Sabalenka, avanti a Cincinnati con lo sguardo già rivolto alle “curve” dei quarti

Aryna Sabalenka è arrivata al WTA 1000 di Cincinnati da numero uno del mondo e campionessa in carica, ma il suo percorso fin qui non è stato affatto semplice. Dopo aver eliminato Marketa Vondrousova, Emma Raducanu e Jessica Bouzas, la bielorussa è approdata ai quarti di finale, dove la attende un test durissimo contro Elena Rybakina.

La vittoria contro Bouzas è stata meno scontata di quanto dica il punteggio. “Credo che all’inizio lei non abbia iniziato particolarmente bene, così ho approfittato delle mie occasioni per metterle pressione nei turni di servizio, rendendo più difficile una rimonta. Nel secondo set, invece, ha trovato il suo ritmo e lì è iniziata la vera battaglia. Sono felice di averla chiusa in due set, non volevo un’altra maratona da tre ore”.

Uno degli aspetti su cui Sabalenka sta lavorando è il gioco a rete, terreno dove si sente a proprio agio ma in cui ammette di avere ancora margini di miglioramento. “Mi piace andare avanti, ma a volte faccio scelte sbagliate quando arrivo sotto rete. Vorrei che a fine settimana le mie statistiche lì fossero un po’ migliori”.

La bielorussa non nasconde di voler usare le partite come laboratorio di crescita: “La miglior maniera di migliorare è provare queste cose sotto pressione reale. Non è facile, serve determinazione e bisogna lasciare da parte la paura. Io so che se voglio evolvermi devo farlo durante i match”.

Sul proprio percorso nel torneo, Sabalenka sente che il lavoro sta pagando: “In ogni partita mi sembra di andare un po’ meglio rispetto alla precedente. Guardando le tre vittorie che ho ottenuto qui, penso che tutto stia andando nella direzione giusta… o almeno spero”.

Infine, uno sguardo alla sfida con Rybakina: “Sarà un match di grande aggressività, siamo entrambe ottime battitrici e in passato abbiamo giocato battaglie splendide. Non vedo l’ora di affrontarla, sarà un’altra occasione per lavorare su aspetti che mi rendano una tennista migliore”.





Francesco Paolo Villarico