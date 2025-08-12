Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 12 Agosto 2025

Jasmine Paolini nella foto - Foto GETTYIMAGES
USA Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
3T Nardi ITA – Mensik CZE 2 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

1T BOLELLI 🇮🇹 /VAVASSORI 🇮🇹 vs LAMMONS 🇺🇸 /PEL 🇳🇱 17:00

Il match deve ancora iniziare

1T MUSETTI 🇮🇹 / SONEGO 🇮🇹 vs GONZALEZ 🇦🇷 / MOLTENI 🇦🇷 2 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

1T DARDERI 🇮🇹 / TSITSIPAS 🇬🇷 vs \[8] NYS 🇲🇨 /ROGER-VASSELIN 🇫🇷 3 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

BUL CH 50 Sofia – terra – ☀️
R16 Gulin RUS/Somani IND – Agamenone ITA/Ambrogi ARG 5° inc. ore 9
Il match deve ancora iniziare

GRE CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
09:00 🇮🇹 Castagnola L. – 🇫🇷 Lokoli L.
ATP Hersonissos
Luca Castagnola
0
0
Laurent Lokoli
0
1
13:30 🇮🇹 Fellin P. O. – 🇫🇷 Martineau M.

Il match deve ancora iniziare

MEX CH 125 Cancun- hard – ☀️
R32 Gigante ITA – Tirante ARG Non prima 00:30

Il match deve ancora iniziare

ITA CH 75 Todi – terra – ☀️
R32 Forti ITA – Vasa FIN Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Ferrari ITA – Carboni ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Cecchinato ITA – Bertola SUI Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Arnaboldi ITA – Jorda Sanchis ESP 2° inc. ore 16

Il match deve ancora iniziare

R32 Vasami ITA – Noce ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Dodig CRO – Juarez ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Guerrieri ITA – Neumayer AUT Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Romano ITA – Tabacco ITA 2° inc. ore 15:30

Il match deve ancora iniziare

USA WTA 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
3T Paolini ITA – Krueger USA 2 incontro dalle 17:00
Il match deve ancora iniziare

3T Bronzetti ITA – Ostapenko LAT 2 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

