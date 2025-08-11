Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIve)
CHALLENGER Sumter (USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Stadium – ore 17:00
Quinn Vandecasteele vs Justin Boulais
Martin Damm vs Jesse Flores
Grandstand – ore 17:00
Tyler Zink vs Vladislav Melnic
Alex Kobelt vs Ryan Seggerman
Court 3 – ore 17:00
Reese Stalder vs Karl Poling
Jason Jung vs Strong Kirchheimer
CHALLENGER Todi (Italia) – turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Centre Court – ore 10:00
Andrea Guerrieri vs Filippo Romano
Facundo Juarez vs Gabriele Maria Noce (Non prima 11:30)
Nicolai Budkov Kjaer vs Juan Bautista Torres (Non prima 15:30)
Stefano Travaglia vs Tiago Pereira (Non prima 18:00)
Carlos Sanchez Jover vs Pierluigi Basile (Non prima 20:30)
Grand Stand – ore 10:00
Eero Vasa vs Andrea De Marchi
Andrea Picchione vs Fausto Tabacco (Non prima 11:30)
Gonzalo Villanueva vs Matheus Pucinelli De Almeida (Non prima 15:30)
Mili Poljicak vs Juan Carlos Prado Angelo
Frederico Ferreira Silva vs Alexey Vatutin
Court 4 – ore 11:00
Ivan Liutarevich vs Gianmarco Ferrari
David Jorda Sanchis vs Gabriele Bosio
CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – turno Qualificazione – 1° turno md, terra battuta
Center Court – ore 09:00
Franco Agamenone vs Anas Mazdrashki
Dali Blanch vs Tadeas Paroulek (Non prima 10:30)
Naoya Honda vs Duje Ajdukovic
Alexander Donski vs Aryan Shah (Non prima 15:30)
Court 6 – ore 09:00
Viktor Markov vs Sergey Fomin
Thomas Faurel vs Sebastian Gima (Non prima 10:30)
Mika Brunold vs Oleg Prihodko
Sandro Kopp vs Andrej Nedic (Non prima 15:30)
Court 3 – ore 09:00
Olle Wallin vs Kirill Kivattsev
Branko Djuric vs Stefan Adrian Andreescu (Non prima 10:30)
Milos Karol vs Lautaro Midon
CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Center Court – ore 09:00
Peter Makk vs Vladimir Holban
Pietro Fellin vs Mitsuki Wei Kang Leong (Non prima 10:30)
Max Wiskandt vs Stuart Parker (Non prima 12:00)
Stefanos Sakellaridis vs Alexandr Binda
Court 20 – ore 09:00
Amit Vales vs Ilya Ivashka
Luca Castagnola vs Leo Raquillet
Rafael Jodar vs Luca Potenza (Non prima 12:00)
Jie Cui vs Maximus Jones
Court 21 – ore 09:00
Filippo Moroni vs Orel Kimhi
Arthur Reymond vs Theo Papamalamis (Non prima 10:30)
CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Center Court – ore 17:00
Cristian Felipe Sanchez Rojas vs Juan Sebastian Osorio
Facundo Bagnis vs Nicolas Villalon
Santiago Rodriguez Taverna vs Cannon Kingsley (Non prima 21:00)
Arklon Huertas Del Pino Cordova / Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Samuel Alejandro Linde Palacios / Nicolas Mejia
Samuel Heredia vs Peter Bertran (Non prima 01:00)
Court 1 – ore 17:00
Noah Schachter vs Benjamin Torres
Joshua Sheehy vs Mateo Castañeda
Vitaliy Sachko vs Roberto Cid Subervi (Non prima 22:00)
Court 2 – ore 17:00
Jacob Brumm vs Brandon Perez
Bruno Kuzuhara vs Victor Lilov
Taha Baadi vs Pranav Kumar
Alfredo Perez vs Dan Martin (Non prima 22:00)
CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – 1° turno Qualificazione, cemento
Estadio Katan – ore 21:00
Constantin Frantzen vs Luis Carlos Alvarez
Alexis Galarneau vs Luca Lemaitre
Alan Magadan vs Manuel Guinard
Grandstand El Tinto – ore 21:00
Rio Noguchi vs Ray Ho
Beibit Zhukayev vs Rafael Matos
Naoki Nakagawa vs Cleeve Harper
Cancha 1 – ore 21:00
Blake Bayldon vs James Watt
Robin Haase vs Pablo Llamas Ruiz
Tabellone Qualificazione Cancun
(1) Alexis Galarneau vs (WC) Luca Lemaitre
(Alt) Constantin Frantzen vs (Alt) (8) Luis Carlos Alvarez
(2) Beibit Zhukayev vs (Alt) Rafael Matos
(Alt) Robin Haase vs (5) Pablo Llamas Ruiz
(3) Rio Noguchi vs (Alt) Ray Ho
(Alt) Blake Bayldon vs (Alt) (7) James Watt
(4) Naoki Nakagawa vs (Alt) Cleeve Harper
(Alt) Alan Magadan vs (Alt) (6) Manuel Guinard
