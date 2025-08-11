A Todi è già spettacolo con Budkov Kjaer. L’ex numero 1 junior si impone in tre ore all’esordio «Atmosfera e circolo stupendi, qui per vincere» Travaglia avanza in rimonta, fuori Basile

I primi match del tabellone principale hanno preso il via agli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup. Nel pomeriggio umbro hanno debuttato l’ex numero uno del mondo Junior, Nicolai Budkov Kjaer, capace di sconfiggere dopo oltre tre ore Juan Bautista Torres (6-2 4-6 7-6) prima dell’inizio degli incontri serali. Al Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events ha esordito con successo anche Stefano Travaglia, il quale ha sconfitto in rimonta Tiago Pereira (4-6 6-1 6-2). Carlos Sanchez Jover ha chiuso il programma odierno con la vittoria su Pierluigi Basile per 6-3 6-7(2) 6-4. Domani al Tennis Club Todi 1971 c’è attesa per gli esordi di tanti azzurri: nel secondo incontro sul programma del Campo Centrale in avvio alle ore 10.00, Lorenzo Carboni affronterà Gianmarco Ferrari; spazio poi a Cecchinato-Bertola, mentre Jacopo Vasamì scenderà in campo non prima delle 20.30 contro Gabriele Maria Noce.

Budkov Kjaer, dagli allenamenti con Sinner a Todi – In tanti avrebbero potuto mollare davanti ad un debutto in salita. Non è il caso di Nicolai Budkov Kjaer, testa di serie numero 3 e protagonista dell’incontro di giornata sul Campo Centrale del Tennis Club Todi 1971. Il norvegese, ex numero uno del mondo Junior e vincitore di Wimbledon Junior nel 2024, ha salvato tre match point contro Juan Bautista Torres per poi chiudere l’incontro con il punteggio di 6-2 4-6 7-6(5) dopo tre ore e due minuti. “Ho cercato di imporre il mio gioco sin dall’inizio, so quanto è difficile quando ci si trova punto a punto – ha detto l’attuale n.163 del mondo –. Alla fine il mio avversario non è riuscito a chiuderla, si è un po’ innervosito e ne ho approfittato”. Classe 2006, Budkov Kjaer ha un rapporto molto stretto con l’Italia, allenandosi spesso al Piatti Tennis Center e avendo disputato molti tornei nel Paese da piccolo. Nel 2025 ha conquistato i primi tre trofei Challenger della carriera, vincendo consecutivamente gli ultimi due a Tampere e ad Astana: “Per me è sempre bello tornare qui, amo molto l’Italia con la sua cultura ed il suo cibo. A Todi l’atmosfera è eccezionale, sia perché ci sono tanti miei coetanei, sia perché giocare in questo circolo con questa vista è stupendo. Il mio obiettivo? Inizio ogni torneo con l’idea di vincere, giocando secondo le mie potenzialità. Vediamo cosa succederà nel corso della settimana”. Utilizzando Monte Carlo come una delle sue basi fisse, Budkov Kjaer condivide spesso il campo con il numero uno del mondo Jannik Sinner: “Non posso definirmi un suo amico, ma abbiamo un ottimo rapporto e stiamo crescendo insieme pur avendo età diverse. È un ragazzo eccezionale, passare del tempo con lui è un piacere. Ci siamo allenati tanto alle Nitto ATP Finals, dove ero presente come sparring, e mi fa piacere che poi abbia vinto. Non posso dire che sia stato merito mio, ma spero di averlo aiutato”.

Travaglia parte col piede giusto – Un inizio complesso, prima di portare l’incontro dalla sua. Ce l’ha fatta il semifinalista del torneo del 2024 Stefano Travaglia, il quale ha piegato Tiago Pereira per 4-6 6-1 6-2. “Per me tornare qui è un piacere, il torneo è organizzato bene e amo il calore della gente – ha raccontato l’attuale numero 233 del mondo –. Oggi non ho iniziato bene, ma sono stato bravo a mettere le cose a posto. Conosco molto bene Tiago e giocarci non è stato semplice, ma sono felice di aver vinto la partita”. Il tennista di Ascoli Piceno riposerà nella giornata di domani guardando l’incontro tra Jacopo Vasamì e Gabriele Maria Noce: da lì uscirà l’avversario per un posto nei quarti di finale del Challenger 75. Ha lottato sino all’ultimo punto, perdendo infine la sfida serale Pierluigi Basile. Il pugliese aveva portato l’incontro con Carlos Sanchez Jover al terzo set vincendo il tie-break del secondo parziale, prima di cedere all’iberico dopo due ore e 23 minuti per 6-3 6-7(2) 6-4.

Risultati di lunedì 11 agosto

Tabellone principale

1° turno

Nicolai Budkov Kjaer (3) b. Juan Bautista Torres 6-2 4-6 7-6(5)

Matheus Pucinelli De Almeida b. Gonzalo Villanueva (Alt) 6-2 6-2

Stefano Travaglia (6) b. Tiago Pereira 4-6 6-1 6-2

Carlos Sanchez Jover b. Pierluigi Basile (WC) 6-3 6-7(2) 6-4

Alexey Vatutin b. Frederico Ferreira Silva (8) 7-6(5) 6-2

Juan Carlos Prado Angelo b. Mili Poljicak 7-5 6-7(2) 6-3