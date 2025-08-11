Federer giocherà un doppio di esibizione nel corso del Masters 1000 di Shanghai

Poco dopo aver spento 44 candeline, Roger Federer ha annunciato il ritorno in campo. No, il leggendario svizzero non tornerà a giocare match competitivi, ma sarà la stella di un doppio di esibizione organizzato nel corso del Masters 1000 di Shanghai il prossimo ottobre. Ancora amatissimo dal pubblico, Roger scenderà in campo con la ex tennista cinese Zheng Jie il 10 ottobre a conclusione del programma di giornata, insieme a due stelle del cinema locale Wu Lei e Donnie Yen. Il torneo cinese ha lanciato quest’iniziativa con una clip video che riportiamo.

Roger Federer is coming back to Shanghai Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match!#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 10, 2025

“Shanghai è sempre stato un posto speciale per me”, racconta Federer nel video, “grandi fan, ricordi eccezionali, si sente l’amore per il gioco. Lo svizzero ha partecipato a molte edizioni del torneo di Shanghai, vincendo due titoli (2014 e 2017) e perdendo due finali (2010 e 2015). Nell’ambiente è girata più volte la voce di un suo ritorno anche alla Laver Cup, evento da lui ideato e tutt’ora organizzato dal suo team manageriale, ma al momento questa è rimasta solo una suggestione.

Mario Cecchi