Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di lunedì 11 agosto 2025. In campo Sonego, Sinner ed il doppio Errani-Paolini

P&G Center Court – ore 17:00

Jessica Bouzas Maneiro vs Taylor Townsend

Aryna Sabalenka vs Emma Raducanu

Taylor Fritz vs Lorenzo Sonego

Jannik Sinner vs Gabriel Diallo (Non prima 01:00)

Elena Rybakina vs Elise Mertens (Non prima 02:30)

Grandstand – ore 17:00

Alex Michelsen vs Holger Rune

Frances Tiafoe vs Ugo Humbert

Anna Kalinskaya vs Amanda Anisimova (Non prima 21:00)

Aoi Ito vs Madison Keys (Non prima 01:00)

Adrian Mannarino vs Tommy Paul

Court 3 – ore 17:00

Ekaterina Alexandrova vs Maya Joint

Sorana Cirstea vs Yue Yuan

Stefanos Tsitsipas vs Benjamin Bonzi

Joao Fonseca vs Terence Atmane

Champions’ Court – ore 17:00

Arthur Rinderknech vs Felix Auger-Aliassime

Robert Cash / JJ Tracy vs Pedro Martinez / Casper Ruud

Caty McNally / Linda Noskova vs Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi (Non prima 20:00)

Ekaterina Alexandrova / Daria Kasatkina vs Irina Khromacheva / Kamilla Rakhimova

Hanyu Guo / Alexandra Panova vs Miyu Kato / Galina Voskoboeva

Court 10 – ore 17:00

Nikola Mektic / Rajeev Ram vs Adam Pavlasek / Jan Zielinski

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Olga Danilovic / Anastasia Potapova (Non prima 18:00)

Rohan Bopanna / Ethan Quinn vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (Non prima 20:30)

Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs Timea Babos / Luisa Stefani

Court 4 – ore 17:00

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Jiri Lehecka / Jakub Mensik

John Peers / Jackson Withrow vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

Austin Krajicek / Mackenzie McDonald vs Sadio Doumbia / Brandon Nakashima

Guido Andreozzi / Sander Arends vs Matthew Ebden / Jordan Thompson