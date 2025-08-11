ITF Kursumlijska Banja e Saskatoon: I Main Draw
ITF KURSUMLIJSKA BANJA(Srb 75k terra)
[1] Raluca Georgiana Serban vs Katharina Hobgarski
Natalija Senic vs Denislava Glushkova
Selena Janicijevic vs Ipek Oz
Katarina Kujovic vs [7] Amarni Banks
[4] Despina Papamichail vs Lina Gjorcheska
Zhibek Kulambayeva vs Darya Astakhova
Aurora Zantedeschi vs Daria Sadykova
Darina Sadykova vs [5] Matilde Jorge
[8] Xinxin Yao vs Alexandra Shubladze
Anja Stankovic vs Ekaterina Reyngold
Pia Lovric vs Mia Ristic
Vittoria Paganetti vs [3] Miriam Bianca Bulgaru
[6] Aliona Bolsova vs Teodora Kostovic
Anastasia Zolotareva vs Havah Kaur Kaler
Tena Lukas vs Sofya Lansere
Arina Bulatova vs [2] Francisca Jorge
ITF SASKATOON(Can 50k cemento outdoor)
[1] Olivia Gadecki vs Gabriella Mikaul
Raphaelle Lacasse vs Hiroko Kuwata
Annabelle Xu vs Salma Ewing
Selin Vakalapudi vs [5] Hanna Chang
[3] Jodie Anna Burrage vs Kaede Usui
Isabella Marton vs Haley Giavara
Mia Kupres vs Bianca Jolie Fernandez
Autumn Pitts-clark vs [6] Himeno Sakatsume
[8] Saki Imamura vs Yichen Zhao
Kallista Liu vs Dasha Plekhanova
Claire Liu vs Alexandra Vagramov
Rachael Smith vs [4] Nao Hibino
[7] Katherine Sebov vs Avery Alexander
Teah Chavez vs Giulia Alessia Monteleone
Madison Sieg vs Zoe Hitt
Scarlett Nicholson vs [2] Anca Todoni
TAG: Tornei ITF
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit