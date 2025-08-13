Carlos Alcaraz, vittoria su Medjedovic e sfida a Nardi: “Il caldo? Sono abituato”

Carlos Alcaraz continua la sua marcia positiva all’ATP Cincinnati 2025, superando senza particolari patemi un insidioso Hamad Medjedovic e guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale. Lì troverà Luca Nardi, entrato in tabellone come lucky loser e capace di imporsi su Thiago Tirante e Denis Shapovalov, prima di beneficiare del ritiro di Jakub Mensik in terzo turno (6-2 2-1 rit.). Sarà il secondo confronto stagionale tra i due: il precedente, a Doha, vide lo spagnolo vincere in tre set (6-1 4-6 6-3) in un match più combattuto del previsto.

Il 2025 di Alcaraz ha già i contorni della stagione importante: Roland Garros in bacheca, finale a Wimbledon e l’obiettivo dichiarato di puntare forte allo US Open. Pur rimanendo distante dal numero uno Jannik Sinner, il murciano è in Ohio per migliorare il risultato della passata edizione – dove uscì all’esordio – e ridurre il gap in classifica.

In conferenza stampa, lo spagnolo ha analizzato il match contro Medjedovic partendo dal servizio:

«Ho servito meglio rispetto al primo incontro. Mi sento meglio e ogni giorno sento la palla sempre di più. Ho affrontato un avversario potente, ma sono rimasto concentrato e l’ho fatto muovere molto. Ho notato che il caldo lo stava condizionando, ha chiesto l’intervento del medico e si vedeva, così ho cercato di approfittarne, portandolo ancora di più al limite. Anche un po’ di fortuna mi ha aiutato, ma sono stato solido in quasi ogni momento. Spero di continuare a migliorare durante la settimana».

Sul tema del caldo estremo, che a Cincinnati può far percepire oltre 40 gradi, Alcaraz ha mostrato grande adattamento:

«In queste condizioni cerchiamo di concentrarci soprattutto sul servizio. È così impegnativo che quasi ti dimentichi di come stia il rivale, anche se io provo a pensare anche a quello. Essendo di Murcia sono abituato al caldo, quindi cerco di farmi influenzare il meno possibile. Quando vedo che l’altro soffre, provo a rendere il punto ancora più lungo».

Infine, ha confermato la sua presenza alla Laver Cup 2025, in programma dal 19 al 21 settembre a San Francisco, dove farà squadra con Casper Ruud, Holger Rune e Alexander Zverev per il “Team Europe”:

«Voglio portare buona energia e aiutare il team a riprendersi la Laver Cup. Amo questo torneo, è speciale essere compagni di chi di solito è avversario. Darò il massimo, sono molto emozionato per l’evento».

Il “Team Europe” sfiderà il “Team World” di Frances Tiafoe, Taylor Fritz, Ben Shelton e Joao Fonseca in un appuntamento che promette spettacolo.





Marco Rossi