Zverev ferma la corsa di Popyrin e vola in semifinale a Toronto, sfiderà Khachanov (Video)

Alexander Zverev si conferma tra i grandi protagonisti del Masters 1000 di Toronto 2025, stoppando la difesa del titolo di Alexei Popyrin con una rimonta da vero campione: 6-7(8), 6-4, 6-3 il punteggio in favore del tedesco, che torna così in semifinale in un Masters 1000 per la prima volta dal novembre scorso a Parigi-Bercy. Per Zverev si tratta della 75ª semifinale a livello ATP: nell’era moderna solo Djokovic (196) può vantare numeri superiori tra gli attuali giocatori in attività.

La partita contro Popyrin è stata una vera e propria battaglia, con Zverev che ha dovuto rimanere paziente e lucido dopo aver perso il primo set al tie-break, nonostante due set point mancati e un pizzico di sfortuna con il nastro. “Dovevo dirmi che, anche avendo perso il primo set, stavamo giocando entrambi ad un livello molto alto,” ha dichiarato il numero 3 del mondo. “Un paio di errori nel tie-break e un nastro sfortunato hanno fatto la differenza, ma ero convinto che continuando così le mie occasioni sarebbero arrivate – ed è quello che è successo.”

Il tedesco ha poi dominato i due set successivi, scattando subito in avanti sia nel secondo che nel terzo parziale e lasciando poche chance all’australiano, che veniva da una striscia di 9 vittorie consecutive in Canada tra Montreal e Toronto. Zverev ha servito in maniera impeccabile (82% di punti con la prima), chiudendo la partita con un tocco raffinato a rete.

Sfida in semifinale con Khachanov

Ad attendere Zverev in semifinale ci sarà Karen Khachanov, che ha piegato in due set il giovane americano Alex Michelsen (6-4, 7-6). Il russo, che a Toronto aveva già raggiunto la semifinale nel 2018 e nel 2019, dimostra ancora una volta il suo feeling con il torneo canadese. Nel match contro Michelsen, Khachanov ha saputo soffrire nei momenti caldi, salvando due set point sul 4-5 del secondo set grazie al servizio e imponendosi poi al tie-break con cinque punti consecutivi in chiusura. “In queste situazioni è fondamentale come reagisci mentalmente. Sono davvero felice di aver chiuso il match in due set”, ha commentato Khachanov.

Il russo, che ha vinto l’unico Masters 1000 in carriera a Parigi nel 2018, è in grande forma: nelle ultime nove partite ha perso solo una volta e, in caso di titolo, rientrerebbe nella Top 10 mondiale.

Il punto sulla semifinale

Sarà dunque Zverev-Khachanov la prima semifinale del Masters 1000 di Toronto. Da una parte un Zverev ormai stabilmente tra i migliori del mondo e deciso a prendersi un altro grande trofeo, dall’altra un Khachanov solido e in crescita, determinato a tornare protagonista nelle settimane più calde della stagione americana.





Francesco Paolo Villarico