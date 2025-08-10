Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 10 Agosto 2025

10/08/2025 08:16 2 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06
Luca Nardi ITA, 2003.08.06

USA Masters 1000 Cincinnati – hard
R64 Nardi ITA – Shapovalov CAN 3° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

R64 Comesana ARG – Darderi ITA Inizio 17:00

R64 Comesana ARG – Darderi ITA Inizio 17:00



BUL CH 50 Sofia – terra
Q1 Agamenone ITA – Latinovic SRB Inizio 09:00

ATP Sofia
Franco Agamenone [2]
A
6
2
Stefan Latinovic
40
2
2
Q1 Djuric SRB – Bilardo ITA 2° inc, ore 14

Q1 Djuric SRB – Bilardo ITA 2° inc, ore 14



GRE CH 50 Hersonissos – hard
Q1 Fellin ITA – Vasiliauskas LTU 4° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Andaloro ITA – Makk HUN Inizio 09:00

ATP Hersonissos
Fabrizio Andaloro [1]
0
2
2
Peter Makk
0
6
1
Q1 Castagnola ITA – Azoidis GRE 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Moroni ITA – Nedelko RUS 2° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Todi – terra
Q1 De Marchi ITA – Bronzetti ITA Inizio 10:00

ATP Todi
Andrea De Marchi
0
0
Alberto Bronzetti [10]
15
1
Q1 Vasa FIN – Betti ITA 2° inc. ore 10:00

Q1 Vasa FIN – Betti ITA 2° inc. ore 10:00

Q1 Genier SUI – Noce ITA 3° inc. ore 10:00

Q1 Genier SUI – Noce ITA 3° inc. ore 10:00

Q1 Guerrieri ITA – Tabacco ITA Inizio 10:00

ATP Todi
Andrea Guerrieri [5]
30
1
Giorgio Tabacco
15
0
Q1 Umena ITA – Romano ITA 2° inc. ore 10:00

Q1 Umena ITA – Romano ITA 2° inc. ore 10:00

Q1 Agostini ITA – Ferrari ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Picchione ITA – Hrazdil CZE 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Jorda Sanchis ESP – Angelini ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Bosio ITA – Dominko SLO 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Prashanth IND – Tabacco ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Juarez ITA – Pearson AUS Non prima 16:00

Q1 Juarez ITA – Pearson AUS Non prima 16:00



USA WTA 1000 Cincinnati – hard
2T Paolini ITA – Sakkari GRE ore 17:00

2T Paolini ITA – Sakkari GRE ore 17:00

2T Kasatkina AUS – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 19:30

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

MarcoP 10-08-2025 09:12

Oggi a Cincinnati dura per gli italiani:
Nardi vince solo se il canadese gioca male.
Per Darderi incognita caviglia.
Paolini di questi tempi è una incognita.
Bronzetti contro pronostico.

 2
Jack (Guest) 10-08-2025 08:28

Sono rientrato oggi in Italia, ma Musetti che perde contro Bonzi è una cosa inguardabile. Fortuna Jannik che non ti delude mai.

 1
