Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo 3 azzurri in singolare (Live)

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo 3 azzurri in singolare

12/08/2025
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

USA Combined Cincinnati – 3° Turno – hard

P&G CENTER COURT
11:00 AM (USA) / 17:00 (ITA) – Reilly OPELKA 🇺🇸 vs Francisco COMESANA 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare

Followed By – Hamad MEDJEDOVIC 🇷🇸 vs [2] Carlos ALCARAZ 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare

Not Before 3:00 PM (USA) / 21:00 (ITA) – [32] Dayana YASTREMSKA 🇺🇦 vs [2] Coco GAUFF 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare

Not Before 7:00 PM (USA) / 01:00 (ITA) – [31] Magda LINETTE 🇵🇱 vs [4] Jessica PEGULA 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare

Followed By – [5] Ben SHELTON 🇺🇸 vs Roberto BAUTISTA AGUT 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare



GRANDSTAND
11:00 AM (USA) / 17:00 (ITA) – Iva JOVIC 🇺🇸 vs Barbora KREJCIKOVA 🇨🇿

Il match deve ancora iniziare

Followed By – [7] Jasmine PAOLINI 🇮🇹 vs [26] Ashlyn KRUEGER 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare

Followed By – [14] Karen KHACHANOV vs [WC] Jenson BROOKSBY 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare

Not Before 7:00 PM (USA) / 01:00 (ITA) – [27] Brandon NAKASHIMA 🇺🇸 vs [3] Alexander ZVEREV 🇩🇪
Il match deve ancora iniziare

Not Before 8:30 PM (USA) / 02:30 (ITA) – [16] Clara TAUSON 🇩🇰 vs Veronika KUDERMETOVA
Il match deve ancora iniziare



COURT 3
11:00 AM (USA) / 17:00 (ITA) – [21] Alexei POPYRIN 🇦🇺 vs [9] Andrey RUBLEV

Il match deve ancora iniziare

Followed By – [16] Jakub MENSIK 🇨🇿 vs [LL] Luca NARDI 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare

Followed By – [Q] Varvara GRACHEVA 🇫🇷 vs [11] Karolina MUCHOVA 🇨🇿
Il match deve ancora iniziare

Followed By – Lucia BRONZETTI 🇮🇹 vs [23] Jelena OSTAPENKO 🇱🇻
Il match deve ancora iniziare



CHAMPIONS’ COURT
11:00 AM (USA) / 17:00 (ITA) – [Q] Ella SEIDEL 🇩🇪 vs [29] McCartney KESSLER 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

Followed By – [Alt] Romain ARNEODO 🇲🇨 / Robert GALLOWAY 🇺🇸 vs Tallon GRIEKSPOOR 🇳🇱 / Alex MICHELSEN 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare

Followed By – [7] Christian HARRISON 🇺🇸 / Evan KING 🇺🇸 vs Andre GORANSSON 🇸🇪 / Sem VERBEEK 🇳🇱
Il match deve ancora iniziare

Not Before 5:00 PM (USA) / 23:00 (ITA) – [22] Jiri LEHECKA 🇨🇿 vs Adam WALTON 🇦🇺
Il match deve ancora iniziare

Followed By – Peyton STEARNS 🇺🇸 / Marketa VONDROUSOVA 🇨🇿 vs XU 🇨🇳 / YANG 🇨🇳 or [7] BABOS 🇭🇺 / STEFANI 🇧🇷
Il match deve ancora iniziare



COURT 4
11:00 AM (USA) / 17:00 (ITA) – [6] Simone BOLELLI 🇮🇹 / Andrea VAVASSORI 🇮🇹 vs Nathaniel LAMMONS 🇺🇸 / David PEL 🇳🇱

Il match deve ancora iniziare

Followed By – Giuliana OLMOS 🇲🇽 / Aldila SUTJIADI 🇮🇩 vs [2] Gabriela DABROWSKI 🇨🇦 / Erin ROUTLIFFE 🇳🇿
Il match deve ancora iniziare

Not Before 1:30 PM (USA) / 19:30 (ITA) – ALEXANDROVA / KASATKINA 🇦🇺 or KHROMACHEVA / RAKHIMOVA vs Nicole MELICHAR-MARTINEZ 🇺🇸 / Liudmila SAMSONOVA
Il match deve ancora iniziare

Followed By – Shuko AOYAMA 🇯🇵 / Cristina BUCSA 🇪🇸 vs MCNALLY 🇺🇸 / NOSKOVA 🇨🇿 or EIKERI 🇳🇴 / HOZUMI 🇯🇵
Il match deve ancora iniziare

Followed By – GUO 🇨🇳 / PANOVA or KATO 🇯🇵 / VOSKOBOEVA 🇰🇿 vs [5] Asia MUHAMMAD 🇺🇸 / Demi SCHUURS 🇳🇱
Il match deve ancora iniziare



COURT 10
11:00 AM (USA) / 17:00 (ITA) – Nuno BORGES 🇵🇹 / Tomas MACHAC 🇨🇿 vs [2] Julian CASH 🇬🇧 / Lloyd GLASSPOOL 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

Followed By – Lorenzo MUSETTI 🇮🇹 / Lorenzo SONEGO 🇮🇹 vs Maximo GONZALEZ 🇦🇷 / Andres MOLTENI 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare

Followed By – Luciano DARDERI 🇮🇹 / Stefanos TSITSIPAS 🇬🇷 vs [8] Hugo NYS 🇲🇨 / Edouard ROGER-VASSELIN 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare

Followed By – [Alt] Fernando ROMBOLI 🇧🇷 / John-Patrick SMITH 🇦🇺 vs [5] Joe SALISBURY 🇬🇧 / Neal SKUPSKI 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare

Followed By – Yuki BHAMBRI 🇮🇳 / Michael VENUS 🇳🇿 vs [Alt] Francisco CABRAL 🇵🇹 / Lucas MIEDLER 🇦🇹
Il match deve ancora iniziare

