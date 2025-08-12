Masters 1000 Cincinnati: Sinner soffre ma avanza agli ottavi: battuto Diallo in due set

Jannik Sinner centra l’obiettivo e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, il numero uno del mondo supera il canadese Gabriel Diallo (n.35 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6(6) in un’ora e 49 minuti, in un match non spettacolare ma ricco di insidie, soprattutto nel secondo set, quando l’azzurro ha cancellato un set point nel tie-break. Per il pusterese si tratta della 23ª vittoria consecutiva sul cemento.

L’avvio è in salita per Sinner, che nel secondo game cede il servizio con tre doppi falli consecutivi. La reazione è immediata: controbreak e striscia di sei giochi consecutivi, favorita dai numerosi errori e dagli otto doppi falli di Diallo nel primo parziale. Il set si chiude 6-2, con l’azzurro in pieno controllo degli scambi.

Nella seconda frazione il canadese alza il livello al servizio, ottenendo più punti diretti e riducendo i rischi. Una breve interruzione per un allarme interrompe il ritmo, ma l’equilibrio resta intatto fino all’undicesimo game, quando Sinner si procura una palla break con un dritto sulla riga. Diallo si salva con due ace e si arriva al tie-break.

Qui le emozioni si susseguono: Sinner parte 2-0, poi subisce il ritorno dell’avversario che si porta 4-2. L’altoatesino reagisce, rientra sul 5-4 e si presenta a servire per chiudere, ma un dritto sbagliato e un rovescio vincente del canadese ribaltano ancora la situazione (5-6). Nel momento più delicato, il numero uno del mondo sfodera una risposta in allungo di dritto sulla prima di Diallo che pizzica la riga, riaggancia il 6-6 e, grazie a un errore del canadese e a un servizio vincente, chiude 8-6 con un grido liberatorio.

Ora Sinner attende Adrian Mannarino che ha sconfitto a sorpresa Tommy Paul in tre set per un posto nei quarti di finale.

ATP Cincinnati Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 Gabriel Diallo [30] Gabriel Diallo [30] 2 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* df 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Diallo 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Diallo 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Diallo 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A df 0-1 → 0-2 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi