Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIve)

CHALLENGER Sumter (USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Jacob Fearnleyvs Quinn Vandecasteele

Yoshihito Nishioka vs Sho Shimabukuro (Non prima 19:00)



Shintaro Mochizuki vs Alex Rybakov



Nikoloz Basilashvili vs Christopher Eubanks



Grandstand – ore 17:00

Borna Gojo vs Strong Kirchheimer



Hady Habib vs Jaime Faria (Non prima 19:00)



Kaylan Bigun vs Rei Sakamoto



Court 3 – ore 17:00

Martin Damm vs Karl Poling



Patrik Trhac vs Ryan Seggerman



Filip Misolic / Alexander Shevchenko vs Max Westphal / Theodore Winegar (Non prima 21:00)



CHALLENGER Todi (Italia) – 1° Turno, terra battuta

Francesco Fortivs Eero Vasa

Gianmarco Ferrari vs Lorenzo Carboni



Marco Cecchinato vs Remy Bertola (Non prima 16:00)



Federico Arnaboldi vs David Jorda Sanchis



Jacopo Vasami vs Gabriele Maria Noce (Non prima 20:30)



Grand Stand – ore 10:00

Maxim Mrva vs Valentin Vacherot



Matej Dodig vs Facundo Juarez



Andrea Guerrieri vs Lukas Neumayer (Non prima 15:30)



Filippo Romano vs Fausto Tabacco



Timofey Skatov vs Gonzalo Bueno



Court 4 – ore 10:00

Karol Drzewiecki / Matej Vocel vs Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro



Juan Bautista Torres / Gonzalo Villanueva vs Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth



Ivan Liutarevich / Federico Zeballos vs Tiago Pereira / David Pichler



Matej Dodig / Mili Poljicak vs Mats Hermans / Kody Pearson



CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – 1° turno, terra battuta

ATP Sofia Zdenek Kolar Zdenek Kolar 0 1 Alexander Vasilev • Alexander Vasilev 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Vasilev 15-0 ace 1-1 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

Zdenek Kolarvs Alexander Vasilev

Ivan Ivanov vs Marat Sharipov



Nikolas Sanchez Izquierdo vs Viktor Markov



Murkel Dellien vs Anas Mazdrashki



Viktor Kirov / Alexander Vasilev vs Alexander Donski / Petr Nesterov



Court 6 – ore 09:00

Nerman Fatic vs Kilian Feldbausch



ATP Sofia Nerman Fatic [1] Nerman Fatic [1] 30 1 Kilian Feldbausch • Kilian Feldbausch 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Feldbausch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 N. Fatic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Luciano Emanuel Ambrogi vs Joel Schwaerzler



Jelle Sels vs Daniel Rincon



Franco Roncadelli vs Sebastian Gima



Svyatoslav Gulin / Parikshit Somani vs Franco Agamenone / Luciano Emanuel Ambrogi



Court 3 – ore 09:00

Filip Cristian Jianu vs Stefan Adrian Andreescu



ATP Sofia Filip Cristian Jianu [3] Filip Cristian Jianu [3] 0 2 Stefan Adrian Andreescu • Stefan Adrian Andreescu 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Adrian Andreescu 2-0 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Adrian Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Olle Wallin vs Dali Blanch



Denis Yevseyev vs Bernabe Zapata Miralles



Naoya Honda / Ivan Ivanov vs Zdenek Kolar / Nino Serdarusic (Non prima 13:00)



S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Stefan Latinovic / Marat Sharipov



CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – 1° Turno, cemento

09:00 🇮🇹 Castagnola L. – 🇫🇷 Lokoli L. -:-09:00 🇬🇧 Loffhagen G. – 🇺🇦 Ursu V. -:-09:00 🇬🇧 Wendelken H. – 🇫🇷 Poullain L. -:-10:30 🇨🇿 Brunclik P. – 🇭🇺 Makk P. -:-10:30 🇧🇾 Ivashka I. – 🇺🇸 Langmo C. -:-10:30 🇬🇷 Xilas I. – 🇨🇿 Gengel M. -:-12:00 🇫🇷 Added D. – 🇬🇷 Thanos A. -:-12:00 🇮🇱 Kimhi O. – 🇯🇴 Shelbayh A. -:-12:00 🇬🇧 Tarvet O. – 🇯🇲 Bicknell B. -:-13:30 🇮🇹 Fellin P. O. – 🇫🇷 Martineau M. -:-13:30 🇬🇷 Tsitsipas Pa. – 🇩🇪 Rosenkranz M. -:-13:30 🇬🇷 Tsitsipas Pe. – 🇫🇷 Papamalamis T. -:-

CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – 1° Turno, cemento

Andres Andradevs Samuel Alejandro Linde Palacios

Juan Pablo Ficovich vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos



Miguel Tobon vs Adolfo Daniel Vallejo (Non prima 21:30)



Adria Soriano Barrera vs Joshua Sheehy



Nicolas Mejia vs Adhithya Ganesan (Non prima 01:00)



Court 1 – ore 18:00

Bruno Kuzuhara vs Pol Martin Tiffon



Taha Baadi vs Bernard Tomic



Kenta Miyoshi vs Tomas Barrios Vera (Non prima 21:30)



Facundo Bagnis vs Felix Corwin



Court 2 – ore 18:00

Jacob Brumm vs Juan Sebastian Gomez



Johan Alexander Rodriguez vs Noah Schachter



Arthur Fery vs Darian King (Non prima 21:30)



CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – turno Qualificazione – 1° Turno md, cemento

Alexis Galarneauvs Luis Carlos Alvarez

Alex Hernandez vs Dalibor Svrcina (Non prima 22:30)



Yannick Hanfmann vs Jan-Lennard Struff (Non prima 00:30)



Marco Trungelliti vs Rodrigo Pacheco Mendez



Grandstand El Tinto – ore 21:00

Beibit Zhukayev vs Pablo Llamas Ruiz



Cleeve Harper vs Manuel Guinard



Matteo Gigante vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 00:30)



Cancha 1 – ore 21:00

Rio Noguchi vs James Watt



