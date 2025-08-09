Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo 4 azzurri (Live)

09/08/2025 13:43 Nessun commento
Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 - Foto ATPTour
Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 - Foto ATPTour

USA Combined Cincinnati – 2° Turno – hard

P&G Center Court – ore 17:00
Iga Swiatek POL vs Anastasia Potapova RUS

WTA Cincinnati
Iga Swiatek [3]
0
1
Anastasia Potapova
0
0
Pedro Martinez ESP vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Daniel Elahi Galan COL

Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka BLR vs Marketa Vondrousova CZE (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Casper Ruud NOR vs Arthur Rinderknech FRA

ATP Cincinnati
Casper Ruud [11]
15
0
Arthur Rinderknech
0
0
Eva Lys GER vs Madison Keys USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Elena Rybakina KAZ vs Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe USA vs Roberto Carballes Baena ESP (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA vs Amanda Anisimova USA (Non prima 02:30)

Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 17:00
Roman Safiullin RUS vs Holger Rune DEN

ATP Cincinnati
Roman Safiullin
30
0
Holger Rune [7]
30
0
Leylah Fernandez CAN vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare

Taylor Townsend USA vs Liudmila Samsonova RUS

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Joao Fonseca BRA

Il match deve ancora iniziare



Champions’ Court – ore 17:00
Alex Michelsen USA vs Corentin Moutet FRA

ATP Cincinnati
Alex Michelsen [28]
0
0
Corentin Moutet
0
0
Stefanos Tsitsipas GRE vs Fabian Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare

Olga Danilovic SRB vs Emma Raducanu GBR

Il match deve ancora iniziare

Anna Kalinskaya RUS vs Peyton Stearns USA

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 17:00
Benjamin Bonzi FRA vs Lorenzo Musetti ITA

ATP Cincinnati
Benjamin Bonzi
0
0
Lorenzo Musetti [8]
40
2
Maya Joint AUS vs Beatriz Haddad Maia BRA

Il match deve ancora iniziare

Clervie Ngounoue USA vs Elise Mertens BEL

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Flavio Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 17:00
Tatjana Maria GER vs Marta Kostyuk UKR

WTA Cincinnati
Tatjana Maria
30
0
Marta Kostyuk [25]
40
1
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Felix Auger-Aliassime CAN

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Gabriel Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare

Yue Yuan CHN vs Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 17:00
(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs it / it

Il match deve ancora iniziare

Su-Wei Hsieh TPE / Ena Shibahara JPN vs Gabriela Dabrowski CAN / Erin Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac CZE vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Alexandrova RUS vs Lulu Sun NZL

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 17:00
Magda Linette POL / Clara Tauson DEN vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Cincinnati
Magda Linette / Clara Tauson
15
1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
30
0
Emma Navarro USA / Margaret Navarro USA vs Giuliana Olmos MEX / Aldila Sutjiadi INA

Il match deve ancora iniziare

Iva Jovic USA / Ashlyn Krueger USA vs Hailey Baptiste USA / Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare

Barbora Krejcikova CZE / Jelena Ostapenko LAT vs Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – ore 17:00
Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Aoi Ito JPN
WTA Cincinnati
Anastasia Pavlyuchenkova [27]
30
0
Aoi Ito
0
1
Magdalena Frech POL vs Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong HKG vs Ugo Humbert FRA

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Lorenzo Sonego ITA

Il match deve ancora iniziare

