Challenger 125 Cancun: Il Tabellone Principale. Sono tre gli azzurri al via

11/08/2025 17:50 6 commenti
Matteo Gigante nella foto
MEX Challenger 125 Cancun – Tabellone Principale – hard
(WC) (1) Daniel Altmaier GER vs Bye
(Alt) Yannick Hanfmann GER vs (Alt) Jan-Lennard Struff GER
Daniel Elahi Galan COL vs (Alt) Ignacio Buse PER
Qualifier vs (5) Tristan Schoolkate AUS

(3) Jesper de Jong NED vs Bye
(Alt) Marco Trungelliti ARG vs (NG) Rodrigo Pacheco Mendez MEX
Hugo Gaston FRA vs Qualifier
(WC) Alex Hernandez MEX vs (8) Dalibor Svrcina CZE

(7) Liam Draxl CAN vs Qualifier
(WC) Stan Wawrinka SUI vs Qualifier
Dusan Lajovic SRB vs Roman Andres Burruchaga ARG
Bye vs (4) Juan Manuel Cerundolo ARG

(6) Alejandro Tabilo CHI vs Francesco Passaro ITA
Matteo Gigante ITA vs (Alt) Thiago Agustin Tirante ARG
Andrea Pellegrino ITA vs (Alt) Coleman Wong HKG
Bye vs (2) Arthur Cazaux FRA

6 commenti

sponghi 11-08-2025 19:14

CAZAUX

STRUFF

DE JONG
DRAXL

SCHOOLKATE
SVRCINA
LAJOVIC
GIGANTE

mmarco82 11-08-2025 19:14

Cazaux

Schoolkate

De Jong
Cerundolo

Altmaier
Gaston
Wawrinka
Passaro

Dany 11-08-2025 18:52

LAJOVIC

DE JONG

STRUFF
CAZAUX

SCHOOLKATE
SVRCINA
WAWRINKA
GIGANTE

miky85 11-08-2025 18:48

Altmaier

Draxl

Pacheco
Cazaux

Galan
Gaston
Cerundolo
Gigante

Luciano65 (Guest) 11-08-2025 18:31

Scritto da HenriLeconte
ma fanno apposta a metterli tutti vicino?

Per non dire dei tre tedeschi… 🙂

HenriLeconte 11-08-2025 18:06

ma fanno apposta a metterli tutti vicino?

