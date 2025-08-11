Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Kursumlijska Banja e Saskatoon: I Main Draw

Vittoria Paganetti nella foto
ITF KURSUMLIJSKA BANJA(Srb 75k terra)
[1] Raluca Georgiana Serban CYP vs Katharina Hobgarski GER
Natalija Senic SRB vs Denislava Glushkova BUL
Selena Janicijevic FRA vs Ipek Oz TUR
Katarina Kujovic BEL vs [7] Amarni Banks GBR

[4] Despina Papamichail GRE vs Lina Gjorcheska MKD
Zhibek Kulambayeva KAZ vs Darya Astakhova RUS
Aurora Zantedeschi ITA vs Daria Sadykova RUS
Darina Sadykova RUS vs [5] Matilde Jorge POR

[8] Xinxin Yao CHN vs Alexandra Shubladze RUS
Anja Stankovic SRB vs Ekaterina Reyngold RUS
Pia Lovric SLO vs Mia Ristic SRB
Vittoria Paganetti ITA vs [3] Miriam Bianca Bulgaru ROU

[6] Aliona Bolsova ESP vs Teodora Kostovic SRB
Anastasia Zolotareva RUS vs Havah Kaur Kaler CAN
Tena Lukas CRO vs Sofya Lansere RUS
Arina Bulatova RUS vs [2] Francisca Jorge POR



ITF SASKATOON(Can 50k cemento outdoor)
[1] Olivia Gadecki AUS vs Gabriella Mikaul USA
Raphaelle Lacasse CAN vs Hiroko Kuwata JPN
Annabelle Xu CAN vs Salma Ewing USA
Selin Vakalapudi CAN vs [5] Hanna Chang USA

[3] Jodie Anna Burrage GBR vs Kaede Usui USA
Isabella Marton CAN vs Haley Giavara USA
Mia Kupres CAN vs Bianca Jolie Fernandez CAN
Autumn Pitts-clark USA vs [6] Himeno Sakatsume JPN

[8] Saki Imamura JPN vs Yichen Zhao CHN
Kallista Liu USA vs Dasha Plekhanova CAN
Claire Liu USA vs Alexandra Vagramov CAN
Rachael Smith USA vs [4] Nao Hibino JPN

[7] Katherine Sebov CAN vs Avery Alexander CAN
Teah Chavez CAN vs Giulia Alessia Monteleone ITA
Madison Sieg USA vs Zoe Hitt USA
Scarlett Nicholson CAN vs [2] Anca Todoni ROU

