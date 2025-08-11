Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIve)

11/08/2025 07:32 Nessun commento
Pierluigi Basile - Foto Yuri Serafini
Pierluigi Basile - Foto Yuri Serafini

USA CHALLENGER Sumter (USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Stadium – ore 17:00
Quinn Vandecasteele USA vs Justin Boulais CAN
Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA vs Jesse Flores CRC

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Tyler Zink USA vs Vladislav Melnic ROU

Il match deve ancora iniziare

Alex Kobelt USA vs Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Reese Stalder USA vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Jason Jung TPE vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare





ITA CHALLENGER Todi (Italia) – turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Centre Court – ore 10:00
Andrea Guerrieri ITA vs Filippo Romano ITA
Il match deve ancora iniziare

Facundo Juarez ITA vs Gabriele Maria Noce ITA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Juan Bautista Torres ARG (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Tiago Pereira POR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Sanchez Jover ESP vs Pierluigi Basile ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



Grand Stand – ore 10:00
Eero Vasa FIN vs Andrea De Marchi ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrea Picchione ITA vs Fausto Tabacco ITA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Mili Poljicak CRO vs Juan Carlos Prado Angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

Frederico Ferreira Silva POR vs Alexey Vatutin RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Ivan Liutarevich BLR vs Gianmarco Ferrari ITA

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Gabriele Bosio ITA

Il match deve ancora iniziare





BUL CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – turno Qualificazione – 1° turno md, terra battuta

Center Court – ore 09:00
Franco Agamenone ITA vs Anas Mazdrashki BUL
Il match deve ancora iniziare

Dali Blanch USA vs Tadeas Paroulek CZE (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Naoya Honda JPN vs Duje Ajdukovic CRO

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL vs Aryan Shah IND (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 09:00
Viktor Markov BUL vs Sergey Fomin UZB

Il match deve ancora iniziare

Thomas Faurel FRA vs Sebastian Gima ROU (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Mika Brunold SUI vs Oleg Prihodko UKR

Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp AUT vs Andrej Nedic BIH (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
Olle Wallin SWE vs Kirill Kivattsev RUS

Il match deve ancora iniziare

Branko Djuric SRB vs Stefan Adrian Andreescu ROU (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK vs Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare





GRE CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center Court – ore 09:00
Peter Makk HUN vs Vladimir Holban GRE
Il match deve ancora iniziare

Pietro Fellin ITA vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Max Wiskandt GER vs Stuart Parker GBR (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Sakellaridis GRE vs Alexandr Binda ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 20 – ore 09:00
Amit Vales ISR vs Ilya Ivashka BLR
Il match deve ancora iniziare

Luca Castagnola ITA vs Leo Raquillet FRA

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Luca Potenza ITA (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Jie Cui CHN vs Maximus Jones THA

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:00
Filippo Moroni ITA vs Orel Kimhi ISR

Il match deve ancora iniziare

Arthur Reymond FRA vs Theo Papamalamis FRA (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare





COL CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center Court – ore 17:00
Cristian Felipe Sanchez Rojas COL vs Juan Sebastian Osorio COL
Il match deve ancora iniziare

Facundo Bagnis ARG vs Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Cannon Kingsley USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova PER / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Samuel Alejandro Linde Palacios COL / Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare

Samuel Heredia COL vs Peter Bertran DOM (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Noah Schachter USA vs Benjamin Torres CHI

Il match deve ancora iniziare

Joshua Sheehy USA vs Mateo Castañeda COL

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

Vitaliy Sachko UKR vs Roberto Cid Subervi DOM (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Jacob Brumm USA vs Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare

Bruno Kuzuhara USA vs Victor Lilov USA

Il match deve ancora iniziare

Taha Baadi MAR vs Pranav Kumar USA

Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez USA vs Dan Martin CAN (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare





MEX CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – 1° turno Qualificazione, cemento

Estadio Katan – ore 21:00
Constantin Frantzen GER vs Luis Carlos Alvarez MEX
Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Luca Lemaitre MEX

Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan MEX vs Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand El Tinto – ore 21:00
Rio Noguchi JPN vs Ray Ho TPE

Il match deve ancora iniziare

Beibit Zhukayev KAZ vs Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

Naoki Nakagawa JPN vs Cleeve Harper CAN

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 21:00
Blake Bayldon AUS vs James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

Robin Haase NED vs Pablo Llamas Ruiz ESP

Il match deve ancora iniziare

Tabellone Qualificazione Cancun
(1) Alexis Galarneau CAN vs (WC) Luca Lemaitre MEX
(Alt) Constantin Frantzen GER vs (Alt) (8) Luis Carlos Alvarez MEX

(2) Beibit Zhukayev KAZ vs (Alt) Rafael Matos BRA
(Alt) Robin Haase NED vs (5) Pablo Llamas Ruiz ESP

(3) Rio Noguchi JPN vs (Alt) Ray Ho TPE
(Alt) Blake Bayldon AUS vs (Alt) (7) James Watt NZL

(4) Naoki Nakagawa JPN vs (Alt) Cleeve Harper CAN
(Alt) Alan Magadan MEX vs (Alt) (6) Manuel Guinard FRA

TAG: