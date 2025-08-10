Che sfortuna Darderi, costretto al ritiro nel secondo set vs. Comesana
Dura solo 52 minuti l’avventura di Luciano Darderi al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista italiano nato in Argentina è costretto al ritiro sul 3-1 del secondo set contro l’argentino Francisco Comesana per un problema alla parte bassa della schiena che non gli consentiva di giocare il suo tennis potente in spinta. Si è visto fin dai primi game che Darderi non era al meglio, non così sciolto nei movimenti e nemmeno nei colpi, oggi davvero lontani da quella vis ed efficacia nel 2025 gli hanno consentito di trionfare in tre tornei ATP, inclusi i recenti eventi su terra battuta di Umag e Bastad, con un conseguente bel balzo in classifica (attualmente n.34, appena due posti sotto al proprio “best” di 32 segnato giusto un anno fa).
Comesana ha condotto il primo set spingendo bene e servendo molto bene, senza concedere alcuna chance all’italiano in risposta. Anche Darderi, pur evidentemente non al massimo, con la sua solita grinta ha retto discretamente nei suoi turni di servizio, anche se più complicati rispetto a quelli del rivale. Servendo sotto 4 a 3, Luciano ha mostrato un discreto disagio alla battuta, con ben due doppi falli nello stesso gioco, ma è riuscito a portarlo a casa. Purtroppo già in risposta sul 4 pari e quindi al servizio sul 5-4 i suoi problemi fisici sono diventati sempre più evidenti e nemmeno l’intervento del fisioterapista con un consistente massaggio alla parte bassa della schiena è riuscito a risolvere o almeno tamponare il dolore. Darderi ha subito il break per il 6-4 Comesana che chiude il primo parziale.
Luciano ha provato con tenacia a ripartire nel secondo set, anche se la sua prestazione sembrava già piuttosto compromessa. È riuscito a tenere il primo turno di servizio ma, sul 3-1, dopo il break subito da Comesana ha gettato la spugna, inutile continuare così, rischiando di aggravare l’infortunio a sole due settimane da US Open. Davvero un peccato per Darderi, che forte delle ultime eccellenti settimane era atteso con curiosità a Cincinnati. La speranza è che il fastidio non sia troppo grave e il suo ritiro sia soprattutto prudenziale per non acuire l’infortunio.
Marco Mazzoni
In effetti è probabile una correlazione con la caviglia (o il piede, non è stato spiegato da lui), da cui una postura innaturale che ha “smosso” muscoli diversi e non allenati a certi movimenti e sforzi…
Difficile rinunciare a cachet così ricchi dopo anni di gavetta nei circuiti inferiori (#_#)
Non vale per tutti ovviamente ma in uno sport dove l’esecuzione dei colpi è il compimento di una complessa catena cinetica (perché non tutte le palle arrivano uguali e non tutte vanno mandate nello stesso punto)gli infortuni sono, soprattutto nel tennis odierno sempre più di spinta e contro spinta,una rogna non da poco.Un problema fisico alla caviglia può generare infortuni in quelle parti del corpo che,anche inconsciamente,compensano un deficit esistente. Subentra poi l’aspetto della “paura”,il timore di recidiva fa giocare col freno a mano,il giocatore più che colpire ascolta e teme segnali dal proprio corpo e quindi manca di quella che io chiamo “spontaneità”,bloccando magari improvvisamente il finale del colpo o rimanendo su quello risultando in ritardo sul successivo.
Chiaramente alcuni gestiscono meglio pure gli infortuni, soprattutto se non sono una novità e sanno quindi amministrarsi.
Spiace per Darderi che era in un momento fantastico ma con quel fisico,e quel tennis,occorre più pazienza.
Stress agonistico, ha giocato troppo, troppa compressione deve acquietarsi un attimo e rinunciare a qualcosa. Lo psicosomatico lo richiede e bisogna dire di sì luciano
Qualsiasi sia il motivo rimane con 3 dicasi 3 partite a livello ATP vinte in carriera sul cemento.
Oddio, per Darderi sta iniziando la parte “dura” della stagione…
Dai su, forza e coraggio, far meglio dell’anno scorso non dovrebbe essere difficile. Far peggio, praticamente impossibile.