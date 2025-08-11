Challenger 125 Sumter: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Mattia Bellucci

Challenger 125 Sumter – Tabellone Principale – hard

(1) Zizou Bergs vs Bye

(Alt) Mark Lajal vs Jaime Faria

(WC) Kaylan Bigun vs (Alt) Rei Sakamoto

Hady Habib vs (5) Alexander Shevchenko

(3) Mattia Bellucci vs Bye

(Alt) Henrique Rocha vs Qualifier

James McCabe vs Qualifier

Qualifier vs (8) Lukas Klein

(7) Shintaro Mochizuki vs (WC) Alex Rybakov

Qualifier vs Daniel Evans

(Alt) James Trotter vs Martin Landaluce

Bye vs (4) Filip Misolic

(6) Nikoloz Basilashvili vs Christopher Eubanks

(WC) Darwin Blanch vs (Alt) Murphy Cassone

Yoshihito Nishioka vs (Alt) Sho Shimabukuro

Bye vs (2) Kei Nishikori

Challenger 125 Sumter – Tabellone Qualificazione – hard

(Alt) (1) Jacob Fearnley vs Bye

(Alt) Quinn Vandecasteele vs (Alt) (6) Justin Boulais

(2) Borna Gojo vs Bye

(Alt) Jason Jung vs (Alt) (8) Strong Kirchheimer

(3) Tyler Zink vs (Alt) Vladislav Melnic

(Alt) Alex Kobelt vs (5) Ryan Seggerman

(4) Martin Damm vs (Alt) Jesse Flores

(Alt) Reese Stalder vs (Alt) (7) Karl Poling

Quinn Vandecasteele \vs Justin Boulais \Martin Damm \vs Jesse Flores \

Grandstand – ore 17:00

Tyler Zink \ vs Vladislav Melnic \

Alex Kobelt \ vs Ryan Seggerman \

Court 3 – ore 17:00

Reese Stalder \ vs Karl Poling \

Jason Jung \ vs Strong Kirchheimer \