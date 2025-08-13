Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIve)

13/08/2025 08:04 Nessun commento
Jacopo Vasami nella foto
Jacopo Vasami nella foto

USA CHALLENGER Sumter (USA) – 1° Turno, cemento

Stadium – ore 17:00
James McCabe AUS vs Jacob Fearnley GBR
Il match deve ancora iniziare

Henrique Rocha POR vs Martin Damm USA

Il match deve ancora iniziare

Borna Gojo CRO vs Daniel Evans GBR

Il match deve ancora iniziare

Darwin Blanch USA vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Ryan Seggerman USA vs Lukas Klein SVK

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare

James Trotter JPN vs Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Jason Jung TPE / Reese Stalder USA vs Jesse Flores CRC / Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

James McCabe AUS / Luke Saville AUS vs Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare





ITA CHALLENGER Todi (Italia) – 2° Turno, terra battuta

Centre Court – ore 10:00
Francesco Forti ITA vs Valentin Vacherot MON
ATP Todi
Francesco Forti
4
2
Valentin Vacherot [7]
6
6
Vincitore: Vacherot
Mostra dettagli

Facundo Juarez ITA vs Gianmarco Ferrari ITA

ATP Todi
Facundo Juarez
0
1
Gianmarco Ferrari
0
1
Mostra dettagli

Filippo Romano ITA vs Timofey Skatov KAZ (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Pierluigi Basile ITA / Giorgio Ricca ITA vs Francesco Forti ITA / Augusto Virgili ITA

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Jacopo Vasami ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexey Vatutin RUS vs Marco Cecchinato ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



Grand Stand – ore 10:00
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

ATP Todi
Nicolai Budkov Kjaer [3]
30
7
3
Matheus Pucinelli De Almeida
15
6
0
Vincitore: Budkov Kjaer
Mostra dettagli

Andreas Mies GER / David Vega Hernandez ESP vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB

ATP Todi
Andreas Mies / David Vega Hernandez
0
0
Ivan Sabanov / Matej Sabanov
0
0
Mostra dettagli

Carlos Sanchez Jover ESP vs Lukas Neumayer AUT (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / David Jorda Sanchis ESP vs Daniel Cukierman ISR / Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Filippo Romano ITA / Jacopo Vasami ITA

Il match deve ancora iniziare





BUL CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – 2° turno, terra battuta

Center Court – ore 09:30
Mika Brunold SUI vs Dali Blanch USA
ATP Sofia
Mika Brunold [8]
4
7
2
Dali Blanch
6
5
6
Vincitore: Blanch
Mostra dettagli

Murkel Dellien BOL vs Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Gima ROU vs Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Murkel Dellien BOL vs Oleg Prihodko UKR / Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 09:30
Sandro Kopp AUT vs Milos Karol SVK

ATP Sofia
Sandro Kopp
3
6
7
Milos Karol
6
3
6
Vincitore: Kopp
Mostra dettagli

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Marat Sharipov RUS

ATP Sofia
Nikolas Sanchez Izquierdo
15
1
Marat Sharipov [5]
15
0
Mostra dettagli

Milos Karol SVK / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Duje Ajdukovic CRO / Admir Kalender CRO (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Eric Vanshelboim UKR / Denis Yevseyev KAZ vs Sergey Fomin UZB / Pavel Verbin RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:30
Aryan Shah IND vs Duje Ajdukovic CRO

ATP Sofia
Aryan Shah
3
3
Duje Ajdukovic [2]
6
6
Vincitore: Ajdukovic
Mostra dettagli

Nerman Fatic BIH vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

ATP Sofia
Nerman Fatic [1]
A
3
Luciano Emanuel Ambrogi
40
1
Mostra dettagli

Stefan Adrian Andreescu ROU vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon ARG / Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Nerman Fatic BIH / Andrej Nedic BIH

Il match deve ancora iniziare





GRE CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 09:30
Oliver Tarvet GBR vs Ioannis Xilas GRE
ATP Hersonissos
Oliver Tarvet
2
5
Ioannis Xilas
6
7
Vincitore: Xilas
Mostra dettagli

Stefanos Sakellaridis GRE vs Laurent Lokoli FRA

ATP Hersonissos
Stefanos Sakellaridis [5]
0
0
Laurent Lokoli
0
0
Mostra dettagli

George Loffhagen GBR vs Rafael Jodar ESP

Il match deve ancora iniziare

Michalis Sakellaridis GRE / Pavlos Tsitsipas GRE vs Victor Cornea ROU / Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare

Marek Gengel CZE / Jan Jermar CZE vs Aristotelis Thanos GRE / Petros Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 09:30
Dan Added FRA vs Max Wiskandt GER

ATP Hersonissos
Dan Added [6]
6
6
Max Wiskandt
2
2
Vincitore: Added
Mostra dettagli

Mats Rosenkranz GER vs Pietro Fellin ITA (Non prima 11:00)

ATP Hersonissos
Mats Rosenkranz
40
2
Pietro Fellin
40
2
Mostra dettagli

Petr Brunclik CZE vs Filippo Moroni ITA (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Christos Antonopoulos GRE / Ioannis Xilas GRE vs Dan Added FRA / Arthur Reymond FRA

Il match deve ancora iniziare

Maximus Jones THA / Stefanos Sakellaridis GRE vs Thijmen Loof NED / Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:30
Scott Duncan GBR / Tom Hands GBR vs Inigo Cervantes ESP / Daniil Golubev RUS

ATP Hersonissos
Scott Duncan / Tom Hands [3]
7
6
Inigo Cervantes / Daniil Golubev
6
4
Vincitore: Duncan / Hands
Mostra dettagli

Harry Wendelken GBR vs Ilya Ivashka BLR (Non prima 11:00)

ATP Hersonissos
Harry Wendelken
0
1
Ilya Ivashka
30
0
Mostra dettagli

Maximus Jones THA vs Theo Papamalamis FRA

Il match deve ancora iniziare

Anthony Genov BUL / Roy Stepanov ISR vs Christian Langmo USA / Luca Potenza ITA

Il match deve ancora iniziare

David Poljak CZE / Aoran Wang CHN vs Mats Rosenkranz GER / Max Wiskandt GER

Il match deve ancora iniziare





COL CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 18:00
Vitaliy Sachko UKR vs Johan Alexander Rodriguez COL
Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Joshua Sheehy USA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Facundo Bagnis ARG vs Bernard Tomic AUS (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Adria Soriano Barrera COL / Miguel Tobon COL vs Alejandro Arcila COL / Samuel Heredia COL

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
Cannon Kingsley USA vs Juan Sebastian Gomez COL

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Peter Bertran DOM

Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU vs Tomas Barrios Vera CHI (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL / Johan Alexander Rodriguez COL vs Benjamin Kittay USA / Cristian Rodriguez COL

Il match deve ancora iniziare

Peter Bertran DOM / Felix Corwin USA vs Alfredo Perez USA / Jamie Vance USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 18:00
Alfredo Perez USA vs Bruno Kuzuhara USA

Il match deve ancora iniziare

Brandon Perez VEN / Noah Schachter USA vs Taha Baadi MAR / Dan Martin CAN

Il match deve ancora iniziare

Darian King BAR / Jody Maginley ANT vs Mateo Castañeda COL / Salvador Price COL (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Luis David Martinez VEN / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Adhithya Ganesan USA / Cannon Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare

Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA vs Pranav Kumar USA / Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare





MEX CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – 1° Turno, cemento

Estadio Katan – ore 21:00
Daniel Elahi Galan COL vs Ignacio Buse PER
Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX

ATP Cancun
Marco Trungelliti
40
1
Rodrigo Pacheco Mendez
A
2
Mostra dettagli

Stan Wawrinka SUI vs Cleeve Harper CAN (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovic SRB vs Roman Andres Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare



Grandstand El Tinto – ore 21:00
Andrea Pellegrino ITA vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Ignacio Buse PER / Marco Trungelliti ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 21:00
Jesper de Jong NED / Dalibor Svrcina CZE vs Nicolas Barrientos COL / Joran Vliegen BEL

Il match deve ancora iniziare

Beibit Zhukayev KAZ vs Tristan Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Rio Noguchi JPN

Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Matteo Gigante ITA / Andrea Pellegrino ITA

Il match deve ancora iniziare

TAG: