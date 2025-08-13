Al Challenger di Todi è Vasamì-mania. Il tennista romano centra l’esordio in Umbria «Contento del supporto, qui un grande livello»

Jacopo Vasamì non ha steccato l’esordio agli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup. Il tennista romano classe 2007 ha sconfitto Gabriele Maria Noce per 7-6(5) 6-4 nella sessione serale sul Campo Centrale del Tennis Club Todi 1971, raccogliendo gli applausi dei tanti appassionati presenti in Umbria. Nel programma di domani lo attenderà Stefano Travaglia nel match valevole per i quarti di finale, che inizierà non prima delle 18.00. Nella sfida serale toccherà poi a Marco Cecchinato, impegnato contro Alexey Vatutin.

Vasamì accede al secondo turno – L’esordio di Jacopo Vasamì a Todi è stato tutt’altro che una formalità. L’attuale numero 682 ATP, contestualmente al terzo posto della classifica dedicata agli under 18, ha sconfitto Gabriele Maria Noce per 7-6(5) 6-4 in due ore e 21 minuti. “Devo fare i complimenti a Gabriele che ha giocato una grande partita – ha spiegato Vasamì, che disputa il torneo grazie ad una wild card –. La serata era molto umida e perciò è stato un match dispendioso dal punto di vista fisico, ma sono felice del mio livello”. Applausi e supporto costante sono stati il filo conduttore di una serata caldissima in Umbria: “È stato molto bello ricevere il supporto della gente, mi fa davvero piacere ricevere un po’ di aiuto extra. Qui con tanti ragazzi giovani? Fa quasi strano vederci tutti qui già adesso, mentre fino a poco tempo fa ci giocavamo i tornei under 18. Trovo che sia bellissimo poter condividere il campo ed i risultati con loro”. Il tennista romano tornerà in campo domani non prima delle ore 18.00 contro Stefano Travaglia, con in palio un posto per i quarti di finale del Challenger 75.

Risultati di martedì 12 agosto

Tabellone principale

1° turno

Facundo Juarez (Q) b. Matej Dodig (9) 3-6 6-3 6-3

Gianmarco Ferrari (Q) b. Lorenzo Carboni (WC) 6-3 3-6 6-1

Filippo Romano (LL) b. Fausto Tabacco (Q) 6-4 6-2

Timofey Skatov (SE) b. Gonzalo Bueno (5) 4-6 6-1 6-1

Francesco Forti (PR) b. Eero Vasa (Q) 6-3 6-3

Valentin Vacherot (7) b. Maxim Mrva (NG) 6-2 6-1

Jacopo Vasamì (WC) b. Gabriele Maria Noce (LL) 7-6(5) 6-4

Lukas Neumayer (4) b. Andrea Guerrieri (Q) 6-1 6-2

Alexey Vatutin b. Frederico Ferreira Silva (8) 7-6(5) 6-2

Marco Cecchinato b. Remy Bertola (Alt) 6-0 6-3

David Jorda Sanchis (Q) b. Federico Arnaboldi 7-6(4) 6-4