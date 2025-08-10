WTA 1000 Cincinnati: Paolini supera Sakkari al termine di una battaglia: doppio tie-break e terzo turno conquistato

Jasmine Paolini supera una delle partite più complicate della stagione e si qualifica per il terzo turno del torneo WTA 1000 di Cincinnati. L’azzurra batte Maria Sakkari con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5) dopo oltre due ore di gioco, al termine di un match ricco di colpi di scena, emozioni e occasioni non sfruttate da entrambe.

Il primo set parte nel segno di Paolini, che vola sul 5-1 e servizio grazie alla capacità di variare con il kick e al maggior ordine negli scambi. La toscana, però, non chiude al primo tentativo e lascia rientrare la greca, brava ad annullare diverse palle set e a ridurre il gap. Sul 6-6 si va al tie-break, dove Jasmine ritrova incisività e precisione: un parziale di 4 punti consecutivi le consegna il 7-2 e il vantaggio di un set.

La seconda frazione è un braccio di ferro continuo: nessuna delle due concede break e il servizio diventa l’arma principale, con Paolini costante nel variare angoli e traiettorie e Sakkari letale con la prima. Si arriva così al tie-break, dove l’azzurra vola sul 6-0, spreca cinque match point ma riesce a chiudere al sesto, favorita da un doppio fallo della greca sul 6-5.

Paolini esce vittoriosa da una sfida di altissima intensità, giocata sotto un caldo opprimente e in condizioni difficili. Per lei si tratta di un successo pesante sia per la qualità dell’avversaria sia per la tenuta mentale dimostrata nei momenti più delicati.

Al terzo turno affronterà Ashlyn Krueger classe 2004 e n.29 WTA.

WTA Cincinnati Jasmine Paolini [7] Jasmine Paolini [7] 0 7 7 0 Maria Sakkari Maria Sakkari 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 5-0* 6*-0 6*-1 6-2* 6-3* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Maria Sakkari 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico