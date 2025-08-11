Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Sumter: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Mattia Bellucci

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

USA Challenger 125 Sumter – Tabellone Principale – hard
(1) Zizou Bergs BEL vs Bye
(Alt) Mark Lajal EST vs Jaime Faria POR
(WC) Kaylan Bigun USA vs (Alt) Rei Sakamoto JPN
Hady Habib LBN vs (5) Alexander Shevchenko KAZ

(3) Mattia Bellucci ITA vs Bye
(Alt) Henrique Rocha POR vs Qualifier
James McCabe AUS vs Qualifier
Qualifier vs (8) Lukas Klein SVK

(7) Shintaro Mochizuki JPN vs (WC) Alex Rybakov USA
Qualifier vs Daniel Evans GBR
(Alt) James Trotter JPN vs Martin Landaluce ESP
Bye vs (4) Filip Misolic AUT

(6) Nikoloz Basilashvili GEO vs Christopher Eubanks USA
(WC) Darwin Blanch USA vs (Alt) Murphy Cassone USA
Yoshihito Nishioka JPN vs (Alt) Sho Shimabukuro JPN
Bye vs (2) Kei Nishikori JPN

USA Challenger 125 Sumter – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Jacob Fearnley GBR vs Bye
(Alt) Quinn Vandecasteele USA vs (Alt) (6) Justin Boulais CAN

(2) Borna Gojo CRO vs Bye
(Alt) Jason Jung TPE vs (Alt) (8) Strong Kirchheimer USA

(3) Tyler Zink USA vs (Alt) Vladislav Melnic ROU
(Alt) Alex Kobelt USA vs (5) Ryan Seggerman USA

(4) Martin Damm USA vs (Alt) Jesse Flores CRC
(Alt) Reese Stalder USA vs (Alt) (7) Karl Poling USA

Stadium – ore 17:00
Quinn Vandecasteele \USA vs Justin Boulais \CAN
Martin Damm \USA vs Jesse Flores \CRC

Grandstand – ore 17:00
Tyler Zink \USA vs Vladislav Melnic \ROU
Alex Kobelt \USA vs Ryan Seggerman \USA

Court 3 – ore 17:00
Reese Stalder \USA vs Karl Poling \USA
Jason Jung \TPE vs Strong Kirchheimer \USA

