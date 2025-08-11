Challenger 125 Cancun: Il Tabellone Principale. Sono tre gli azzurri al via
Challenger 125 Cancun – Tabellone Principale – hard
(WC) (1) Daniel Altmaier vs Bye
(Alt) Yannick Hanfmann vs (Alt) Jan-Lennard Struff
Daniel Elahi Galan vs (Alt) Ignacio Buse
Qualifier vs (5) Tristan Schoolkate
(3) Jesper de Jong vs Bye
(Alt) Marco Trungelliti vs (NG) Rodrigo Pacheco Mendez
Hugo Gaston vs Qualifier
(WC) Alex Hernandez vs (8) Dalibor Svrcina
(7) Liam Draxl vs Qualifier
(WC) Stan Wawrinka vs Qualifier
Dusan Lajovic vs Roman Andres Burruchaga
Bye vs (4) Juan Manuel Cerundolo
(6) Alejandro Tabilo vs Francesco Passaro
Matteo Gigante vs (Alt) Thiago Agustin Tirante
Andrea Pellegrino vs (Alt) Coleman Wong
Bye vs (2) Arthur Cazaux
