Cincinnati 2025: torna lo spettacolo con tutti i big in campo, sorteggi e teste di serie già definiti

La grande élite del tennis mondiale è pronta a riprendersi la scena in uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati 2025, in programma dal 7 al 18 agosto. Dopo le assenze pesanti e le sorprese di Toronto e Montreal, l’evento dell’Ohio segna il vero crocevia della stagione estiva sul cemento, tappa obbligata per chi punta al massimo allo US Open.

Tornano Sinner, Alcaraz, Djokovic e Sabalenka

L’evento assume un’importanza ancor più rilevante per il ritorno in campo di alcune delle stelle più attese: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Novak Djokovic guidano il tabellone maschile dopo aver saltato il Canada, mentre Aryna Sabalenka sarà la protagonista del torneo femminile dopo il forfait di Montreal. Tutti avranno bisogno di mettere minuti nelle gambe e testare la condizione, sapendo che già dal terzo turno si prospettano sfide toste contro altri teste di serie.

Nuovo format: tabellone allargato e sei vittorie per il titolo

Come già successo in Canada, anche Cincinnati adotta per la prima volta il tabellone a 96 giocatori con 128 slot, con bye al primo turno per i primi 32 teste di serie. Ciò significa che serviranno sei vittorie in dodici giorni per conquistare il trofeo (sette se non si parte da testa di serie). Il sorteggio dei tabelloni si terrà martedì 5 agosto.

Le teste di serie maschili: Sinner e Alcaraz dalla parte opposta

Nel maschile, Sinner e Alcaraz possono incontrarsi solo in una ipotetica finale, ma già dagli ottavi le insidie non mancano. Ecco l’ordine dei 32 teste di serie dell’ATP Cincinnati 2025:

1. Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz

3. Alexander Zverev

4. Taylor Fritz

5. Novak Djokovic

6. Ben Shelton

7. Álex de Miñaur

8. Holger Rune

9. Lorenzo Musetti

10. Andrey Rublev

11. Frances Tiafoe

12. Casper Ruud

13. Daniil Medvedev

14. Tommy Paul

15. Karen Khachanov

16. Flavio Cobolli

17. Jakub Mensik

18. Alejandro Davidovich

19. Arthur Fils

20. Tomas Machac

21. Ugo Humbert

22. Francisco Cerúndolo

23. Alexei Popyrin

24. Jiri Lehecka

25. Félix Auger-Aliassime

26. Denis Shapovalov

27. Stefanos Tsitsipas

28. Tallon Griekspoor

29. Brandon Nakashima

30. Sebastian Korda

31. Alex Michelsen

32. Luciano Darderi

Sinner e Alcaraz dovranno guardarsi dalle sorprese già al terzo turno (possibile Michelsen per entrambi), mentre negli ottavi potrebbero affrontare giocatori in crescita come Cobolli o Khachanov, oppure clienti storicamente scomodi come Medvedev e Paul. In chiave quarti di finale, l’incrocio con Djokovic resta il più suggestivo, ma attenzione anche a Shelton e De Miñaur.

Il tabellone femminile: Sabalenka guida le favorite

Nel WTA 1000, Aryna Sabalenka guida le teste di serie e torna dopo l’assenza canadese. Queste le prime 32:

1. Aryna Sabalenka

2. Cori Gauff

3. Iga Swiatek

4. Jessica Pegula

5. Amanda Anisimova

6. Madison Keys

7. Jasmine Paolini

8. Emma Navarro

9. Elena Rybakina

10. Elina Svitolina

11. Karolina Muchova

12. Ekaterina Alexandrova

13. Liudmila Samsonova

14. Diana Shnaider

15. Daria Kasatkina

16. Clara Tauson

17. Belinda Bencic

18. Beatriz Haddad-Maia

19. Elise Mertens

20. Linda Noskova

21. Leylah Fernández

22. Magdalena Frech

23. Jelena Ostapenko

24. Sofia Kenin

25. Marta Kostyuk

26. Ashlyn Krueger

27. Anastasia Pavlyuchenkova

28. Anna Kalinskaya

29. McCartney Kessler

30. Emma Raducanu

31. Magda Linette

32. Dayana Yastremska

Possibile semifinale tra Sabalenka e Swiatek, con Raducanu potenziale avversaria per una delle grandi favorite già al terzo turno. Anisimova e Keys rappresentano minacce importanti nei quarti, mentre Paolini e Tauson possono risultare avversarie ostiche a seconda della giornata.

Possibili incroci chiave

* Terzo turno: teste di serie 1-8 contro 25-32, 9-16 contro 17-24

* Ottavi: 1-4 contro 13-16, 5-8 contro 9-12

* Quarti: 1-4 contro 5-8

Cincinnati promette emozioni forti: il rientro dei big, tanti possibili incroci e la corsa al titolo che, mai come quest’anno, appare apertissima sia al maschile che al femminile.





