coric 89. M. Fucsovics

M. Fucsovics 90. A. Vukic

A. Vukic 91. H. Gaston

H. Gaston 92. P. Carreno Busta

P. Carreno Busta 93. A. Mannarino

A. Mannarino 94. H. Dellien

H. Dellien 95. L. Nardi

L. Nardi 96. N. Jarry

N. Jarry 97. A. Walton

A. Walton 98. C. Tseng

C. Tseng 99. J. Brooksby

J. Brooksby 100. B. van de Zandschulp

B. van de Zandschulp 101. A. Shevchenko

A. Shevchenko 0. (WC) T. Schoolkate

(WC) T. Schoolkate 0. (WC) V. Royer

(WC) V. Royer 0. (WC) E. Nava

(WC) E. Nava 0. (WC) N. Basavareddy

(WC) N. Basavareddy 0. (WC) T. Boyer

(WC) T. Boyer 0. (WC) E. Spizzirri

(WC) E. Spizzirri 0. (WC) D. Blanch

(WC) D. Blanch 0. (WC) S. Dostanic

(WC) S. Dostanic

Alternates 1. E. Moller (102)

E. Moller (102) 2. A. Tabilo (103)

A. Tabilo (103) 3. B. Holt (104)

B. Holt (104) 4. F. Misolic (105)

F. Misolic (105) 5. J. de Jong (106)

J. de Jong (106) 6. C. Taberner (107)

C. Taberner (107) 7. L. Harris (108)*pr

L. Harris (108)*pr 8. J. Manuel Cer (109)

J. Manuel Cer (109) 9. N. Basilashvi (112)

N. Basilashvi (112) 10. J. Duckworth (113)

J. Duckworth (113) 11. O. Virtanen (114)

O. Virtanen (114) 12. J. Faria (115)

J. Faria (115) 13. A. Cazaux (116)

A. Cazaux (116) 14. C. Garin (117)

C. Garin (117) 15. T. Agustin Ti (118)

T. Agustin Ti (118) 16. D. Lajovic (119)

D. Lajovic (119) 17. D. Svrcina (120)

D. Svrcina (120) 18. L. Draxl (121)

L. Draxl (121) 19. D. Elahi Gala (122)

D. Elahi Gala (122) 20. V. Royer (108)

V. Royer (108) 21. T. Schoolkate (110)

T. Schoolkate (110) 22. N. Basavaredd (111)

N. Basavaredd (111) 23. E. Nava (123)

E. Nava (123)

(Clicca per vedere l'entry list) Us Open (Q) Inizio torneo: 28/08/2025 | Ultimo agg.: 14/08/2025 14:46 Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 29/07/25 - Special Exempts: 0/0) 75. A. Cazaux

A. Cazaux 79. J. de Jong

J. de Jong 83. J. Manuel Cerundolo

J. Manuel Cerundolo 84. C. Taberner

C. Taberner 103. T. Schoolkate

T. Schoolkate 104. A. Tabilo

A. Tabilo 106. J. Duckworth

J. Duckworth 108. B. Holt

B. Holt 108. L. Harris*pr

L. Harris*pr 110. N. Basavareddy

N. Basavareddy 112. N. Basilashvili

N. Basilashvili 113. L. Draxl

L. Draxl 114. E. Nava

E. Nava 115. C. Garin

C. Garin 116. J. Faria

J. Faria 117. O. Virtanen

O. Virtanen 118. F. Passaro

F. Passaro 119. L. Klein

L. Klein 120. D. Svrcina

D. Svrcina 121. A. Blockx

A. Blockx 122. S. Mochizuki

S. Mochizuki 123. T. Boyer

T. Boyer 124. E. Spizzirri

E. Spizzirri 125. M. Gigante

M. Gigante 127. D. Prizmic

D. Prizmic 128. A. Pellegrino

A. Pellegrino 129. D. Evans

D. Evans 130. T. Agustin Tirante

T. Agustin Tirante 132. T. Atmane

T. Atmane 132. L. Riedi*pr

L. Riedi*pr 133. T. Seyboth Wild

T. Seyboth Wild 134. D. Elahi Galan

D. Elahi Galan 135. I. Buse

I. Buse 135. F. Bagnis*pr

F. Bagnis*pr 136. C. Smith

C. Smith 137. M. Landaluce

M. Landaluce 138. J. Struff

J. Struff 139. R. Andres Burruchaga

R. Andres Burruchaga 140. J. Pablo Ficovich

J. Pablo Ficovich 142. P. Herbert

P. Herbert 143. T. Barrios Vera

T. Barrios Vera 144. A. Holmgren

A. Holmgren 145. D. Lajovic

D. Lajovic 146. B. Harris

B. Harris 147. M. Lajal

M. Lajal 148. Z. Svajda

Z. Svajda 149. V. Gaubas

V. Gaubas 150. Y. Hanfmann

Y. Hanfmann 151. J. Choinski

J. Choinski 153. T. Droguet

T. Droguet 155. C. Eubanks

C. Eubanks 156. T. Daniel

T. Daniel 157. H. Mayot

H. Mayot 158. Y. Watanuki

Y. Watanuki 159. C. Rodesch

C. Rodesch 160. S. Napolitano*pr

S. Napolitano*pr 162. Z. Piros

Z. Piros 163. K. Jacquet

K. Jacquet 164. L. Tu

L. Tu 166. M. Krueger

M. Krueger 167. D. Koepfer*pr

D. Koepfer*pr 167. J. McCabe

J. McCabe 168. C. Wong

C. Wong 169. H. Habib

H. Habib 170. T. Monteiro

T. Monteiro 171. D. Merida

D. Merida 171. G. Zeppieri*pr

G. Zeppieri*pr 172. L. Neumayer

L. Neumayer 173. G. Den Ouden

G. Den Ouden 174. M. Huesler

M. Huesler 175. M. Cassone

M. Cassone 176. H. Rocha

H. Rocha 178. F. Maestrelli

F. Maestrelli 179. A. Kachmazov

A. Kachmazov 180. M. Trungelliti

M. Trungelliti 181. C. Hemery

C. Hemery 183. L. Van Assche

L. Van Assche 184. J. Rodionov

J. Rodionov 185. S. Rodriguez Taverna

S. Rodriguez Taverna 186. Y. Wu

Y. Wu 188. B. Hassan

B. Hassan 189. J. Trotter

J. Trotter 190. L. Pavlovic

L. Pavlovic 191. J. Kym

J. Kym 192. H. Grenier

H. Grenier 193. A. Galarneau

A. Galarneau 194. K. Coppejans

K. Coppejans 195. M. Kukushkin

M. Kukushkin 196. J. Pinnington Jones

J. Pinnington Jones 196. P. Llamas Ruiz*pr

P. Llamas Ruiz*pr 197. N. Moreno De Alboran

N. Moreno De Alboran 198. J. Kubler

J. Kubler 199. J. Clarke

J. Clarke 200. C. Lestienne

C. Lestienne 201. F. Agustin Gomez

F. Agustin Gomez 202. D. Stricker

D. Stricker 203. B. Zhukayev

B. Zhukayev 204. O. Jasika

O. Jasika 205. R. Sakamoto

R. Sakamoto 206. S. Gueymard Wayenburg

S. Gueymard Wayenburg 207. Y. Shimizu

Y. Shimizu 208. S. Shimabukuro

S. Shimabukuro 209. R. Noguchi

R. Noguchi 210. G. Onclin

G. Onclin 211. B. Tomic

B. Tomic 212. V. Sachko

V. Sachko 213. P. Kypson

P. Kypson 214. F. Sun

F. Sun 215. A. Dougaz

A. Dougaz 216. A. Bouquier

A. Bouquier 217. Y. Hsiou Hsu

Y. Hsiou Hsu 218. B. Gojo

B. Gojo 219. P. Martin Tiffon

P. Martin Tiffon 220. R. Pacheco Mendez

R. Pacheco Mendez 221. D. Popko

D. Popko 222. V. Durasovic

V. Durasovic 223. F. Cina

F. Cina 224. Y. Uchiyama

Y. Uchiyama 225. J. Engel

J. Engel 0. (WC) A. Martin

(WC) A. Martin 0. (WC) T. Zink

(WC) T. Zink 0. (WC) P. Maloney

(WC) P. Maloney 0. (WC) G. Johns

(WC) G. Johns 0. (WC) M. Zheng

(WC) M. Zheng 0. (WC) M. Damm

(WC) M. Damm 0. (WC) J. Kennedy

(WC) J. Kennedy 0. (WC) B. Willwerth

(WC) B. Willwerth 0. (WC) J. Satterfield

(WC) J. Satterfield Alternates 1. A. Bolt (226)

A. Bolt (226) 2. E. Butvilas (227)

E. Butvilas (227) 3. S. Travaglia (228)

S. Travaglia (228) 4. O. Crawford (229)

O. Crawford (229) 5. C. Chidekh (230)

C. Chidekh (230) 6. U. Blanchet (231)

U. Blanchet (231) 7. E. Ymer (232)

E. Ymer (232) 8. C. Tabur (233)

C. Tabur (233) 9. J. Monday (234)

J. Monday (234) 10. G. Loffhagen (235)

G. Loffhagen (235) 11. A. Barrena (236)

A. Barrena (236) 12. J. Lucas Reis (237)

J. Lucas Reis (237) 13. N. Fatic (239)

N. Fatic (239) 14. A. Collarini (240)

A. Collarini (240) 15. R. Peniston (241)

R. Peniston (241) 16. N. Mejia (242)

N. Mejia (242) 17. A. Guillen Me (243)

A. Guillen Me (243) 18. A. Daniel Val (244)

A. Daniel Val (244) 19. P. Kotov (245)

P. Kotov (245) 20. M. Gengel (246)

M. Gengel (246) 21. I. Gakhov (248)

I. Gakhov (248) 22. M. Soto (250)

M. Soto (250) 23. A. Andrade (251)

A. Andrade (251) 24. F. Diaz Acost (252)

F. Diaz Acost (252) 25. V. Vacherot (253)

V. Vacherot (253) 26. M. Sharipov (254)

M. Sharipov (254) 27. M. Dodig (255)

M. Dodig (255) 28. G. Blancaneau (256)

G. Blancaneau (256) 29. A. Moro Canas (257)

A. Moro Canas (257)





Francesco Paolo Villarico