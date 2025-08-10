Ranking ATP: La situazione di metà settimana. Ben Shelton supera Novak Djokovic
Classifica Atp Entry System Singolo (04-08-2025)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
12030
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
8590
Punti
21
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
6380
Punti
24
Tornei
4
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
5525
Punti
23
Tornei
5
Best: 4
--
0
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
4650
Punti
18
Tornei
6
Best: 6
▲
1
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4320
Punti
24
Tornei
7
Best: 1
▼
-1
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4130
Punti
20
Tornei
8
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3480
Punti
24
Tornei
9
Best: 4
--
0
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
3340
Punti
23
Tornei
10
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3235
Punti
21
Tornei
11
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
3210
Punti
29
Tornei
12
Best: 12
▲
4
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
3190
Punti
26
Tornei
13
Best: 12
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2995
Punti
24
Tornei
14
Best: 11
▼
-2
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
2890
Punti
25
Tornei
15
Best: 1
▼
-1
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2760
Punti
23
Tornei
16
Best: 8
▼
-1
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2610
Punti
22
Tornei
17
Best: 17
▲
1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2396
Punti
23
Tornei
18
Best: 18
▲
1
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2275
Punti
27
Tornei
19
Best: 19
▲
7
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
2250
Punti
25
Tornei
20
Best: 14
▲
1
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
2180
Punti
20
Tornei
21
Best: 19
▼
-1
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
2155
Punti
19
Tornei
22
Best: 17
▼
-5
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2155
Punti
29
Tornei
23
Best: 18
▲
1
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2135
Punti
28
Tornei
24
Best: 22
▼
-2
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
2110
Punti
22
Tornei
25
Best: 18
▼
-2
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
2085
Punti
23
Tornei
26
Best: 22
▲
1
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2065
Punti
26
Tornei
27
Best: 25
▼
-2
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2055
Punti
29
Tornei
28
Best: 6
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
1825
Punti
29
Tornei
29
Best: 3
▲
1
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1790
Punti
23
Tornei
30
Best: 10
▼
-1
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1746
Punti
23
Tornei
31
Best: 29
▲
1
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1700
Punti
31
Tornei
32
Best: 21
▼
-1
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1675
Punti
26
Tornei
33
Best: 30
▲
1
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1655
Punti
29
Tornei
34
Best: 34
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1404
Punti
35
Tornei
35
Best: 35
▲
1
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1367
Punti
25
Tornei
36
Best: 36
▲
2
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1321
Punti
30
Tornei
37
Best: 29
▲
4
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1315
Punti
24
Tornei
38
Best: 30
▲
4
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1290
Punti
30
Tornei
39
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1277
Punti
27
Tornei
40
Best: 6
▼
-3
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
1275
Punti
21
Tornei
41
Best: 39
▼
-1
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1196
Punti
29
Tornei
42
Best: 29
▲
1
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
1185
Punti
25
Tornei
43
Best: 18
▲
2
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1170
Punti
28
Tornei
44
Best: 44
▲
2
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1156
Punti
27
Tornei
45
Best: 23
▼
-12
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1145
Punti
19
Tornei
46
Best: 6
▲
2
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
1125
Punti
22
Tornei
47
Best: 47
--
0
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1118
Punti
29
Tornei
48
Best: 48
▲
3
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1107
Punti
27
Tornei
49
Best: 46
▲
1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
1086
Punti
30
Tornei
50
Best: 26
▼
-6
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
1085
Punti
20
Tornei
51
Best: 36
▲
5
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1045
Punti
27
Tornei
52
Best: 47
▼
-3
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1045
Punti
21
Tornei
53
Best: 9
--
0
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
1036
Punti
27
Tornei
54
Best: 49
▼
-2
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1034
Punti
26
Tornei
55
Best: 55
▲
6
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1028
Punti
27
Tornei
56
Best: 23
▼
-2
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
1028
Punti
34
Tornei
57
Best: 49
▼
-2
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
1004
Punti
23
Tornei
58
Best: 27
▲
2
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
985
Punti
35
Tornei
59
Best: 6
▼
-2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
975
Punti
20
Tornei
60
Best: 47
▼
-2
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
967
Punti
29
Tornei
61
Best: 43
▼
-2
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
960
Punti
26
Tornei
62
Best: 3
▲
1
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
922
Punti
20
Tornei
63
Best: 42
▲
3
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
907
Punti
28
Tornei
64
Best: 7
▲
1
David Goffin
BEL, 07-12-1990
899
Punti
23
Tornei
65
Best: 4
▲
2
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
893
Punti
23
Tornei
66
Best: 47
▲
2
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
890
Punti
33
Tornei
67
Best: 62
▼
-5
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
889
Punti
33
Tornei
68
Best: 46
▲
1
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
886
Punti
28
Tornei
69
Best: 27
▲
1
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
886
Punti
24
Tornei
70
Best: 64
▼
-6
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
874
Punti
31
Tornei
71
Best: 61
--
0
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
869
Punti
28
Tornei
72
Best: 61
▲
1
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
864
Punti
21
Tornei
73
Best: 17
▲
1
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
852
Punti
25
Tornei
74
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
840
Punti
29
Tornei
75
Best: 64
▲
1
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
813
Punti
32
Tornei
76
Best: 75
▼
-1
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
800
Punti
22
Tornei
77
Best: 77
▲
1
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
800
Punti
28
Tornei
78
Best: 29
▼
-1
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
785
Punti
31
Tornei
79
Best: 79
--
0
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
766
Punti
24
Tornei
80
Best: 36
▲
2
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
761
Punti
26
Tornei
81
Best: 78
▼
-1
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
760
Punti
27
Tornei
82
Best: 82
▲
4
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
749
Punti
28
Tornei
83
Best: 83
▲
1
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
734
Punti
29
Tornei
84
Best: 62
▲
1
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
733
Punti
30
Tornei
85
Best: 84
▲
3
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
726
Punti
31
Tornei
86
Best: 79
▼
-3
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
726
Punti
25
Tornei
87
Best: 49
▲
2
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
720
Punti
27
Tornei
88
Best: 78
▼
-7
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
719
Punti
19
Tornei
89
Best: 89
▲
5
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
704
Punti
31
Tornei
90
Best: 12
▲
2
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
690
Punti
22
Tornei
91
Best: 89
--
0
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
688
Punti
22
Tornei
92
Best: 22
▼
-5
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
684
Punti
22
Tornei
93
Best: 92
--
0
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
682
Punti
27
Tornei
94
Best: 79
▲
5
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
679
Punti
29
Tornei
95
Best: 37
▲
1
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
669
Punti
24
Tornei
96
Best: 95
▼
-1
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
661
Punti
21
Tornei
97
Best: 97
▲
6
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
658
Punti
35
Tornei
98
Best: 67
▼
-1
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
655
Punti
28
Tornei
99
Best: 94
▲
7
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
650
Punti
27
Tornei
100
Best: 96
--
0
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
638
Punti
29
Tornei
101
Best: 99
▲
1
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
637
Punti
17
Tornei
102
Best: 45
▼
-1
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
635
Punti
27
Tornei
103
Best: 55
▲
1
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
605
Punti
24
Tornei
104
Best: 104
▲
7
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
601
Punti
30
Tornei
105
Best: 105
▲
9
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
597
Punti
29
Tornei
106
Best: 99
▲
2
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
594
Punti
31
Tornei
107
Best: 81
▼
-17
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
590
Punti
25
Tornei
108
Best: 79
▼
-10
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
589
Punti
27
Tornei
109
Best: 99
▲
1
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
585
Punti
27
Tornei
110
Best: 47
▼
-1
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
565
Punti
17
Tornei
111
Best: 102
▼
-6
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
557
Punti
27
Tornei
112
Best: 16
--
0
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
547
Punti
23
Tornei
113
Best: 83
▼
-6
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
545
Punti
25
Tornei
114
Best: 113
▼
-1
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
541
Punti
27
Tornei
115
Best: 113
▲
5
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
537
Punti
31
Tornei
116
Best: 115
▲
7
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
530
Punti
30
Tornei
117
Best: 91
--
0
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
529
Punti
20
Tornei
118
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
524
Punti
22
Tornei
119
Best: 119
▲
2
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
514
Punti
28
Tornei
120
Best: 120
▲
2
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
513
Punti
28
Tornei
121
Best: 17
▼
-6
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
510
Punti
18
Tornei
122
Best: 109
▼
-3
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
509
Punti
19
Tornei
123
Best: 58
▲
3
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
503
Punti
26
Tornei
124
Best: 115
▼
-8
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
495
Punti
21
Tornei
125
Best: 114
▼
-1
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
493
Punti
31
Tornei
126
Best: 125
▼
-1
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
490
Punti
23
Tornei
127
Best: 125
▲
13
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
479
Punti
32
Tornei
128
Best: 21
▲
1
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
471
Punti
24
Tornei
129
Best: 127
▼
-2
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
470
Punti
19
Tornei
130
Best: 24
▲
1
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
469
Punti
21
Tornei
131
Best: 107
▲
12
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
468
Punti
30
Tornei
132
Best: 45
▲
18
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
467
Punti
17
Tornei
133
Best: 102
▲
15
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
466
Punti
26
Tornei
134
Best: 126
▲
8
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
461
Punti
25
Tornei
135
Best: 90
▼
-5
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
461
Punti
26
Tornei
136
Best: 118
▼
-4
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
460
Punti
27
Tornei
137
Best: 118
▼
-4
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
455
Punti
25
Tornei
138
Best: 134
▼
-2
Colton Smith
USA, 05-03-2003
453
Punti
18
Tornei
139
Best: 128
▼
-11
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
452
Punti
23
Tornei
140
Best: 133
▼
-5
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
446
Punti
26
Tornei
141
Best: 37
--
0
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
443
Punti
16
Tornei
142
Best: 134
▼
-5
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
440
Punti
24
Tornei
143
Best: 21
▼
-5
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
438
Punti
28
Tornei
144
Best: 105
▼
-10
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
430
Punti
27
Tornei
145
Best: 124
▼
-6
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
430
Punti
28
Tornei
146
Best: 23
▼
-1
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
414
Punti
23
Tornei
147
Best: 147
▲
11
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
408
Punti
20
Tornei
148
Best: 132
▲
1
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
408
Punti
30
Tornei
149
Best: 101
▼
-3
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
405
Punti
28
Tornei
150
Best: 147
▼
-3
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
403
Punti
25
Tornei
151
Best: 126
--
0
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
399
Punti
26
Tornei
152
Best: 3
--
0
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
382
Punti
24
Tornei
153
Best: 143
▲
1
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
376
Punti
26
Tornei
154
Best: 29
▲
1
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
369
Punti
28
Tornei
155
Best: 58
▲
1
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
368
Punti
23
Tornei
156
Best: 103
▲
1
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
363
Punti
29
Tornei
157
Best: 157
▲
16
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
360
Punti
23
Tornei
158
Best: 149
▲
20
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
358
Punti
29
Tornei
159
Best: 150
--
0
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
356
Punti
24
Tornei
160
Best: 145
--
0
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
356
Punti
22
Tornei
161
Best: 130
▼
-8
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
355
Punti
25
Tornei
162
Best: 160
--
0
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
350
Punti
20
Tornei
163
Best: 163
▲
24
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
343
Punti
25
Tornei
164
Best: 142
▼
-1
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
341
Punti
19
Tornei
165
Best: 31
--
0
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
335
Punti
22
Tornei
166
Best: 162
▲
3
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
326
Punti
25
Tornei
167
Best: 164
--
0
James McCabe
AUS, 05-07-2003
323
Punti
32
Tornei
168
Best: 138
▲
2
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
320
Punti
25
Tornei
169
Best: 169
▲
2
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
318
Punti
23
Tornei
170
Best: 162
▲
2
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
317
Punti
29
Tornei
171
Best: 149
▲
5
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
315
Punti
27
Tornei
172
Best: 161
▲
2
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
313
Punti
15
Tornei
173
Best: 173
▲
2
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
312
Punti
28
Tornei
174
Best: 153
▲
19
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
309
Punti
29
Tornei
175
Best: 10
▲
2
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
309
Punti
9
Tornei
176
Best: 160
▼
-12
Li Tu
AUS, 27-05-1996
307
Punti
27
Tornei
177
Best: 168
▼
-9
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
307
Punti
30
Tornei
178
Best: 139
▼
-17
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
305
Punti
8
Tornei
179
Best: 123
▲
12
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
303
Punti
20
Tornei
180
Best: 161
▼
-1
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
302
Punti
22
Tornei
181
Best: 165
▲
1
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
301
Punti
16
Tornei
182
Best: 112
▼
-2
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
301
Punti
26
Tornei
183
Best: 116
▼
-2
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
301
Punti
29
Tornei
184
Best: 17
▲
27
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
300
Punti
31
Tornei
185
Best: 87
▼
-1
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
297
Punti
27
Tornei
186
Best: 186
--
0
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
294
Punti
11
Tornei
187
Best: 144
▼
-43
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
293
Punti
26
Tornei
188
Best: 159
▼
-22
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
292
Punti
22
Tornei
189
Best: 188
▼
-1
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
292
Punti
30
Tornei
190
Best: 185
▼
-5
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
292
Punti
37
Tornei
191
Best: 184
▼
-1
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
290
Punti
20
Tornei
192
Best: 95
--
0
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
288
Punti
28
Tornei
193
Best: 190
▲
3
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
285
Punti
19
Tornei
194
Best: 170
▼
-5
James Trotter
JPN, 01-01-1900
281
Punti
20
Tornei
195
Best: 97
▼
-1
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
281
Punti
30
Tornei
196
Best: 63
▼
-13
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
280
Punti
29
Tornei
197
Best: 63
▲
1
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
275
Punti
12
Tornei
198
Best: 158
▲
19
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
275
Punti
30
Tornei
199
Best: 190
--
0
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
275
Punti
33
Tornei
200
Best: 200
▲
5
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
274
Punti
24
Tornei
201
Best: 172
▲
30
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
273
Punti
22
Tornei
202
Best: 48
▼
-2
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
272
Punti
25
Tornei
203
Best: 203
▲
3
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
271
Punti
28
Tornei
204
Best: 133
▼
-3
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
270
Punti
23
Tornei
205
Best: 202
▼
-3
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
270
Punti
22
Tornei
206
Best: 171
▼
-3
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
269
Punti
28
Tornei
207
Best: 177
▼
-3
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
269
Punti
27
Tornei
208
Best: 186
--
0
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
265
Punti
20
Tornei
209
Best: 181
▼
-2
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
264
Punti
22
Tornei
210
Best: 201
▼
-1
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
264
Punti
29
Tornei
211
Best: 211
▲
101
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
263
Punti
27
Tornei
212
Best: 133
▲
1
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
258
Punti
20
Tornei
213
Best: 201
▲
1
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
258
Punti
22
Tornei
214
Best: 211
▲
1
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
256
Punti
31
Tornei
215
Best: 192
▼
-5
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
255
Punti
24
Tornei
216
Best: 107
▼
-19
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
255
Punti
14
Tornei
217
Best: 170
▲
4
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
255
Punti
27
Tornei
218
Best: 207
▼
-2
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
254
Punti
17
Tornei
219
Best: 72
▼
-1
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
253
Punti
16
Tornei
220
Best: 220
▲
74
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
251
Punti
32
Tornei
221
Best: 184
▲
9
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
251
Punti
33
Tornei
222
Best: 205
▼
-10
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
250
Punti
23
Tornei
223
Best: 182
▼
-28
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
250
Punti
24
Tornei
224
Best: 219
▼
-4
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
248
Punti
28
Tornei
225
Best: 222
▼
-3
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
248
Punti
29
Tornei
226
Best: 78
▼
-2
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
247
Punti
21
Tornei
227
Best: 208
▼
-2
Justin Engel
GER, 01-10-2007
247
Punti
31
Tornei
228
Best: 125
▼
-2
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
246
Punti
21
Tornei
229
Best: 229
▲
6
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
246
Punti
20
Tornei
230
Best: 223
▼
-7
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
245
Punti
22
Tornei
231
Best: 231
▲
5
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
244
Punti
25
Tornei
232
Best: 190
▼
-3
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
244
Punti
25
Tornei
233
Best: 60
▼
-5
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
243
Punti
21
Tornei
234
Best: 216
--
0
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
242
Punti
27
Tornei
235
Best: 105
▼
-3
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
241
Punti
24
Tornei
236
Best: 177
▲
4
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
239
Punti
30
Tornei
237
Best: 227
▼
-10
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
238
Punti
27
Tornei
238
Best: 238
▲
4
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
237
Punti
31
Tornei
239
Best: 228
▼
-1
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
235
Punti
24
Tornei
240
Best: 215
▼
-7
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
234
Punti
27
Tornei
241
Best: 234
▼
-4
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
234
Punti
30
Tornei
242
Best: 123
▼
-1
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
232
Punti
28
Tornei
243
Best: 197
▼
-24
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
227
Punti
22
Tornei
244
Best: 175
▼
-1
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
227
Punti
29
Tornei
245
Best: 187
▼
-1
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
226
Punti
29
Tornei
246
Best: 110
▲
7
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
225
Punti
16
Tornei
247
Best: 191
▼
-8
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
225
Punti
18
Tornei
248
Best: 80
▲
13
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
225
Punti
20
Tornei
249
Best: 50
▼
-4
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
222
Punti
19
Tornei
250
Best: 229
▼
-4
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
220
Punti
28
Tornei
251
Best: 142
▼
-3
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
220
Punti
31
Tornei
252
Best: 240
▼
-2
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
220
Punti
31
Tornei
253
Best: 14
▼
-6
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
219
Punti
16
Tornei
254
Best: 249
▼
-5
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
217
Punti
29
Tornei
255
Best: 186
▼
-3
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
214
Punti
13
Tornei
256
Best: 131
▲
44
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
210
Punti
33
Tornei
257
Best: 248
▼
-6
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
209
Punti
26
Tornei
258
Best: 168
▲
5
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
209
Punti
26
Tornei
259
Best: 242
▼
-4
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
206
Punti
25
Tornei
260
Best: 158
▼
-1
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
204
Punti
25
Tornei
261
Best: 258
▼
-3
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
204
Punti
26
Tornei
262
Best: 177
--
0
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
203
Punti
23
Tornei
263
Best: 263
▲
4
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
203
Punti
26
Tornei
264
Best: 219
--
0
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
202
Punti
28
Tornei
265
Best: 237
--
0
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
202
Punti
29
Tornei
266
Best: 210
▼
-6
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
201
Punti
35
Tornei
267
Best: 226
▲
1
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
200
Punti
24
Tornei
268
Best: 158
▲
3
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
199
Punti
25
Tornei
269
Best: 269
--
0
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
199
Punti
27
Tornei
270
Best: 270
--
0
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
199
Punti
28
Tornei
271
Best: 271
▲
5
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
197
Punti
15
Tornei
272
Best: 243
▲
24
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
196
Punti
24
Tornei
273
Best: 208
--
0
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
196
Punti
25
Tornei
274
Best: 274
--
0
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
196
Punti
27
Tornei
275
Best: 275
--
0
Andres Martin
USA, 07-07-2001
195
Punti
28
Tornei
276
Best: 256
▼
-20
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
194
Punti
31
Tornei
277
Best: 243
▼
-23
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
192
Punti
22
Tornei
278
Best: 278
▲
1
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
191
Punti
25
Tornei
279
Best: 257
▼
-2
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
191
Punti
27
Tornei
280
Best: 258
--
0
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
189
Punti
23
Tornei
281
Best: 263
▲
5
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
188
Punti
23
Tornei
282
Best: 260
▼
-1
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
188
Punti
24
Tornei
283
Best: 278
▼
-5
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
188
Punti
30
Tornei
284
Best: 245
▼
-2
Max Houkes
NED, 03-07-2000
187
Punti
23
Tornei
285
Best: 255
▼
-13
Marko Topo
GER, 13-09-2003
185
Punti
22
Tornei
286
Best: 19
▼
-3
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
184
Punti
20
Tornei
287
Best: 168
▼
-3
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
183
Punti
29
Tornei
288
Best: 288
▲
7
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
181
Punti
36
Tornei
289
Best: 289
--
0
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
180
Punti
23
Tornei
290
Best: 181
▼
-2
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
180
Punti
25
Tornei
291
Best: 285
▼
-6
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
180
Punti
27
Tornei
292
Best: 206
▲
11
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
180
Punti
33
Tornei
293
Best: 16
▼
-6
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
178
Punti
16
Tornei
294
Best: 284
▼
-3
Gonzalo Oliveira
VEN, 17-02-1995
177
Punti
17
Tornei
295
Best: 292
▼
-3
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
176
Punti
22
Tornei
296
Best: 293
▼
-3
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
176
Punti
22
Tornei
297
Best: 227
▼
-31
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
176
Punti
23
Tornei
298
Best: 281
▼
-8
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
176
Punti
28
Tornei
299
Best: 299
▲
17
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
176
Punti
28
Tornei
300
Best: 297
▼
-3
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
174
Punti
24
Tornei
301
Best: 127
▼
-3
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
170
Punti
34
Tornei
302
Best: 233
▲
5
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
169
Punti
25
Tornei
303
Best: 301
▼
-2
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
168
Punti
27
Tornei
304
Best: 142
▼
-47
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
167
Punti
22
Tornei
305
Best: 212
▼
-1
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
166
Punti
34
Tornei
306
Best: 302
▼
-4
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
165
Punti
29
Tornei
307
Best: 230
▼
-1
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
164
Punti
17
Tornei
308
Best: 123
▼
-3
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
163
Punti
26
Tornei
309
Best: 128
▼
-1
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
310
Best: 295
▼
-1
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
163
Punti
27
Tornei
311
Best: 311
▲
3
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
162
Punti
22
Tornei
312
Best: 99
▼
-1
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
161
Punti
10
Tornei
313
Best: 242
--
0
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
159
Punti
17
Tornei
314
Best: 229
▲
4
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
158
Punti
10
Tornei
315
Best: 309
▲
4
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
158
Punti
22
Tornei
316
Best: 283
▲
1
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
158
Punti
28
Tornei
317
Best: 317
▲
3
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
157
Punti
24
Tornei
318
Best: 315
▼
-3
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
157
Punti
24
Tornei
319
Best: 319
▲
2
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
157
Punti
26
Tornei
320
Best: 114
▲
2
Gijs Brouwer
NED, 14-03-1996
156
Punti
7
Tornei
321
Best: 320
▲
2
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
156
Punti
10
Tornei
322
Best: 153
▲
3
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
156
Punti
32
Tornei
323
Best: 313
▲
3
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
156
Punti
33
Tornei
324
Best: 225
▼
-25
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
155
Punti
14
Tornei
325
Best: 297
▲
2
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
154
Punti
25
Tornei
326
Best: 211
▲
2
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
154
Punti
18
Tornei
327
Best: 327
▲
3
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
154
Punti
37
Tornei
328
Best: 328
▲
3
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
152
Punti
22
Tornei
329
Best: 127
--
0
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
152
Punti
25
Tornei
330
Best: 78
▲
2
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
151
Punti
21
Tornei
331
Best: 321
▲
2
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
151
Punti
24
Tornei
332
Best: 78
▼
-8
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
151
Punti
28
Tornei
333
Best: 333
▲
9
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
151
Punti
31
Tornei
334
Best: 334
▲
21
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
150
Punti
32
Tornei
335
Best: 335
▲
5
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
149
Punti
25
Tornei
336
Best: 136
▼
-2
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
149
Punti
26
Tornei
337
Best: 270
▼
-2
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
148
Punti
20
Tornei
338
Best: 338
▲
14
Diego Dedura
GER, 12-03-2008
147
Punti
28
Tornei
339
Best: 183
--
0
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
147
Punti
28
Tornei
340
Best: 240
▼
-2
Dan Added
FRA, 13-04-1999
147
Punti
29
Tornei
341
Best: 93
▼
-5
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
146
Punti
22
Tornei
342
Best: 342
▲
12
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
146
Punti
26
Tornei
343
Best: 343
--
0
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
146
Punti
34
Tornei
344
Best: 339
--
0
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
145
Punti
22
Tornei
345
Best: 342
▲
1
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
144
Punti
28
Tornei
346
Best: 346
▲
23
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
144
Punti
28
Tornei
347
Best: 45
▲
1
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
143
Punti
9
Tornei
348
Best: 338
▼
-7
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
143
Punti
24
Tornei
349
Best: 322
--
0
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
143
Punti
26
Tornei
350
Best: 327
--
0
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
142
Punti
21
Tornei
351
Best: 318
--
0
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
142
Punti
27
Tornei
352
Best: 314
▼
-5
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
141
Punti
29
Tornei
353
Best: 181
▲
33
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
137
Punti
30
Tornei
354
Best: 244
▲
31
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
136
Punti
29
Tornei
355
Best: 233
▲
2
Gabriel Debru
FRA, 21-12-2005
135
Punti
13
Tornei
356
Best: 237
▲
2
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
135
Punti
24
Tornei
357
Best: 357
▲
2
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
135
Punti
28
Tornei
358
Best: 358
▲
2
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
134
Punti
29
Tornei
359
Best: 351
▲
2
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
134
Punti
30
Tornei
360
Best: 131
▲
2
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
133
Punti
12
Tornei
361
Best: 358
▲
9
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
133
Punti
24
Tornei
362
Best: 38
▲
16
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
132
Punti
12
Tornei
363
Best: 353
--
0
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
132
Punti
18
Tornei
364
Best: 364
--
0
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
132
Punti
20
Tornei
365
Best: 365
--
0
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
132
Punti
22
Tornei
366
Best: 332
▼
-13
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
132
Punti
24
Tornei
367
Best: 366
▼
-1
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
132
Punti
26
Tornei
368
Best: 368
▲
52
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
132
Punti
37
Tornei
369
Best: 318
▼
-24
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
131
Punti
24
Tornei
370
Best: 340
▼
-3
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
131
Punti
25
Tornei
371
Best: 268
▲
3
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
131
Punti
28
Tornei
372
Best: 313
▲
15
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
130
Punti
19
Tornei
373
Best: 180
▲
35
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
130
Punti
23
Tornei
374
Best: 371
▼
-3
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
130
Punti
24
Tornei
375
Best: 372
▼
-3
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
130
Punti
24
Tornei
376
Best: 31
--
0
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
129
Punti
8
Tornei
377
Best: 296
▲
3
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
129
Punti
25
Tornei
378
Best: 377
▼
-1
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
129
Punti
27
Tornei
379
Best: 167
▲
12
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
128
Punti
19
Tornei
380
Best: 336
▲
12
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
128
Punti
24
Tornei
381
Best: 379
▼
-2
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
126
Punti
19
Tornei
382
Best: 381
▼
-1
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
126
Punti
27
Tornei
383
Best: 324
▼
-1
Adrian Andreev
BUL, 12-05-2001
125
Punti
18
Tornei
384
Best: 318
▼
-47
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
125
Punti
28
Tornei
385
Best: 316
▼
-10
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
125
Punti
29
Tornei
386
Best: 384
▼
-2
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
124
Punti
24
Tornei
387
Best: 387
▲
7
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
123
Punti
29
Tornei
388
Best: 388
▲
13
Karan Singh
IND, 30-06-2003
123
Punti
29
Tornei
389
Best: 389
▲
11
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
123
Punti
30
Tornei
390
Best: 388
▼
-2
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
122
Punti
21
Tornei
391
Best: 387
▲
4
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
122
Punti
21
Tornei
392
Best: 358
▼
-3
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
122
Punti
25
Tornei
393
Best: 356
▼
-37
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
122
Punti
33
Tornei
394
Best: 347
▼
-1
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
121
Punti
25
Tornei
395
Best: 390
▼
-5
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
121
Punti
25
Tornei
396
Best: 39
▼
-86
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
120
Punti
20
Tornei
397
Best: 372
▼
-14
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
119
Punti
24
Tornei
398
Best: 211
▲
55
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
118
Punti
21
Tornei
399
Best: 37
▼
-2
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
117
Punti
17
Tornei
400
Best: 400
▲
33
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
117
Punti
23
Tornei
401
Best: 357
▼
-33
Henri Squire
GER, 27-09-2000
117
Punti
24
Tornei
402
Best: 328
▼
-4
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
116
Punti
29
Tornei
403
Best: 401
▼
-1
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
115
Punti
5
Tornei
404
Best: 388
▼
-1
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
115
Punti
16
Tornei
405
Best: 386
▼
-1
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
115
Punti
22
Tornei
406
Best: 401
▲
13
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
115
Punti
27
Tornei
407
Best: 406
▼
-1
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
114
Punti
24
Tornei
408
Best: 408
▲
57
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
114
Punti
27
Tornei
409
Best: 304
▲
37
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
113
Punti
21
Tornei
410
Best: 368
▼
-5
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
112
Punti
21
Tornei
411
Best: 411
--
0
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
112
Punti
23
Tornei
412
Best: 409
--
0
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
112
Punti
23
Tornei
413
Best: 397
▼
-4
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
112
Punti
28
Tornei
414
Best: 407
▼
-1
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
111
Punti
16
Tornei
415
Best: 108
▼
-1
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
111
Punti
26
Tornei
416
Best: 416
▲
28
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
110
Punti
9
Tornei
417
Best: 389
▼
-2
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
110
Punti
22
Tornei
418
Best: 382
▲
3
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
110
Punti
25
Tornei
419
Best: 404
▲
5
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
109
Punti
14
Tornei
420
Best: 279
▲
21
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
109
Punti
19
Tornei
421
Best: 383
▼
-22
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
109
Punti
27
Tornei
422
Best: 422
▲
25
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
108
Punti
19
Tornei
423
Best: 238
▼
-6
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
108
Punti
22
Tornei
424
Best: 320
▼
-14
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
107
Punti
22
Tornei
425
Best: 403
▼
-2
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
107
Punti
30
Tornei
426
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
106
Punti
22
Tornei
427
Best: 235
▼
-1
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
106
Punti
23
Tornei
428
Best: 384
▼
-6
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
106
Punti
25
Tornei
429
Best: 308
▼
-56
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
106
Punti
26
Tornei
430
Best: 400
▼
-2
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
106
Punti
27
Tornei
431
Best: 382
▼
-4
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
105
Punti
25
Tornei
432
Best: 287
▼
-16
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
104
Punti
21
Tornei
433
Best: 424
▼
-3
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
104
Punti
30
Tornei
434
Best: 429
▼
-2
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
103
Punti
32
Tornei
435
Best: 175
▲
5
Martin Damm
USA, 30-09-2003
101
Punti
17
Tornei
436
Best: 436
▲
73
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
101
Punti
18
Tornei
437
Best: 417
▼
-1
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
101
Punti
23
Tornei
438
Best: 40
▲
1
Max Purcell
AUS, 03-04-1998
100
Punti
2
Tornei
439
Best: 116
▼
-10
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
100
Punti
19
Tornei
440
Best: 395
▼
-2
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
100
Punti
23
Tornei
441
Best: 426
▲
13
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
100
Punti
25
Tornei
442
Best: 363
▼
-11
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
99
Punti
12
Tornei
443
Best: 378
▼
-36
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
99
Punti
20
Tornei
444
Best: 432
▼
-2
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
99
Punti
25
Tornei
445
Best: 439
▼
-2
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
99
Punti
26
Tornei
446
Best: 438
▲
4
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
99
Punti
27
Tornei
447
Best: 447
▲
10
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
98
Punti
15
Tornei
448
Best: 434
▼
-3
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
98
Punti
25
Tornei
449
Best: 229
▲
12
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
97
Punti
24
Tornei
450
Best: 431
▼
-13
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
96
Punti
22
Tornei
451
Best: 448
▼
-3
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
96
Punti
22
Tornei
452
Best: 452
▲
108
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
95
Punti
28
Tornei
453
Best: 431
▼
-4
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
95
Punti
25
Tornei
454
Best: 55
▲
235
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
94
Punti
8
Tornei
455
Best: 384
▼
-4
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
94
Punti
26
Tornei
456
Best: 49
▼
-4
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
93
Punti
8
Tornei
457
Best: 457
▲
49
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
92
Punti
30
Tornei
458
Best: 458
▲
11
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
91
Punti
28
Tornei
459
Best: 458
▼
-1
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
90
Punti
12
Tornei
460
Best: 460
▲
32
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
90
Punti
22
Tornei
461
Best: 299
▼
-43
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
90
Punti
24
Tornei
462
Best: 418
--
0
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
90
Punti
25
Tornei
463
Best: 402
▼
-7
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
90
Punti
26
Tornei
464
Best: 463
--
0
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
90
Punti
27
Tornei
465
Best: 448
▼
-2
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
90
Punti
28
Tornei
466
Best: 460
▼
-6
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
89
Punti
22
Tornei
467
Best: 194
▼
-1
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
89
Punti
26
Tornei
468
Best: 468
▲
35
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
89
Punti
28
Tornei
469
Best: 428
▼
-2
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
87
Punti
21
Tornei
470
Best: 470
▲
2
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
86
Punti
18
Tornei
471
Best: 373
▲
2
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
86
Punti
22
Tornei
472
Best: 330
▼
-38
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
86
Punti
25
Tornei
473
Best: 473
▲
8
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
86
Punti
29
Tornei
474
Best: 446
▼
-4
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
85
Punti
13
Tornei
475
Best: 462
▼
-4
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
85
Punti
22
Tornei
476
Best: 181
▼
-2
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
85
Punti
23
Tornei
477
Best: 437
▲
42
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
85
Punti
24
Tornei
478
Best: 442
▼
-2
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
85
Punti
25
Tornei
479
Best: 477
▼
-2
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
85
Punti
26
Tornei
480
Best: 438
▲
5
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
84
Punti
20
Tornei
481
Best: 334
▼
-2
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
84
Punti
23
Tornei
482
Best: 477
▲
17
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
84
Punti
23
Tornei
483
Best: 480
▼
-3
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
84
Punti
24
Tornei
484
Best: 459
▼
-16
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
84
Punti
24
Tornei
485
Best: 475
▼
-10
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
84
Punti
24
Tornei
486
Best: 451
▼
-3
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
83
Punti
15
Tornei
487
Best: 486
▼
-1
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
83
Punti
24
Tornei
488
Best: 151
▲
1
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
82
Punti
16
Tornei
489
Best: 456
▲
2
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
82
Punti
20
Tornei
490
Best: 390
▼
-35
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
82
Punti
25
Tornei
491
Best: 491
▲
147
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
81
Punti
20
Tornei
492
Best: 492
▲
25
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
81
Punti
16
Tornei
493
Best: 221
▲
2
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
81
Punti
16
Tornei
494
Best: 490
▼
-4
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
81
Punti
17
Tornei
495
Best: 495
▲
1
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
81
Punti
20
Tornei
496
Best: 481
▲
15
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
80
Punti
19
Tornei
497
Best: 489
▲
4
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
80
Punti
28
Tornei
498
Best: 134
▼
-63
Manuel Guinard
FRA, 15-11-1995
79
Punti
10
Tornei
499
Best: 309
▲
3
Benjamin Lock
ZIM, 04-03-1993
79
Punti
13
Tornei
500
Best: 500
▲
33
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
79
Punti
23
Tornei
501
Best: 211
▲
3
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
78
Punti
20
Tornei
502
Best: 417
▲
3
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
78
Punti
23
Tornei
503
Best: 502
▲
22
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
78
Punti
25
Tornei
504
Best: 161
▲
3
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
78
Punti
32
Tornei
505
Best: 503
▲
3
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
77
Punti
12
Tornei
506
Best: 506
▲
123
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
77
Punti
22
Tornei
507
Best: 483
▲
5
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
77
Punti
28
Tornei
508
Best: 450
▼
-26
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
77
Punti
36
Tornei
509
Best: 509
▲
20
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
17
Tornei
510
Best: 144
▲
3
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
76
Punti
19
Tornei
511
Best: 356
▲
3
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
76
Punti
20
Tornei
512
Best: 458
▼
-12
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
76
Punti
25
Tornei
513
Best: 513
▲
2
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
76
Punti
25
Tornei
514
Best: 293
▲
14
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
75
Punti
13
Tornei
515
Best: 509
▲
1
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
75
Punti
11
Tornei
516
Best: 290
▲
61
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
75
Punti
19
Tornei
517
Best: 176
▲
22
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
75
Punti
20
Tornei
518
Best: 477
--
0
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
75
Punti
22
Tornei
519
Best: 508
▲
1
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
75
Punti
24
Tornei
520
Best: 520
▲
120
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
75
Punti
27
Tornei
521
Best: 410
▲
1
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
75
Punti
32
Tornei
522
Best: 117
▼
-35
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
74
Punti
7
Tornei
523
Best: 439
▼
-30
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
74
Punti
19
Tornei
524
Best: 265
▼
-1
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
74
Punti
20
Tornei
525
Best: 465
▼
-1
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
74
Punti
21
Tornei
526
Best: 526
▲
1
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
74
Punti
33
Tornei
527
Best: 527
▲
13
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
73
Punti
23
Tornei
528
Best: 523
▲
30
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
72
Punti
24
Tornei
529
Best: 285
▲
30
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
72
Punti
26
Tornei
530
Best: 477
▼
-9
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
72
Punti
29
Tornei
531
Best: 531
▲
12
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
71
Punti
13
Tornei
532
Best: 532
▲
13
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
71
Punti
18
Tornei
533
Best: 93
▼
-1
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
71
Punti
22
Tornei
534
Best: 74
▲
51
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
70
Punti
16
Tornei
535
Best: 484
▼
-51
Florian Broska
GER, 01-01-1998
70
Punti
18
Tornei
536
Best: 521
--
0
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
70
Punti
25
Tornei
537
Best: 493
▼
-11
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
70
Punti
29
Tornei
538
Best: 509
--
0
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
69
Punti
20
Tornei
539
Best: 443
▼
-4
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
69
Punti
24
Tornei
540
Best: 478
▼
-62
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
68
Punti
7
Tornei
541
Best: 277
▼
-44
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
68
Punti
19
Tornei
542
Best: 280
▲
21
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
68
Punti
25
Tornei
543
Best: 408
▼
-1
Antoine Cornut-Chauvinc
FRA, 07-07-2000
67
Punti
10
Tornei
544
Best: 520
--
0
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
67
Punti
15
Tornei
545
Best: 437
▲
1
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
67
Punti
21
Tornei
546
Best: 488
▼
-52
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
67
Punti
22
Tornei
547
Best: 547
▲
2
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
67
Punti
31
Tornei
548
Best: 535
▼
-11
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
66
Punti
11
Tornei
549
Best: 411
▼
-61
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
66
Punti
13
Tornei
550
Best: 503
--
0
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
66
Punti
16
Tornei
551
Best: 395
--
0
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
66
Punti
16
Tornei
552
Best: 525
▲
20
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
66
Punti
22
Tornei
553
Best: 520
▼
-5
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
66
Punti
24
Tornei
554
Best: 553
▼
-1
James Story
GBR, 05-03-2001
66
Punti
26
Tornei
555
Best: 551
▼
-1
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
65
Punti
3
Tornei
556
Best: 403
▼
-97
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
65
Punti
8
Tornei
557
Best: 557
▲
8
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
65
Punti
9
Tornei
558
Best: 558
▲
12
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
65
Punti
12
Tornei
559
Best: 552
▼
-4
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
65
Punti
16
Tornei
560
Best: 515
▼
-4
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
65
Punti
19
Tornei
561
Best: 561
▲
84
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
65
Punti
22
Tornei
562
Best: 562
▼
-1
Pierluigi Basile
ITA, 0
64
Punti
8
Tornei
563
Best: 546
▼
-1
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
64
Punti
18
Tornei
564
Best: 495
▼
-17
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
64
Punti
20
Tornei
565
Best: 557
▼
-8
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
64
Punti
22
Tornei
566
Best: 520
▲
36
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
64
Punti
25
Tornei
567
Best: 433
▼
-3
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
64
Punti
31
Tornei
568
Best: 568
▲
11
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
63
Punti
16
Tornei
569
Best: 545
▼
-2
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
63
Punti
16
Tornei
570
Best: 545
▲
10
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
63
Punti
17
Tornei
571
Best: 571
▲
2
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
63
Punti
25
Tornei
572
Best: 569
▼
-3
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
63
Punti
29
Tornei
573
Best: 496
▼
-2
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
62
Punti
20
Tornei
574
Best: 574
--
0
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
62
Punti
26
Tornei
575
Best: 575
▲
8
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
62
Punti
29
Tornei
576
Best: 80
--
0
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
61
Punti
15
Tornei
577
Best: 404
▼
-46
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
61
Punti
16
Tornei
578
Best: 429
▼
-68
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
61
Punti
18
Tornei
579
Best: 576
▼
-1
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
61
Punti
20
Tornei
580
Best: 460
▼
-82
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
61
Punti
21
Tornei
581
Best: 581
▲
1
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
61
Punti
28
Tornei
582
Best: 52
▲
10
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
60
Punti
6
Tornei
583
Best: 24
▼
-49
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
60
Punti
14
Tornei
584
Best: 583
▲
3
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
60
Punti
18
Tornei
585
Best: 564
▼
-17
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
60
Punti
27
Tornei
586
Best: 62
▼
-2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
59
Punti
12
Tornei
587
Best: 523
▼
-57
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
59
Punti
18
Tornei
588
Best: 278
▲
5
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
59
Punti
18
Tornei
589
Best: 581
▲
1
James Watt
NZL, 09-06-2000
59
Punti
22
Tornei
590
Best: 448
▲
30
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
59
Punti
25
Tornei
591
Best: 65
--
0
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
58
Punti
17
Tornei
592
Best: 568
▲
2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
58
Punti
19
Tornei
593
Best: 539
▲
2
Blake Mott
AUS, 21-04-1996
58
Punti
20
Tornei
594
Best: 387
▼
-13
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
58
Punti
21
Tornei
595
Best: 585
▲
1
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
58
Punti
23
Tornei
596
Best: 562
▲
2
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
57
Punti
17
Tornei
597
Best: 597
▲
2
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
57
Punti
18
Tornei
598
Best: 589
▼
-9
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
57
Punti
20
Tornei
599
Best: 470
▲
1
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
57
Punti
21
Tornei
600
Best: 557
▲
1
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
57
Punti
21
Tornei
601
Best: 601
▲
2
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
57
Punti
30
Tornei
602
Best: 477
▲
3
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
56
Punti
11
Tornei
603
Best: 573
▼
-17
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
56
Punti
15
Tornei
604
Best: 604
▲
2
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
56
Punti
17
Tornei
605
Best: 519
▼
-64
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
56
Punti
22
Tornei
606
Best: 154
▲
1
Altug Celikbilek
TUR, 07-09-1996
55
Punti
7
Tornei
607
Best: 50
▲
16
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
55
Punti
8
Tornei
608
Best: 584
▲
20
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
55
Punti
11
Tornei
609
Best: 147
▲
1
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
55
Punti
20
Tornei
610
Best: 606
▲
1
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
55
Punti
25
Tornei
611
Best: 610
▲
1
Dev Javia
IND, 16-03-2002
55
Punti
27
Tornei
612
Best: 306
▲
115
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
54
Punti
12
Tornei
613
Best: 297
▲
1
Alexey Zakharov
RUS, 21-04-2000
54
Punti
12
Tornei
614
Best: 538
▲
1
Jiri Vesely
CZE, 10-07-1993
54
Punti
13
Tornei
615
Best: 588
▼
-27
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
54
Punti
20
Tornei
616
Best: 583
▼
-3
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
53
Punti
9
Tornei
617
Best: 611
▲
10
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
53
Punti
10
Tornei
618
Best: 481
▼
-21
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
53
Punti
12
Tornei
619
Best: 619
▲
6
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
53
Punti
15
Tornei
620
Best: 570
▲
26
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
53
Punti
23
Tornei
621
Best: 362
▲
10
Tim Handel
GER, 18-10-1996
53
Punti
29
Tornei
622
Best: 436
▲
38
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
53
Punti
30
Tornei
623
Best: 623
▲
13
Akira Santillan
AUS, 22-05-1997
52
Punti
13
Tornei
624
Best: 479
▼
-7
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
52
Punti
18
Tornei
625
Best: 483
▼
-7
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
52
Punti
19
Tornei
626
Best: 503
▲
4
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
52
Punti
21
Tornei
627
Best: 588
▲
28
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
52
Punti
24
Tornei
628
Best: 549
▼
-9
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
52
Punti
25
Tornei
629
Best: 607
▼
-3
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
52
Punti
27
Tornei
630
Best: 542
▲
3
Karl Poling
USA, 04-08-1999
52
Punti
28
Tornei
631
Best: 496
▲
3
Niels Visker
NED, 05-10-2001
52
Punti
28
Tornei
632
Best: 632
▲
55
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
52
Punti
29
Tornei
633
Best: 339
▲
28
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
52
Punti
36
Tornei
634
Best: 111
▲
1
Ramkumar Ramanathan
IND, 08-11-1994
51
Punti
15
Tornei
635
Best: 139
▼
-239
Seongchan Hong
KOR, 30-06-1997
51
Punti
5
Tornei
636
Best: 563
▼
-70
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
51
Punti
9
Tornei
637
Best: 608
--
0
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
51
Punti
16
Tornei
638
Best: 637
▲
1
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
51
Punti
20
Tornei
639
Best: 639
▲
2
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
51
Punti
26
Tornei
640
Best: 605
▲
28
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
51
Punti
27
Tornei
641
Best: 633
▲
1
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
5
Tornei
642
Best: 272
▲
1
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
50
Punti
12
Tornei
643
Best: 642
▲
1
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
50
Punti
15
Tornei
644
Best: 613
▼
-28
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
50
Punti
15
Tornei
645
Best: 645
▲
9
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
50
Punti
17
Tornei
646
Best: 395
▼
-94
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
50
Punti
21
Tornei
647
Best: 478
▲
1
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
50
Punti
23
Tornei
648
Best: 647
▲
2
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
50
Punti
24
Tornei
649
Best: 515
▲
17
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
50
Punti
24
Tornei
650
Best: 340
▲
1
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
50
Punti
25
Tornei
651
Best: 620
▲
1
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
50
Punti
26
Tornei
652
Best: 486
▼
-20
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
50
Punti
26
Tornei
653
Best: 62
▼
-31
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
50
Punti
27
Tornei
654
Best: 654
▲
15
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
50
Punti
28
Tornei
655
Best: 628
▲
25
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
49
Punti
10
Tornei
656
Best: 509
▲
35
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
49
Punti
11
Tornei
657
Best: 654
▼
-1
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
49
Punti
23
Tornei
658
Best: 540
▼
-1
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
49
Punti
23
Tornei
659
Best: 644
▼
-12
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
49
Punti
23
Tornei
660
Best: 632
▼
-2
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
49
Punti
24
Tornei
661
Best: 655
▼
-2
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
49
Punti
25
Tornei
662
Best: 587
--
0
Max Basing
GBR, 02-10-2002
48
Punti
8
Tornei
663
Best: 663
▲
125
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
48
Punti
8
Tornei
664
Best: 299
▼
-60
Hazem Naw
SYR, 01-01-2000
48
Punti
9
Tornei
665
Best: 451
▼
-2
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
13
Tornei
666
Best: 602
▼
-2
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
48
Punti
20
Tornei
667
Best: 505
▼
-18
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
48
Punti
23
Tornei
668
Best: 653
▲
6
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
48
Punti
24
Tornei
669
Best: 603
▼
-16
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
48
Punti
33
Tornei
670
Best: 348
▼
-46
Omni Kumar
USA, 10-10-2001
47
Punti
8
Tornei
671
Best: 439
▼
-62
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
47
Punti
17
Tornei
672
Best: 657
▼
-1
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
47
Punti
17
Tornei
673
Best: 667
▼
-1
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
47
Punti
19
Tornei
674
Best: 546
▲
40
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
47
Punti
19
Tornei
675
Best: 447
▼
-2
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
47
Punti
19
Tornei
676
Best: 361
▼
-1
Bogdan Bobrov
RUS, 16-09-1997
47
Punti
23
Tornei
677
Best: 634
▼
-1
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
47
Punti
24
Tornei
678
Best: 316
▼
-1
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
47
Punti
24
Tornei
679
Best: 598
▼
-1
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
46
Punti
18
Tornei
680
Best: 680
▲
52
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
46
Punti
24
Tornei
681
Best: 502
▲
7
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
46
Punti
29
Tornei
682
Best: 674
▼
-3
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
45
Punti
9
Tornei
683
Best: 620
▼
-1
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
45
Punti
12
Tornei
684
Best: 589
▼
-1
Louis Dussin
FRA, 01-07-1999
45
Punti
18
Tornei
685
Best: 685
▲
110
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
45
Punti
20
Tornei
686
Best: 527
▼
-2
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
45
Punti
20
Tornei
687
Best: 609
▼
-2
Juan Pablo Paz
ARG, 04-01-1995
45
Punti
22
Tornei
688
Best: 688
▲
2
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
44
Punti
8
Tornei
689
Best: 689
▲
3
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
44
Punti
15
Tornei
690
Best: 661
▲
3
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
44
Punti
23
Tornei
691
Best: 691
▲
3
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
44
Punti
24
Tornei
692
Best: 557
▲
3
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
44
Punti
26
Tornei
693
Best: 670
▲
3
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
43
Punti
19
Tornei
694
Best: 476
▲
3
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
43
Punti
22
Tornei
695
Best: 686
▲
3
William Grant
USA, 13-02-2001
43
Punti
25
Tornei
696
Best: 546
▲
3
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
43
Punti
28
Tornei
697
Best: 659
▲
3
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
42
Punti
11
Tornei
698
Best: 678
▲
3
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
42
Punti
14
Tornei
699
Best: 636
▲
3
Mohamed Safwat
EGY, 19-09-1990
42
Punti
15
Tornei
700
Best: 700
▲
3
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
42
Punti
16
Tornei
701
Best: 536
▲
23
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
42
Punti
19
Tornei
702
Best: 403
▲
2
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
42
Punti
23
Tornei
703
Best: 703
▲
2
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
42
Punti
25
Tornei
704
Best: 704
▲
126
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
41
Punti
18
Tornei
705
Best: 520
▲
2
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
41
Punti
19
Tornei
706
Best: 364
▼
-41
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
41
Punti
21
Tornei
707
Best: 697
▲
1
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
41
Punti
24
Tornei
708
Best: 635
▲
1
John Sperle
GER, 30-01-2002
41
Punti
25
Tornei
709
Best: 709
▲
1
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
41
Punti
27
Tornei
710
Best: 605
▼
-89
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
41
Punti
28
Tornei
711
Best: 258
▲
54
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
40
Punti
10
Tornei
712
Best: 67
--
0
Ernesto Escobedo
MEX, 04-07-1996
40
Punti
10
Tornei
713
Best: 713
--
0
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
40
Punti
13
Tornei
714
Best: 714
▲
1
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
40
Punti
18
Tornei
715
Best: 715
▲
2
Thomas Faurel
FRA, 0
40
Punti
21
Tornei
716
Best: 622
▲
22
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
40
Punti
24
Tornei
717
Best: 687
▼
-6
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
40
Punti
31
Tornei
718
Best: 659
▲
2
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
40
Punti
32
Tornei
719
Best: 676
▲
2
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
39
Punti
8
Tornei
720
Best: 142
▼
-50
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
39
Punti
10
Tornei
721
Best: 601
▲
4
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
39
Punti
19
Tornei
722
Best: 511
▼
-4
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
39
Punti
22
Tornei
723
Best: 707
▲
3
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
39
Punti
23
Tornei
724
Best: 669
▼
-5
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
39
Punti
27
Tornei
725
Best: 672
▼
-2
Elliot Benchetrit
MAR, 02-10-1998
38
Punti
14
Tornei
726
Best: 680
▼
-10
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
38
Punti
17
Tornei
727
Best: 724
▲
1
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
38
Punti
19
Tornei
728
Best: 728
▲
8
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
38
Punti
19
Tornei
729
Best: 624
--
0
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
38
Punti
21
Tornei
730
Best: 723
▲
54
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
38
Punti
21
Tornei
731
Best: 256
▲
6
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
38
Punti
22
Tornei
732
Best: 716
▼
-2
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
38
Punti
23
Tornei
733
Best: 690
▼
-2
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
38
Punti
23
Tornei
734
Best: 728
▲
5
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
38
Punti
25
Tornei
735
Best: 666
▼
-2
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
38
Punti
27
Tornei
736
Best: 479
▼
-1
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
37
Punti
16
Tornei
737
Best: 575
▲
3
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
37
Punti
27
Tornei
738
Best: 690
▲
4
Denis Kudla
USA, 17-08-1992
36
Punti
7
Tornei
739
Best: 284
▼
-164
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
36
Punti
13
Tornei
740
Best: 740
▲
15
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
36
Punti
14
Tornei
741
Best: 741
▲
2
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
36
Punti
15
Tornei
742
Best: 447
▲
2
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
36
Punti
19
Tornei
743
Best: 655
▼
-2
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
36
Punti
27
Tornei
744
Best: 739
▲
1
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
35
Punti
11
Tornei
745
Best: 560
▲
1
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
35
Punti
13
Tornei
746
Best: 691
▼
-40
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
35
Punti
24
Tornei
747
Best: 732
▲
1
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
35
Punti
28
Tornei
748
Best: 748
▲
387
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
34
Punti
3
Tornei
749
Best: 749
--
0
Pierre Yves Bailly
BEL, 0
34
Punti
3
Tornei
750
Best: 746
--
0
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
34
Punti
12
Tornei
751
Best: 121
▲
1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
34
Punti
12
Tornei
752
Best: 752
▲
1
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
34
Punti
13
Tornei
753
Best: 748
▲
1
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
34
Punti
13
Tornei
754
Best: 754
▲
2
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
34
Punti
19
Tornei
755
Best: 755
▲
28
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
34
Punti
19
Tornei
756
Best: 738
▲
2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
34
Punti
27
Tornei
757
Best: 751
▼
-6
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
33
Punti
11
Tornei
758
Best: 734
▲
1
Nick Chappell
USA, 19-09-1992
33
Punti
14
Tornei
759
Best: 441
▼
-25
Gergely Madarasz
HUN, 01-10-1994
33
Punti
14
Tornei
760
Best: 742
▼
-3
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
33
Punti
19
Tornei
761
Best: 743
--
0
Abel Forger
NED, 25-07-2005
33
Punti
21
Tornei
762
Best: 756
▲
7
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
33
Punti
24
Tornei
763
Best: 758
▼
-1
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
33
Punti
24
Tornei
764
Best: 640
▼
-97
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
33
Punti
25
Tornei
765
Best: 519
▼
-2
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
33
Punti
29
Tornei
766
Best: 766
▲
25
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
32
Punti
10
Tornei
767
Best: 751
--
0
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
32
Punti
20
Tornei
768
Best: 754
--
0
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
32
Punti
23
Tornei
769
Best: 763
▲
1
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
32
Punti
32
Tornei
770
Best: 438
▲
1
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
31
Punti
12
Tornei
771
Best: 614
▲
1
Savva Polukhin
RUS, 19-11-1998
31
Punti
13
Tornei
772
Best: 586
▼
-50
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
31
Punti
13
Tornei
773
Best: 773
--
0
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
31
Punti
15
Tornei
774
Best: 759
▲
1
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
31
Punti
17
Tornei
775
Best: 687
▼
-15
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
31
Punti
18
Tornei
776
Best: 776
--
0
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
31
Punti
19
Tornei
777
Best: 660
--
0
Kiranpal Pannu
NZL, 07-01-1997
31
Punti
19
Tornei
778
Best: 778
--
0
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
31
Punti
20
Tornei
779
Best: 771
--
0
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
31
Punti
24
Tornei
780
Best: 780
▲
224
Pablo Martinez Gomez
ESP, 10-03-2006
30
Punti
11
Tornei
781
Best: 781
--
0
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
30
Punti
11
Tornei
782
Best: 767
▼
-8
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
30
Punti
14
Tornei
783
Best: 782
▼
-1
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
30
Punti
16
Tornei
784
Best: 784
▼
-18
Luca Preda
ROU, 0
30
Punti
16
Tornei
785
Best: 781
--
0
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
30
Punti
20
Tornei
786
Best: 738
--
0
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
30
Punti
21
Tornei
787
Best: 736
▼
-23
Gavin Young
USA, 17-09-2002
29
Punti
2
Tornei
788
Best: 781
▼
-1
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
29
Punti
5
Tornei
789
Best: 731
--
0
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
29
Punti
6
Tornei
790
Best: 790
--
0
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
29
Punti
8
Tornei
791
Best: 31
▼
-110
Maxime Cressy
USA, 08-05-1997
29
Punti
9
Tornei
792
Best: 792
▲
1
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
29
Punti
15
Tornei
793
Best: 793
▲
23
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
29
Punti
15
Tornei
794
Best: 794
▲
97
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
29
Punti
18
Tornei
795
Best: 786
▼
-1
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
29
Punti
20
Tornei
796
Best: 787
--
0
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
29
Punti
20
Tornei
797
Best: 675
▼
-111
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
29
Punti
22
Tornei
798
Best: 797
▼
-1
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
29
Punti
23
Tornei
799
Best: 731
▼
-1
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
29
Punti
23
Tornei
800
Best: 800
--
0
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
29
Punti
24
Tornei
801
Best: 762
--
0
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
29
Punti
24
Tornei
802
Best: 735
▲
8
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
29
Punti
26
Tornei
802
Best: 763
▲
23
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
29
Punti
26
Tornei
804
Best: 786
▼
-2
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
28
Punti
5
Tornei
805
Best: 785
▼
-2
Daniel Cukierman
ISR, 09-07-1995
28
Punti
7
Tornei
806
Best: 666
▼
-2
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
28
Punti
7
Tornei
807
Best: 805
▼
-2
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
28
Punti
8
Tornei
808
Best: 656
▼
-16
Duarte Vale
POR, 11-01-1999
28
Punti
8
Tornei
809
Best: 809
▼
-3
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
9
Tornei
810
Best: 203
▼
-3
Jules Marie
FRA, 01-09-1991
28
Punti
15
Tornei
811
Best: 739
▲
18
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
28
Punti
18
Tornei
812
Best: 656
▲
9
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
28
Punti
20
Tornei
813
Best: 797
▲
9
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
28
Punti
21
Tornei
814
Best: 545
▼
-6
Sebastian Prechtel
GER, 14-05-1996
28
Punti
21
Tornei
815
Best: 595
▼
-35
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
28
Punti
24
Tornei
816
Best: 805
▼
-5
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
28
Punti
27
Tornei
817
Best: 817
▲
72
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
27
Punti
6
Tornei
818
Best: 773
▼
-6
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
27
Punti
6
Tornei
819
Best: 799
▼
-5
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
27
Punti
8
Tornei
820
Best: 820
▼
-7
Jack Anthrop
USA, 0
27
Punti
8
Tornei
821
Best: 821
▼
-6
Ivan Ivanov
BUL, 0
27
Punti
11
Tornei
822
Best: 811
▼
-5
Oliver Anderson
AUS, 01-01-1900
27
Punti
16
Tornei
823
Best: 796
▼
-5
Gilbert Klier Junior
BRA, 16-05-2000
27
Punti
17
Tornei
824
Best: 453
▼
-5
Leonardo Aboian
ARG, 20-04-1998
27
Punti
18
Tornei
825
Best: 780
▼
-5
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
27
Punti
19
Tornei
826
Best: 802
▼
-3
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
27
Punti
22
Tornei
827
Best: 745
▼
-3
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
27
Punti
23
Tornei
828
Best: 740
▼
-19
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
23
Tornei
829
Best: 808
▲
22
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
27
Punti
24
Tornei
830
Best: 784
▲
6
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
27
Punti
28
Tornei
831
Best: 744
▲
6
Tomohiro Masabayashi
JPN, 05-03-1998
27
Punti
31
Tornei
832
Best: 832
▼
-6
Oliver Bonding
GBR, 0
26
Punti
11
Tornei
833
Best: 817
▼
-6
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
26
Punti
12
Tornei
834
Best: 595
▼
-6
Mateo Barreiros Reyes
BRA, 14-12-2000
26
Punti
15
Tornei
835
Best: 769
▼
-4
Miles Jones
USA, 26-12-2000
26
Punti
18
Tornei
836
Best: 783
▲
12
Zura Tkemaladze
GEO, 04-06-2000
26
Punti
21
Tornei
837
Best: 747
▼
-5
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
26
Punti
23
Tornei
838
Best: 655
▼
-5
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
26
Punti
23
Tornei
839
Best: 834
▼
-5
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
26
Punti
25
Tornei
840
Best: 462
▼
-5
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
26
Punti
27
Tornei
841
Best: 833
▼
-3
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
25
Punti
6
Tornei
842
Best: 831
▼
-3
Jay Dylan Hara Friend
JPN, 22-12-2003
25
Punti
8
Tornei
842
Best: 840
▼
-2
Ognjen Milic
SRB, 22-06-2007
25
Punti
8
Tornei
844
Best: 826
▼
-3
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
25
Punti
9
Tornei
845
Best: 845
▲
10
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
25
Punti
13
Tornei
846
Best: 777
▼
-2
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
25
Punti
14
Tornei
847
Best: 826
▼
-2
Tyler Stice
USA, 01-01-1900
25
Punti
18
Tornei
848
Best: 826
▼
-2
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
25
Punti
18
Tornei
849
Best: 812
▼
-2
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
25
Punti
18
Tornei
850
Best: 792
▼
-51
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
25
Punti
23
Tornei
851
Best: 50
▲
1
Juan Ignacio Londero
ARG, 15-08-1993
24
Punti
4
Tornei
852
Best: 669
▲
1
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
24
Punti
5
Tornei
853
Best: 556
▼
-11
Savriyan Danilov
RUS, 03-06-2000
24
Punti
8
Tornei
854
Best: 854
▲
20
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
24
Punti
8
Tornei
855
Best: 835
▼
-1
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
24
Punti
10
Tornei
856
Best: 856
--
0
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
13
Tornei
857
Best: 857
▲
24
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
24
Punti
17
Tornei
858
Best: 857
▼
-1
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
24
Punti
18
Tornei
859
Best: 797
▼
-1
Elgin Khoeblal
NED, 29-09-2001
24
Punti
19
Tornei
860
Best: 843
--
0
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
24
Punti
19
Tornei
861
Best: 857
▲
6
Evgeny Philippov
RUS, 06-02-2002
24
Punti
19
Tornei
862
Best: 856
▼
-1
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
24
Punti
20
Tornei
863
Best: 811
▼
-14
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
24
Punti
21
Tornei
864
Best: 828
▼
-2
Jasza Szajrych
POL, 23-04-2002
24
Punti
21
Tornei
865
Best: 831
▼
-2
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
24
Punti
22
Tornei
866
Best: 377
▼
-16
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
24
Punti
24
Tornei
867
Best: 830
▼
-3
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
24
Punti
29
Tornei
868
Best: 862
▼
-3
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
23
Punti
7
Tornei
869
Best: 770
▼
-26
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
23
Punti
10
Tornei
870
Best: 851
▼
-4
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
23
Punti
11
Tornei
871
Best: 871
▲
103
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
23
Punti
11
Tornei
872
Best: 791
▼
-3
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
23
Punti
21
Tornei
873
Best: 785
▲
22
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
23
Punti
23
Tornei
874
Best: 784
▼
-3
Louis Tessa
FRA, 06-04-1998
23
Punti
24
Tornei
875
Best: 850
▼
-5
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
23
Punti
24
Tornei
876
Best: 870
▼
-4
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
23
Punti
33
Tornei
877
Best: 873
▼
-4
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
22
Punti
5
Tornei
878
Best: 878
▲
36
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
22
Punti
8
Tornei
879
Best: 879
▼
-4
Georgi Georgiev
BUL, 0
22
Punti
9
Tornei
880
Best: 150
▼
-272
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
22
Punti
10
Tornei
881
Best: 881
▲
121
Daniel Siniakov
CZE, 0
22
Punti
10
Tornei
882
Best: 882
▼
-6
Sora Fukuda
JPN, 0
22
Punti
12
Tornei
883
Best: 883
▲
123
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
22
Punti
12
Tornei
884
Best: 609
▼
-7
Pawel Juszczak
POL, 22-02-1994
22
Punti
12
Tornei
885
Best: 808
▼
-6
Enzo Wallart
FRA, 12-02-1997
22
Punti
12
Tornei
886
Best: 886
▲
122
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
22
Punti
13
Tornei
887
Best: 734
▼
-7
Sebastian Fanselow
GER, 30-12-1991
22
Punti
15
Tornei
888
Best: 888
▲
124
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
22
Punti
16
Tornei
889
Best: 877
▼
-6
Thomas Braithwaite
AUS, 09-12-1999
22
Punti
19
Tornei
890
Best: 130
▲
31
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
22
Punti
20
Tornei
891
Best: 866
▼
-23
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
22
Punti
20
Tornei
892
Best: 827
▼
-6
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
893
Best: 714
▼
-5
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
22
Punti
27
Tornei
894
Best: 404
▼
-4
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
21
Punti
12
Tornei
895
Best: 867
▲
6
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
21
Punti
20
Tornei
896
Best: 815
▼
-3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
21
Punti
21
Tornei
897
Best: 888
▼
-5
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
21
Punti
21
Tornei
898
Best: 844
▼
-4
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
21
Punti
22
Tornei
899
Best: 899
▲
4
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
21
Punti
23
Tornei
900
Best: 897
▼
-3
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
20
Punti
3
Tornei
901
Best: 901
▼
-2
Toufik Sahtali
ALG, 0
20
Punti
11
Tornei
902
Best: 736
▼
-155
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
20
Punti
17
Tornei
903
Best: 900
▼
-3
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
20
Punti
19
Tornei
904
Best: 884
▼
-20
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
20
Punti
19
Tornei
905
Best: 905
▲
5
Lasse Poertner
GER, 22-11-2005
20
Punti
20
Tornei
906
Best: 884
▼
-21
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
20
Punti
20
Tornei
907
Best: 826
▼
-5
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
20
Punti
21
Tornei
908
Best: 904
▼
-4
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
20
Punti
25
Tornei
909
Best: 905
▼
-4
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
19
Punti
5
Tornei
910
Best: 377
▼
-4
Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
ARG, 09-03-2001
19
Punti
12
Tornei
910
Best: 910
▲
6
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
19
Punti
12
Tornei
912
Best: 901
▼
-5
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
19
Punti
19
Tornei
913
Best: 913
▼
-5
Matteo Covato
ITA, 0
19
Punti
19
Tornei
914
Best: 914
▼
-5
Lucas Marionneau
FRA, 0
19
Punti
19
Tornei
915
Best: 911
▼
-4
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
19
Punti
20
Tornei
916
Best: 902
▼
-4
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
19
Punti
21
Tornei
917
Best: 851
▼
-21
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
19
Punti
23
Tornei
918
Best: 913
▼
-5
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
19
Punti
24
Tornei
919
Best: 836
▼
-4
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
18
Punti
8
Tornei
920
Best: 877
▼
-42
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
18
Punti
11
Tornei
921
Best: 917
▼
-4
Simeon Stankovic
SRB, 01-01-1900
18
Punti
13
Tornei
922
Best: 906
▼
-4
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
18
Punti
16
Tornei
923
Best: 758
▼
-41
Alexandre Reco
FRA, 01-01-1900
18
Punti
17
Tornei
924
Best: 919
▼
-5
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
18
Punti
17
Tornei
925
Best: 886
▼
-5
Brian Bozemoj
NED, 30-11-2003
18
Punti
18
Tornei
926
Best: 739
▼
-3
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
18
Punti
21
Tornei
927
Best: 927
▲
16
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
18
Punti
21
Tornei
928
Best: 922
▼
-6
Gregor Ramskogler
AUT, 05-12-1998
18
Punti
21
Tornei
929
Best: 899
▼
-5
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
18
Punti
22
Tornei
930
Best: 774
▼
-43
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
18
Punti
26
Tornei
931
Best: 817
▼
-3
Saveliy Ivanov
RUS, 22-09-2004
18
Punti
30
Tornei
932
Best: 929
▼
-3
Andrew Delgado
USA, 22-05-2005
17
Punti
4
Tornei
933
Best: 930
▼
-3
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
17
Punti
4
Tornei
934
Best: 931
▼
-3
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
17
Punti
5
Tornei
935
Best: 935
▼
-3
Spencer Johnson
USA, 0
17
Punti
6
Tornei
936
Best: 390
▼
-3
David Pichler
AUT, 19-02-1996
17
Punti
6
Tornei
937
Best: 937
▲
15
Timofei Derepasko
RUS, 0
17
Punti
8
Tornei
938
Best: 840
▼
-2
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
17
Punti
13
Tornei
939
Best: 906
▲
40
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
17
Punti
14
Tornei
940
Best: 938
▼
-2
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
17
Punti
14
Tornei
941
Best: 860
▼
-2
Chanyeong Oh
KOR, 27-06-1998
17
Punti
14
Tornei
942
Best: 912
▼
-2
Adil Kalyanpur
IND, 26-01-2000
17
Punti
15
Tornei
943
Best: 920
▼
-2
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
17
Punti
15
Tornei
944
Best: 942
▼
-2
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
17
Punti
17
Tornei
945
Best: 906
▼
-19
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
17
Punti
23
Tornei
945
Best: 896
▲
45
Pengyu Lu
CHN, 09-01-2002
17
Punti
23
Tornei
947
Best: 931
▲
18
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
17
Punti
25
Tornei
948
Best: 794
▼
-2
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
17
Punti
31
Tornei
949
Best: 945
▼
-2
Kaito Uesugi
JPN, 02-06-1995
16
Punti
2
Tornei
950
Best: 915
▼
-1
Thomas Fancutt
AUS, 25-02-1995
16
Punti
4
Tornei
951
Best: 951
▲
222
Ryo Tabata
JPN, 0
16
Punti
6
Tornei
952
Best: 78
▼
-1
Blaz Rola
SLO, 05-10-1990
16
Punti
6
Tornei
953
Best: 854
--
0
Sebastian Eriksson
SWE, 01-05-2005
16
Punti
7
Tornei
954
Best: 950
--
0
Jaden Weekes
CAN, 01-01-1900
16
Punti
8
Tornei
955
Best: 952
--
0
Pepijn Bastiaansen
NED, 19-07-2005
16
Punti
10
Tornei
956
Best: 956
▼
-22
Stefan Latinovic
SRB, 0
16
Punti
11
Tornei
957
Best: 724
▲
16
Ioan Alexandru Chirita
ROU, 30-12-2002
16
Punti
11
Tornei
957
Best: 711
▼
-22
Thomas Deschamps
FRA, 19-07-1998
16
Punti
11
Tornei
959
Best: 959
▼
-3
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
16
Punti
11
Tornei
960
Best: 909
▼
-3
Daniel Paty
CZE, 04-10-1999
16
Punti
12
Tornei
961