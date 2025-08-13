Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di Mercoledì 13 Agosto 2025
P&G CENTER COURT
11:00 AM (USA) / 17:00 (ITA) – (10) Frances TIAFOE 🇺🇸 vs (7) Holger RUNE 🇩🇰
Followed By – (1) Jannik SINNER 🇮🇹 vs (Q) Adrian MANNARINO 🇫🇷
Not Before 3:00 PM (USA) / 21:00 (ITA) – (1) Aryna SABALENKA 🇧🇾 vs Jessica BOUZAS MANEIRO 🇪🇸
Not Before 7:00 PM (USA) / 01:00 (ITA) – (LL) Luca NARDI 🇮🇹 vs (2) Carlos ALCARAZ 🇪🇸
Not Before 8:30 PM (USA) / 02:30 (ITA) – (12) Ekaterina ALEXANDROVA 🇷🇺 vs (28) Anna KALINSKAYA 🇷🇺
GRANDSTAND
11:00 AM (USA) / 17:00 (ITA) – (3) Iga SWIATEK 🇵🇱 vs Sorana CIRSTEA 🇷🇴
Followed By – (9) Elena RYBAKINA 🇰🇿 vs (6) Madison KEYS 🇺🇸
Followed By – (4) Taylor FRITZ 🇺🇸 vs (Q) Terence ATMANE 🇫🇷
Not Before 5:00 PM (USA) / 23:00 (ITA) – Karen KHACHANOV 🇷🇺 vs Brandon NAKASHIMA 🇺🇸 or (3) Alexander ZVEREV 🇩🇪
Followed By – (5) Ben SHELTON 🇺🇸 or Roberto BAUTISTA AGUT 🇪🇸 vs (22) Jiří LEHEČKA 🇨🇿 or Adam WALTON 🇦🇺
COURT 3
11:00 AM (USA) / 17:00 (ITA) – Matthew EBDEN 🇦🇺 / John-Patrick THOMPSON 🇦🇺 vs (2) Julian CASH 🇬🇧 / Lloyd GLASSPOOL 🇬🇧
Followed By – (23) Félix AUGER-ALIASSIME 🇨🇦 vs Benjamin BONZI 🇫🇷
Not Before 2:00 PM (USA) / 20:00 (ITA) – Lyudmyla KICHENOK 🇺🇦 / Ellen PEREZ 🇦🇺 (6) vs Hailey BAPTISTE 🇺🇸 / Jessica PEGULA 🇺🇸
Followed By – Francisco COMESANA 🇦🇷 vs (9) Andrey RUBLEV 🇷🇺
CHAMPIONS’ COURT
11:00 AM (USA) / 17:00 (ITA) – Nikola MEKTIĆ 🇭🇷 / Rajeev RAM 🇺🇸 vs (4) Kevin KRAWIETZ 🇩🇪 / Tim PUETZ 🇩🇪
Followed By – (6) Simone BOLELLI 🇮🇹 / Andrea VAVASSORI 🇮🇹 vs (WC) Rinky CASH 🇦🇺 / Joseph TRACY 🇺🇸
Followed By – 2:30 PM (USA) / 20:30 (ITA) – Veronika KUDERMETOVA 🇷🇺 / Elise MERTENS 🇧🇪 (4) vs (WC) Barbora KREJCIKOVA 🇨🇿 / Jeļena OSTAPENKO 🇱🇻
Followed By – 2:30 PM (USA) / 20:30 (ITA) – Sara ERRANI 🇮🇹 / Jasmine PAOLINI 🇮🇹 (1) vs Magda LINETTE 🇵🇱 / Clara TAUSON 🇩🇰
Followed By – (7) Christian HARRISON 🇺🇸 / Evan KING 🇺🇸 vs (Alt) Romain ARNEODO 🇲🇨 / Robert GALLOWAY 🇺🇸
