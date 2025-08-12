Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIve)

12/08/2025 08:32 Nessun commento
Matteo Gigante nella foto
USA CHALLENGER Sumter (USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Stadium – ore 17:00
Jacob Fearnley GBR vs Quinn Vandecasteele USA
Il match deve ancora iniziare

Yoshihito Nishioka JPN vs Sho Shimabukuro JPN (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Alex Rybakov USA

Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili GEO vs Christopher Eubanks USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Borna Gojo CRO vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare

Hady Habib LBN vs Jaime Faria POR (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Kaylan Bigun USA vs Rei Sakamoto JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Martin Damm USA vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Patrik Trhac USA vs Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare

Filip Misolic AUT / Alexander Shevchenko KAZ vs Max Westphal FRA / Theodore Winegar USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare





ITA CHALLENGER Todi (Italia) – 1° Turno, terra battuta

Centre Court – ore 10:00
Francesco Forti ITA vs Eero Vasa FIN
Il match deve ancora iniziare

Gianmarco Ferrari ITA vs Lorenzo Carboni ITA

Il match deve ancora iniziare

Marco Cecchinato ITA vs Remy Bertola SUI (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi ITA vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare

Jacopo Vasami ITA vs Gabriele Maria Noce ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



Grand Stand – ore 10:00
Maxim Mrva CZE vs Valentin Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Facundo Juarez ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrea Guerrieri ITA vs Lukas Neumayer AUT (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Filippo Romano ITA vs Fausto Tabacco ITA

Il match deve ancora iniziare

Timofey Skatov KAZ vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
Karol Drzewiecki POL / Matej Vocel CZE vs Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG / Gonzalo Villanueva ARG vs Arjun Kadhe IND / Vijay Sundar Prashanth IND

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / Federico Zeballos BOL vs Tiago Pereira POR / David Pichler AUT

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO / Mili Poljicak CRO vs Mats Hermans NED / Kody Pearson AUS

Il match deve ancora iniziare





BUL CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – 1° turno, terra battuta

Center Court – ore 09:00
Zdenek Kolar CZE vs Alexander Vasilev BUL
ATP Sofia
Zdenek Kolar
0
1
Alexander Vasilev
15
1
Mostra dettagli

Ivan Ivanov BUL vs Marat Sharipov RUS

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Viktor Markov BUL

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL vs Anas Mazdrashki BUL

Il match deve ancora iniziare

Viktor Kirov BUL / Alexander Vasilev BUL vs Alexander Donski BUL / Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 09:00
Nerman Fatic BIH vs Kilian Feldbausch SUI

ATP Sofia
Nerman Fatic [1]
30
1
Kilian Feldbausch
40
0
Mostra dettagli

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Joel Schwaerzler AUT

Il match deve ancora iniziare

Jelle Sels NED vs Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Svyatoslav Gulin RUS / Parikshit Somani IND vs Franco Agamenone ITA / Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
Filip Cristian Jianu ROU vs Stefan Adrian Andreescu ROU

ATP Sofia
Filip Cristian Jianu [3]
0
2
Stefan Adrian Andreescu
0
0
Mostra dettagli

Olle Wallin SWE vs Dali Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev KAZ vs Bernabe Zapata Miralles ESP

Il match deve ancora iniziare

Naoya Honda JPN / Ivan Ivanov BUL vs Zdenek Kolar CZE / Nino Serdarusic CRO (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Stefan Latinovic SRB / Marat Sharipov RUS

Il match deve ancora iniziare





GRE CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – 1° Turno, cemento

09:00 🇮🇹 Castagnola L. – 🇫🇷 Lokoli L. -:-
09:00 🇬🇧 Loffhagen G. – 🇺🇦 Ursu V. -:-
09:00 🇬🇧 Wendelken H. – 🇫🇷 Poullain L. -:-
10:30 🇨🇿 Brunclik P. – 🇭🇺 Makk P. -:-
10:30 🇧🇾 Ivashka I. – 🇺🇸 Langmo C. -:-
10:30 🇬🇷 Xilas I. – 🇨🇿 Gengel M. -:-
12:00 🇫🇷 Added D. – 🇬🇷 Thanos A. -:-
12:00 🇮🇱 Kimhi O. – 🇯🇴 Shelbayh A. -:-
12:00 🇬🇧 Tarvet O. – 🇯🇲 Bicknell B. -:-
13:30 🇮🇹 Fellin P. O. – 🇫🇷 Martineau M. -:-
13:30 🇬🇷 Tsitsipas Pa. – 🇩🇪 Rosenkranz M. -:-
13:30 🇬🇷 Tsitsipas Pe. – 🇫🇷 Papamalamis T. -:-





COL CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 18:00
Andres Andrade ECU vs Samuel Alejandro Linde Palacios COL
Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

Miguel Tobon COL vs Adolfo Daniel Vallejo PAR (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Adria Soriano Barrera COL vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Adhithya Ganesan USA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
Bruno Kuzuhara USA vs Pol Martin Tiffon ESP

Il match deve ancora iniziare

Taha Baadi MAR vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

Kenta Miyoshi JPN vs Tomas Barrios Vera CHI (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Facundo Bagnis ARG vs Felix Corwin USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 18:00
Jacob Brumm USA vs Juan Sebastian Gomez COL

Il match deve ancora iniziare

Johan Alexander Rodriguez COL vs Noah Schachter USA

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Darian King BAR (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare





MEX CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – turno Qualificazione – 1° Turno md, cemento

Estadio Katan – ore 21:00
Alexis Galarneau CAN vs Luis Carlos Alvarez MEX
Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX vs Dalibor Svrcina CZE (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Yannick Hanfmann GER vs Jan-Lennard Struff GER (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare



Grandstand El Tinto – ore 21:00
Beibit Zhukayev KAZ vs Pablo Llamas Ruiz ESP

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN vs Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

Matteo Gigante ITA vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 21:00
Rio Noguchi JPN vs James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

