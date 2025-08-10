Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo 4 azzurri. Esordio di Carlos Alcaraz (Live)
Combined Cincinnati – 2° Turno – hard
P&G Center Court – ore 17:00
Jasmine Paolini vs Maria Sakkari
Xinyu Wang vs Coco Gauff
Damir Dzumhur vs Carlos Alcaraz
Ben Shelton vs Camilo Ugo Carabelli (Non prima 01:00)
Caroline Garcia vs Karolina Muchova (Non prima 02:30)
Grandstand – ore 17:00
Alex de Minaur vs Reilly Opelka
Learner Tien vs Andrey Rublev
Kimberly Birrell vs (4) Jessica Pegula Non prima 21:00
Barbora Krejcikova vs (10) Elina Svitolina Non prima 01:00
Nishesh Basavareddy vs Alexander Zverev
Court 3 – ore 17:00
Jiri Lehecka vs Tristan Boyer
Jakub Mensik vs Ethan Quinn
Camila Osorio vs (23) Jelena Ostapenko
Caty McNally vs (29) McCartney Kessler
Champions’ Court – ore 17:00
Veronika Kudermetova vs (17) Belinda Bencic
(8) Emma Navarro vs Ella Seidel
Adam Walton vs Daniil Medvedev
Karen Khachanov vs Valentin Royer
Court 10 – ore 17:00
Anastasija Sevastova vs (26) Ashlyn Krueger
Roberto Bautista Agut vs Cameron Norrie
Jenson Brooksby vs Arthur Cazaux
(24) Sofia Kenin vs Varvara Gracheva
Court 4 – ore 17:00
(32) Dayana Yastremska vs Viktoriya Tomova
(16) Clara Tauson vs Ajla Tomljanovic
Luca Nardi vs Denis Shapovalov
Brandon Nakashima vs Alexander Blockx
Court 7 – ore 17:00
Francisco Comesana vs Luciano Darderi
Magda Linette vs Rebecca Sramkova
Alexei Popyrin vs Martin Landaluce
Tallon Griekspoor vs Hamad Medjedovic
Court 8 – ore 17:00
Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs (5) Asia Muhammad / (5) Demi Schuurs
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova vs (3) Taylor Townsend / (3) Shuai Zhang
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova vs Fanny Stollar / Fang-Hsien Wu Non prima 20:30
(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
Court 9 – ore 18:00
(8) Hao-Ching Chan / (8) Xinyu Jiang vs Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
(6) Lyudmyla Kichenok / (6) Ellen Perez vs Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya Non prima 19:30
(15) Daria Kasatkina vs Lucia Bronzetti
(20) Linda Noskova vs Iva Jovic
@ il capitano (#4455798)
Luca li soffre i mancini…
Voglio proprio vedere domani il match tra Fonseca ed Atmane, non ho ancora visto il brasiliano in questo torneo e non posso giudicarlo ma ho visto il francese contro Cobolli e mi è piaciuto (Terence).
Ma non c’è solo Sinner al 3° turno ma anche Sonego e speriamo anche altri.
Facile facile Carlitos un 6-2 6-3 per lui, per Luca Nardi missione impossibile.
Vediamo un po’ come se la cava Carlitos contro il bosniaco. Dhzumur sta giocando un discreto tennis, anche se contro Bellucci non mi ha impressionato. Secondo me impegnera’ parecchio Carlitos, prevedo un set al tie-break!
Occhi puntati anche su Lucianone, speriamo che il dolore al piede sia passato, comesana e’ ovviamente alla sua portata.