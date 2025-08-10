Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo 4 azzurri. Esordio di Carlos Alcaraz (Live)

Combined Cincinnati – 2° Turno – hard

WTA Cincinnati Jasmine Paolini [7] Jasmine Paolini [7] 0 0 Maria Sakkari Maria Sakkari 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Jasmine Paolinivs Maria Sakkari

Xinyu Wang vs Coco Gauff



Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur vs Carlos Alcaraz



Il match deve ancora iniziare

Ben Shelton vs Camilo Ugo Carabelli (Non prima 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Caroline Garcia vs Karolina Muchova (Non prima 02:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 17:00

Alex de Minaur vs Reilly Opelka



ATP Cincinnati Alex de Minaur [6] Alex de Minaur [6] 0 0 Reilly Opelka Reilly Opelka 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Learner Tien vs Andrey Rublev



Il match deve ancora iniziare

Kimberly Birrell vs (4) Jessica Pegula Non prima 21:00



Il match deve ancora iniziare

Barbora Krejcikova vs (10) Elina Svitolina Non prima 01:00



Il match deve ancora iniziare

Nishesh Basavareddy vs Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 17:00

Jiri Lehecka vs Tristan Boyer



ATP Cincinnati Jiri Lehecka [22] Jiri Lehecka [22] 0 0 Tristan Boyer Tristan Boyer 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Jakub Mensik vs Ethan Quinn



Il match deve ancora iniziare

Camila Osorio vs (23) Jelena Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

Caty McNally vs (29) McCartney Kessler



Il match deve ancora iniziare

Champions’ Court – ore 17:00

Veronika Kudermetova vs (17) Belinda Bencic



WTA Cincinnati Veronika Kudermetova Veronika Kudermetova 0 0 Belinda Bencic [17] Belinda Bencic [17] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

(8) Emma Navarro vs Ella Seidel



Il match deve ancora iniziare

Adam Walton vs Daniil Medvedev



Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov vs Valentin Royer



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – ore 17:00

Anastasija Sevastova vs (26) Ashlyn Krueger



WTA Cincinnati Anastasija Sevastova Anastasija Sevastova 0 0 Ashlyn Krueger [26] Ashlyn Krueger [26] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Roberto Bautista Agut vs Cameron Norrie



Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby vs Arthur Cazaux



Il match deve ancora iniziare

(24) Sofia Kenin vs Varvara Gracheva



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 17:00

(32) Dayana Yastremska vs Viktoriya Tomova



WTA Cincinnati Dayana Yastremska [32] Dayana Yastremska [32] 0 0 Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

(16) Clara Tauson vs Ajla Tomljanovic



Il match deve ancora iniziare

Luca Nardi vs Denis Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima vs Alexander Blockx



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – ore 17:00

Francisco Comesana vs Luciano Darderi



ATP Cincinnati Francisco Comesana Francisco Comesana 0 0 Luciano Darderi [29] Luciano Darderi [29] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Magda Linette vs Rebecca Sramkova



Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin vs Martin Landaluce



Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor vs Hamad Medjedovic



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – ore 17:00

Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs (5) Asia Muhammad / (5) Demi Schuurs



WTA Cincinnati Storm Hunter / Desirae Krawczyk Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0 0 Asia Muhammad / Demi Schuurs [5] Asia Muhammad / Demi Schuurs [5] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova vs (3) Taylor Townsend / (3) Shuai Zhang



Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearns / Marketa Vondrousova vs Fanny Stollar / Fang-Hsien Wu Non prima 20:30



Il match deve ancora iniziare

(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – ore 18:00

(8) Hao-Ching Chan / (8) Xinyu Jiang vs Shuko Aoyama / Cristina Bucsa



Il match deve ancora iniziare

(6) Lyudmyla Kichenok / (6) Ellen Perez vs Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya Non prima 19:30



Il match deve ancora iniziare

(15) Daria Kasatkina vs Lucia Bronzetti



Il match deve ancora iniziare

(20) Linda Noskova vs Iva Jovic



Il match deve ancora iniziare