Monica Seles rivela di soffrire di miastenia gravis: “Voglio dare visibilità alla malattia”

13/08/2025 00:14 6 commenti
Monica Seles nella foto

Una notizia che scuote il mondo del tennis e dello sport in generale. Monica Seles, 51 anni, leggenda della racchetta e vincitrice di nove titoli del Grande Slam tra il 1990 e il 1996, ha rivelato di essere stata diagnosticata miastenia gravis, una malattia rara e cronica che colpisce il sistema nervoso e si manifesta con difficoltà a parlare e respirare, debolezza muscolare, affaticamento e visione doppia.
L’ex campionessa, nata in Serbia ma naturalizzata statunitense, ha deciso di condividere pubblicamente la propria condizione con un obiettivo chiaro: sensibilizzare l’opinione pubblica e dare visibilità a questa patologia ancora poco conosciuta.

“Voglio che la mia esperienza serva a far conoscere la malattia, affinché altre persone possano ricevere una diagnosi tempestiva e il supporto necessario” – ha dichiarato Seles.

Una malattia senza cura definitiva
La miastenia gravis è una malattia autoimmune cronica per la quale al momento non esiste una cura definitiva. Alcuni farmaci e terapie, tuttavia, possono aiutare a ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita dei pazienti. La diagnosi di Seles è un duro colpo per una delle atlete più iconiche della storia del tennis, che già in passato aveva affrontato momenti difficili nella propria carriera e vita privata.
La sua scelta di raccontarsi pubblicamente è stata accolta con grande affetto da parte di fan e colleghi, che sui social le hanno espresso vicinanza e sostegno.



Francesco Paolo Villarico

6 commenti

Tender to the tiger (Guest) 12-08-2025 22:55

Oggi ho letto parecchio sulla malattia di Lyme (causata spesso da morsi di zecche e tafani) e anche qui (non sapevo) i sintomi sono molto severi e le cure ancora poco definitive.
Tra l’ altro molti sono costretti ad andare negli States con costi difficili da sostenere.
I sintomi sono simili a quelli descritti sopra e riferiti alla miastenia gravis.
Auguro alla grandissima Monica Seles di trovare la cura migliore e riprendersi la vita (è ancora giovane!)

Giambi (Guest) 12-08-2025 22:53

Ho una persona cara che purtroppo 2 anni fa è stata colpita dalla stessa malattia, non ne conoscevo prima l’esistenza, quindi so perfettamente di cosa sta parlando e passando. Mi dispiace tanto e le auguro di riuscire ad avere una qualità di vita sempre migliore. Si può ottenere . Forza campionessa!

Di Passaggio 12-08-2025 22:47

Grande Monica, più passa il tempo più diventi bella. Io tifavo Steffi, ma questa partita la vinci tu.

Oldcot@66 12-08-2025 22:45

Quando il destino si accanisce sempre con le stesse persone…spero che riesca a vivere a lungo e in buone condizioni nonostante la malattia, ma da ciò che ho letto in giro sembra sia parecchio invalidante. Era la stella più luminosa e chissà quanti slam ancora avrebbe vinto se solo la follia insensata di uno psicopatico non si fosse messa di traverso.

Marco Tullio Cicerone 12-08-2025 22:39

Forza Monica!

Krik Kroc 12-08-2025 22:35

Forza, eri imbattibile sul campo. Non sarà questa malattia autoimmune a fermarti.

