Challenger Cordenons, Bonn, Grodzisk Mazowiecki e Chicago: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
CHALLENGER 🇮🇹 Cordenons (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

13:30 🇩🇪 Stebe C-M. vs 🇭🇺 Piros Z.
Il match deve ancora iniziare

15:00 🇦🇷 Rodriguez Taverna S. vs 🇷🇸 Lajovic D.

Il match deve ancora iniziare

16:30 🇦🇹 Neumayer L. vs 🇦🇷 Kicker N.

Il match deve ancora iniziare

19:00 🇪🇸 Taberner C. vs 🇵🇪 Bueno G.

Il match deve ancora iniziare

13:30 Kolar Z. / Serdarusic N. vs Arias B. / Dellien Velasco M. A.

Il match deve ancora iniziare

15:00 Mansilla Diez M. / Pujol Navarro B. vs Paulson A. / Vrbensky M.

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 🇩🇪 Bonn (Germania) – Quarti di Finale, terra battuta

Centre Court – ore 11:00
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Raphael Collignon BEL
Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon ARG vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Tim Ruehl GER / Patrick Zahraj GER vs Gerard Campana Lee KOR / Anton Matusevich GBR

Il match deve ancora iniziare

Vilius Gaubas LTU vs Joel Schwaerzler AUT (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Match Court 2 – ore 13:30
Timofey Skatov KAZ vs Yanaki Milev BUL

Il match deve ancora iniziare

Neil Oberleitner AUT / Mick Veldheer NED vs Victor Cornea ROU / Sergio Martos Gornes ESP (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 🇵🇱 Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – Quarti di Finale, cemento

Center Court – ore 12:00
Francesco Maestrelli ITA vs Dino Prizmic CRO
Il match deve ancora iniziare

Giulio Zeppieri ITA vs Harold Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Thijmen Loof NED / Arthur Reymond FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL vs Daniil Glinka EST (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – ore 16:00
Federico Cina ITA vs Ugo Blanchet FRA

Il match deve ancora iniziare

JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 🇺🇸 Chicago (USA) – Quarti di Finale, cemento

CENTER COURT – ore 18:00
Trevor Svajda USA vs Garrett Johns USA
Il match deve ancora iniziare

Michael Zheng USA vs Hady Habib LBN

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Giles Hussey GBR

Il match deve ancora iniziare

Theodore Winegar USA / Michael Zheng USA vs Andrew Fenty USA / Darian King BAR (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 20:00
Yibing Wu CHN vs Yu Hsiou Hsu TPE

Il match deve ancora iniziare

Mac Kiger USA / Ryan Seggerman USA vs Cleeve Harper CAN / Dhakshineswar Suresh IND

Il match deve ancora iniziare

