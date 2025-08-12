Jasmine Paolini vola agli ottavi a Cincinnati: superata Krueger in due set

Un’ora e 29 minuti di tennis intenso e ben gestito hanno permesso a Jasmine Paolini di raggiungere gli ottavi di finale del WTA 1000 di Cincinnati. L’azzurra ha superato la statunitense Ashlyn Krueger con il punteggio di 7-6(2) 6-1, confermando il suo ottimo momento di forma e la capacità di mantenere lucidità anche nelle fasi più delicate del match.

Sul cemento dell’Ohio, la numero uno d’Italia ha messo in campo cifre convincenti: 63% di prime di servizio con il 69% dei punti vinti, e un eccellente 61% di punti conquistati con la seconda. Una prova di solidità al servizio che ha fatto la differenza, soprattutto se confrontata con quella di Krueger, autrice di 3 ace ma anche di 10 doppi falli.

Primo set: equilibrio e nervi saldi al tiebreak

L’avvio è stato all’insegna dell’equilibrio. Paolini ha provato a mettere pressione nei turni di risposta, ma Krueger, spinta dal tifo di casa, ha mostrato buona aggressività nei primi giochi. Dopo un rapido scambio di break, le due si sono inseguite senza riuscire a trovare lo strappo decisivo. Jasmine ha cercato di variare il ritmo con rovesci profondi e cambi di direzione, mentre la statunitense ha provato a imporsi con la potenza del servizio.

Il set è scivolato fino al tiebreak, dove Paolini dopo aver annullato anche una palla set sul 5 a 6, ha alzato sensibilmente il livello. Precisa nei colpi da fondo e pronta a sfruttare gli errori gratuiti dell’avversaria, la toscana ha preso subito il largo fino al 6-2, approfittando poi di un doppio fallo di Krueger per chiudere il parziale.

Secondo set: dominio azzurro

Con il primo set in tasca, Paolini ha giocato con più scioltezza. Le difficoltà di Krueger al servizio, soprattutto nei momenti di pressione, hanno aperto la strada all’azzurra, che ha trovato due break consecutivi per portarsi sul 5-1. In questa fase Jasmine ha mostrato il meglio del suo repertorio: colpi profondi per spostare l’avversaria, attacchi in controtempo e grande capacità di mantenere il palleggio su ritmi alti senza forzare inutilmente.

Quando è arrivato il momento di chiudere, la numero 1 d’Italia non ha tremato: con un turno di battuta impeccabile, ha archiviato la pratica 6-1, guadagnandosi l’accesso agli ottavi.

Prossimo ostacolo: Krejcikova

Agli ottavi di finale, Paolini troverà Barbora Krejcikova, ex campionessa del Roland Garros e Wimbledon, giocatrice di grande esperienza e varietà di gioco. Sarà una sfida insidiosa, che metterà alla prova la solidità e la pazienza dell’italiana, ma anche un’occasione importante per confermare il suo valore in un torneo di livello assoluto.

WTA Cincinnati Jasmine Paolini [7] Jasmine Paolini [7] 0 7 6 0 Ashlyn Krueger [26] Ashlyn Krueger [26] 0 6 1 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 Jasmine Paolini 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 40-30 4-5 → 5-5 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi