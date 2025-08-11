Cincinnati – La sorpresa che i tifosi non dimenticheranno (Video)

Immaginate di essere appassionati di tennis, con la possibilità di assistere all’ATP Cincinnati 2025 e, come se non bastasse, entrare in una stanza speciale da cui inviare domande ai vostri idoli: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka o Iga Swiatek. Vi aspettate che rispondano in diretta, certo, ma non che pochi istanti dopo il sipario si apra e… loro siano lì, davanti a voi.

È esattamente ciò che ha organizzato il torneo, trasformando un momento di interazione virtuale in un incontro reale e sorprendente. La scena, immortalata in un video diventato subito virale, mostra l’emozione autentica dei tifosi, colti di sorpresa dalla presenza contemporanea delle quattro racchette più forti del mondo.

Tennis fans are filming messages to their favorite players in Cincinnati… …or so they thought. 👀#CincyTennis pic.twitter.com/4NkYvaUlqj — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 11, 2025

Un attimo che mescola tennis e magia, capace di rendere Cincinnati non solo un evento sportivo di altissimo livello, ma anche un’esperienza umana indimenticabile per chi ha avuto la fortuna di viverla.





Marco Rossi