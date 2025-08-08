Challenger Cordenons, Bonn, Grodzisk Mazowiecki e Chicago: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
CHALLENGER 🇮🇹 Cordenons (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta
13:30 🇩🇪 Stebe C-M. vs 🇭🇺 Piros Z.
15:00 🇦🇷 Rodriguez Taverna S. vs 🇷🇸 Lajovic D.
16:30 🇦🇹 Neumayer L. vs 🇦🇷 Kicker N.
19:00 🇪🇸 Taberner C. vs 🇵🇪 Bueno G.
13:30 Kolar Z. / Serdarusic N. vs Arias B. / Dellien Velasco M. A.
15:00 Mansilla Diez M. / Pujol Navarro B. vs Paulson A. / Vrbensky M.
CHALLENGER 🇩🇪 Bonn (Germania) – Quarti di Finale, terra battuta
Centre Court – ore 11:00
Joao Lucas Reis Da Silva vs Raphael Collignon
Lautaro Midon vs Jurij Rodionov
Tim Ruehl / Patrick Zahraj vs Gerard Campana Lee / Anton Matusevich
Vilius Gaubas vs Joel Schwaerzler (Non prima 17:00)
Match Court 2 – ore 13:30
Timofey Skatov vs Yanaki Milev
Neil Oberleitner / Mick Veldheer vs Victor Cornea / Sergio Martos Gornes (Non prima 15:30)
CHALLENGER 🇵🇱 Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – Quarti di Finale, cemento
Center Court – ore 12:00
Francesco Maestrelli vs Dino Prizmic
Giulio Zeppieri vs Harold Mayot
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Thijmen Loof / Arthur Reymond (Non prima 16:00)
Kamil Majchrzak vs Daniil Glinka (Non prima 18:00)
Court 13 – ore 16:00
Federico Cina vs Ugo Blanchet
JiSung Nam / Takeru Yuzuki vs Joshua Paris / Marcus Willis (Non prima 18:00)
CHALLENGER 🇺🇸 Chicago (USA) – Quarti di Finale, cemento
CENTER COURT – ore 18:00
Trevor Svajda vs Garrett Johns
Michael Zheng vs Hady Habib
August Holmgren vs Giles Hussey
Theodore Winegar / Michael Zheng vs Andrew Fenty / Darian King (Non prima 23:00)
COURT 1 – ore 20:00
Yibing Wu vs Yu Hsiou Hsu
Mac Kiger / Ryan Seggerman vs Cleeve Harper / Dhakshineswar Suresh
TAG: Circuito Challenger
