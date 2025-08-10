Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo 4 azzurri. Esordio di Carlos Alcaraz (Live)

10/08/2025 14:49 5 commenti
Jasmine Paolini (foto Patrick Boren)
Jasmine Paolini (foto Patrick Boren)

USA Combined Cincinnati – 2° Turno – hard

P&G Center Court – ore 17:00
Jasmine Paolini ITA vs Maria Sakkari GRE
WTA Cincinnati
Jasmine Paolini [7]
0
0
Maria Sakkari
0
0
Xinyu Wang CHN vs Coco Gauff USA

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH vs Carlos Alcaraz ESP

Il match deve ancora iniziare

Ben Shelton USA vs Camilo Ugo Carabelli ARG (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Caroline Garcia FRA vs Karolina Muchova CZE (Non prima 02:30)

Grandstand – ore 17:00
Alex de Minaur AUS vs Reilly Opelka USA

ATP Cincinnati
Alex de Minaur [6]
0
0
Reilly Opelka
0
0
Learner Tien USA vs Andrey Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare

Kimberly Birrell AUS vs (4) Jessica Pegula USA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

Barbora Krejcikova CZE vs (10) Elina Svitolina UKR Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Nishesh Basavareddy USA vs Alexander Zverev GER

Court 3 – ore 17:00
Jiri Lehecka CZE vs Tristan Boyer USA

ATP Cincinnati
Jiri Lehecka [22]
0
0
Tristan Boyer
0
0
Jakub Mensik CZE vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

Camila Osorio COL vs (23) Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA vs (29) McCartney Kessler USA

Champions’ Court – ore 17:00
Veronika Kudermetova RUS vs (17) Belinda Bencic SUI

WTA Cincinnati
Veronika Kudermetova
0
0
Belinda Bencic [17]
0
0
(8) Emma Navarro USA vs Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Daniil Medvedev RUS

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS vs Valentin Royer FRA

Court 10 – ore 17:00
Anastasija Sevastova LAT vs (26) Ashlyn Krueger USA

WTA Cincinnati
Anastasija Sevastova
0
0
Ashlyn Krueger [26]
0
0
Roberto Bautista Agut ESP vs Cameron Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Arthur Cazaux FRA

Il match deve ancora iniziare

(24) Sofia Kenin USA vs Varvara Gracheva FRA

Court 4 – ore 17:00
(32) Dayana Yastremska UKR vs Viktoriya Tomova BUL

WTA Cincinnati
Dayana Yastremska [32]
0
0
Viktoriya Tomova
0
0
(16) Clara Tauson DEN vs Ajla Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare

Luca Nardi ITA vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Alexander Blockx BEL

Court 7 – ore 17:00
Francisco Comesana ARG vs Luciano Darderi ITA

ATP Cincinnati
Francisco Comesana
0
0
Luciano Darderi [29]
0
0
Magda Linette POL vs Rebecca Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor NED vs Hamad Medjedovic SRB

Court 8 – ore 17:00
Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA vs (5) Asia Muhammad USA / (5) Demi Schuurs NED

WTA Cincinnati
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0
0
Asia Muhammad / Demi Schuurs [5]
0
0
Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS vs (3) Taylor Townsend USA / (3) Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearns USA / Marketa Vondrousova CZE vs Fanny Stollar HUN / Fang-Hsien Wu TPE Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Veronika Kudermetova RUS / (4) Elise Mertens BEL vs Jaqueline Cristian ROU / Elena-Gabriela Ruse ROU

Court 9 – ore 18:00
(8) Hao-Ching Chan TPE / (8) Xinyu Jiang CHN vs Shuko Aoyama JPN / Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare

(6) Lyudmyla Kichenok UKR / (6) Ellen Perez AUS vs Sorana Cirstea ROU / Anna Kalinskaya RUS Non prima 19:30

Il match deve ancora iniziare

(15) Daria Kasatkina AUS vs Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare

(20) Linda Noskova CZE vs Iva Jovic USA

Il match deve ancora iniziare

5 commenti

cataflic (Guest) 10-08-2025 17:04

@ il capitano (#4455798)

Luca li soffre i mancini…

 5
piper 10-08-2025 16:47

Scritto da Pier no guest
Seguo Fonseca da un po’ e ieri era da strozzarlo ma credo non sia solo “ignoranza tennistica”, ovvero l’incapacità di gestire lo scambio che lo porta o a spingere troppo o a fare colpi che consentono all’avversario di gestire lui a piacimento,si tratta di un’insicurezza che nasce dalle sconfitte premature in tornei importanti (sponsor? Federazione? ) quando dovrebbe farsi le ossa in qualche 250.
Ieri però sono stato molto più che dispiaciuto per lo spagnolo:partita in pugno, condotta con maturità e persa perché, nonostante sia un atleta,non riusciva più a respirare.
Scusate ma scrivere che sportivamente il brasiliano doveva ritirarsi è piuttosto curioso ma ormai se ne leggono tante di fantasie…

Voglio proprio vedere domani il match tra Fonseca ed Atmane, non ho ancora visto il brasiliano in questo torneo e non posso giudicarlo ma ho visto il francese contro Cobolli e mi è piaciuto (Terence).

 4
piper 10-08-2025 16:42

Scritto da Simpioso

Scritto da piper
E ora forza Cobs.

Che perde. Meno male c’è Sinner

Ma non c’è solo Sinner al 3° turno ma anche Sonego e speriamo anche altri.

 3
il capitano 10-08-2025 15:08

Facile facile Carlitos un 6-2 6-3 per lui, per Luca Nardi missione impossibile.

 2
Pikario Furioso 10-08-2025 14:59

Vediamo un po’ come se la cava Carlitos contro il bosniaco. Dhzumur sta giocando un discreto tennis, anche se contro Bellucci non mi ha impressionato. Secondo me impegnera’ parecchio Carlitos, prevedo un set al tie-break!
Occhi puntati anche su Lucianone, speriamo che il dolore al piede sia passato, comesana e’ ovviamente alla sua portata.

 1
