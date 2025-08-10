Toronto 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: +28 per Francesco Maestrelli
Classifica Atp Entry System Singolo (04-08-2025)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
12030
Punti
18
Tornei
10
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3235
Punti
21
Tornei
22
Best: 17
▼
-5
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2155
Punti
29
Tornei
34
Best: 34
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1404
Punti
35
Tornei
36
Best: 36
▲
2
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1321
Punti
30
Tornei
37
Best: 29
▲
4
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1315
Punti
24
Tornei
59
Best: 6
▼
-2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
975
Punti
20
Tornei
74
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
840
Punti
29
Tornei
98
Best: 67
▼
-1
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
655
Punti
28
Tornei
118
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
524
Punti
22
Tornei
126
Best: 125
▼
-1
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
490
Punti
23
Tornei
139
Best: 128
▼
-11
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
452
Punti
23
Tornei
158
Best: 149
▲
20
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
358
Punti
29
Tornei
230
Best: 223
▼
-7
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
245
Punti
22
Tornei
233
Best: 60
▼
-5
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
243
Punti
21
Tornei
271
Best: 271
▲
5
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
197
Punti
15
Tornei
293
Best: 16
▼
-6
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
178
Punti
16
Tornei
301
Best: 127
▼
-3
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
170
Punti
34
Tornei
309
Best: 128
▼
-1
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
315
Best: 309
▲
4
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
158
Punti
22
Tornei
339
Best: 183
--
0
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
147
Punti
28
Tornei
361
Best: 358
▲
9
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
133
Punti
24
Tornei
366
Best: 332
▼
-13
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
132
Punti
24
Tornei
368
Best: 368
▲
52
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
132
Punti
37
Tornei
397
Best: 372
▼
-14
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
119
Punti
24
Tornei
411
Best: 411
--
0
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
112
Punti
23
Tornei
413
Best: 397
▼
-4
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
112
Punti
28
Tornei
415
Best: 108
▼
-1
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
111
Punti
26
Tornei
426
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
106
Punti
22
Tornei
441
Best: 426
▲
13
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
100
Punti
25
Tornei
462
Best: 418
--
0
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
90
Punti
25
Tornei
463
Best: 402
▼
-7
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
90
Punti
26
Tornei
477
Best: 437
▲
42
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
85
Punti
24
Tornei
489
Best: 456
▲
2
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
82
Punti
20
Tornei
506
Best: 506
▲
123
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
77
Punti
22
Tornei
509
Best: 509
▲
20
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
17
Tornei
523
Best: 439
▼
-30
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
74
Punti
19
Tornei
529
Best: 285
▲
30
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
72
Punti
26
Tornei
539
Best: 443
▼
-4
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
69
Punti
24
Tornei
550
Best: 503
--
0
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
66
Punti
16
Tornei
552
Best: 525
▲
20
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
66
Punti
22
Tornei
561
Best: 561
▲
84
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
65
Punti
22
Tornei
562
Best: 562
▼
-1
Pierluigi Basile
ITA, 0
64
Punti
8
Tornei
568
Best: 568
▲
11
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
63
Punti
16
Tornei
575
Best: 575
▲
8
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
62
Punti
29
Tornei
586
Best: 62
▼
-2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
59
Punti
12
Tornei
587
Best: 523
▼
-57
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
59
Punti
18
Tornei
592
Best: 568
▲
2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
58
Punti
19
Tornei
594
Best: 387
▼
-13
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
58
Punti
21
Tornei
658
Best: 540
▼
-1
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
49
Punti
23
Tornei
671
Best: 439
▼
-62
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
47
Punti
17
Tornei
682
Best: 674
▼
-3
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
45
Punti
9
Tornei
702
Best: 403
▲
2
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
42
Punti
23
Tornei
709
Best: 709
▲
1
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
41
Punti
27
Tornei
710
Best: 605
▼
-89
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
41
Punti
28
Tornei
744
Best: 739
▲
1
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
35
Punti
11
Tornei
747
Best: 732
▲
1
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
35
Punti
28
Tornei
751
Best: 121
▲
1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
34
Punti
12
Tornei
756
Best: 738
▲
2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
34
Punti
27
Tornei
763
Best: 758
▼
-1
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
33
Punti
24
Tornei
764
Best: 640
▼
-97
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
33
Punti
25
Tornei
804
Best: 786
▼
-2
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
28
Punti
5
Tornei
830
Best: 784
▲
6
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
27
Punti
28
Tornei
839
Best: 834
▼
-5
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
26
Punti
25
Tornei
866
Best: 377
▼
-16
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
24
Punti
24
Tornei
892
Best: 827
▼
-6
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
896
Best: 815
▼
-3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
21
Punti
21
Tornei
897
Best: 888
▼
-5
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
21
Punti
21
Tornei
910
Best: 910
▲
6
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
19
Punti
12
Tornei
913
Best: 913
▼
-5
Matteo Covato
ITA, 0
19
Punti
19
Tornei
918
Best: 913
▼
-5
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
19
Punti
24
Tornei
922
Best: 906
▼
-4
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
18
Punti
16
Tornei
926
Best: 739
▼
-3
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
18
Punti
21
Tornei
940
Best: 938
▼
-2
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
17
Punti
14
Tornei
944
Best: 942
▼
-2
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
17
Punti
17
Tornei
945
Best: 906
▼
-19
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
17
Punti
23
Tornei
974
Best: 902
▼
-5
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
15
Punti
7
Tornei
989
Best: 984
▼
-5
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
15
Punti
20
Tornei
995
Best: 912
▼
-2
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
15
Punti
25
Tornei
1008
Best: 1008
▲
5
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
14
Punti
16
Tornei
1018
Best: 987
▼
-21
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
14
Punti
27
Tornei
1035
Best: 164
▲
2
Riccardo Bonadio
ITA, 13-07-1993
12
Punti
1
Tornei
1038
Best: 1038
▲
1
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 01-01-1900
12
Punti
6
Tornei
1040
Best: 1040
▲
34
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
12
Punti
6
Tornei
1062
Best: 1038
--
0
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
12
Punti
14
Tornei
1101
Best: 812
▼
-2
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
24
Tornei
1121
Best: 599
▲
34
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
10
Punti
14
Tornei
1137
Best: 1137
▲
4
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1160
Best: 1037
▲
1
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
9
Punti
15
Tornei
1161
Best: 1090
▼
-71
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
9
Punti
15
Tornei
1166
Best: 1064
▲
39
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
9
Punti
19
Tornei
1185
Best: 1002
▼
-67
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
8
Punti
8
Tornei
1201
Best: 1156
▼
-2
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
8
Punti
15
Tornei
1220
Best: 1220
--
0
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
8
Tornei
1240
Best: 1240
▲
2
Samuele Seghetti
ITA, 0
7
Punti
16
Tornei
1243
Best: 1243
▲
3
Lorenzo Angelini
ITA, 0
7
Punti
18
Tornei
1244
Best: 1042
▲
3
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
7
Punti
18
Tornei
1266
Best: 1266
▼
-1
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
6
Punti
9
Tornei
1279
Best: 1231
▲
10
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
6
Punti
13
Tornei
1290
Best: 756
▼
-83
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
19
Tornei
1297
Best: 1292
▲
4
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 01-01-1900
5
Punti
4
Tornei
1320
Best: 1320
▲
10
Edoardo Zanada
ITA, 0
5
Punti
7
Tornei
1343
Best: 1343
▲
10
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1343
Best: 1343
▲
10
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1349
Best: 1095
▼
-61
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
5
Punti
14
Tornei
1352
Best: 1071
▲
9
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
5
Punti
15
Tornei
1353
Best: 1353
▲
9
Maximilian Figl
ITA, 0
5
Punti
15
Tornei
1359
Best: 1047
▼
-111
Lorenzo Claverie
ITA, 28-09-2002
4
Punti
1
Tornei
1379
Best: 309
▲
1
Julian Ocleppo
ITA, 01-08-1997
4
Punti
4
Tornei
1394
Best: 223
▼
-2
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
4
Punti
5
Tornei
1406
Best: 800
▲
8
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
4
Punti
6
Tornei
1409
Best: 1409
▼
-4
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
4
Punti
6
Tornei
1438
Best: 1403
▼
-7
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
4
Punti
9
Tornei
1453
Best: 1453
▼
-4
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
13
Tornei
1456
Best: 1456
▼
-7
Alessandro Battiston
ITA, 0
4
Punti
14
Tornei
1461
Best: 124
▼
-3
Federico Gaio
ITA, 05-03-1992
3
Punti
1
Tornei
1461
Best: 934
▼
-3
Alessandro Giannessi
ITA, 30-05-1990
3
Punti
1
Tornei
1461
Best: 1458
▼
-3
Benito Massacri
ITA, 27-06-2003
3
Punti
1
Tornei
1474
Best: 1474
▼
-3
Gilberto Ravasio
ITA, 0
3
Punti
2
Tornei
1489
Best: 1489
--
0
Luca Giacomini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1521
Best: 873
▼
-10
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
3
Punti
5
Tornei
1530
Best: 854
▲
7
Stefano Reitano
ITA, 21-07-1997
3
Punti
6
Tornei
1566
Best: 1215
▼
-345
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
3
Punti
8
Tornei
1577
Best: 1577
▲
2
Gabriele Volpi
ITA, 0
3
Punti
10
Tornei
1584
Best: 1584
▲
1
Simone Agostini
ITA, 0
3
Punti
11
Tornei
1595
Best: 1449
▲
1
Nicolo Toffanin
ITA, 01-01-1900
3
Punti
14
Tornei
1622
Best: 1048
--
0
Elio Jose Ribeiro Lago
ITA, 31-12-1997
2
Punti
2
Tornei
1635
Best: 1525
▲
24
Valerio Perruzza
ITA, 01-01-1900
2
Punti
2
Tornei
1635
Best: 1624
▼
-1
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
2
Punti
2
Tornei
1651
Best: 1614
▼
-4
William Mirarchi
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1651
Best: 1651
▼
-4
Alberto Morolli
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1664
Best: 1664
▼
-5
Sebastiano Cocola
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1664
Best: 1664
▼
-5
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1682
Best: 1682
▼
-156
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1682
Best: 1682
▼
-1
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1682
Best: 1682
--
0
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1689
Best: 1689
▲
282
Lorenzo Comino
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1689
Best: 1689
▼
-2
Edoardo De Filippo
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1711
Best: 1667
▼
-6
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
5
Tornei
1711
Best: 1342
▼
-6
Gian Matias Di Natale
ITA, 30-10-1997
2
Punti
5
Tornei
1711
Best: 1214
▼
-180
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
2
Punti
5
Tornei
1711
Best: 1154
▼
-6
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
2
Punti
5
Tornei
1725
Best: 1725
▼
-7
Ludovico Vaccari
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1728
Best: 1728
▼
-7
Andrea Motta
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1728
Best: 1728
▼
-7
Federico Valle
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1738
Best: 1499
▲
6
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1762
Best: 1006
▼
-7
Giovanni Calvano
ITA, 29-01-1998
2
Punti
9
Tornei
1762
Best: 1453
▼
-7
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
2
Punti
9
Tornei
1788
Best: 1788
▼
-8
Leonardo Angeloni
ITA, 0
1
Punti
1
Tornei
1788
Best: 1788
▼
-8
Cosimo Banti
ITA, 0
1
Punti
1
Tornei
1788
Best: 1772
▼
-8
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1788
Best: 522
▼
-8
Gianluca Di Nicola
ITA, 07-12-1995
1
Punti
1
Tornei
1788
Best: 1764
▼
-8
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1788
Best: 1756
▼
-8
Nicola Vidal
ITA, 05-03-1999
1
Punti
1
Tornei
1882
Best: 76
▼
-8
Salvatore Caruso
ITA, 15-12-1992
1
Punti
2
Tornei
1882
Best: 1694
▼
-8
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
1
Punti
2
Tornei
1882
Best: 1642
▼
-8
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
1
Punti
2
Tornei
1882
Best: 1882
▼
-8
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1882
Best: 1871
▼
-8
Mattia Nannelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1882
Best: 1519
▼
-8
Leonardo Taddia
ITA, 29-01-2000
1
Punti
2
Tornei
1986
Best: 1986
▼
-15
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1986
Best: 1986
▼
-15
Filippo Callerio
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1986
Best: 1756
▼
-15
Cristian Campese
ITA, 19-06-2002
1
Punti
3
Tornei
2053
Best: 2053
▼
-14
Leonardo Borrelli
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2053
Best: 2053
▼
-14
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2053
Best: 2053
▼
-14
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2098
Best: 1170
▼
-18
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
1
Punti
5
Tornei
2123
Best: 1845
▼
-11
Federico Garbero
ITA, 01-01-1900
1
Punti
6
Tornei
2123
Best: 2123
▼
-11
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2152
Best: 1705
▼
-6
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
1
Punti
8
Tornei
2152
Best: 2152
▼
-6
Nicola Rispoli
ITA, 0
1
Punti
8
Tornei
2172
Best: 1588
▼
-4
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
1
Punti
10
Tornei
