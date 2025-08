Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 05 Agosto 2025

M25 Montesilvano 30000 – 1st Round

Andrea Colombo vs [2] Gabriele Pennaforti ore 10:00

Giulio Perego vs Andrea Paolini 2 incontro dalle 10:00

Ludovico Vaccari vs Giorgio Tabacco 3 incontro dalle 10:00

Simone Agostini vs [4] Ergi Kirkin 4 incontro dalle 10:00

Lorenzo Lorusso vs [5] Alessandro Pecci Non prima delle 17:30

[3] Andrea Picchione vs Vito Antonio Darderi Non prima delle 20:00

[8] Federico Iannaccone vs Noah Perfetti ore 10:00

Anthony Genov vs Andrea De marchi Non prima delle 11:30

Gabriele Vulpitta vs [6] Gianluca Cadenasso 2 incontro dalle 11:30

Daniele Rapagnetta vs Gianluca Di nicola 3 incontro dalle 11:30

Lorenzo Sciahbasi vs Fausto Tabacco 4 incontro dalle 11:30

[7] Facundo Juarez vs Giovanni Oradini ore 10:00

[1] LUCIANO EMANUEL Ambrogi vs Leonardo Primucci Non prima delle 11:30

Daniel Bagnolini vs Nicolo Toffanin 2 incontro dalle 11:30

Maximilian Figl vs Fabio De michele 3 incontro dalle 11:30

Marcus Waltersvs Gabriele VolpiSebastiano Cocolavs Maxence Rivet[1] Filippo Mazzolavs [15] Breno Rossetto Urvaneja[6] Matei Florin Breazuvs [9] Leonardo Angeloni[3] Stefan Palosivs Alessandro Spadola[6] Gabriel Ghetuvs Samuele PieriGiannicola Misasivs [7] Dragos Nicolae Cazacu[3] Edoardo Cherie lignierevs [12] Vito Dell’elba[5] Andrea Mottavs Alexandru Toubi Hebhang balanMichele Mecarellivs Francesco Ferrari[4] Denis Constantin Spiridonvs [11] Filip Apltauer

M15 Slovenska Bistrica 15000 – 2nd Round Q, 1st Round Md

[1] Michal Novansky vs [14] Filippo Giovannini Non prima delle 14:30

Gabriele Maria Noce vs Denis Petak Non prima delle 13:00

Peter Sallayvs Filiberto Fumagalli[6] Gabriel Matuszewskivs [10] Mattia Nannelli

M15 Sofia 15000 – 3rd Round Q, 1st Round Md

Dmitry Kopilevich vs Mariano Tammaro Non prima delle 12:00

[6] Luca Preda vs Samuele Seghetti Non prima delle 13:30

[4] George Lazarov vs [13] Andrea Bacaloni ore 10:30

Silvia Ambrosiovs [2] Sinja Kraus[7] Verena Melissvs [13] Enola ChiesaVeronika Podrezvs Anastasia AbbagnatoBerfu Cengizvs Lisa PigatoNoemi Basilettivs [6] Ipek Oz

W50+H Leipzig 40000 – 1st Round

Beatrice Ricci vs Lea Boskovic 2 incontro dalle 11:00

W35 Chacabuco 30000 – 3rd Round Q

[7] Beatrice Stagno vs [15] Agustina Grassi 2 incontro dalle 15:00

W15 Slovenske Konjice 15000 – 2nd Round Q, 1st Round Md

[6] Marcella Dessolis vs [13] Mara Sophie Burger ore 10:00

Nala Kovacic vs Maddalena Giordano Non prima delle 16:00

[5] Isabella Maria Serban vs Kaja Najzer Non prima delle 14:30

[1] Irina Balus vs Gloria De santis ore 10:00

Gloria Levinsky vs Barbara Dessolis Non prima delle 14:30

Sara Milanesevs [8] Angelica RaggiAurora Corvivs Teodora Miron[6] Giuliana Bestettivs Mariya YemshanovaNoemi Mainesvs Maria AndrienkoEmma Ottavia Ghirardatovs Giulia PaternoFrancesca Dell’ederavs [13] Yiru Chen[2] Aurora Ursovs [11] Lya Fernandez[3] Masha Lazarenkovs [15] Cristina Pescucci[4] Benedetta Ortenzivs [10] Eleni Karantali