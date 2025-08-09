Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo 4 azzurri (Live)
Combined Cincinnati – 2° Turno – hard
P&G Center Court – ore 17:00
Iga Swiatek vs Anastasia Potapova
Pedro Martinez vs Tommy Paul
Jannik Sinner vs Daniel Elahi Galan
Aryna Sabalenka vs Marketa Vondrousova (Non prima 01:00)
Taylor Fritz vs Emilio Nava
Grandstand – ore 17:00
Casper Ruud vs Arthur Rinderknech
Eva Lys vs Madison Keys (Non prima 19:00)
Elena Rybakina vs Renata Zarazua
Frances Tiafoe vs Roberto Carballes Baena (Non prima 01:00)
Leolia Jeanjean vs Amanda Anisimova (Non prima 02:30)
Court 3 – ore 17:00
Roman Safiullin vs Holger Rune
Leylah Fernandez vs Jessica Bouzas Maneiro
Taylor Townsend vs Liudmila Samsonova
Alejandro Davidovich Fokina vs Joao Fonseca
Champions’ Court – ore 17:00
Alex Michelsen vs Corentin Moutet
Stefanos Tsitsipas vs Fabian Marozsan
Olga Danilovic vs Emma Raducanu
Anna Kalinskaya vs Peyton Stearns
Court 10 – ore 17:00
Benjamin Bonzi vs Lorenzo Musetti
Maya Joint vs Beatriz Haddad Maia
Clervie Ngounoue vs Elise Mertens
Terence Atmane vs Flavio Cobolli
Court 4 – ore 17:00
Tatjana Maria vs Marta Kostyuk
Tomas Martin Etcheverry vs Felix Auger-Aliassime
Sebastian Baez vs Gabriel Diallo
Yue Yuan vs Diana Shnaider
Court 7 – ore 17:00
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs /
Su-Wei Hsieh / Ena Shibahara vs Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
Tomas Machac vs Adrian Mannarino
Ekaterina Alexandrova vs Lulu Sun
Court 8 – ore 17:00
Magda Linette / Clara Tauson vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Emma Navarro / Margaret Navarro vs Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
Iva Jovic / Ashlyn Krueger vs Hailey Baptiste / Jessica Pegula
Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko vs Anna Danilina / Aleksandra Krunic
Court 9 – ore 17:00
Anastasia Pavlyuchenkova vs Aoi Ito
Magdalena Frech vs Sorana Cirstea
Coleman Wong vs Ugo Humbert
Zizou Bergs vs Lorenzo Sonego
TAG: Masters 1000 Cincinnati, Masters 1000 Cincinnati 2025, WTA 1000 Cincinnati, WTA 1000 Cincinnati 2025
