Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di lunedì 11 agosto 2025. In campo Sonego, Sinner ed il doppio Errani-Paolini

10/08/2025 22:55 Nessun commento
Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 - Foto ATPTour
P&G Center Court – ore 17:00
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Taylor Townsend USA
Aryna Sabalenka BLR vs Emma Raducanu GBR
Taylor Fritz USA vs Lorenzo Sonego ITA
Jannik Sinner ITA vs Gabriel Diallo CAN (Non prima 01:00)
Elena Rybakina KAZ vs Elise Mertens BEL (Non prima 02:30)

Grandstand – ore 17:00
Alex Michelsen USA vs Holger Rune DEN
Frances Tiafoe USA vs Ugo Humbert FRA
Anna Kalinskaya RUS vs Amanda Anisimova USA (Non prima 21:00)
Aoi Ito JPN vs Madison Keys USA (Non prima 01:00)
Adrian Mannarino FRA vs Tommy Paul USA

Court 3 – ore 17:00
Ekaterina Alexandrova RUS vs Maya Joint AUS
Sorana Cirstea ROU vs Yue Yuan CHN
Stefanos Tsitsipas GRE vs Benjamin Bonzi FRA
Joao Fonseca BRA vs Terence Atmane FRA

Champions’ Court – ore 17:00
Arthur Rinderknech FRA vs Felix Auger-Aliassime CAN

Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Pedro Martinez ESP / Casper Ruud NOR

Caty McNally USA / Linda Noskova CZE vs Ulrikke Eikeri NOR / Eri Hozumi JPN (Non prima 20:00)

Ekaterina Alexandrova RUS / Daria Kasatkina AUS vs Irina Khromacheva RUS / Kamilla Rakhimova RUS

Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS vs Miyu Kato JPN / Galina Voskoboeva KAZ

Court 10 – ore 17:00
Nikola Mektic CRO / Rajeev Ram USA vs Adam Pavlasek CZE / Jan Zielinski POL
Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Olga Danilovic SRB / Anastasia Potapova RUS (Non prima 18:00)
Rohan Bopanna IND / Ethan Quinn USA vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER (Non prima 20:30)
Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN vs Timea Babos HUN / Luisa Stefani BRA

Court 4 – ore 17:00
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Jiri Lehecka CZE / Jakub Mensik CZE
John Peers AUS / Jackson Withrow USA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS
Austin Krajicek USA / Mackenzie McDonald USA vs Sadio Doumbia FRA / Brandon Nakashima USA
Guido Andreozzi ARG / Sander Arends NED vs Matthew Ebden AUS / Jordan Thompson AUS

