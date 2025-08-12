Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIve)
CHALLENGER Sumter (USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Stadium – ore 17:00
Jacob Fearnley vs Quinn Vandecasteele
Yoshihito Nishioka vs Sho Shimabukuro (Non prima 19:00)
Shintaro Mochizuki vs Alex Rybakov
Nikoloz Basilashvili vs Christopher Eubanks
Grandstand – ore 17:00
Borna Gojo vs Strong Kirchheimer
Hady Habib vs Jaime Faria (Non prima 19:00)
Kaylan Bigun vs Rei Sakamoto
Court 3 – ore 17:00
Martin Damm vs Karl Poling
Patrik Trhac vs Ryan Seggerman
Filip Misolic / Alexander Shevchenko vs Max Westphal / Theodore Winegar (Non prima 21:00)
CHALLENGER Todi (Italia) – 1° Turno, terra battuta
Centre Court – ore 10:00
Francesco Forti vs Eero Vasa
Gianmarco Ferrari vs Lorenzo Carboni
Marco Cecchinato vs Remy Bertola (Non prima 16:00)
Federico Arnaboldi vs David Jorda Sanchis
Jacopo Vasami vs Gabriele Maria Noce (Non prima 20:30)
Grand Stand – ore 10:00
Maxim Mrva vs Valentin Vacherot
Matej Dodig vs Facundo Juarez
Andrea Guerrieri vs Lukas Neumayer (Non prima 15:30)
Filippo Romano vs Fausto Tabacco
Timofey Skatov vs Gonzalo Bueno
Court 4 – ore 10:00
Karol Drzewiecki / Matej Vocel vs Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro
Juan Bautista Torres / Gonzalo Villanueva vs Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth
Ivan Liutarevich / Federico Zeballos vs Tiago Pereira / David Pichler
Matej Dodig / Mili Poljicak vs Mats Hermans / Kody Pearson
CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – 1° turno, terra battuta
Center Court – ore 09:00
Zdenek Kolar vs Alexander Vasilev
Ivan Ivanov vs Marat Sharipov
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Viktor Markov
Murkel Dellien vs Anas Mazdrashki
Viktor Kirov / Alexander Vasilev vs Alexander Donski / Petr Nesterov
Court 6 – ore 09:00
Nerman Fatic vs Kilian Feldbausch
Luciano Emanuel Ambrogi vs Joel Schwaerzler
Jelle Sels vs Daniel Rincon
Franco Roncadelli vs Sebastian Gima
Svyatoslav Gulin / Parikshit Somani vs Franco Agamenone / Luciano Emanuel Ambrogi
Court 3 – ore 09:00
Filip Cristian Jianu vs Stefan Adrian Andreescu
Olle Wallin vs Dali Blanch
Denis Yevseyev vs Bernabe Zapata Miralles
Naoya Honda / Ivan Ivanov vs Zdenek Kolar / Nino Serdarusic (Non prima 13:00)
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Stefan Latinovic / Marat Sharipov
CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – 1° Turno, cemento
09:00 🇮🇹 Castagnola L. – 🇫🇷 Lokoli L. -:-
09:00 🇬🇧 Loffhagen G. – 🇺🇦 Ursu V. -:-
09:00 🇬🇧 Wendelken H. – 🇫🇷 Poullain L. -:-
10:30 🇨🇿 Brunclik P. – 🇭🇺 Makk P. -:-
10:30 🇧🇾 Ivashka I. – 🇺🇸 Langmo C. -:-
10:30 🇬🇷 Xilas I. – 🇨🇿 Gengel M. -:-
12:00 🇫🇷 Added D. – 🇬🇷 Thanos A. -:-
12:00 🇮🇱 Kimhi O. – 🇯🇴 Shelbayh A. -:-
12:00 🇬🇧 Tarvet O. – 🇯🇲 Bicknell B. -:-
13:30 🇮🇹 Fellin P. O. – 🇫🇷 Martineau M. -:-
13:30 🇬🇷 Tsitsipas Pa. – 🇩🇪 Rosenkranz M. -:-
13:30 🇬🇷 Tsitsipas Pe. – 🇫🇷 Papamalamis T. -:-
CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 18:00
Andres Andrade vs Samuel Alejandro Linde Palacios
Juan Pablo Ficovich vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Miguel Tobon vs Adolfo Daniel Vallejo (Non prima 21:30)
Adria Soriano Barrera vs Joshua Sheehy
Nicolas Mejia vs Adhithya Ganesan (Non prima 01:00)
Court 1 – ore 18:00
Bruno Kuzuhara vs Pol Martin Tiffon
Taha Baadi vs Bernard Tomic
Kenta Miyoshi vs Tomas Barrios Vera (Non prima 21:30)
Facundo Bagnis vs Felix Corwin
Court 2 – ore 18:00
Jacob Brumm vs Juan Sebastian Gomez
Johan Alexander Rodriguez vs Noah Schachter
Arthur Fery vs Darian King (Non prima 21:30)
CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – turno Qualificazione – 1° Turno md, cemento
Estadio Katan – ore 21:00
Alexis Galarneau vs Luis Carlos Alvarez
Alex Hernandez vs Dalibor Svrcina (Non prima 22:30)
Yannick Hanfmann vs Jan-Lennard Struff (Non prima 00:30)
Marco Trungelliti vs Rodrigo Pacheco Mendez
Grandstand El Tinto – ore 21:00
Beibit Zhukayev vs Pablo Llamas Ruiz
Cleeve Harper vs Manuel Guinard
Matteo Gigante vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 00:30)
Cancha 1 – ore 21:00
Rio Noguchi vs James Watt
