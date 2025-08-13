Monica Seles rivela di soffrire di miastenia gravis: “Voglio dare visibilità alla malattia”
Una notizia che scuote il mondo del tennis e dello sport in generale. Monica Seles, 51 anni, leggenda della racchetta e vincitrice di nove titoli del Grande Slam tra il 1990 e il 1996, ha rivelato di essere stata diagnosticata miastenia gravis, una malattia rara e cronica che colpisce il sistema nervoso e si manifesta con difficoltà a parlare e respirare, debolezza muscolare, affaticamento e visione doppia.
L’ex campionessa, nata in Serbia ma naturalizzata statunitense, ha deciso di condividere pubblicamente la propria condizione con un obiettivo chiaro: sensibilizzare l’opinione pubblica e dare visibilità a questa patologia ancora poco conosciuta.
“Voglio che la mia esperienza serva a far conoscere la malattia, affinché altre persone possano ricevere una diagnosi tempestiva e il supporto necessario” – ha dichiarato Seles.
Una malattia senza cura definitiva
La miastenia gravis è una malattia autoimmune cronica per la quale al momento non esiste una cura definitiva. Alcuni farmaci e terapie, tuttavia, possono aiutare a ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita dei pazienti. La diagnosi di Seles è un duro colpo per una delle atlete più iconiche della storia del tennis, che già in passato aveva affrontato momenti difficili nella propria carriera e vita privata.
La sua scelta di raccontarsi pubblicamente è stata accolta con grande affetto da parte di fan e colleghi, che sui social le hanno espresso vicinanza e sostegno.
Francesco Paolo Villarico
Oggi ho letto parecchio sulla malattia di Lyme (causata spesso da morsi di zecche e tafani) e anche qui (non sapevo) i sintomi sono molto severi e le cure ancora poco definitive.
Tra l’ altro molti sono costretti ad andare negli States con costi difficili da sostenere.
I sintomi sono simili a quelli descritti sopra e riferiti alla miastenia gravis.
Auguro alla grandissima Monica Seles di trovare la cura migliore e riprendersi la vita (è ancora giovane!)
Ho una persona cara che purtroppo 2 anni fa è stata colpita dalla stessa malattia, non ne conoscevo prima l’esistenza, quindi so perfettamente di cosa sta parlando e passando. Mi dispiace tanto e le auguro di riuscire ad avere una qualità di vita sempre migliore. Si può ottenere . Forza campionessa!
Grande Monica, più passa il tempo più diventi bella. Io tifavo Steffi, ma questa partita la vinci tu.
Quando il destino si accanisce sempre con le stesse persone…spero che riesca a vivere a lungo e in buone condizioni nonostante la malattia, ma da ciò che ho letto in giro sembra sia parecchio invalidante. Era la stella più luminosa e chissà quanti slam ancora avrebbe vinto se solo la follia insensata di uno psicopatico non si fosse messa di traverso.
Forza Monica!
Forza, eri imbattibile sul campo. Non sarà questa malattia autoimmune a fermarti.