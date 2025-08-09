Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo 4 azzurri (Live)

Combined Cincinnati – 2° Turno – hard

P&G Center Court – ore 17:00

Iga Swiatek vs Anastasia Potapova



WTA Cincinnati Iga Swiatek [3] • Iga Swiatek [3] 0 1 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Iga Swiatek 1-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Pedro Martinez vs Tommy Paul



Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner vs Daniel Elahi Galan



Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka vs Marketa Vondrousova (Non prima 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz vs Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 17:00

Casper Ruud vs Arthur Rinderknech



ATP Cincinnati Casper Ruud [11] • Casper Ruud [11] 15 0 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Ruud 15-0 0-0

Eva Lys vs Madison Keys (Non prima 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Elena Rybakina vs Renata Zarazua



Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe vs Roberto Carballes Baena (Non prima 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean vs Amanda Anisimova (Non prima 02:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 17:00

Roman Safiullin vs Holger Rune



ATP Cincinnati Roman Safiullin • Roman Safiullin 30 0 Holger Rune [7] Holger Rune [7] 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0

Leylah Fernandez vs Jessica Bouzas Maneiro



Il match deve ancora iniziare

Taylor Townsend vs Liudmila Samsonova



Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina vs Joao Fonseca



Il match deve ancora iniziare

Champions’ Court – ore 17:00

Alex Michelsen vs Corentin Moutet



ATP Cincinnati Alex Michelsen [28] Alex Michelsen [28] 0 0 Corentin Moutet Corentin Moutet 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Stefanos Tsitsipas vs Fabian Marozsan



Il match deve ancora iniziare

Olga Danilovic vs Emma Raducanu



Il match deve ancora iniziare

Anna Kalinskaya vs Peyton Stearns



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – ore 17:00

Benjamin Bonzi vs Lorenzo Musetti



ATP Cincinnati Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 0 0 Lorenzo Musetti [8] • Lorenzo Musetti [8] 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-2 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Maya Joint vs Beatriz Haddad Maia



Il match deve ancora iniziare

Clervie Ngounoue vs Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane vs Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 17:00

Tatjana Maria vs Marta Kostyuk



WTA Cincinnati Tatjana Maria Tatjana Maria 30 0 Marta Kostyuk [25] • Marta Kostyuk [25] 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Tomas Martin Etcheverry vs Felix Auger-Aliassime



Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez vs Gabriel Diallo



Il match deve ancora iniziare

Yue Yuan vs Diana Shnaider



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – ore 17:00

(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs /



Il match deve ancora iniziare

Su-Wei Hsieh / Ena Shibahara vs Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe



Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac vs Adrian Mannarino



Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Alexandrova vs Lulu Sun



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – ore 17:00

Magda Linette / Clara Tauson vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



WTA Cincinnati Magda Linette / Clara Tauson Magda Linette / Clara Tauson 15 1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls • Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 1-0 Magda Linette / Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Emma Navarro / Margaret Navarro vs Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi



Il match deve ancora iniziare

Iva Jovic / Ashlyn Krueger vs Hailey Baptiste / Jessica Pegula



Il match deve ancora iniziare

Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko vs Anna Danilina / Aleksandra Krunic



Il match deve ancora iniziare

WTA Cincinnati Anastasia Pavlyuchenkova [27] Anastasia Pavlyuchenkova [27] 30 0 Aoi Ito • Aoi Ito 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Aoi Ito 0-15 0-30 0-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Magdalena Frech vs Sorana Cirstea



Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong vs Ugo Humbert



Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs vs Lorenzo Sonego



Il match deve ancora iniziare