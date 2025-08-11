Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIve)

CHALLENGER Sumter (USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteelevs Justin Boulais

Martin Damm vs Jesse Flores



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 17:00

Tyler Zink vs Vladislav Melnic



Il match deve ancora iniziare

Alex Kobelt vs Ryan Seggerman



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 17:00

Reese Stalder vs Karl Poling



Il match deve ancora iniziare

Jason Jung vs Strong Kirchheimer



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Todi (Italia) – turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Andrea Guerrierivs Filippo Romano

Facundo Juarez vs Gabriele Maria Noce (Non prima 11:30)



Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer vs Juan Bautista Torres (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia vs Tiago Pereira (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Carlos Sanchez Jover vs Pierluigi Basile (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Grand Stand – ore 10:00

Eero Vasa vs Andrea De Marchi



Il match deve ancora iniziare

Andrea Picchione vs Fausto Tabacco (Non prima 11:30)



Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva vs Matheus Pucinelli De Almeida (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Mili Poljicak vs Juan Carlos Prado Angelo



Il match deve ancora iniziare

Frederico Ferreira Silva vs Alexey Vatutin



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 11:00

Ivan Liutarevich vs Gianmarco Ferrari



Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis vs Gabriele Bosio



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – turno Qualificazione – 1° turno md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenonevs Anas Mazdrashki

Dali Blanch vs Tadeas Paroulek (Non prima 10:30)



Il match deve ancora iniziare

Naoya Honda vs Duje Ajdukovic



Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski vs Aryan Shah (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 09:00

Viktor Markov vs Sergey Fomin



Il match deve ancora iniziare

Thomas Faurel vs Sebastian Gima (Non prima 10:30)



Il match deve ancora iniziare

Mika Brunold vs Oleg Prihodko



Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp vs Andrej Nedic (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 09:00

Olle Wallin vs Kirill Kivattsev



Il match deve ancora iniziare

Branko Djuric vs Stefan Adrian Andreescu (Non prima 10:30)



Il match deve ancora iniziare

Milos Karol vs Lautaro Midon



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Il match deve ancora iniziare

Peter Makkvs Vladimir Holban

Pietro Fellin vs Mitsuki Wei Kang Leong (Non prima 10:30)



Il match deve ancora iniziare

Max Wiskandt vs Stuart Parker (Non prima 12:00)



Il match deve ancora iniziare

Stefanos Sakellaridis vs Alexandr Binda



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Amit Valesvs Ilya Ivashka

Luca Castagnola vs Leo Raquillet



Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar vs Luca Potenza (Non prima 12:00)



Il match deve ancora iniziare

Jie Cui vs Maximus Jones



Il match deve ancora iniziare

Court 21 – ore 09:00

Filippo Moroni vs Orel Kimhi



Il match deve ancora iniziare

Arthur Reymond vs Theo Papamalamis (Non prima 10:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Il match deve ancora iniziare

Cristian Felipe Sanchez Rojasvs Juan Sebastian Osorio

Facundo Bagnis vs Nicolas Villalon



Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna vs Cannon Kingsley (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova / Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Samuel Alejandro Linde Palacios / Nicolas Mejia



Il match deve ancora iniziare

Samuel Heredia vs Peter Bertran (Non prima 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 17:00

Noah Schachter vs Benjamin Torres



Il match deve ancora iniziare

Joshua Sheehy vs Mateo Castañeda



Il match deve ancora iniziare

vs



Il match deve ancora iniziare

Vitaliy Sachko vs Roberto Cid Subervi (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 17:00

Jacob Brumm vs Brandon Perez



Il match deve ancora iniziare

Bruno Kuzuhara vs Victor Lilov



Il match deve ancora iniziare

Taha Baadi vs Pranav Kumar



Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez vs Dan Martin (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – 1° turno Qualificazione, cemento

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzenvs Luis Carlos Alvarez

Alexis Galarneau vs Luca Lemaitre



Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan vs Manuel Guinard



Il match deve ancora iniziare

Grandstand El Tinto – ore 21:00

Rio Noguchi vs Ray Ho



Il match deve ancora iniziare

Beibit Zhukayev vs Rafael Matos



Il match deve ancora iniziare

Naoki Nakagawa vs Cleeve Harper



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – ore 21:00

Blake Bayldon vs James Watt



Il match deve ancora iniziare

Robin Haase vs Pablo Llamas Ruiz



Il match deve ancora iniziare

Tabellone Qualificazione Cancun

(1) Alexis Galarneau vs (WC) Luca Lemaitre

(Alt) Constantin Frantzen vs (Alt) (8) Luis Carlos Alvarez

(2) Beibit Zhukayev vs (Alt) Rafael Matos

(Alt) Robin Haase vs (5) Pablo Llamas Ruiz

(3) Rio Noguchi vs (Alt) Ray Ho

(Alt) Blake Bayldon vs (Alt) (7) James Watt

(4) Naoki Nakagawa vs (Alt) Cleeve Harper

(Alt) Alan Magadan vs (Alt) (6) Manuel Guinard