Cincinnati, è già sfida tra Alcaraz e Sinner sui campi d’allenamento (Video)

L’attesa è quasi finita: tra poche ore si terrà il sorteggio del tabellone maschile del Masters 1000 di Cincinnati e già si respira aria di grande tennis sui campi dell’Ohio. I protagonisti del circuito sono già al lavoro per preparare al meglio uno degli appuntamenti chiave della stagione estiva americana, ma gli occhi di tutti sono puntati soprattutto su due nomi: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Lo spagnolo e l’italiano, candidati principali al titolo e già rivali annunciati in vista del prossimo US Open, si sono incontrati oggi sui campi di allenamento, scambiandosi battute e impressioni sulla trasferta americana. Il loro faccia a faccia, anche se solo per una chiacchierata amichevole, ha acceso ulteriormente l’entusiasmo degli appassionati, che sognano già una sfida stellare tra i due sul cemento di Cincinnati.

Con l’avvicinarsi del torneo, cresce la curiosità e la voglia di assistere a un nuovo capitolo della rivalità tra Sinner, campione in carica, e Alcaraz, deciso a riscattare le ultime uscite. I due giovani fenomeni sono pronti a regalare spettacolo, e Cincinnati si prepara a vivere giorni di grande tennis, in attesa di scoprire chi sarà il re della settimana e, forse, anche il favorito per lo US Open.