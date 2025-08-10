Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Victoria Mboko al n.24 del mondo
10/08/2025 19:21 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (11-08-2025)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
12010
Punti
18
Tornei
2
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7669
Punti
19
Tornei
3
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
6933
Punti
16
Tornei
4
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
5488
Punti
22
Tornei
5
Best: 5
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
4948
Punti
19
Tornei
6
Best: 5
▲
2
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4579
Punti
19
Tornei
7
Best: 4
▼
-1
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
4553
Punti
18
Tornei
8
Best: 7
▼
-1
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
3834
Punti
21
Tornei
9
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3586
Punti
19
Tornei
10
Best: 3
▲
2
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
3283
Punti
21
Tornei
11
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
3095
Punti
26
Tornei
12
Best: 2
▼
-2
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
2954
Punti
21
Tornei
13
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2944
Punti
16
Tornei
14
Best: 8
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2838
Punti
16
Tornei
15
Best: 15
▲
4
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2726
Punti
25
Tornei
16
Best: 15
▼
-1
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2676
Punti
25
Tornei
17
Best: 8
▲
1
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
2416
Punti
25
Tornei
18
Best: 12
▼
-2
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2371
Punti
22
Tornei
19
Best: 4
▲
1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2255
Punti
17
Tornei
20
Best: 20
▼
-3
Diana Shnaider
RUS, 0
2146
Punti
26
Tornei
21
Best: 10
--
0
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
2074
Punti
26
Tornei
22
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1996
Punti
22
Tornei
23
Best: 23
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
1942
Punti
21
Tornei
24
Best: 24
▲
61
Victoria Mboko
CAN, 0
1835
Punti
23
Tornei
25
Best: 1
▲
24
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
1799
Punti
16
Tornei
26
Best: 13
▼
-2
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1763
Punti
26
Tornei
27
Best: 16
▲
1
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1711
Punti
21
Tornei
28
Best: 22
▼
-3
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1711
Punti
27
Tornei
29
Best: 4
▼
-2
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1708
Punti
25
Tornei
30
Best: 5
▼
-4
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1695
Punti
21
Tornei
31
Best: 21
▲
4
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1504
Punti
23
Tornei
32
Best: 30
--
0
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1475
Punti
27
Tornei
33
Best: 11
▼
-3
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1449
Punti
15
Tornei
34
Best: 11
▼
-3
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1432
Punti
22
Tornei
35
Best: 29
▼
-6
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1404
Punti
23
Tornei
36
Best: 9
▲
6
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1373
Punti
26
Tornei
37
Best: 32
▲
1
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1373
Punti
26
Tornei
38
Best: 33
▼
-2
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
1367
Punti
26
Tornei
39
Best: 39
▼
-6
Emma Raducanu
GBR, 0
1362
Punti
19
Tornei
40
Best: 19
▼
-6
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1349
Punti
25
Tornei
41
Best: 36
--
0
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1320
Punti
36
Tornei
42
Best: 42
▲
9
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1319
Punti
24
Tornei
43
Best: 32
▼
-3
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
1286
Punti
19
Tornei
44
Best: 44
▲
1
Maya Joint
AUS, 0
1263
Punti
29
Tornei
45
Best: 21
▼
-1
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1251
Punti
22
Tornei
46
Best: 20
--
0
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
1235
Punti
26
Tornei
47
Best: 47
--
0
Lois Boisson
FRA, 0
1218
Punti
13
Tornei
48
Best: 44
--
0
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1182
Punti
21
Tornei
49
Best: 49
▲
3
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1171
Punti
25
Tornei
50
Best: 23
▼
-7
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1168
Punti
22
Tornei
51
Best: 48
▼
-1
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1166
Punti
26
Tornei
52
Best: 24
▼
-13
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1156
Punti
24
Tornei
53
Best: 28
▼
-16
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1146
Punti
23
Tornei
54
Best: 27
--
0
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1128
Punti
22
Tornei
55
Best: 17
▼
-2
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
1103
Punti
21
Tornei
56
Best: 33
▲
1
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
1004
Punti
22
Tornei
57
Best: 7
▲
4
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
987
Punti
19
Tornei
58
Best: 58
▲
6
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
983
Punti
30
Tornei
59
Best: 6
▲
4
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
978
Punti
10
Tornei
60
Best: 54
▼
-4
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
970
Punti
28
Tornei
61
Best: 46
▲
5
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
968
Punti
28
Tornei
62
Best: 55
▲
7
Eva Lys
GER, 12-01-2002
962
Punti
19
Tornei
63
Best: 63
▲
10
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
943
Punti
29
Tornei
64
Best: 44
▼
-5
Ann Li
USA, 26-06-2000
943
Punti
27
Tornei
65
Best: 3
▲
7
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
936
Punti
22
Tornei
66
Best: 51
▼
-8
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
930
Punti
19
Tornei
67
Best: 60
▼
-5
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
926
Punti
31
Tornei
68
Best: 68
▼
-3
Alexandra Eala
PHI, 0
925
Punti
28
Tornei
69
Best: 36
▼
-2
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
923
Punti
22
Tornei
70
Best: 51
▼
-2
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
919
Punti
31
Tornei
71
Best: 40
▲
3
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
900
Punti
32
Tornei
72
Best: 64
▼
-2
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
894
Punti
21
Tornei
73
Best: 27
▲
16
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
894
Punti
28
Tornei
74
Best: 2
▼
-3
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
16
Tornei
75
Best: 35
▲
15
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
888
Punti
24
Tornei
76
Best: 41
▼
-21
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
887
Punti
24
Tornei
77
Best: 34
▲
4
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
878
Punti
30
Tornei
78
Best: 29
▼
-1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
875
Punti
26
Tornei
79
Best: 74
▼
-1
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
874
Punti
25
Tornei
80
Best: 2
--
0
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
864
Punti
13
Tornei
81
Best: 76
▲
1
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
862
Punti
28
Tornei
82
Best: 60
▼
-3
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
846
Punti
29
Tornei
83
Best: 21
--
0
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
845
Punti
24
Tornei
84
Best: 84
▲
10
Antonia Ruzic
CRO, 0
841
Punti
28
Tornei
85
Best: 84
▼
-1
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
837
Punti
25
Tornei
86
Best: 32
▲
2
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
826
Punti
26
Tornei
87
Best: 22
▼
-1
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
819
Punti
18
Tornei
88
Best: 88
▲
3
Iva Jovic
USA, 0
801
Punti
18
Tornei
89
Best: 47
▼
-13
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
799
Punti
30
Tornei
90
Best: 39
▲
7
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
795
Punti
25
Tornei
91
Best: 56
▲
5
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
793
Punti
27
Tornei
92
Best: 92
--
0
Tereza Valentova
CZE, 0
793
Punti
16
Tornei
93
Best: 50
▼
-33
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
784
Punti
30
Tornei
94
Best: 94
▲
16
Aoi Ito
JPN, 0
771
Punti
29
Tornei
95
Best: 92
▲
3
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
764
Punti
34
Tornei
96
Best: 95
▲
4
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
761
Punti
38
Tornei
97
Best: 59
▼
-10
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
751
Punti
23
Tornei
98
Best: 36
▼
-5
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
748
Punti
27
Tornei
99
Best: 31
--
0
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
734
Punti
27
Tornei
100
Best: 82
▲
3
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
731
Punti
31
Tornei
101
Best: 79
▲
1
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
725
Punti
28
Tornei
102
Best: 46
▲
3
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
713
Punti
29
Tornei
103
Best: 39
▲
3
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
711
Punti
27
Tornei
104
Best: 54
▲
12
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
701
Punti
19
Tornei
105
Best: 62
▼
-1
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
694
Punti
24
Tornei
106
Best: 48
▲
3
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
692
Punti
23
Tornei
107
Best: 56
▲
1
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
684
Punti
27
Tornei
108
Best: 108
▼
-1
Talia Gibson
AUS, 0
683
Punti
30
Tornei
109
Best: 109
▲
2
Sara Bejlek
CZE, 0
664
Punti
19
Tornei
110
Best: 22
▲
3
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
661
Punti
20
Tornei
111
Best: 27
▲
4
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
657
Punti
25
Tornei
112
Best: 45
▼
-11
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
643
Punti
28
Tornei
113
Best: 106
▲
4
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
630
Punti
35
Tornei
114
Best: 114
▲
4
Anca Todoni
ROU, 0
629
Punti
21
Tornei
115
Best: 29
▲
4
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
628
Punti
21
Tornei
116
Best: 71
▲
4
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
627
Punti
32
Tornei
117
Best: 100
▼
-5
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
627
Punti
23
Tornei
118
Best: 112
▲
3
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
622
Punti
28
Tornei
119
Best: 38
▲
4
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
619
Punti
27
Tornei
120
Best: 54
▲
10
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
608
Punti
30
Tornei
121
Best: 41
▲
1
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
605
Punti
31
Tornei
122
Best: 83
▼
-8
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
596
Punti
23
Tornei
123
Best: 116
▲
1
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
591
Punti
24
Tornei
124
Best: 124
▲
3
Ella Seidel
GER, 0
591
Punti
29
Tornei
125
Best: 46
▼
-50
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
590
Punti
14
Tornei
126
Best: 19
--
0
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
588
Punti
37
Tornei
127
Best: 127
▼
-2
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
588
Punti
33
Tornei
128
Best: 107
--
0
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
573
Punti
25
Tornei
129
Best: 118
--
0
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
571
Punti
27
Tornei
130
Best: 130
▲
12
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
561
Punti
29
Tornei
131
Best: 1
▼
-36
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
556
Punti
14
Tornei
132
Best: 25
--
0
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
551
Punti
21
Tornei
133
Best: 76
▲
1
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
546
Punti
29
Tornei
134
Best: 134
▼
-1
Petra Marcinko
CRO, 0
543
Punti
23
Tornei
135
Best: 132
--
0
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
542
Punti
22
Tornei
136
Best: 21
▲
2
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
540
Punti
16
Tornei
137
Best: 104
▲
2
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
540
Punti
25
Tornei
138
Best: 49
▲
20
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
540
Punti
21
Tornei
139
Best: 139
▼
-8
Erika Andreeva
RUS, 0
533
Punti
25
Tornei
140
Best: 136
▼
-3
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
517
Punti
27
Tornei
141
Best: 141
▲
7
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
516
Punti
35
Tornei
142
Best: 32
▼
-1
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
515
Punti
16
Tornei
143
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
513
Punti
30
Tornei
144
Best: 105
▲
5
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
503
Punti
29
Tornei
145
Best: 125
▲
5
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
503
Punti
25
Tornei
146
Best: 84
▲
1
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
502
Punti
32
Tornei
147
Best: 85
▲
4
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
485
Punti
29
Tornei
148
Best: 148
▼
-8
Tatiana Prozorova
RUS, 0
485
Punti
21
Tornei
149
Best: 22
▲
11
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
480
Punti
23
Tornei
150
Best: 150
▲
3
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
479
Punti
25
Tornei
151
Best: 58
▲
3
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
477
Punti
32
Tornei
152
Best: 152
▲
4
Lola Radivojevic
SRB, 0
470
Punti
28
Tornei
153
Best: 112
▲
4
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
469
Punti
25
Tornei
154
Best: 97
▼
-2
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
465
Punti
22
Tornei
155
Best: 38
▲
4
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
464
Punti
22
Tornei
156
Best: 20
▲
5
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
458
Punti
19
Tornei
157
Best: 81
▲
5
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
457
Punti
21
Tornei
158
Best: 153
▲
6
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
457
Punti
34
Tornei
159
Best: 114
▼
-15
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
457
Punti
25
Tornei
160
Best: 71
▼
-5
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
453
Punti
32
Tornei
161
Best: 138
▲
2
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
453
Punti
22
Tornei
162
Best: 162
▲
21
Dominika Salkova
CZE, 0
449
Punti
20
Tornei
163
Best: 163
▲
11
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
445
Punti
29
Tornei
164
Best: 58
▲
2
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
444
Punti
12
Tornei
165
Best: 165
▲
2
Lanlana Tararudee
THA, 0
441
Punti
24
Tornei
166
Best: 14
▲
3
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
438
Punti
19
Tornei
167
Best: 167
▲
18
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
433
Punti
24
Tornei
168
Best: 168
▲
3
Celine Naef
SUI, 0
431
Punti
24
Tornei
169
Best: 147
▼
-4
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
430
Punti
22
Tornei
170
Best: 170
▲
25
Janice Tjen
INA, 0
429
Punti
20
Tornei
171
Best: 171
▲
6
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
424
Punti
32
Tornei
172
Best: 172
▼
-36
Robin Montgomery
USA, 0
421
Punti
16
Tornei
173
Best: 173
--
0
Barbora Palicova
CZE, 0
419
Punti
29
Tornei
174
Best: 4
▲
13
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
416
Punti
13
Tornei
175
Best: 168
▼
-7
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
412
Punti
14
Tornei
176
Best: 105
▲
17
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
409
Punti
25
Tornei
177
Best: 93
▲
3
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
405
Punti
26
Tornei
178
Best: 121
▲
3
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
402
Punti
22
Tornei
179
Best: 179
▲
56
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
399
Punti
26
Tornei
180
Best: 105
▲
12
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
398
Punti
30
Tornei
181
Best: 181
▲
7
Sofia Costoulas
BEL, 0
397
Punti
25
Tornei
182
Best: 114
▼
-36
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
396
Punti
23
Tornei
183
Best: 135
▼
-13
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
396
Punti
29
Tornei
184
Best: 178
▲
7
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
395
Punti
24
Tornei
185
Best: 154
▼
-10
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
395
Punti
23
Tornei
186
Best: 186
▼
-7
Elena Pridankina
RUS, 0
393
Punti
25
Tornei
187
Best: 61
▼
-1
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
391
Punti
21
Tornei
188
Best: 188
▲
1
Linda Klimovicova
POL, 0
388
Punti
18
Tornei
189
Best: 189
▲
1
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
386
Punti
30
Tornei
190
Best: 190
▼
-6
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
385
Punti
26
Tornei
191
Best: 170
▼
-15
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
385
Punti
23
Tornei
192
Best: 47
▼
-47
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
384
Punti
8
Tornei
193
Best: 93
▲
1
Maria Timofeeva
RUS, 18-11-2003
383
Punti
25
Tornei
194
Best: 56
▼
-16
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
381
Punti
28
Tornei
195
Best: 195
▲
8
Alina Korneeva
RUS, 0
381
Punti
15
Tornei
196
Best: 196
▲
5
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
378
Punti
35
Tornei
197
Best: 173
▼
-1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
375
Punti
27
Tornei
198
Best: 45
▼
-1
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
374
Punti
19
Tornei
199
Best: 199
▼
-1
Emerson Jones
AUS, 0
374
Punti
16
Tornei
200
Best: 4
▼
-1
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
371
Punti
10
Tornei
201
Best: 178
▲
13
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
361
Punti
30
Tornei
202
Best: 100
--
0
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
358
Punti
31
Tornei
203
Best: 172
▼
-31
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
352
Punti
26
Tornei
204
Best: 119
--
0
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
348
Punti
29
Tornei
205
Best: 70
▼
-5
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
347
Punti
22
Tornei
206
Best: 26
▲
1
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
346
Punti
21
Tornei
207
Best: 151
▲
1
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
345
Punti
27
Tornei
208
Best: 208
▲
51
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
344
Punti
21
Tornei
209
Best: 23
▼
-3
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
340
Punti
21
Tornei
210
Best: 176
▲
3
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
339
Punti
32
Tornei
211
Best: 211
▲
10
Clervie Ngounoue
USA, 0
335
Punti
20
Tornei
212
Best: 207
▲
5
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
333
Punti
32
Tornei
213
Best: 213
▲
5
Sayaka Ishii
JPN, 0
330
Punti
24
Tornei
214
Best: 97
▼
-9
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
328
Punti
27
Tornei
215
Best: 43
▲
8
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
328
Punti
29
Tornei
216
Best: 216
▼
-1
Tara Wuerth
CRO, 0
328
Punti
24
Tornei
217
Best: 139
▲
5
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
327
Punti
24
Tornei
218
Best: 218
▲
6
Hina Inoue
USA, 0
325
Punti
31
Tornei
219
Best: 97
▼
-3
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
324
Punti
26
Tornei
220
Best: 162
▲
11
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
323
Punti
25
Tornei
221
Best: 56
▼
-10
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
323
Punti
28
Tornei
222
Best: 209
▼
-13
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
322
Punti
25
Tornei
223
Best: 152
▲
7
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
320
Punti
32
Tornei
224
Best: 222
▲
2
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
320
Punti
22
Tornei
225
Best: 225
▲
3
Cadence Brace
CAN, 0
319
Punti
25
Tornei
226
Best: 176
▲
7
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
317
Punti
28
Tornei
227
Best: 214
▲
20
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
316
Punti
30
Tornei
228
Best: 108
▼
-3
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
316
Punti
25
Tornei
229
Best: 164
▲
7
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
316
Punti
23
Tornei
230
Best: 203
▼
-10
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
314
Punti
31
Tornei
231
Best: 131
▼
-12
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
314
Punti
30
Tornei
232
Best: 165
▲
7
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
310
Punti
31
Tornei
233
Best: 39
▲
8
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
309
Punti
16
Tornei
234
Best: 234
▲
8
Taylah Preston
AUS, 0
309
Punti
28
Tornei
235
Best: 235
▲
33
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
309
Punti
21
Tornei
236
Best: 233
▲
2
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
307
Punti
24
Tornei
237
Best: 237
▼
-10
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
306
Punti
31
Tornei
238
Best: 238
▼
-26
Kristina Dmitruk
BLR, 0
306
Punti
18
Tornei
239
Best: 213
▲
5
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
306
Punti
26
Tornei
240
Best: 1
▲
5
Caroline Wozniacki
DEN, 11-07-1990
305
Punti
4
Tornei
241
Best: 174
▼
-59
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
305
Punti
27
Tornei
242
Best: 169
▼
-8
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
304
Punti
31
Tornei
243
Best: 96
▼
-14
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
303
Punti
36
Tornei
244
Best: 240
▼
-1
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
302
Punti
23
Tornei
245
Best: 177
▼
-13
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
301
Punti
29
Tornei
246
Best: 36
▼
-6
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
299
Punti
9
Tornei
247
Best: 176
▲
2
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
299
Punti
29
Tornei
248
Best: 213
▼
-2
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
299
Punti
31
Tornei
249
Best: 143
▲
1
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
298
Punti
32
Tornei
250
Best: 121
▼
-13
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
298
Punti
20
Tornei
251
Best: 31
--
0
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
297
Punti
21
Tornei
252
Best: 252
--
0
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
295
Punti
17
Tornei
253
Best: 227
▼
-5
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
292
Punti
23
Tornei
254
Best: 246
▲
1
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
290
Punti
26
Tornei
255
Best: 42
▲
3
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
284
Punti
12
Tornei
256
Best: 256
▲
6
Kayla Cross
CAN, 0
284
Punti
29
Tornei
257
Best: 257
▼
-47
Giorgia Pedone
ITA, 0
283
Punti
25
Tornei
258
Best: 225
▲
2
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
282
Punti
22
Tornei
259
Best: 242
▲
5
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
282
Punti
27
Tornei
260
Best: 260
▲
5
Gabriela Knutson
CZE, 0
281
Punti
29
Tornei
261
Best: 164
▲
6
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
279
Punti
26
Tornei
262
Best: 88
▲
15
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
278
Punti
26
Tornei
263
Best: 251
▼
-7
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
278
Punti
29
Tornei
264
Best: 104
▼
-7
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
277
Punti
26
Tornei
265
Best: 265
▲
63
Nikola Bartunkova
CZE, 0
275
Punti
14
Tornei
266
Best: 231
▼
-5
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
273
Punti
34
Tornei
267
Best: 11
▲
119
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
270
Punti
8
Tornei
268
Best: 254
▲
1
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
268
Punti
36
Tornei
269
Best: 18
▲
3
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
264
Punti
12
Tornei
270
Best: 270
▲
4
Amarissa Toth
HUN, 0
264
Punti
18
Tornei
271
Best: 271
▼
-5
Nastasja Schunk
GER, 0
261
Punti
26
Tornei
272
Best: 272
▲
4
Wakana Sonobe
JPN, 0
261
Punti
13
Tornei
273
Best: 271
▼
-2
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
260
Punti
25
Tornei
274
Best: 274
▼
-11
Lia Karatancheva
BUL, 0
259
Punti
31
Tornei
275
Best: 168
▲
3
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
258
Punti
29
Tornei
276
Best: 276
▲
3
Amarni Banks
GBR, 0
256
Punti
21
Tornei
277
Best: 277
▼
-7
Han Shi
CHN, 0
255
Punti
28
Tornei
278
Best: 105
▼
-25
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
254
Punti
26
Tornei
279
Best: 279
▼
-6
Sara Saito
JPN, 0
253
Punti
26
Tornei
280
Best: 256
▼
-5
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
252
Punti
31
Tornei
281
Best: 281
▲
30
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
248
Punti
22
Tornei
282
Best: 158
▼
-28
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
245
Punti
37
Tornei
283
Best: 144
▼
-2
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
245
Punti
33
Tornei
284
Best: 175
▲
6
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
245
Punti
22
Tornei
285
Best: 285
▼
-3
Xinxin Yao
CHN, 0
244
Punti
26
Tornei
286
Best: 110
▲
7
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
243
Punti
28
Tornei
287
Best: 5
▼
-3
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
242
Punti
13
Tornei
288
Best: 150
▼
-3
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
242
Punti
21
Tornei
289
Best: 132
▼
-9
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
240
Punti
22
Tornei
290
Best: 290
▲
18
Ariana Geerlings
ESP, 0
239
Punti
27
Tornei
291
Best: 136
▼
-4
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
238
Punti
23
Tornei
292
Best: 204
▼
-3
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
235
Punti
24
Tornei
293
Best: 293
▲
12
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
233
Punti
21
Tornei
294
Best: 266
▼
-3
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
232
Punti
18
Tornei
295
Best: 292
▼
-1
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
231
Punti
25
Tornei
296
Best: 296
▼
-10
Renata Jamrichova
SVK, 0
229
Punti
21
Tornei
297
Best: 297
▲
30
Fiona Crawley
USA, 0
228
Punti
13
Tornei
298
Best: 190
▼
-3
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
226
Punti
33
Tornei
299
Best: 136
▼
-3
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
226
Punti
22
Tornei
300
Best: 90
▼
-3
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
226
Punti
27
Tornei
301
Best: 82
▼
-2
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
224
Punti
23
Tornei
302
Best: 302
▼
-1
Julia Avdeeva
RUS, 0
222
Punti
21
Tornei
303
Best: 189
▼
-5
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
222
Punti
19
Tornei
304
Best: 31
▲
189
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
221
Punti
10
Tornei
305
Best: 292
▼
-13
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
218
Punti
23
Tornei
306
Best: 153
▼
-4
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
217
Punti
32
Tornei
307
Best: 307
▼
-24
Noma Noha Akugue
GER, 0
214
Punti
28
Tornei
308
Best: 200
▼
-5
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
213
Punti
29
Tornei
309
Best: 201
▼
-5
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
212
Punti
22
Tornei
310
Best: 163
▼
-3
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
211
Punti
28
Tornei
311
Best: 158
▼
-11
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
208
Punti
24
Tornei
312
Best: 69
▲
2
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
208
Punti
31
Tornei
313
Best: 154
▼
-1
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
208
Punti
31
Tornei
314
Best: 314
▼
-1
Priska Nugroho
INA, 0
208
Punti
25
Tornei
315
Best: 211
--
0
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
205
Punti
30
Tornei
316
Best: 316
▲
8
Ayana Akli
USA, 0
205
Punti
27
Tornei
317
Best: 266
▲
2
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
204
Punti
26
Tornei
318
Best: 318
▼
-9
Karina Miller
USA, 0
203
Punti
18
Tornei
319
Best: 288
▼
-1
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
203
Punti
21
Tornei
320
Best: 168
▲
1
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
201
Punti
25
Tornei
321
Best: 321
▲
1
Laura Samson
CZE, 0
201
Punti
19
Tornei
322
Best: 322
▼
-16
Mary Stoiana
USA, 0
200
Punti
13
Tornei
323
Best: 323
▲
3
Aliona Falei
BLR, 0
197
Punti
20
Tornei
324
Best: 324
▲
19
Teodora Kostovic
SRB, 0
196
Punti
11
Tornei
325
Best: 325
▲
4
Mingge Xu
GBR, 0
196
Punti
15
Tornei
326
Best: 236
▲
6
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
196
Punti
11
Tornei
327
Best: 320
▲
3
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
195
Punti
21
Tornei
328
Best: 328
▲
6
Lian Tran
NED, 19-07-2002
194
Punti
27
Tornei
329
Best: 318
▲
9
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
194
Punti
19
Tornei
330
Best: 205
▲
1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
194
Punti
20
Tornei
331
Best: 214
▲
5
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
193
Punti
18
Tornei
332
Best: 332
▲
3
Alana Smith
USA, 09-11-1999
192
Punti
23
Tornei
333
Best: 299
▲
6
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
192
Punti
18
Tornei
334
Best: 334
▼
-24
Mia Ristic
SRB, 0
191
Punti
28
Tornei
335
Best: 300
▼
-18
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
190
Punti
21
Tornei
336
Best: 317
▼
-13
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
190
Punti
24
Tornei
337
Best: 337
▲
3
Julieta Pareja
USA, 0
188
Punti
6
Tornei
338
Best: 60
▼
-5
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
188
Punti
25
Tornei
339
Best: 339
▲
12
Lea Ma
USA, 01-02-2001
187
Punti
22
Tornei
340
Best: 340
▲
1
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
186
Punti
27
Tornei
341
Best: 151
▲
18
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
185
Punti
29
Tornei
342
Best: 222
▼
-26
Stacey Fung
CAN, 06-02-1997
184
Punti
15
Tornei
343
Best: 341
▼
-1
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
184
Punti
21
Tornei
344
Best: 162
▲
1
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
183
Punti
26
Tornei
345
Best: 331
▼
-8
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
182
Punti
21
Tornei
346
Best: 346
▲
1
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
182
Punti
10
Tornei
347
Best: 347
▲
1
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
182
Punti
25
Tornei
348
Best: 39
▲
6
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
179
Punti
15
Tornei
349
Best: 349
▲
9
Carol Young Suh Lee
USA, 0
179
Punti
17
Tornei
350
Best: 350
▲
13
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
178
Punti
21
Tornei
351
Best: 351
▲
1
Polina Iatcenko
RUS, 0
178
Punti
19
Tornei
352
Best: 170
▲
1
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
177
Punti
25
Tornei
353
Best: 344
▼
-9
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
176
Punti
20
Tornei
354
Best: 354
▲
1
Monika Ekstrand
USA, 0
176
Punti
12
Tornei
355
Best: 137
▲
9
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
174
Punti
22
Tornei
356
Best: 10
▲
1
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
173
Punti
16
Tornei
357
Best: 357
▼
-8
Luisina Giovannini
ARG, 0
172
Punti
15
Tornei
358
Best: 23
▼
-70
Lesia Tsurenko
UKR, 30-05-1989
169
Punti
8
Tornei
359
Best: 46
▲
3
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
168
Punti
9
Tornei
360
Best: 179
▲
8
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
168
Punti
24
Tornei
361
Best: 348
▲
5
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
166
Punti
21
Tornei
362
Best: 314
▼
-37
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
166
Punti
25
Tornei
363
Best: 253
▼
-3
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
166
Punti
34
Tornei
364
Best: 350
▼
-14
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
166
Punti
18
Tornei
365
Best: 342
▼
-19
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
165
Punti
19
Tornei
366
Best: 366
▲
10
Saki Imamura
JPN, 0
164
Punti
22
Tornei
367
Best: 305
▲
2
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
163
Punti
22
Tornei
368
Best: 296
▼
-12
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
163
Punti
22
Tornei
369
Best: 369
▲
12
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
162
Punti
24
Tornei
370
Best: 133
▼
-3
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
161
Punti
22
Tornei
371
Best: 226
▲
20
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
159
Punti
17
Tornei
372
Best: 160
▼
-1
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
158
Punti
27
Tornei
373
Best: 305
▲
30
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
156
Punti
12
Tornei
374
Best: 361
▼
-13
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
156
Punti
22
Tornei
375
Best: 375
▼
-2
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
155
Punti
25
Tornei
376
Best: 26
▲
2
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
154
Punti
13
Tornei
377
Best: 377
▼
-3
Petra Hule
AUS, 0
154
Punti
20
Tornei
378
Best: 317
▲
12
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
154
Punti
25
Tornei
379
Best: 370
--
0
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
153
Punti
24
Tornei
380
Best: 380
▲
3
Elena Micic
AUS, 0
152
Punti
19
Tornei
381
Best: 296
▲
1
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
150
Punti
24
Tornei
382
Best: 382
▲
18
Mayu Crossley
JPN, 0
150
Punti
16
Tornei
383
Best: 367
▼
-11
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
149
Punti
24
Tornei
384
Best: 384
▲
22
Laura Hietaranta
FIN, 0
148
Punti
17
Tornei
385
Best: 385
▲
3
Martha Matoula
GRE, 0
148
Punti
22
Tornei
386
Best: 52
▲
3
Claire Liu
USA, 25-05-2000
147
Punti
12
Tornei
387
Best: 280
▲
11
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
147
Punti
24
Tornei
388
Best: 319
▼
-18
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
147
Punti
18
Tornei
389
Best: 389
▲
3
Miho Kuramochi
JPN, 0
147
Punti
26
Tornei
390
Best: 390
▼
-13
Nina Vargova
SVK, 0
145
Punti
23
Tornei
391
Best: 221
▲
3
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
145
Punti
16
Tornei
392
Best: 392
▼
-27
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
144
Punti
10
Tornei
393
Best: 130
▲
8
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
143
Punti
14
Tornei
394
Best: 394
▲
26
Eryn Cayetano
USA, 0
143
Punti
18
Tornei
395
Best: 395
▲
37
Federica Urgesi
ITA, 0
142
Punti
24
Tornei
396
Best: 147
▲
6
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
141
Punti
13
Tornei
397
Best: 320
▲
8
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
140
Punti
15
Tornei
398
Best: 310
▲
6
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
140
Punti
16
Tornei
399
Best: 399
▼
-15
Samira De Stefano
ITA, 0
140
Punti
16
Tornei
400
Best: 377
▼
-15
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
140
Punti
20
Tornei
401
Best: 71
▼
-4
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
139
Punti
15
Tornei
402
Best: 322
▼
-6
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
138
Punti
21
Tornei
403
Best: 403
▲
6
Diletta Cherubini
ITA, 0
138
Punti
27
Tornei
404
Best: 39
▲
6
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
137
Punti
8
Tornei
405
Best: 405
▲
7
Martina Okalova
SVK, 0
137
Punti
21
Tornei
406
Best: 406
▲
18
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
136
Punti
24
Tornei
407
Best: 1
▼
-87
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
135
Punti
3
Tornei
408
Best: 362
▲
8
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
133
Punti
17
Tornei
409
Best: 284
▲
5
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
133
Punti
17
Tornei
410
Best: 410
▲
102
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
133
Punti
23
Tornei
411
Best: 317
▲
6
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
133
Punti
22
Tornei
412
Best: 402
▼
-5
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
133
Punti
20
Tornei
413
Best: 413
▲
5
Amelia Rajecki
GBR, 0
132
Punti
24
Tornei
414
Best: 414
▼
-21
Natalija Senic
SRB, 0
131
Punti
17
Tornei
415
Best: 351
▲
7
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
131
Punti
26
Tornei
416
Best: 296
▼
-5
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
130
Punti
14
Tornei
417
Best: 240
▲
2
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
129
Punti
15
Tornei
418
Best: 418
▲
57
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
129
Punti
19
Tornei
419
Best: 221
▼
-20
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
129
Punti
18
Tornei
420
Best: 420
▲
5
Denislava Glushkova
BUL, 0
129
Punti
24
Tornei
421
Best: 421
▲
8
Akasha Urhobo
USA, 0
128
Punti
18
Tornei
422
Best: 226
▲
4
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
128
Punti
18
Tornei
423
Best: 188
▼
-36
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
127
Punti
11
Tornei
424
Best: 186
▲
3
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
127
Punti
28
Tornei
425
Best: 425
▼
-17
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
127
Punti
18
Tornei
426
Best: 426
▼
-13
Matilde Paoletti
ITA, 0
126
Punti
11
Tornei
427
Best: 427
▲
88
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
125
Punti
15
Tornei
428
Best: 428
▲
17
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
125
Punti
17
Tornei
429
Best: 190
▲
1
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
125
Punti
12
Tornei
430
Best: 430
▲
7
Mathilde Lollia
FRA, 0
125
Punti
22
Tornei
431
Best: 342
--
0
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
125
Punti
23
Tornei
432
Best: 432
▲
33
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
124
Punti
23
Tornei
433
Best: 417
▲
11
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
124
Punti
12
Tornei
434
Best: 434
▼
-59
Julie Struplova
CZE, 0
124
Punti
12
Tornei
435
Best: 435
▲
96
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
123
Punti
21
Tornei
436
Best: 436
▼
-1
Rositsa Dencheva
BUL, 0
123
Punti
15
Tornei
437
Best: 401
▲
1
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
123
Punti
19
Tornei
438
Best: 438
▲
1
Olivia Lincer
POL, 0
122
Punti
15
Tornei
439
Best: 439
▼
-59
Zongyu Li
CHN, 0
121
Punti
19
Tornei
440
Best: 243
▲
30
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
121
Punti
18
Tornei
441
Best: 441
▲
50
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
121
Punti
18
Tornei
442
Best: 442
▼
-1
Madison Sieg
USA, 0
118
Punti
21
Tornei
443
Best: 309
▼
-1
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
118
Punti
15
Tornei
444
Best: 444
▼
-23
Hikaru Sato
JPN, 0
118
Punti
16
Tornei
445
Best: 405
▼
-17
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
117
Punti
17
Tornei
446
Best: 446
▲
1
Veronika Podrez
UKR, 0
117
Punti
19
Tornei
447
Best: 216
▲
3
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
116
Punti
25
Tornei
448
Best: 368
▼
-14
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
116
Punti
18
Tornei
449
Best: 304
▼
-6
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
116
Punti
24
Tornei
450
Best: 450
▲
51
Victoria Hu
USA, 0
115
Punti
31
Tornei
451
Best: 451
--
0
Kira Pavlova
RUS, 0
115
Punti
19
Tornei
452
Best: 180
▼
-12
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
115
Punti
15
Tornei
453
Best: 453
▼
-38
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
115
Punti
20
Tornei
454
Best: 454
▼
-6
Camilla Zanolini
ITA, 0
114
Punti
18
Tornei
455
Best: 455
▼
-1
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
113
Punti
18
Tornei
456
Best: 356
▲
28
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
113
Punti
17
Tornei
457
Best: 457
▼
-5
Radka Zelnickova
SVK, 0
112
Punti
23
Tornei
458
Best: 322
▼
-22
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
111
Punti
14
Tornei
459
Best: 459
▼
-2
Mia Pohankova
SVK, 0
111
Punti
5
Tornei
460
Best: 460
▼
-7
Yufei Ren
CHN, 0
110
Punti
22
Tornei
461
Best: 461
▼
-12
Ella Mcdonald
GBR, 0
109
Punti
20
Tornei
462
Best: 210
▼
-2
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
109
Punti
18
Tornei
463
Best: 377
▼
-2
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
109
Punti
9
Tornei
464
Best: 118
▲
10
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
108
Punti
8
Tornei
465
Best: 114
▼
-1
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
107
Punti
13
Tornei
466
Best: 127
▼
-43
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
107
Punti
11
Tornei
467
Best: 466
▼
-1
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
107
Punti
16
Tornei
468
Best: 468
▲
1
Alexis Blokhina
USA, 0
107
Punti
12
Tornei
469
Best: 469
▼
-14
Amandine Monnot
FRA, 0
107
Punti
16
Tornei
470
Best: 143
▲
1
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
107
Punti
19
Tornei
471
Best: 103
▲
1
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
106
Punti
19
Tornei
472
Best: 404
▼
-9
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
106
Punti
18
Tornei
473
Best: 455
▼
-6
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
106
Punti
20
Tornei
474
Best: 254
▲
26
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
106
Punti
12
Tornei
475
Best: 379
▲
1
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
106
Punti
18
Tornei
476
Best: 263
▲
1
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
106
Punti
21
Tornei
477
Best: 477
▲
1
Arina Bulatova
RUS, 0
106
Punti
23
Tornei
478
Best: 478
▲
2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
105
Punti
23
Tornei
479
Best: 444
▲
2
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
105
Punti
18
Tornei
480
Best: 442
▼
-22
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
105
Punti
22
Tornei
481
Best: 297
▲
1
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
104
Punti
17
Tornei
482
Best: 482
▲
8
Malaika Rapolu
USA, 0
104
Punti
10
Tornei
483
Best: 478
▲
2
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
104
Punti
21
Tornei
484
Best: 484
▼
-11
Jenny Lim
FRA, 0
103
Punti
20
Tornei
485
Best: 132
▲
2
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
103
Punti
19
Tornei
486
Best: 332
▼
-27
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
103
Punti
18
Tornei
487
Best: 339
▼
-31
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
103
Punti
15
Tornei
488
Best: 488
▲
1
Alessandra Mazzola
ITA, 0
102
Punti
17
Tornei
489
Best: 489
▲
5
Ranah Stoiber
GBR, 0
101
Punti
19
Tornei
490
Best: 490
▲
5
Luca Udvardy
HUN, 0
101
Punti
17
Tornei
491
Best: 491
▲
8
Vittoria Paganetti
ITA, 0
101
Punti
14
Tornei
492
Best: 230
▼
-46
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
101
Punti
18
Tornei
493
Best: 380
▼
-25
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
101
Punti
22
Tornei
494
Best: 29
▲
26
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
99
Punti
17
Tornei
495
Best: 495
▲
1
Hayu Kinoshita
JPN, 0
99
Punti
19
Tornei
496
Best: 398
▼
-4
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
99
Punti
20
Tornei
497
Best: 497
▲
12
Dasha Plekhanova
CAN, 0
98
Punti
12
Tornei
498
Best: 498
▼
-10
Stefania Bojica
ROU, 0
98
Punti
20
Tornei
499
Best: 199
▲
3
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
97
Punti
14
Tornei
500
Best: 500
▲
3
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
97
Punti
22
Tornei
501
Best: 501
▼
-106
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
96
Punti
21
Tornei
502
Best: 20
▲
3
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
96
Punti
25
Tornei
503
Best: 503
▼
-17
Melisa Ercan
AUS, 0
96
Punti
18
Tornei
504
Best: 40
▲
37
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
96
Punti
11
Tornei
505
Best: 335
▲
2
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
96
Punti
23
Tornei
506
Best: 506
▲
2
Lavinia Tanasie
ROU, 0
96
Punti
17
Tornei
507
Best: 507
▲
44
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
96
Punti
19
Tornei
508
Best: 84
▼
-11
Kayla Day
USA, 28-09-1999
95
Punti
15
Tornei
509
Best: 509
▲
4
Luiza Fullana
BRA, 0
95
Punti
15
Tornei
510
Best: 510
▲
44
Victoria Osuigwe
USA, 0
95
Punti
15
Tornei
511
Best: 205
▲
6
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
95
Punti
17
Tornei
512
Best: 512
▼
-2
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
95
Punti
21
Tornei
513
Best: 513
▲
6
Lilli Tagger
AUT, 0
94
Punti
12
Tornei
514
Best: 449
▲
4
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
94
Punti
17
Tornei
515
Best: 515
▲
14
Beatrice Ricci
ITA, 0
93
Punti
14
Tornei
516
Best: 516
▲
81
Arianna Zucchini
ITA, 0
92
Punti
16
Tornei
517
Best: 442
▲
38
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
92
Punti
17
Tornei
518
Best: 114
▲
7
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
92
Punti
17
Tornei
519
Best: 519
▲
5
Marie Vogt
GER, 0
92
Punti
23
Tornei
520
Best: 520
▲
1
Nahia Berecoechea
FRA, 0
91
Punti
19
Tornei
521
Best: 521
▲
1
Ziva Falkner
SLO, 0
91
Punti
21
Tornei
522
Best: 352
▲
5
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
91
Punti
21
Tornei
523
Best: 169
▲
5
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
91
Punti
21
Tornei
524
Best: 217
▼
-45
Sophie Chang
USA, 28-05-1997
90
Punti
20
Tornei
525
Best: 525
▲
5
Makenna Jones
USA, 0
89
Punti
21
Tornei
526
Best: 471
▼
-22
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
89
Punti
13
Tornei
527
Best: 219
▼
-21
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
88
Punti
8
Tornei
528
Best: 429
▼
-12
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
88
Punti
14
Tornei
529
Best: 2
▲
5
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
87
Punti
8
Tornei
530
Best: 530
▲
37
Mariella Thamm
GER, 0
87
Punti
10
Tornei
531
Best: 531
▲
132
Noemi Basiletti
ITA, 0
87
Punti
13
Tornei
532
Best: 26
▲
3
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
87
Punti
14
Tornei
533
Best: 533
▲
3
Julia Adams
USA, 0
87
Punti
21
Tornei
534
Best: 534
▼
-36
Monika Stankiewicz
POL, 0
86
Punti
12
Tornei
535
Best: 535
▲
91
Carolina Kuhl
GER, 0
86
Punti
15
Tornei
536
Best: 536
▲
3
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
86
Punti
16
Tornei
537
Best: 149
▲
6
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
85
Punti
15
Tornei
538
Best: 342
▲
6
Maria Kozyreva
RUS, 22-05-1999
85
Punti
19
Tornei
539
Best: 504
▲
6
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
85
Punti
16
Tornei
540
Best: 377
▲
6
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
85
Punti
18
Tornei
541
Best: 352
▲
6
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
85
Punti
16
Tornei
542
Best: 542
▲
19
Yara Bartashevich
FRA, 0
84
Punti
18
Tornei
543
Best: 543
▲
6
Dimitra Pavlou
GRE, 0
84
Punti
15
Tornei
544
Best: 544
▼
-6
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
84
Punti
21
Tornei
545
Best: 545
▲
177
Amelia Honer
USA, 0
84
Punti
6
Tornei
546
Best: 439
▲
62
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
84
Punti
9
Tornei
547
Best: 547
▲
81
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
84
Punti
14
Tornei
548
Best: 548
▼
-8
Carolyn Ansari
USA, 0
84
Punti
15
Tornei
549
Best: 463
▲
4
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
83
Punti
18
Tornei
550
Best: 73
▼
-39
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
82
Punti
9
Tornei
551
Best: 213
▼
-1
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
82
Punti
18
Tornei
552
Best: 380
--
0
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
82
Punti
17
Tornei
553
Best: 487
▲
38
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
82
Punti
21
Tornei
554
Best: 338
▲
2
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
82
Punti
16
Tornei
555
Best: 555
▲
4
Josy Daems
GER, 0
82
Punti
17
Tornei
556
Best: 556
▼
-30
Anja Stankovic
SRB, 0
82
Punti
18
Tornei
557
Best: 149
▼
-124
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
81
Punti
12
Tornei
558
Best: 558
▲
22
Joy De Zeeuw
NED, 0
81
Punti
17
Tornei
559
Best: 559
▲
1
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
81
Punti
23
Tornei
560
Best: 560
▲
2
Monique Barry
NZL, 0
80
Punti
18
Tornei
561
Best: 348
▼
-47
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
80
Punti
12
Tornei
562
Best: 562
▲
6
Johanne Svendsen
DEN, 0
80
Punti
15
Tornei
563
Best: 318
▲
2
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
79
Punti
12
Tornei
564
Best: 564
▲
2
Sarah Iliev
FRA, 0
79
Punti
19
Tornei
565
Best: 375
▲
4
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
79
Punti
16
Tornei
566
Best: 190
▲
5
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
79
Punti
22
Tornei
567
Best: 567
▼
-34
Weronika Ewald
POL, 0
78
Punti
12
Tornei
568
Best: 568
▲
32
Rinko Matsuda
JPN, 0
78
Punti
19
Tornei
569
Best: 569
▼
-11
Ana Candiotto
BRA, 0
78
Punti
20
Tornei
570
Best: 493
▲
4
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
77
Punti
15
Tornei
571
Best: 571
▲
23
Kristiana Sidorova
RUS, 0
77
Punti
17
Tornei
572
Best: 492
▼
-8
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
77
Punti
23
Tornei
573
Best: 46
▲
5
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
76
Punti
5
Tornei
574
Best: 278
▼
-37
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
76
Punti
19
Tornei
575
Best: 575
▼
-18
Sarah Van Emst
NED, 0
76
Punti
16
Tornei
576
Best: 576
▼
-3
Alyssa Reguer
FRA, 0
76
Punti
20
Tornei
577
Best: 577
▲
4
Alina Granwehr
SUI, 0
76
Punti
11
Tornei
578
Best: 578
▼
-15
Francesca Pace
ITA, 0
76
Punti
16
Tornei
579
Best: 579
▲
4
Ena Koike
JPN, 0
75
Punti
18
Tornei
580
Best: 580
▲
4
Anastasiya Lopata
UKR, 0
75
Punti
5
Tornei
581
Best: 581
▲
1
Maria Golovina
RUS, 0
75
Punti
14
Tornei
582
Best: 504
▼
-5
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
75
Punti
19
Tornei
583
Best: 319
▼
-8
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
74
Punti
19
Tornei
584
Best: 440
▲
4
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
74
Punti
19
Tornei
585
Best: 585
▲
1
Maria Urrutia
ARG, 0
74
Punti
13
Tornei
586
Best: 586
▲
1
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
74
Punti
18
Tornei
587
Best: 191
▼
-15
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
73
Punti
12
Tornei
588
Best: 588
▼
-9
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
73
Punti
13
Tornei
589
Best: 589
--
0
Adelina Lachinova
LAT, 0
73
Punti
13
Tornei
590
Best: 590
▼
-58
Daria Egorova
RUS, 0
73
Punti
8
Tornei
591
Best: 591
▲
90
Gina Dittmann
GER, 0
73
Punti
15
Tornei
592
Best: 592
▼
-22
Lidia Encheva
BUL, 0
73
Punti
15
Tornei
593
Best: 593
▲
2
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
73
Punti
19
Tornei
594
Best: 343
▲
2
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
73
Punti
20
Tornei
595
Best: 330
▲
3
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
71
Punti
17
Tornei
596
Best: 34
▲
6
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
70
Punti
11
Tornei
597
Best: 597
▲
6
Valentina Steiner
GER, 0
70
Punti
15
Tornei
598
Best: 598
▼
-75
Alexandra Shubladze
RUS, 0
70
Punti
6
Tornei
599
Best: 599
▼
-23
Vendula Valdmannova
CZE, 0
70
Punti
8
Tornei
600
Best: 151
▼
-15
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
70
Punti
8
Tornei
601
Best: 601
▲
5
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
70
Punti
17
Tornei
602
Best: 548
▼
-54
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
70
Punti
17
Tornei
603
Best: 150
▼
-2
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
69
Punti
21
Tornei
604
Best: 466
▲
5
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
69
Punti
11
Tornei
605
Best: 445
▲
12
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
69
Punti
15
Tornei
606
Best: 606
▲
6
Astrid Cirotte
FRA, 0
69
Punti
19
Tornei
607
Best: 607
▲
11
Jiaqi Wang
CHN, 0
68
Punti
19
Tornei
608
Best: 608
▼
-18
Vaishnavi Adkar
IND, 0
68
Punti
13
Tornei
609
Best: 609
▲
6
Chenting Zhu
CHN, 0
68
Punti
11
Tornei
610
Best: 610
▼
-5
Klaudija Bubelyte
LTU, 0
68
Punti
13
Tornei
611
Best: 611
▼
-1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
68
Punti
14
Tornei
612
Best: 557
▲
63
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
68
Punti
16
Tornei
613
Best: 309
▼
-151
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
67
Punti
14
Tornei
614
Best: 143
▼
-131
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
67
Punti
12
Tornei
615
Best: 610
▼
-4
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
67
Punti
15
Tornei
616
Best: 616
▲
3
Evialina Laskevich
BLR, 0
66
Punti
12
Tornei
617
Best: 123
▼
-4
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
65
Punti
6
Tornei
618
Best: 179
▲
5
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
65
Punti
11
Tornei
619
Best: 605
▲
5
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
65
Punti
16
Tornei
620
Best: 374
--
0
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
65
Punti
10
Tornei
621
Best: 620
▲
4
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
65
Punti
17
Tornei
622
Best: 187
▼
-80
Dejana Radanovic
SRB, 14-05-1996
64
Punti
7
Tornei
623
Best: 464
▼
-30
Daria Frayman
CYP, 22-03-2002
64
Punti
9
Tornei
624
Best: 624
▲
30
Amelie Van Impe
BEL, 0
64
Punti
13
Tornei
625
Best: 511
▼
-4
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
64
Punti
14
Tornei
626
Best: 346
▲
14
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
64
Punti
16
Tornei
627
Best: 627
▲
31
Milana Zhabrailova
RUS, 0
64
Punti
25
Tornei
628
Best: 628
▲
1
Kristina Kroitor
RUS, 0
63
Punti
9
Tornei
629
Best: 629
▲
1
Varvara Panshina
RUS, 0
63
Punti
13
Tornei
630
Best: 531
▲
12
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
63
Punti
16
Tornei
631
Best: 631
--
0
Jana Kovackova
CZE, 0
62
Punti
7
Tornei
632
Best: 632
▼
-25
Jenna Defalco
USA, 0
62
Punti
16
Tornei
633
Best: 626
--
0
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
62
Punti
18
Tornei
634
Best: 593
--
0
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
62
Punti
21
Tornei
635
Best: 11
--
0
Alizé Cornet
FRA, 22-01-1990
61
Punti
5
Tornei
636
Best: 636
--
0
Lucie Havlickova
CZE, 0
61
Punti
5
Tornei
637
Best: 637
▲
7
Anastasiia Gureva
RUS, 0
61
Punti
18
Tornei
638
Best: 638
▲
14
Rachel Gailis
USA, 0
61
Punti
6
Tornei
639
Best: 639
▼
-2
Fangran Tian
CHN, 0
61
Punti
8
Tornei
640
Best: 640
▼
-2
Angella Okutoyi
KEN, 0
61
Punti
9
Tornei
641
Best: 440
▼
-14
Eliessa Vanlangendonck
BEL, 07-04-1997
61
Punti
9
Tornei
642
Best: 642
▼
-3
Patricija Paukstyte
LTU, 0
61
Punti
13
Tornei
643
Best: 612
▼
-2
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
61
Punti
15
Tornei
644
Best: 1
▼
-1
Venus Williams
USA, 17-06-1980
60
Punti
1
Tornei
645
Best: 645
▲
1
Elizara Yaneva
BUL, 0
60
Punti
9
Tornei
646
Best: 635
▲
1
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
60
Punti
17
Tornei
647
Best: 549
▲
1
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
60
Punti
22
Tornei
648
Best: 648
▲
1
Ruien Zhang
CHN, 0
59
Punti
13
Tornei
649
Best: 649
▲
1
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
59
Punti
3
Tornei
650
Best: 384
▼
-58
Alexandra Vecic
GER, 07-01-2002
59
Punti
4
Tornei
651
Best: 523
▲
13
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
59
Punti
13
Tornei
652
Best: 603
▲
3
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
59
Punti
13
Tornei
653
Best: 653
▲
6
Angelina Voloshchuk
POR, 0
58
Punti
11
Tornei
654
Best: 488
▲
6
Lara Schmidt
GER, 13-10-1999
58
Punti
9
Tornei
655
Best: 655
▲
6
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
58
Punti
9
Tornei
656
Best: 188
▼
-3
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
58
Punti
9
Tornei
657
Best: 657
▼
-25
Rinon Okuwaki
JPN, 0
58
Punti
13
Tornei
658
Best: 658
▲
7
Hannah Klugman
GBR, 0
57
Punti
11
Tornei
659
Best: 199
▲
9
Kaylah Mcphee
AUS, 04-02-1998
57
Punti
13
Tornei
660
Best: 410
▲
19
Bunyawi Thamchaiwat
THA, 29-07-1998
57
Punti
13
Tornei
661
Best: 387
▼
-62
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
57
Punti
13
Tornei
662
Best: 662
▲
10
Berta Bonardi
ARG, 0
57
Punti
14
Tornei
663
Best: 663
▲
11
Sara Dols
ESP, 0
57
Punti
15
Tornei
664
Best: 664
▲
14
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
56
Punti
16
Tornei
665
Best: 665
▲
15
Ellie Schoppe
USA, 0
56
Punti
11
Tornei
666
Best: 666
▲
7
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
56
Punti
15
Tornei
667
Best: 196
▲
15
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
56
Punti
15
Tornei
668
Best: 470
▲
16
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
56
Punti
17
Tornei
669
Best: 669
▼
-12
Marine Szostak
FRA, 0
56
Punti
17
Tornei
670
Best: 283
▼
-19
Alexandra Bozovic
AUS, 15-02-1999
55
Punti
10
Tornei
671
Best: 317
▲
59
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
55
Punti
7
Tornei
672
Best: 672
▼
-68
Mara Guth
GER, 0
55
Punti
15
Tornei
673
Best: 145
▲
19
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
54
Punti
14
Tornei
674
Best: 547
▼
-8
Shuo Feng
CHN, 15-01-1998
54
Punti
11
Tornei
675
Best: 675
▲
18
Gina Feistel
POL, 0
54
Punti
11
Tornei
676
Best: 411
▼
-9
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
54
Punti
14
Tornei
677
Best: 677
▲
17
Eliska Tichackova
CZE, 0
54
Punti
4
Tornei
678
Best: 678
▼
-16
Candela Vazquez
ARG, 0
54
Punti
8
Tornei
679
Best: 679
▲
9
Marie Weckerle
LUX, 0
54
Punti
14
Tornei
680
Best: 680
▲
9
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
54
Punti
14
Tornei
681
Best: 356
▲
9
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
54
Punti
19
Tornei
682
Best: 682
▼
-68
Loes Ebeling Koning
NED, 0
53
Punti
17
Tornei
683
Best: 351
▼
-67
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
53
Punti
11
Tornei
684
Best: 590
▼
-13
Funa Kozaki
JPN, 27-06-2001
53
Punti
11
Tornei
685
Best: 525
▼
-29
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
53
Punti
14
Tornei
686
Best: 628
▼
-10
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
53
Punti
17
Tornei
687
Best: 317
▼
-1
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
52
Punti
21
Tornei
688
Best: 277
▲
15
Sarah Beth Grey
GBR, 10-08-1995
52
Punti
7
Tornei
689
Best: 689
▲
15
Alexis Nguyen
USA, 0
52
Punti
10
Tornei
690
Best: 604
▼
-21
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
51
Punti
12
Tornei
691
Best: 383
▲
15
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
51
Punti
14
Tornei
692
Best: 497
▲
15
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
51
Punti
10
Tornei
693
Best: 379
▼
-23
Ekaterina Shalimova
RUS, 01-06-2000
51
Punti
10
Tornei
694
Best: 694
▲
18
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
51
Punti
13
Tornei
695
Best: 476
▲
23
Fabienne Gettwart
GER, 03-01-1996
51
Punti
14
Tornei
696
Best: 696
▲
12
Camilla Gennaro
ITA, 0
51
Punti
14
Tornei
697
Best: 468
▼
-14
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
51
Punti
15
Tornei
698
Best: 433
▲
12
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
51
Punti
17
Tornei
699
Best: 546
▲
60
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
51
Punti
18
Tornei
700
Best: 700
▼
-78
Ksenia Efremova
FRA, 0
50
Punti
12
Tornei
701
Best: 701
▼
-24
Alena Kovackova
CZE, 0
50
Punti
7
Tornei
702
Best: 286
--
0
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
50
Punti
16
Tornei
703
Best: 703
▼
-58
Rada Zolotareva
RUS, 0
50
Punti
6
Tornei
704
Best: 704
▲
34
Alyssa Ahn
USA, 0
50
Punti
12
Tornei
705
Best: 705
▲
8
Nina Radovanovic
FRA, 0
50
Punti
13
Tornei
706
Best: 706
▲
8
Iva Ivanova
BUL, 0
50
Punti
14
Tornei
707
Best: 707
▲
41
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
50
Punti
15
Tornei
708
Best: 12
▲
7
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
709
Best: 709
▲
7
Maria Sara Popa
ROU, 0
49
Punti
20
Tornei
710
Best: 710
▲
74
Maria Sholokhova
RUS, 0
49
Punti
9
Tornei
711
Best: 711
▲
6
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
49
Punti
11
Tornei
712
Best: 712
▲
7
Salma Drugdova
SVK, 0
49
Punti
14
Tornei
713
Best: 713
▲
11
Christasha Mcneil
USA, 0
48
Punti
11
Tornei
714
Best: 714
▲
11
Chloe Noel
FRA, 0
48
Punti
11
Tornei
715
Best: 706
▼
-4
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
48
Punti
12
Tornei
716
Best: 689
▼
-7
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
48
Punti
15
Tornei
717
Best: 717
▼
-22
Bianca Barbulescu
ROU, 0
48
Punti
16
Tornei
718
Best: 450
▲
24
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
48
Punti
17
Tornei
719
Best: 719
▲
10
Alana Subasic
AUS, 0
47
Punti
10
Tornei
720
Best: 200
▲
1
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
47
Punti
10
Tornei
721
Best: 584
▼
-36
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
47
Punti
21
Tornei
722
Best: 382
▼
-24
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
47
Punti
7
Tornei
723
Best: 723
--
0
Selina Dal
GER, 0
47
Punti
9
Tornei
724
Best: 724
▲
67
Britt Du Pree
NED, 0
47
Punti
12
Tornei
725
Best: 537
▲
7
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
47
Punti
16
Tornei
726
Best: 726
▲
7
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
46
Punti
11
Tornei
727
Best: 727
▲
76
Victoria Gomez
ESP, 0
46
Punti
10
Tornei
728
Best: 487
▲
12
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
46
Punti
13
Tornei
729
Best: 729
▲
47
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
46
Punti
15
Tornei
730
Best: 468
▼
-2
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
46
Punti
17
Tornei
731
Best: 731
▲
4
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
45
Punti
8
Tornei
732
Best: 732
▲
4
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
45
Punti
6
Tornei
733
Best: 733
▲
4
Jana Otzipka
BEL, 0
45
Punti
11
Tornei
734
Best: 734
▲
65
On Yu Choi
KOR, 0
45
Punti
11
Tornei
735
Best: 735
▲
51
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
45
Punti
11
Tornei
736
Best: 698
▼
-9
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
45
Punti
15
Tornei
737
Best: 714
▼
-17
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
45
Punti
16
Tornei
738
Best: 738
▲
7
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
44
Punti
10
Tornei
739
Best: 739
▼
-8
Edda Mamedova
RUS, 0
44
Punti
8
Tornei
740
Best: 720
▼
-6
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
44
Punti
9
Tornei
741
Best: 741
▲
6
Mia Horvit
USA, 0
44
Punti
13
Tornei
742
Best: 742
▲
7
Daria Yesypchuk
UKR, 0
44
Punti
15
Tornei
743
Best: 619
▼
-44
Demi Tran
NED, 26-11-2000
44
Punti
16
Tornei
744
Best: 744
--
0
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
43
Punti
5
Tornei
745
Best: 192
▲
6
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
43
Punti
9
Tornei
746
Best: 746
▲
126
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
43
Punti
11
Tornei
747
Best: 212
▲
5
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
43
Punti
8
Tornei
748
Best: 552
▼
-61
Sofia Milatova
SVK, 08-11-2000
43
Punti
10
Tornei
749
Best: 749
▼
-23
Laura Mair
ITA, 0
43
Punti
11
Tornei
750
Best: 660
▼
-45
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
43
Punti
15
Tornei
751
Best: 693
▼
-1
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
43
Punti
16
Tornei
752
Best: 456
▲
11
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
42
Punti
7
Tornei
753
Best: 753
▲
1
Jeline Vandromme
BEL, 0
42
Punti
8
Tornei
754
Best: 685
▲
1
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
42
Punti
10
Tornei
755
Best: 755
▲
1
Anita Sahdiieva
UKR, 0
42
Punti
10
Tornei
756
Best: 756
▲
1
Hibah Shaikh
USA, 0
42
Punti
13
Tornei
757
Best: 714
▼
-16
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
42
Punti
13
Tornei
758
Best: 674
▼
-58
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
42
Punti
15
Tornei
759
Best: 759
▲
5
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
41
Punti
10
Tornei
760
Best: 424
▲
5
Sina Herrmann
GER, 24-10-2001
41
Punti
11
Tornei
761
Best: 761
▲
7
Carla Markus
ARG, 0
41
Punti
13
Tornei
762
Best: 762
▼
-61
Liv Hovde
USA, 0
40
Punti
7
Tornei
763
Best: 763
▲
7
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
40
Punti
5
Tornei
764
Best: 764
▲
15
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
40
Punti
11
Tornei
765
Best: 765
▲
7
Dana Guzman
PER, 0
40
Punti
5
Tornei
766
Best: 648
▲
43
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
40
Punti
7
Tornei
767
Best: 269
▲
7
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
40
Punti
12
Tornei
768
Best: 654
▲
7
Gabriella Price
USA, 11-06-2003
40
Punti
13
Tornei
769
Best: 283
▲
9
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
39
Punti
4
Tornei
770
Best: 770
▲
10
Akanksha Nitture
IND, 0
39
Punti
12
Tornei
771
Best: 771
▲
10
Natalia Szabanin
HUN, 0
39
Punti
2
Tornei
772
Best: 772
▲
40
Mao Mushika
JPN, 0
39
Punti
6
Tornei
773
Best: 773
▲
9
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
39
Punti
7
Tornei
774
Best: 774
▼
-1
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
39
Punti
11
Tornei
775
Best: 775
▼
-36
Lara Pfeifer
ITA, 0
39
Punti
11
Tornei
776
Best: 359
▼
-9
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
39
Punti
11
Tornei
777
Best: 777
▲
10
Madelief Hageman
NED, 0
39
Punti
14
Tornei
778
Best: 778
▲
92
Yuno Kitahara
JPN, 0
39
Punti
14
Tornei
779
Best: 343
▼
-17
Jessie Aney
USA, 19-04-1998
38
Punti
8
Tornei
780
Best: 317
▼
-27
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
38
Punti
9
Tornei
781
Best: 159
▲
8
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
38
Punti
13
Tornei
782
Best: 200
▲
8
Ashley Kratzer
USA, 08-02-1999
38
Punti
3
Tornei
783
Best: 739
▼
-17
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
38
Punti
11
Tornei
784
Best: 784
▲
9
Ya Yi Yang
TPE, 0
38
Punti
12
Tornei
785
Best: 785
▲
3
Alisa Kummel
RUS, 0
38
Punti
14
Tornei
786
Best: 500
▼
-26
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
38
Punti
14
Tornei
787
Best: 181
▲
8
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
37
Punti
6
Tornei
788
Best: 788
▲
13
Kristina Liutova
RUS, 0
37
Punti
6
Tornei
789
Best: 789
▲
7
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
37
Punti
7
Tornei
790
Best: 184
▲
2
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
37
Punti
10
Tornei
791
Best: 791
▲
7
Suana Tucakovic
BIH, 0
37
Punti
12
Tornei
792
Best: 671
▲
13
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
37
Punti
12
Tornei
793
Best: 497
▼
-50
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
37
Punti
14
Tornei
794
Best: 627
▼
-25
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
14
Tornei
795
Best: 766
▼
-18
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
37
Punti
18
Tornei
796
Best: 796
▼
-35
Maria Kalyakina
RUS, 0
37
Punti
19
Tornei
797
Best: 5
--
0
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
798
Best: 728
▲
4
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
36
Punti
9
Tornei
799
Best: 758
▼
-41
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
36
Punti
13
Tornei
800
Best: 800
▲
6
Lilian Poling
USA, 0
36
Punti
15
Tornei
801
Best: 566
▲
6
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
36
Punti
19
Tornei
802
Best: 207
▲
6
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
35
Punti
10
Tornei
803
Best: 368
▲
11
Kathleen Kanev
GER, 28-07-2000
35
Punti
10
Tornei
804
Best: 699
▲
11
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
35
Punti
14
Tornei
805
Best: 805
▲
11
Daria Zelinskaya
RUS, 0
35
Punti
14
Tornei
806
Best: 12
▲
11
Qiang Wang
CHN, 14-01-1992
34
Punti
6
Tornei
807
Best: 170
▼
-111
Marina Melnikova
RUS, 05-02-1989
34
Punti
4
Tornei
808
Best: 808
▲
234
Eva Bennemann
GER, 0
34
Punti
4
Tornei
809
Best: 809
▼
-26
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
34
Punti
5
Tornei
810
Best: 810
▲
1
Sofia Rojas
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
811
Best: 811
▲
2
Mary Lewis
USA, 0
34
Punti
8
Tornei
812
Best: 812
▲
7
Yujia Huang
CHN, 0
34
Punti
8
Tornei
813
Best: 190
▲
192
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
34
Punti
9
Tornei
814
Best: 806
▲
6
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
34
Punti
11
Tornei
814
Best: 814
▲
6
Yasmin Ezzat
EGY, 0
34
Punti
11
Tornei
816
Best: 175
▲
6
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
33
Punti
11
Tornei
817
Best: 817
▲
6
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
33
Punti
9
Tornei
818
Best: 818
▲
6
Kristina Paskauskas
GBR, 0
33
Punti
6
Tornei
819
Best: 819
▲
69
Junhan Zhang
CHN, 0
33
Punti
9
Tornei
820
Best: 690
▲
5
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
33
Punti
9
Tornei
821
Best: 642
▼
-75
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
33
Punti
10
Tornei
822
Best: 428
▼
-18
Alana Parnaby
AUS, 15-09-1994
33
Punti
10
Tornei
823
Best: 823
▲
3
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
33
Punti
11
Tornei
824
Best: 619
▲
5
Yuliana Monroy
COL, 20-09-1998
32
Punti
10
Tornei
825
Best: 347
▲
5
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
32
Punti
11
Tornei
826
Best: 826
▲
5
Kira Matushkina
RUS, 0
32
Punti
2
Tornei
827
Best: 330
▼
-130
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
32
Punti
6
Tornei
828
Best: 828
▲
4
Hephzibah Oluwadare
GBR, 0
32
Punti
7
Tornei
829
Best: 829
▼
-32
Mio Mushika
JPN, 0
32
Punti
10
Tornei
830
Best: 652
▲
10
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
32
Punti
11
Tornei
831
Best: 747
▲
4
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
32
Punti
17
Tornei
832
Best: 832
▼
-5
Ana Grubor
CAN, 0
32
Punti
17
Tornei
833
Best: 81
▼
-5
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
31
Punti
8
Tornei
834
Best: 834
▲
47
Kristina Penickova
USA, 0
31
Punti
8
Tornei
835
Best: 835
▼
-17
Eleejah Inisan
FRA, 0
31
Punti
5
Tornei
836
Best: 836
▲
14
Briana Szabo
ROU, 0
31
Punti
14
Tornei
837
Best: 837
▲
1
Lexington Reed
USA, 0
31
Punti
4
Tornei
838
Best: 838
▲
1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
31
Punti
8
Tornei
839
Best: 528
▼
-54
Katarina Stresnakova
SVK, 29-06-1997
31
Punti
8
Tornei
840
Best: 840
▲
115
Julia Stusek
GER, 0
31
Punti
9
Tornei
841
Best: 841
▲
1
Camilla Bossi
BRA, 0
31
Punti
12
Tornei
842
Best: 842
▲
38
Tianmi Mi
CHN, 0
31
Punti
14
Tornei
843
Best: 843
▲
1
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
31
Punti
19
Tornei
844
Best: 844
▲
1
Celine Simunyu
IRL, 0
30
Punti
9
Tornei
845
Best: 845
▲
2
Sonja Zhenikhova
GER, 0
30
Punti
7
Tornei
846
Best: 313
▲
2
Rutuja Bhosale
IND, 27-03-1996
30
Punti
6
Tornei
847
Best: 738
▼
-10
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
30
Punti
10
Tornei
848
Best: 848
▲
3
Viola Turini
ITA, 0
30
Punti
14
Tornei
849
Best: 644
▲
3
Kylie Mckenzie
USA, 21-03-1999
30
Punti
3
Tornei
850
Best: 756
▲
3
Mia Kupres
CAN, 12-01-2004
30
Punti
4
Tornei
851
Best: 851
▲
4
Ida Wobker
GER, 0
30
Punti
5
Tornei
852
Best: 852
▲
4
Nadia Lagaev
CAN, 0
30
Punti
6
Tornei
853
Best: 853
▲
37
Julie Pastikova
CZE, 0
30
Punti
10
Tornei
854
Best: 167
▼
-60
Fang Ying Xun
CHN, 14-01-1995
30
Punti
14
Tornei
855
Best: 658
▼
-12
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
30
Punti
16
Tornei
856
Best: 515
▲
2
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
29
Punti
11
Tornei
857
Best: 857
▲
3
Chia Yi Tsao
TPE, 0
29
Punti
5
Tornei
858
Best: 442
▲
5
Oana Gavrila
ROU, 19-04-1998
29
Punti
2
Tornei
859
Best: 859
▲
15
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
860
Best: 860
▲
38
Sylvie Zund
LIE, 0
29
Punti
9
Tornei
861
Best: 861
▲
4
Stefani Webb
AUS, 0
29
Punti
10
Tornei
862
Best: 862
▲
5
Mara Gae
ROU, 0
29
Punti
11
Tornei
863
Best: 863
▲
6
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
29
Punti
11
Tornei
864
Best: 35
▲
32
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
28
Punti
6
Tornei
865
Best: 679
▲
46
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
28
Punti
12
Tornei
866
Best: 221
▲
5
Audrey Albie
FRA, 24-10-1994
28
Punti
6
Tornei
867
Best: 867
▲
6
Dj Bennett
USA, 0
28
Punti
4
Tornei
868
Best: 868
▲
7
Belle Thompson
AUS, 0
28
Punti
7
Tornei
869
Best: 869
▲
35
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
28
Punti
9
Tornei
870
Best: 870
▲
6
Tanisha Kashyap
IND, 0
28
Punti
10
Tornei
871
Best: 352
▲
6
Vlada Ekshibarova
UZB, 14-03-1989
28
Punti
10
Tornei
872
Best: 872
▲
6
Elena Korokozidi
GRE, 0
28
Punti
11
Tornei
873
Best: 29
▼
-27
Kateryna Volodko
UKR, 08-08-1986
27
Punti
3
Tornei
874
Best: 635
▲
9
Maria Kononova
RUS, 04-03-1997
27
Punti
11
Tornei
875
Best: 807
▲
9
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
27
Punti
12
Tornei
876
Best: 519
▼
-40
Denisa Hindova
CZE, 17-07-2002
27
Punti
9
Tornei
877
Best: 877
▲
8
Lily Taylor
AUS, 0
27
Punti
6
Tornei
877
Best: 877
▲
8
Victoria Milovanova
RUS, 0
27
Punti
6
Tornei
879
Best: 879
▲
8
Alexia Iulia Marginean
ROU, 0
27
Punti
7
Tornei
880
Best: 880
▲
9
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
27
Punti
8
Tornei
881
Best: 480
▼
-47
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
27
Punti
9
Tornei
882
Best: 840
▼
-41
Karolina Vlckova
CZE, 17-10-2000
27
Punti
9
Tornei
883
Best: 883
▼
-15
Chelsea Fontenel
SUI, 0
27
Punti
11
Tornei
884
Best: 884
▲
65
Valerie Glozman
USA, 0
26
Punti
3
Tornei
885
Best: 885
▲
6
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
26
Punti
5
Tornei
886
Best: 886
▼
-4
Giulia Safina Popa
ROU, 0
26
Punti
5
Tornei
887
Best: 887
▼
-26
Yujin Kim
KOR, 0
26
Punti
11
Tornei
888
Best: 888
▲
5
Kate Fakih
USA, 0
26
Punti
3
Tornei
889
Best: 889
▲
5
Tianmei Wang
USA, 0
26
Punti
5
Tornei
889
Best: 739
▲
5
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
26
Punti
5
Tornei
891
Best: 126
▼
-81
Allie Kiick
USA, 30-06-1995
26
Punti
5
Tornei
892
Best: 892
▲
9
Yingqun Sun
CHN, 0
26
Punti
9
Tornei
893
Best: 893
▲
10
Fang An Lin
TPE, 0
26
Punti
10
Tornei
894
Best: 894
▼
-28
Jiayi Wang
CHN, 0
26
Punti
10
Tornei
895
Best: 895
▼
-16
Kayo Nishimura
JPN, 0
26
Punti
13
Tornei
896
Best: 896
▲
9
Noemi Maines
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
897
Best: 3
▼
-97
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
25
Punti
9
Tornei
898
Best: 212
▲
9
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
25
Punti
6
Tornei
899
Best: 269
▲
9
Anna Danilina
KAZ, 20-08-1995
25
Punti
1
Tornei
900
Best: 24
▲
9
Christina Mchale
USA, 11-05-1992
25
Punti
9
Tornei
901
Best: 901
▲
11
Sofia Da Cruz Mendonca
BRA, 0
25
Punti
8
Tornei
902
Best: 548
▲
11
Ines Murta
POR, 31-05-1997
25
Punti
9
Tornei
903
Best: 903
▲
12
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
25
Punti
13
Tornei
904
Best: 904
▲
12
Bella Payne
USA, 0
25
Punti
3
Tornei
905
Best: 589
▲
12
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
906
Best: 631
▼
-9
Anna Ureke
RUS, 02-11-1999
25
Punti
6
Tornei
907
Best: 907
▲
12
Tian Jialin
CHN, 0
25
Punti
10
Tornei
908
Best: 908
▲
12
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
25
Punti
12
Tornei
909
Best: 909
▲
5
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
24
Punti
10
Tornei
910
Best: 910
▲
11
Ela Milic
SLO, 0
24
Punti
16
Tornei
911
Best: 757
▲
12
Maribella Zamarripa
USA, 15-08-2002
24
Punti
5
Tornei
912
Best: 720
▲
12
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
24
Punti
6
Tornei
913
Best: 913
▲
88
Beatrise Zeltina
LAT, 0
24
Punti
6
Tornei
914
Best: 914
▼
-57
Alisa Baranovska
UKR, 0
24
Punti
6
Tornei
915
Best: 824
▲
11
Anri Nagata
JPN, 03-05-2000
24
Punti
8
Tornei
916
Best: 135
▲
11
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
24
Punti
10
Tornei
917
Best: 917
▲
11
Mercedes Aristegui
ESP, 0
24
Punti
10
Tornei
918
Best: 451
▼
-12
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
24
Punti
12
Tornei
919
Best: 919
▲
10
Maddalena Giordano
ITA, 0
24
Punti
13
Tornei
920
Best: 62
▼
-229
Kateryna Baindl
UKR, 20-02-1994
23
Punti
2
Tornei
921
Best: 921
▼
-29
Sara Svetac
CRO, 0
23
Punti
4
Tornei
922
Best: 536
▲
10
Ho Ching Wu
HKG, 30-08-1991
23
Punti
12
Tornei
923
Best: 923
▲
10
Vivian Yang
NZL, 0
23
Punti
5
Tornei
924
Best: 576
▲
10
Lea Tholey
FRA, 03-09-1995
23
Punti
3
Tornei
925
Best: 925
▼
-61
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
23
Punti
4
Tornei
926
Best: 289
▲
9
Veronika Miroshnichenko
RUS, 19-11-1997
23
Punti
4
Tornei
927
Best: 927
▼
-5
Carolyn Campana
USA, 0
23
Punti
4
Tornei
928
Best: 928
▲
8
Jahnie Van Zyl
ZAF, 0
23
Punti
4
Tornei
929
Best: 929
▲
10
Jamilah Snells
USA, 0
23
Punti
5
Tornei
930
Best: 930
▲
10
Katherine Barnes
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
931
Best: 931
▼
-6
India Houghton
USA, 0
23
Punti
6
Tornei
932
Best: 932
▼
-99
Eszter Meri
SVK, 0
23
Punti
6
Tornei
933
Best: 656
▲
8
Eleni Christofi
GRE, 09-08-1998
23
Punti
6
Tornei
934
Best: 934
▲
8
Tilde Stromquist
SWE, 0
23
Punti
7
Tornei
935
Best: 935
▲
83
Victoria Pohle
GER, 0
23
Punti
7
Tornei
936
Best: 936
▲
7
Zoe Hitt
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
937
Best: 937
▼
-38
Denise Valente
ITA, 0
23
Punti
8
Tornei
938
Best: 938
▲
6
Tiana Tian Deng
SWE, 0
23
Punti
8
Tornei
939
Best: 939
▲
6
Brandy Walker
USA, 0
23
Punti
9
Tornei
940
Best: 561
▲
6
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
941
Best: 941
▲
6
Luciana Moyano
ARG, 0
23
Punti
10
Tornei
942
Best: 942
▲
8
Sae Noguchi
JPN, 0
22
Punti
6
Tornei
943
Best: 943
▼
-94
Aya El Aouni
MAR, 0
22
Punti
7
Tornei
944
Best: 944
▲
7
Aysegul Mert
TUR, 0
22
Punti
4
Tornei
944
Best: 820
▼
-7
Nikola Breckova
CZE, 14-07-2001
22
Punti
4
Tornei
946
Best: 577
▲
6
Pauline Payet
FRA, 03-07-1994
22
Punti
4
Tornei
947
Best: 688
▲
6
Rhiann Newborn
USA, 22-06-1994
22
Punti
5
Tornei
948
Best: 637
▲
6
Kanako Morisaki
JPN, 05-09-1996
22
Punti
8
Tornei
949
Best: 949
▲
7
Sofia Cohen Perovani
BRA, 0
22
Punti
8
Tornei
950
Best: 662
▲
8
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
22
Punti
9
Tornei
951
Best: 951
▲
8
Lan Mi
CHN, 0
22
Punti
9
Tornei
952
Best: 952
▲
8
Kallista Liu
USA, 0
22
Punti
9
Tornei
953
Best: 729
▲
8
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
22
Punti
9
Tornei
954
Best: 954
▲
9
Nanari Katsumi
JPN, 0
22
Punti
10
Tornei
955
Best: 955
▼
-7
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
22
Punti
11
Tornei
956
Best: 781
▼
-26
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
22
Punti
13
Tornei
957
Best: 957
▲
8
Brooke Black
GBR, 0
21
Punti
7
Tornei
958
Best: 958
▲
16
Gaeul Jang
KOR, 0
21
Punti
9
Tornei
959
Best: 959
▲
7
Petra Konjikusic
SRB, 0
21
Punti
5
Tornei
960
Best: 960
▲
18
Jordyn Mcbride
USA, 0
21
Punti
7
Tornei
961
Best: 961
▼
-61
Judith Perello Saavedra
ESP, 0
21
Punti
8
Tornei
961
Best: 346
▼
-4
Elena-Teodora Cadar
ROU, 24-02-1994
21
Punti