US Open – Darwin Blanch conquista il titolo U18 e vola al tabellone principale

Il talento statunitense Darwin Blanch, 17 anni, continua a farsi notare nel panorama tennistico internazionale. L’americano ha vinto il Campionato Nazionale U18 della USTA, un successo che gli è valso la wild card per il tabellone principale dello US Open 2025, dove farà il suo debutto assoluto in un torneo del Grande Slam.

Attualmente numero 406 del ranking mondiale, Blanch avrà l’opportunità di giocare davanti al pubblico di casa, un passo importante in un percorso di crescita che lo sta portando sempre più vicino a imporsi stabilmente nel circuito professionistico.

Il giovane statunitense si presenterà a New York con la fiducia derivata da una stagione in continua ascesa e con la voglia di misurarsi subito con i migliori del mondo sul palcoscenico più prestigioso del tennis americano.