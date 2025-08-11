Challenger Todi, Ferrari e Guerrieri in main draw. Sergio Palmieri sugli spalti per gli azzurri “Oggi più attenzione da parte di allenatori e ragazzi”

Agli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup si sono conclusi gli incontri di qualificazione. Il Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events ha visto gli azzurri Gianmarco Ferrari, Andrea Guerrieri e Facundo Juarez conquistare l’accesso al main draw, i quali hanno sconfitto rispettivamente Ivan Liutarevich, Filippo Romano e Gabriele Maria Noce. Nulla da fare per Andrea De Marchi, battuto in rimonta dalla quarta testa di serie del tabellone cadetto Eero Vasa. Contestualmente, sono cominciati i primi incontri del tabellone principale. C’è attesa per la prima sessione serale sui campi del Tennis Club Todi 1971: alle ore 18.00 scenderanno in campo la testa di serie numero sei Stefano Travaglia, opposto al portoghese Tiago Pereira. Non prima delle 20.30 verrà il turno della wild card Pierluigi Basile, il quale se la vedrà con lo spagnolo Carlos Sanchez Jover.

Palmieri: “Le strutture dei circoli fanno la differenza” – Spettatore assiduo del Challenger di Todi, Sergio Palmieri ama osservare i progressi dei tennisti azzurri così come l’atteggiamento di tutti gli altri partecipanti alla kermesse. Per l’edizione del 2025 ha potuto anche osservare le nuove strutture del Tennis Club Todi 1971; lo storico circolo umbro è stato infatti ristrutturato per venire incontro ai nuovi standard ATP, disponendo oggi di una nuova palestra e players lounge. “È estremamente importante lavorare sugli ambienti di un circolo, considerando che ora come non fa molto caldo in questo periodo dell’anno – ha spiegato l’ex direttore degli Internazionali BNL d’Italia –. Un posto come la players lounge può essere un aiuto davvero utile, ma consiglio comunque ai giocatori di non ‘abusarne’ per mantenere alto il livello delle loro prestazioni”. Palmieri ha osservato con occhio attento gli incontri in programma, notando i miglioramenti degli azzurri e le composizioni dei loro team: “Batto sempre molto sul tema della passione, ma non c’è solo questo aspetto. Il circuito Challenger è fondamentale, perché è l’ultimo banco di prova prima del salto definitivo al circuito maggiore. Qui sto vedendo ragazzi molto attenti, e non parlo solo degli italiani, così come vedo attenti i loro allenatori ed il loro team. È evidente che l’entusiasmo non possa mancare, altrimenti il rischio è di cadere ai primi ostacoli”. Tra le partite osservate, c’è stata quella del toscano Gianmarco Ferrari, il quale ha ottenuto il primo accesso ad un main draw Challenger del 2025: “Ero curioso di vedere Ferrari perché sono passati diversi anni dall’ultima volta. Per me è sempre stato un giocatore dal grande potenziale e non mi spiegavo perché gli mancassero i risultati. Oggi ha confermato quello che pensavo di lui, cioè che si esprime molto bene sul campo. Ha avuto l’atteggiamento giusto, con grande attenzione ed equilibrio, meritandosi pienamente l’accesso al tabellone principale”.

Risultati di lunedì 11 agosto

Turno finale qualificazione

Gianmarco Ferrari (8) b. Ivan Liutarevich (Alt) 7-5 6-4

Fausto Tabacco (9/Alt) b. Andrea Picchione (2) n.d.

David Jorda Sanchis (3) b. Gabriele Bosio (Alt) 6-3 6-1

Eero Vasa (4) b. Andrea De Marchi (WC) 5-7 6-3 6-1

Andrea Guerrieri (5) b. Filippo Romano (7) 6-3 4-6 6-3

Facundo Juarez (6) b. Gabriele Maria Noce (11) 3-6 7-6(4) 6-1