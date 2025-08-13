Bronzetti da favola: rimonta Ostapenko e conquista gli ottavi a Cincinnati

Notte da incorniciare per Lucia Bronzetti, che approda agli ottavi di finale del Cincinnati Open – WTA 1000 da 5.152.599 dollari di montepremi – in corso sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center. La 26enne di Villa Verucchio, numero 61 del ranking mondiale, ha superato in rimonta Jelena Ostapenko (n.30 WTA e 23esima testa di serie) con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 dopo due ore esatte di gioco, firmando la sua terza vittoria consecutiva in rimonta nel torneo.

Dopo l’esordio vittorioso contro la cinese Zhu Lin (n.304 WTA, in gara con ranking protetto), annullando anche un match point, e il successo su Daria Kasatkina (n.17 WTA e 15 del seeding), l’azzurra ha domato anche la potente lettone, che l’aveva battuta nettamente nell’unico precedente al Roland Garros 2022.

Partenza sprint della lettone

Ostapenko ha iniziato il match in maniera dominante, strappando il servizio nel secondo game e volando 3-0 con un parziale di dodici punti consecutivi. Bronzetti ha avuto un’occasione per il contro-break sul 3-1, ma non l’ha concretizzata, e nel sesto game ha ceduto nuovamente il servizio. Con un ace, la lettone ha chiuso il primo set 6-1 in meno di mezz’ora.

La reazione dell’azzurra

Rientrata in campo dopo un “toilette break” rigenerante, Bronzetti ha alzato il livello nel secondo parziale. Un break immediato, favorito anche dai doppi falli di Ostapenko, le ha dato il 2-0. La lettone ha trovato il contro-break sul 3-1, ma l’italiana non si è scomposta, ritrovando il vantaggio sul 5-3 e chiudendo 6-3 con un diritto in rete dell’avversaria.

Decisivo il nono game

Il set decisivo è stato una battaglia. Bronzetti ha piazzato il primo allungo sul 3-1, ma Ostapenko ha reagito, infilando tre game di fila per il 4-3. Lucia ha pareggiato e, sul 4-4, ha sfruttato un doppio fallo e un errore di diritto della lettone per completare la rimonta e conquistare una vittoria di grande prestigio.

Prossima sfida: Coco Gauff

Agli ottavi, Bronzetti affronterà Coco Gauff (n.2 WTA), campionessa in carica, che ha beneficiato del forfait di Dayana Yastremska per un’intossicazione da antibiotici. L’americana ha vinto entrambi i precedenti con l’azzurra, a San Gaudens 2019 e a Indian Wells 2024.