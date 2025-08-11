Curiosità Copertina, Generica

Cincinnati – La sorpresa che i tifosi non dimenticheranno (Video)

11/08/2025 19:36 6 commenti
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella foto - Foto Getty Images

Immaginate di essere appassionati di tennis, con la possibilità di assistere all’ATP Cincinnati 2025 e, come se non bastasse, entrare in una stanza speciale da cui inviare domande ai vostri idoli: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka o Iga Swiatek. Vi aspettate che rispondano in diretta, certo, ma non che pochi istanti dopo il sipario si apra e… loro siano lì, davanti a voi.

È esattamente ciò che ha organizzato il torneo, trasformando un momento di interazione virtuale in un incontro reale e sorprendente. La scena, immortalata in un video diventato subito virale, mostra l’emozione autentica dei tifosi, colti di sorpresa dalla presenza contemporanea delle quattro racchette più forti del mondo.

Un attimo che mescola tennis e magia, capace di rendere Cincinnati non solo un evento sportivo di altissimo livello, ma anche un’esperienza umana indimenticabile per chi ha avuto la fortuna di viverla.



Marco Rossi

magilla (Guest) 11-08-2025 21:49

Bellissimo e commovente….bravi tutti…..

etberit 11-08-2025 21:13

Grande idea, bravi!

Oldcot@66 11-08-2025 20:43

Che bella iniziativa. In tutti i tornei atp ci vorrebbe qualcosa del genere.

maverikkk 11-08-2025 20:21

Bravissimi tutti, organizzatori, campioni e tifosi…

sergiot (Guest) 11-08-2025 20:08

Bravi tutti

renzopii 11-08-2025 19:55

Ottima iniziativa

