Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 12 Agosto 2025
Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
3T Nardi – Mensik 2 incontro dalle 17:00
1T BOLELLI 🇮🇹 /VAVASSORI 🇮🇹 vs LAMMONS 🇺🇸 /PEL 🇳🇱 17:00
1T MUSETTI 🇮🇹 / SONEGO 🇮🇹 vs GONZALEZ 🇦🇷 / MOLTENI 🇦🇷 2 incontro dalle 17:00
1T DARDERI 🇮🇹 / TSITSIPAS 🇬🇷 vs \[8] NYS 🇲🇨 /ROGER-VASSELIN 🇫🇷 3 incontro dalle 17:00
CH 50 Sofia – terra – ☀️
R16 Gulin /Somani – Agamenone /Ambrogi 5° inc. ore 9
CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
09:00 🇮🇹 Castagnola L. – 🇫🇷 Lokoli L.
13:30 🇮🇹 Fellin P. O. – 🇫🇷 Martineau M.
CH 125 Cancun- hard – ☀️
R32 Gigante – Tirante Non prima 00:30
CH 75 Todi – terra – ☀️
R32 Forti – Vasa Inizio 10:00
R32 Ferrari – Carboni 2° inc. ore 10
R32 Cecchinato – Bertola Non prima 16:00
R32 Arnaboldi – Jorda Sanchis 2° inc. ore 16
R32 Vasami – Noce Non prima 20:30
R32 Dodig – Juarez 2° inc. ore 10
R32 Guerrieri – Neumayer Non prima 15:30
R32 Romano – Tabacco 2° inc. ore 15:30
WTA 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
3T Paolini – Krueger 2 incontro dalle 17:00
3T Bronzetti – Ostapenko 2 incontro dalle 17:00
