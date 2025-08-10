Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di lunedì 11 agosto 2025. In campo Sonego, Sinner ed il doppio Errani-Paolini
P&G Center Court – ore 17:00
Jessica Bouzas Maneiro vs Taylor Townsend
Aryna Sabalenka vs Emma Raducanu
Taylor Fritz vs Lorenzo Sonego
Jannik Sinner vs Gabriel Diallo (Non prima 01:00)
Elena Rybakina vs Elise Mertens (Non prima 02:30)
Grandstand – ore 17:00
Alex Michelsen vs Holger Rune
Frances Tiafoe vs Ugo Humbert
Anna Kalinskaya vs Amanda Anisimova (Non prima 21:00)
Aoi Ito vs Madison Keys (Non prima 01:00)
Adrian Mannarino vs Tommy Paul
Court 3 – ore 17:00
Ekaterina Alexandrova vs Maya Joint
Sorana Cirstea vs Yue Yuan
Stefanos Tsitsipas vs Benjamin Bonzi
Joao Fonseca vs Terence Atmane
Champions’ Court – ore 17:00
Arthur Rinderknech vs Felix Auger-Aliassime
Robert Cash / JJ Tracy vs Pedro Martinez / Casper Ruud
Caty McNally / Linda Noskova vs Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi (Non prima 20:00)
Ekaterina Alexandrova / Daria Kasatkina vs Irina Khromacheva / Kamilla Rakhimova
Hanyu Guo / Alexandra Panova vs Miyu Kato / Galina Voskoboeva
Court 10 – ore 17:00
Nikola Mektic / Rajeev Ram vs Adam Pavlasek / Jan Zielinski
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Olga Danilovic / Anastasia Potapova (Non prima 18:00)
Rohan Bopanna / Ethan Quinn vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (Non prima 20:30)
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs Timea Babos / Luisa Stefani
Court 4 – ore 17:00
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Jiri Lehecka / Jakub Mensik
John Peers / Jackson Withrow vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Karen Khachanov / Andrey Rublev
Austin Krajicek / Mackenzie McDonald vs Sadio Doumbia / Brandon Nakashima
Guido Andreozzi / Sander Arends vs Matthew Ebden / Jordan Thompson
TAG: Masters 1000 Cincinnati, Masters 1000 Cincinnati 2025, WTA 1000 Cincinnati, WTA 1000 Cincinnati 2025
