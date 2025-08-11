Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 11 Agosto 2025
Masters 1000 Cincinnati – hard – ☀️
R32 Fritz – Sonego 3° inc. ore 17
R32 Sinner – Diallo Non prima 01:00
CH 50 Sofia – terra – ☀️
Q2 Agamenone – Mazdrashki Inizio 09:00
<
CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
Q2 Fellin – Leong Non prima 10:30
R32 Sakellaridis – Binda 2° inc, ore 12
Q2 Castagnola – Raquillet 2° inc, ore 9
R32 Jodar – Potenza Non prima 12:00
Q2 Moroni – Kimhi Inizio 09:00
CH 75 Todi – terra – ☀️
Q2 Guerrieri – Romano Inizio 10:00
Q2 Juarez – Noce Non prima 11:30
R32 Travaglia – Pereira Non prima 18:00
R32 Sanchez Jover – Basile Non prima 20:30
Q2 Vasa – De Marchi Inizio 10:00
Q2 Picchione – Tabacco Non prima 11:30
Q2 Liutarevich – Ferrari Inizio 11:00
Q2 Jorda Sanchis – Bosio 2° inc, ore 11
WTA 1000 Cincinnati – hard – ☀️
1T Errani /Paolini – Danilovic /Potapova ore 18:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
Arrivo ad affermare che se, come probabile, Diallo non impensierirà Sinner in maniera seria allora quest’ultimo potrebbe anche interpretare l’incontro come un allenamento agonistico e sperimentare un po’ delle strategie offensive verticalizzanti a cui ultimamente fa ricorso più spesso.
Essendo Diallo già di per sé un bel giocatorino che non disdegna di prendere la via della rete ne risulterebbe un incontro spettacolare, sicuramente più di quell’altro, dove l’onere della fantasia al potere sarà tutto nel Giovane cuore granata, perché se stiamo ad aspettare che Friz-Il-Gatto faccia qualcosa di diverso che bombardare da fondo campo può così campare il cavallo… finché l’erba ricrescerà per il prossimo Uuimbledon.
Se invece Sinner dovesse avvertire una qualche difficoltà allora anche lui entrerà in modalità alzo zero da fondo campo ed allora addio divertimento.
Tutto questo sproloquio per esprimere il mio timore: potrebbero essere due incontri noiosissimi.
Diallo-Sinner al 50%; FIG-GCG ahimè al 90%.