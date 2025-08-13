Mannarino sincero e combattivo: “Ho perso contro giocatori molto, molto scarsi… stava diventando ridicolo”
Adrian Mannarino è la “rivelazione” del Masters 1000 di Cincinnati 2025. A 37 anni, il francese sta vivendo una seconda giovinezza: con la sua splendida corsa nel torneo americano si è già assicurato un balzo di 18 posizioni nel ranking ATP, salendo provvisoriamente al numero 71 del mondo.
Il prossimo ostacolo, però, è il più duro: agli ottavi di finale lo attende Jannik Sinner, numero uno del ranking. In passato il francese non è mai riuscito a impensierire seriamente l’altoatesino, ma le sensazioni positive di questi giorni potrebbero offrirgli qualche chance in più.
“Quando perdi tanto, la testa va in crisi”
Parlando a *L’Équipe*, Mannarino ha spiegato come una buona striscia di risultati cambi radicalmente la percezione in campo:
“Quando vinci qualche partita, inizi a credere che tutto sia più semplice, leggi meglio il gioco, ti spaventi meno e guadagni fiducia. Al contrario, quando le sconfitte si accumulano, arrivano i dubbi, si prendono decisioni sbagliate e ci si fa prendere dal panico. Per questo è importante sfruttare il momento positivo quando arriva”.
La forza di non mollare
Mannarino ammette che non sempre è facile restare motivati:
“Non puoi controllare tutto, ma puoi continuare ad allenarti duramente e a lavorare fisicamente. Certo, quando i risultati sono negativi, è più difficile alzarsi la mattina per andare ad allenarsi, ma bisogna resistere. Io ho la fortuna di non faticare a svegliarmi per andare in palestra. Può sembrare banale, ma a me piace fare sport e questo mi aiuta a riprendermi meglio di altri. Non ho solo punti di forza nel mio gioco, ma almeno so che non mi arrendo mai”.
L’autocritica: “Stava diventando ridicolo”
Il francese non nasconde di aver attraversato momenti bui:
“Ci sono stati periodi di dubbio. Ho sempre cercato di crederci, ma i risultati parlavano chiaro. Quest’anno ho perso contro giocatori molto, molto scarsi nei Challenger. Pensavo che presto avrei dovuto smettere, perché stava diventando ridicolo. Poi le persone con cui lavoro sono riuscite a motivarmi e a farmi credere che fosse ancora possibile. Ora sto attraversando un buon momento, ma non bisogna fermarsi: devo continuare. Mi sento in forma e questo mi incoraggia”.
La chiave della motivazione
Mannarino sottolinea quanto sia fondamentale avere un team fidato:
“Io ci credevo, ma quando sei l’unico a farlo diventa difficile. Quando invece anche le persone di cui ti fidi credono in te, è diverso. Ci sono tanti che ti fanno i complimenti, ma anche tanti che ti pugnalano alle spalle. Devi essere impermeabile alle critiche e fidarti di chi lavora con te. Non è un lavoro facile, ma insieme è un po’ meno complicato”.
Francesco Paolo Villarico
A me Mannarino tennisticamente piace molto.
Difficile trovare uno migliore nel controllare le bordate avversarie.
Credo che Jannik aprirà gli angoli più del solito.
Chissà se al francese hanno detto che gioca con Sinner e ha preparato una tattica oppure se si regola sul momento.
Se definisce molto molto scarsi i giocatori con cui ha perso manca loro di rispetto. Spero, non solo per questo, che Sinner lo asfalti.
Una seconda giovinezza dopo 2 incontri vinti dopo che da almeno 2 anni faceva schifo ( e infatti pensava di smettere ) dopo che il periodo migliore della sua carriera è stato forse pochi anni fa su almeno 12 anni, anche no
Adesso comincio a capire certa tifoseria di LT: vi piacciono quelli stile Hollywoodiano Belli (più o meno) e dannati.
Non sarà simpatico a molti, non ha mai vinto nulla di importante ma a me 2 stagioni orsono, quando portò a casa 3 atp250 e chiuse l’anno 17 al mondo mi fece,tennisticamente parlando, impazzire per la particolarità del suo tennis. Ricordo un match con Shelton, che ovviamente 2 anni fa non era ancora lo Shelton caterpillar di oggi, in cui mandò letteralmente ai matti l’americano appoggiandosi alla potenza dei colpi dell’avversario e pennellando con quel mancino traiettorie mai viste prima. Ovviamente fu quella la classica stagione di grazia in cui il fisico era tirato a lucido, le gambe rispondevano alla grande e il vecchio Manna riusciva a fare tutto quello che il suo braccio gli permetteva di fare. Oggi non credo possa nutrire grandi ambizioni con Jannik ma nel tennis ogni match è un dentro/fuori e non va sottovalutato perché pare stia bene e ne abbia ancora voglia. L’ outfit marchiato Decathlon,senza sponsor, con maglietta comprata a pacchi da sei per la cifra di 10 euro sono un must del personaggio, così come, pare, i cubalibre e le caipirinhe consumati nei post match vittoriosi. Quest’anno ha bevuto poco, speriamo che l’astinenza da alcool prosegua.
Verrà piallato per la quarta volta senza pietà.
Cosí merita. 🙂
Penso che Jannik proverà a lasciarlo giocare, giusto per mettersi “in palla”, a meno che non gli vengano ricordate le dichiarazioni del francese sul caso Clostebol (che sicuramente il Divino non ha letto, visto che evita la stampa-spazzatura).
Mannarino ha un tiro “pulito”, piuttosto piatto, ideale per spingere forte.
Un Lupetto Mannarino nel tritacarne. 😉
forse il più intelligente tennista sul circuito..
un mix tra Mecir e Cipolla
E’ il mio giocatore preferito il francese di origini italiane, talento e fantasia in un fisico da impiegato di mezza età con le calvizie d’ordinanza verso i quaranta…
Oggi invece perdera’ con uno molto molto forte.
L’auto stima è importantissima in tutti i settori,ma Mannarino si sopravvaluta.
Lo legga Arnaldi che si rifiuta di fare i 250.
La componente più importante è quella psicologica , oltre a fare punti più facili , oltre a conoscere meglio gli avversari che puoi incontrare nei Master, oltre ad affinare tattica e fondamentali c’è proprio la positività di vincere partite.