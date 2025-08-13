Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIve)

CHALLENGER Sumter (USA) – 1° Turno, cemento
Stadium – ore 17:00
James McCabe
vs Jacob Fearnley
Il match deve ancora iniziare
Henrique Rocha vs Martin Damm
Il match deve ancora iniziare
Borna Gojo vs Daniel Evans
Il match deve ancora iniziare
Darwin Blanch vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 17:00
Ryan Seggerman vs Lukas Klein
Il match deve ancora iniziare
Mark Lajal vs Strong Kirchheimer
Il match deve ancora iniziare
James Trotter vs Martin Landaluce
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 17:00
Jason Jung / Reese Stalder vs Jesse Flores / Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
James McCabe / Luke Saville vs Trey Hilderbrand / Mac Kiger (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Todi (Italia) – 2° Turno, terra battuta
Centre Court – ore 10:00
Francesco Forti
vs Valentin Vacherot
ATP Todi
Francesco Forti
4
2
Valentin Vacherot [7]
6
6
Vincitore: Vacherot
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Forti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
V. Vacherot
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
F. Forti
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Forti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
F. Forti
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
F. Forti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
V. Vacherot
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-2 → 1-3
F. Forti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Facundo Juarez vs Gianmarco Ferrari
ATP Todi
Facundo Juarez•
0
1
Gianmarco Ferrari
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Juarez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Filippo Romano vs Timofey Skatov (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Pierluigi Basile / Giorgio Ricca vs Francesco Forti / Augusto Virgili
Il match deve ancora iniziare
Stefano Travaglia vs Jacopo Vasami (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexey Vatutin vs Marco Cecchinato (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Grand Stand – ore 10:00
Nicolai Budkov Kjaer vs Matheus Pucinelli De Almeida
ATP Todi
Nicolai Budkov Kjaer [3]
30
7
3
Matheus Pucinelli De Almeida•
15
6
0
Vincitore: Budkov Kjaer
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Pucinelli De Almeida
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
N. Budkov Kjaer
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-6 → 6-6
M. Pucinelli De Almeida
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
M. Pucinelli De Almeida
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
M. Pucinelli De Almeida
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Pucinelli De Almeida
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Pucinelli De Almeida
1-1 → 1-2
M. Pucinelli De Almeida
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Andreas Mies / David Vega Hernandez vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov
ATP Todi
Andreas Mies / David Vega Hernandez
0
0
Ivan Sabanov / Matej Sabanov
0
0
Carlos Sanchez Jover vs Lukas Neumayer (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Prado Angelo vs David Jorda Sanchis
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / David Jorda Sanchis vs Daniel Cukierman / Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
Boris Arias / Juan Carlos Prado Angelo vs Filippo Romano / Jacopo Vasami
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – 2° turno, terra battuta
Center Court – ore 09:30
Mika Brunold
vs Dali Blanch
ATP Sofia
Mika Brunold [8]
4
7
2
Dali Blanch
6
5
6
Vincitore: Blanch
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Brunold
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-5 → 2-5
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-5 → 1-5
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Brunold
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
6-5 → 7-5
M. Brunold
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. Blanch
0-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
D. Blanch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Brunold
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
M. Brunold
40-30
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Brunold
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Blanch
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Brunold
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
D. Blanch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Murkel Dellien vs Denis Yevseyev
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Gima vs Daniel Rincon
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou / Murkel Dellien vs Oleg Prihodko / Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 09:30
Sandro Kopp vs Milos Karol
ATP Sofia
Sandro Kopp
3
6
7
Milos Karol
6
3
6
Vincitore: Kopp
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
M. Karol
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-4 → 4-5
S. Kopp
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
S. Kopp
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
M. Karol
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
M. Karol
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
ace
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kopp
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-3 → 6-3
M. Karol
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
S. Kopp
0-40
15-0
30-0
30-15
40-15
4-2 → 5-2
M. Karol
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
30-40
2-1 → 3-1
S. Kopp
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Karol
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
3-5 → 3-6
S. Kopp
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
S. Kopp
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-2 → 1-3
S. Kopp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Marat Sharipov
ATP Sofia
Nikolas Sanchez Izquierdo•
15
1
Marat Sharipov [5]
15
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sharipov
0-15
0-30
df
0-40
15-40
df
0-0 → 1-0
Milos Karol / Patrik Niklas-Salminen vs Duje Ajdukovic / Admir Kalender (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Eric Vanshelboim / Denis Yevseyev vs Sergey Fomin / Pavel Verbin
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:30
Aryan Shah vs Duje Ajdukovic
ATP Sofia
Aryan Shah
3
3
Duje Ajdukovic [2]
6
6
Vincitore: Ajdukovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ajdukovic
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-5 → 3-6
A. Shah
40-A
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
D. Ajdukovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Ajdukovic
15-40
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Shah
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
D. Ajdukovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shah
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
3-5 → 3-6
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Shah
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
D. Ajdukovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Shah
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Nerman Fatic vs Luciano Emanuel Ambrogi
ATP Sofia
Nerman Fatic [1]•
A
3
Luciano Emanuel Ambrogi
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Fatic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
L. Emanuel Ambrogi
3-0 → 3-1
N. Fatic
0-15
df
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
L. Emanuel Ambrogi
1-0 → 2-0
Stefan Adrian Andreescu vs Zdenek Kolar
Il match deve ancora iniziare
Lautaro Midon / Nikolas Sanchez Izquierdo vs Nerman Fatic / Andrej Nedic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 09:30
Oliver Tarvet
vs Ioannis Xilas
ATP Hersonissos
Oliver Tarvet
2
5
Ioannis Xilas
6
7
Vincitore: Xilas
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Tarvet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
O. Tarvet
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
I. Xilas
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
4-4 → 5-4
O. Tarvet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
4-3 → 4-4
O. Tarvet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Xilas
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-5 → 2-5
I. Xilas
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-3 → 1-4
O. Tarvet
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
1-2 → 1-3
I. Xilas
0-15
df
0-30
0-40
15-40
ace
0-2 → 1-2
Stefanos Sakellaridis vs Laurent Lokoli
ATP Hersonissos
Stefanos Sakellaridis [5]
0
0
Laurent Lokoli
0
0
George Loffhagen vs Rafael Jodar
Il match deve ancora iniziare
Michalis Sakellaridis / Pavlos Tsitsipas vs Victor Cornea / Matteo Martineau
Il match deve ancora iniziare
Marek Gengel / Jan Jermar vs Aristotelis Thanos / Petros Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 09:30
Dan Added vs Max Wiskandt
ATP Hersonissos
Dan Added [6]
6
6
Max Wiskandt
2
2
Vincitore: Added
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Wiskandt
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
df
5-2 → 6-2
M. Wiskandt
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
D. Added
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
2-2 → 3-2
M. Wiskandt
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 2-2
M. Wiskandt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Wiskandt
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
D. Added
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Wiskandt
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
D. Added
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
D. Added
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Mats Rosenkranz vs Pietro Fellin (Non prima 11:00)
ATP Hersonissos
Mats Rosenkranz
40
2
Pietro Fellin•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Fellin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
P. Fellin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
M. Rosenkranz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Petr Brunclik vs Filippo Moroni (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Christos Antonopoulos / Ioannis Xilas vs Dan Added / Arthur Reymond
Il match deve ancora iniziare
Maximus Jones / Stefanos Sakellaridis vs Thijmen Loof / Harry Wendelken
Il match deve ancora iniziare
Court 21 – ore 09:30
Scott Duncan / Tom Hands vs Inigo Cervantes / Daniil Golubev
ATP Hersonissos
Scott Duncan / Tom Hands [3]
7
6
Inigo Cervantes / Daniil Golubev
6
4
Vincitore: Duncan / Hands
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Duncan / Hands
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
I. Cervantes / Golubev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
S. Duncan / Hands
3-4 → 4-4
I. Cervantes / Golubev
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
S. Duncan / Hands
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
I. Cervantes / Golubev
3-1 → 3-2
S. Duncan / Hands
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
I. Cervantes / Golubev
2-0 → 3-0
S. Duncan / Hands
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
I. Cervantes / Golubev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
df
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
I. Cervantes / Golubev
6-5 → 6-6
S. Duncan / Hands
5-5 → 6-5
I. Cervantes / Golubev
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
S. Duncan / Hands
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
5-3 → 5-4
I. Cervantes / Golubev
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
S. Duncan / Hands
3-3 → 4-3
I. Cervantes / Golubev
3-2 → 3-3
S. Duncan / Hands
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
I. Cervantes / Golubev
2-1 → 2-2
S. Duncan / Hands
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
I. Cervantes / Golubev
1-0 → 1-1
S. Duncan / Hands
0-0 → 1-0
Harry Wendelken vs Ilya Ivashka (Non prima 11:00)
ATP Hersonissos
Harry Wendelken•
0
1
Ilya Ivashka
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Ivashka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Maximus Jones vs Theo Papamalamis
Il match deve ancora iniziare
Anthony Genov / Roy Stepanov vs Christian Langmo / Luca Potenza
Il match deve ancora iniziare
David Poljak / Aoran Wang vs Mats Rosenkranz / Max Wiskandt
Il match deve ancora iniziare
–
CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 18:00
Vitaliy Sachko
vs Johan Alexander Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Arthur Fery vs Miguel Tobon
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Mejia vs Joshua Sheehy (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Facundo Bagnis vs Bernard Tomic (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Adria Soriano Barrera / Miguel Tobon vs Alejandro Arcila / Samuel Heredia
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:00
Cannon Kingsley vs Juan Sebastian Gomez
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Ficovich vs Peter Bertran
Il match deve ancora iniziare
Andres Andrade vs Tomas Barrios Vera (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Juan Sebastian Gomez / Johan Alexander Rodriguez vs Benjamin Kittay / Cristian Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Peter Bertran / Felix Corwin vs Alfredo Perez / Jamie Vance
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 18:00
Alfredo Perez vs Bruno Kuzuhara
Il match deve ancora iniziare
Brandon Perez / Noah Schachter vs Taha Baadi / Dan Martin
Il match deve ancora iniziare
Darian King / Jody Maginley vs Mateo Castañeda / Salvador Price (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Luis David Martinez / Santiago Rodriguez Taverna vs Adhithya Ganesan / Cannon Kingsley
Il match deve ancora iniziare
Zachary Fuchs / Wally Thayne vs Pranav Kumar / Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – 1° Turno, cemento
Estadio Katan – ore 21:00
Daniel Elahi Galan
vs Ignacio Buse
Il match deve ancora iniziare
Marco Trungelliti vs Rodrigo Pacheco Mendez
ATP Cancun
Marco Trungelliti
40
1
Rodrigo Pacheco Mendez•
A
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Pacheco Mendez
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-2 → 1-2
R. Pacheco Mendez
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
Stan Wawrinka vs Cleeve Harper (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Dusan Lajovic vs Roman Andres Burruchaga
Il match deve ancora iniziare
Grandstand El Tinto – ore 21:00
Andrea Pellegrino vs Coleman Wong
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Tabilo vs Francesco Passaro
Il match deve ancora iniziare
Hugo Gaston vs Alexis Galarneau
Il match deve ancora iniziare
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Ignacio Buse / Marco Trungelliti
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 21:00
Jesper de Jong / Dalibor Svrcina vs Nicolas Barrientos / Joran Vliegen
Il match deve ancora iniziare
Beibit Zhukayev vs Tristan Schoolkate
Il match deve ancora iniziare
Liam Draxl vs Rio Noguchi
Il match deve ancora iniziare
Finn Reynolds / James Watt vs Matteo Gigante / Andrea Pellegrino
Il match deve ancora iniziare
