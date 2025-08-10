Cincinnati – Alcaraz supera un insidioso Dzumhur: vittoria in tre set
Dopo un avvio travolgente, Carlos Alcaraz ha dovuto sudare più del previsto per superare Damir Dzumhur al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2025. Il numero 2 del mondo si è imposto 6-1 2-6 6-3 in un’ora e 43 minuti, guadagnandosi un posto negli ottavi di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Tallon Griekspoor e Hamad Medjedovic.
Il match era iniziato in discesa per il murciano, subito sciolto nei movimenti e incisivo nelle sortite a rete. La tattica di Dzumhur, basata sulla diagonale di dritto invertito, non ha prodotto gli effetti sperati: nei primi trenta minuti il bosniaco non è riuscito a trovare contromisure, commettendo 14 errori non forzati a fronte di soli 2 vincenti. Il primo set, dominato da Alcaraz, è stato un monologo concluso 6-1.
La seconda frazione ha però cambiato volto. Più reattivo e aggressivo, Dzumhur ha trovato il break iniziale e ha cominciato a dettare il gioco da fondo, sorprendendo un Alcaraz calato in precisione e continuità. Il bosniaco ha mantenuto alto il ritmo, ha limitato gli errori e ha chiuso 6-2, riaprendo completamente l’incontro.
Nel set decisivo, entrambi hanno alzato il livello. Gli scambi si sono allungati e il gioco a rete è diventato più frequente. Alcaraz ha trovato il break che sembrava poter chiudere la contesa, ma Dzumhur ha reagito ancora, costringendo lo spagnolo a restare vigile fino alla fine. Con determinazione e sangue freddo, il numero 2 ATP ha sigillato il 6-3 finale al servizio, superando una prova più ostica del previsto al debutto in Ohio piazzando il break decisivo sul 4 a 3 con doppio fallo del bosniaco sul break point.
Marco Rossi
Carlito dovrà alzare di molto il livelli se vorrà competere per la vittoria finale. A partire dal prossimo turno.