Classifica WTA Italiane: +18 per Nuria Brancaccio
10/08/2025 19:23 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (11-08-2025)
9
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3586
Punti
19
Tornei
61
Best: 46
▲
5
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
968
Punti
28
Tornei
78
Best: 29
▼
-1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
875
Punti
26
Tornei
143
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
513
Punti
30
Tornei
167
Best: 167
▲
18
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
433
Punti
24
Tornei
252
Best: 252
--
0
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
295
Punti
17
Tornei
257
Best: 257
▼
-47
Giorgia Pedone
ITA, 0
283
Punti
25
Tornei
258
Best: 225
▲
2
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
282
Punti
22
Tornei
259
Best: 242
▲
5
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
282
Punti
27
Tornei
269
Best: 18
▲
3
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
264
Punti
12
Tornei
280
Best: 256
▼
-5
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
252
Punti
31
Tornei
287
Best: 5
▼
-3
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
242
Punti
13
Tornei
305
Best: 292
▼
-13
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
218
Punti
23
Tornei
330
Best: 205
▲
1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
194
Punti
20
Tornei
373
Best: 305
▲
30
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
156
Punti
12
Tornei
395
Best: 395
▲
37
Federica Urgesi
ITA, 0
142
Punti
24
Tornei
398
Best: 310
▲
6
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
140
Punti
16
Tornei
399
Best: 399
▼
-15
Samira De Stefano
ITA, 0
140
Punti
16
Tornei
402
Best: 322
▼
-6
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
138
Punti
21
Tornei
403
Best: 403
▲
6
Diletta Cherubini
ITA, 0
138
Punti
27
Tornei
426
Best: 426
▼
-13
Matilde Paoletti
ITA, 0
126
Punti
11
Tornei
454
Best: 454
▼
-6
Camilla Zanolini
ITA, 0
114
Punti
18
Tornei
478
Best: 478
▲
2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
105
Punti
23
Tornei
488
Best: 488
▲
1
Alessandra Mazzola
ITA, 0
102
Punti
17
Tornei
491
Best: 491
▲
8
Vittoria Paganetti
ITA, 0
101
Punti
14
Tornei
515
Best: 515
▲
14
Beatrice Ricci
ITA, 0
93
Punti
14
Tornei
516
Best: 516
▲
81
Arianna Zucchini
ITA, 0
92
Punti
16
Tornei
531
Best: 531
▲
132
Noemi Basiletti
ITA, 0
87
Punti
13
Tornei
547
Best: 547
▲
81
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
84
Punti
14
Tornei
552
Best: 380
--
0
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
82
Punti
17
Tornei
553
Best: 487
▲
38
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
82
Punti
21
Tornei
563
Best: 318
▲
2
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
79
Punti
12
Tornei
578
Best: 578
▼
-15
Francesca Pace
ITA, 0
76
Punti
16
Tornei
611
Best: 611
▼
-1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
68
Punti
14
Tornei
614
Best: 143
▼
-131
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
67
Punti
12
Tornei
696
Best: 696
▲
12
Camilla Gennaro
ITA, 0
51
Punti
14
Tornei
736
Best: 698
▼
-9
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
45
Punti
15
Tornei
745
Best: 192
▲
6
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
43
Punti
9
Tornei
749
Best: 749
▼
-23
Laura Mair
ITA, 0
43
Punti
11
Tornei
750
Best: 660
▼
-45
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
43
Punti
15
Tornei
764
Best: 764
▲
15
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
40
Punti
11
Tornei
775
Best: 775
▼
-36
Lara Pfeifer
ITA, 0
39
Punti
11
Tornei
794
Best: 627
▼
-25
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
14
Tornei
814
Best: 806
▲
6
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
34
Punti
11
Tornei
825
Best: 347
▲
5
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
32
Punti
11
Tornei
838
Best: 838
▲
1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
31
Punti
8
Tornei
848
Best: 848
▲
3
Viola Turini
ITA, 0
30
Punti
14
Tornei
856
Best: 515
▲
2
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
29
Punti
11
Tornei
896
Best: 896
▲
9
Noemi Maines
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
919
Best: 919
▲
10
Maddalena Giordano
ITA, 0
24
Punti
13
Tornei
937
Best: 937
▼
-38
Denise Valente
ITA, 0
23
Punti
8
Tornei
971
Best: 971
▲
5
Gaia Maduzzi
ITA, 0
20
Punti
5
Tornei
980
Best: 980
▲
10
Carlotta Moccia
ITA, 0
20
Punti
10
Tornei
1000
Best: 1000
▲
28
Eleonora Alvisi
ITA, 0
18
Punti
9
Tornei
1018
Best: 1018
▲
16
Lavinia Luciano
ITA, 0
17
Punti
8
Tornei
1071
Best: 1071
▲
17
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
15
Punti
7
Tornei
1143
Best: 1143
▼
-62
Matilde Mariani
ITA, 0
12
Punti
4
Tornei
1147
Best: 1147
▲
15
Giulia Paterno
ITA, 0
12
Punti
6
Tornei
1177
Best: 1177
▲
14
Lucrezia Musetti
ITA, 0
11
Punti
6
Tornei
1229
Best: 1229
▲
16
Beatrice Stagno
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1259
Best: 1259
▼
-93
Chiara Girelli
ITA, 0
8
Punti
5
Tornei
1264
Best: 1264
▼
-68
Barbara Dessolis
ITA, 0
8
Punti
6
Tornei
1264
Best: 821
▲
16
Irene Lavino
ITA, 11-10-1998
8
Punti
6
Tornei
1275
Best: 1275
▲
12
Sara Milanese
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1280
Best: 1280
▲
12
Angelica Sara
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1306
Best: 1306
▲
13
Caterina Odorizzi
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1318
Best: 1318
▲
15
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
6
Punti
3
Tornei
1340
Best: 1340
▼
-113
Chiara Fornasieri
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1352
Best: 1352
▲
14
Carola Cavelli
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1433
Best: 1433
▼
-6
Sofia Avataneo
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1433
Best: 1433
▲
19
Noemi La Cagnina
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1433
Best: 1433
▲
19
Micol Salvadori
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Classifica Italiane, Nuria Brancaccio
