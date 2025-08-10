WTA Cincinnati – Bronzetti ancora di lotta: battuta Kasatkina e terzo turno conquistato

Dopo la maratona di 3 ore e 38 minuti vinta al primo turno contro Zhu Lin, Lucia Bronzetti conferma la sua straordinaria tenuta fisica e mentale superando un’altra battaglia nel secondo turno del WTA 1000 di Cincinnati. Sul cemento outdoor dell’Ohio, l’azzurra ha sconfitto al secondo turno Daria Kasatkina, numero 15 del seeding e 17 del ranking WTA, con il punteggio di 6-3 1-6 6-4 in due ore e cinque minuti di gioco. Al terzo turno affronterà la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 23.

Il primo set si apre con uno scambio di break, seguito da un altro tra il sesto e il settimo game. L’allungo decisivo arriva nell’ottavo, quando Bronzetti strappa nuovamente il servizio alla russa naturalizzata australiana e va a servire sul 5-3. Dopo aver mancato un primo set point e annullato un pericoloso rientro di Kasatkina, la romagnola chiude 6-3 in 38 minuti.

Nel secondo parziale, Kasatkina reagisce: dopo aver sprecato tre palle break consecutive nel secondo game, la testa di serie numero 15 sfrutta al meglio le occasioni successive, operando il break nel quarto e nel sesto gioco e mantenendo un rendimento solido al servizio. La frazione si chiude rapidamente 6-1 in 35 minuti, rimandando il verdetto al terzo set.

Nella partita decisiva, i turni di battuta dominano fino al 3-2 Bronzetti. L’azzurra trova il break nel sesto game e sale 4-2, ma Kasatkina reagisce subito con il controbreak e l’aggancio sul 4-4. Bronzetti mantiene la calma, tiene il servizio per il 5-4 e nel decimo game, al termine di un lungo duello, sfrutta il terzo match point, dopo aver annullato una palla per il 5-5, chiudendo 6-4 in 52 minuti.

Una vittoria di grande spessore per Bronzetti, che conferma il suo stato di forma e si regala una sfida di alto livello contro Ostapenko per un posto negli ottavi di finale.

WTA Cincinnati Daria Kasatkina [15] Daria Kasatkina [15] 3 6 4 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 6 1 6 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Marco Rossi