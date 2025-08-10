Avanza Paolini Copertina, WTA

WTA 1000 Cincinnati: Paolini supera Sakkari al termine di una battaglia: doppio tie-break e terzo turno conquistato

10/08/2025 19:34 5 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto GETTYIMAGES
Jasmine Paolini supera una delle partite più complicate della stagione e si qualifica per il terzo turno del torneo WTA 1000 di Cincinnati. L’azzurra batte Maria Sakkari con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5) dopo oltre due ore di gioco, al termine di un match ricco di colpi di scena, emozioni e occasioni non sfruttate da entrambe.

Il primo set parte nel segno di Paolini, che vola sul 5-1 e servizio grazie alla capacità di variare con il kick e al maggior ordine negli scambi. La toscana, però, non chiude al primo tentativo e lascia rientrare la greca, brava ad annullare diverse palle set e a ridurre il gap. Sul 6-6 si va al tie-break, dove Jasmine ritrova incisività e precisione: un parziale di 4 punti consecutivi le consegna il 7-2 e il vantaggio di un set.

La seconda frazione è un braccio di ferro continuo: nessuna delle due concede break e il servizio diventa l’arma principale, con Paolini costante nel variare angoli e traiettorie e Sakkari letale con la prima. Si arriva così al tie-break, dove l’azzurra vola sul 6-0, spreca cinque match point ma riesce a chiudere al sesto, favorita da un doppio fallo della greca sul 6-5.

Paolini esce vittoriosa da una sfida di altissima intensità, giocata sotto un caldo opprimente e in condizioni difficili. Per lei si tratta di un successo pesante sia per la qualità dell’avversaria sia per la tenuta mentale dimostrata nei momenti più delicati.
Al terzo turno affronterà Ashlyn Krueger classe 2004 e n.29 WTA.

WTA Cincinnati
Jasmine Paolini [7]
0
7
7
0
Maria Sakkari
0
6
6
0
Vincitore: Paolini
Vincitore: Paolini



Francesco Paolo Villarico

TAG:

5 commenti

Gualtiero 10-08-2025 20:57

Scritto da puffo65
La Paolini è sembrata insicura. Quando ha cercato di governare lei il gioco, è stata piuttosto brava. Ma sovente ha giocato con molta, forse troppa prudenza. Brava comunque a portare a casa il match

È in un momento di scarsa fiducia e si vede, anche dai 5 match point buttati nel finale.

Però a volte bastano un paio di vittorie lottate, anche brutte, allora gli spettri scompaiono e si ritorna a giocare come prima.

puffo65 10-08-2025 20:44

La Paolini è sembrata insicura. Quando ha cercato di governare lei il gioco, è stata piuttosto brava. Ma sovente ha giocato con molta, forse troppa prudenza. Brava comunque a portare a casa il match

Oldcot@66 10-08-2025 20:29

Nonostante fosse al 50%, la Paolini avrebbe potuto chiudere prima, ma va bene così.

Roberto Eusebi (Guest) 10-08-2025 20:14

Scritto da MarcoP
Rollercoaster.
Gli spettatori si saranno divertiti.

La partita l’ho vista. Tanti errori da entrambe le parti, soprattutto quella greca. La nota positiva è stata la vittoria di Jas. Ci voleva ma la Jas di Roma ancora è lontana.

MarcoP 10-08-2025 20:01

Rollercoaster.

Gli spettatori si saranno divertiti.

