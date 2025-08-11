Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Sonego e Sinner in singolare (Live)

11/08/2025 13:34 2 commenti
Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 - Foto Getty Images
USA Combined Cincinnati – 3° Turno – hard

P&G Center Court – ore 17:00
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Taylor Townsend USA
Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka BLR vs Emma Raducanu GBR

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Lorenzo Sonego ITA

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Gabriel Diallo CAN (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Elena Rybakina KAZ vs Elise Mertens BEL (Non prima 02:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Alex Michelsen USA vs Holger Rune DEN

Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe USA vs Ugo Humbert FRA

Il match deve ancora iniziare

Anna Kalinskaya RUS vs Amanda Anisimova USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Aoi Ito JPN vs Madison Keys USA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
(12) Ekaterina Alexandrova RUS vs Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU vs Yue Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas GRE vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Terence Atmane FRA

Il match deve ancora iniziare



Champions’ Court – ore 17:00
Arthur Rinderknech FRA vs Felix Auger-Aliassime CAN

Il match deve ancora iniziare

Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Pedro Martinez ESP / Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA / Linda Noskova CZE vs Ulrikke Eikeri NOR / Eri Hozumi JPN Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Alexandrova RUS / Daria Kasatkina AUS vs Irina Khromacheva RUS / Kamilla Rakhimova RUS

Il match deve ancora iniziare

Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS vs Miyu Kato JPN / Galina Voskoboeva KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 17:00
Nikola Mektic CRO / Rajeev Ram USA vs Adam Pavlasek CZE / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Olga Danilovic SRB / Anastasia Potapova RUS Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Rohan Bopanna IND / Ethan Quinn USA vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN vs (7) Timea Babos HUN / (7) Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 17:00
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Jiri Lehecka CZE / Jakub Mensik CZE
Il match deve ancora iniziare

John Peers AUS / Jackson Withrow USA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare

Austin Krajicek USA / Mackenzie McDonald USA vs Sadio Doumbia FRA / Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi ARG / Sander Arends NED vs Matthew Ebden AUS / Jordan Thompson AUS

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

piper 11-08-2025 13:56

@ Ozzastru (#4456414)

Al 3° turno di un 1000 o slam direi che non è anormale.

Ozzastru (Guest) 11-08-2025 13:47

Lorenzo ha una sfiga…sempre contro i migliori!

