Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 11 Agosto 2025

11/08/2025 07:19 1 commento
Lorenzo Sonego (foto Getty Images)
Lorenzo Sonego (foto Getty Images)

USA Masters 1000 Cincinnati – hard – ☀️
R32 Fritz USA – Sonego ITA 3° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

R32 Sinner ITA – Diallo CAN Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 50 Sofia – terra – ☀️
Q2 Agamenone ITA – Mazdrashki BUL Inizio 09:00

Il match deve ancora iniziare

GRE CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
Q2 Fellin ITA – Leong MAS Non prima 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Sakellaridis GRE – Binda ITA 2° inc, ore 12

Il match deve ancora iniziare

Q2 Castagnola ITA – Raquillet FRA 2° inc, ore 9

Il match deve ancora iniziare

R32 Jodar ESP – Potenza ITA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Moroni ITA – Kimhi ISR Inizio 09:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Todi – terra – ☀️
Q2 Guerrieri ITA – Romano ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Juarez ITA – Noce ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Travaglia ITA – Pereira POR Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Sanchez Jover ESP – Basile ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

Q2 Vasa FIN – De Marchi ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Picchione ITA – Tabacco ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

Q2 Liutarevich BLR – Ferrari ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Jorda Sanchis ESP – Bosio ITA 2° inc, ore 11

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Cincinnati – hard – ☀️
1T Errani ITA/Paolini ITA – Danilovic SRB/Potapova RUS ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

1 commento

tinapica 11-08-2025 08:23

Arrivo ad affermare che se, come probabile, Diallo non impensierirà Sinner in maniera seria allora quest’ultimo potrebbe anche interpretare l’incontro come un allenamento agonistico e sperimentare un po’ delle strategie offensive verticalizzanti a cui ultimamente fa ricorso più spesso.
Essendo Diallo già di per sé un bel giocatorino che non disdegna di prendere la via della rete ne risulterebbe un incontro spettacolare, sicuramente più di quell’altro, dove l’onere della fantasia al potere sarà tutto nel Giovane cuore granata, perché se stiamo ad aspettare che Friz-Il-Gatto faccia qualcosa di diverso che bombardare da fondo campo può così campare il cavallo… finché l’erba ricrescerà per il prossimo Uuimbledon.
Se invece Sinner dovesse avvertire una qualche difficoltà allora anche lui entrerà in modalità alzo zero da fondo campo ed allora addio divertimento.
Tutto questo sproloquio per esprimere il mio timore: potrebbero essere due incontri noiosissimi.
Diallo-Sinner al 50%; FIG-GCG ahimè al 90%.

