Masters 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Taylor Fritz resiste a Lehecka e conquista i quarti dopo tre tie-break a Toronto

Taylor Fritz conferma il suo momento di crescita e continua a imporsi come uno dei grandi protagonisti di questa estate americana. L’americano si è guadagnato un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto 2025 dopo aver superato Jiri Lehecka in una delle battaglie più memorabili della stagione: 7-6(4), 6-7(5), 7-6(5) il punteggio finale, dopo quasi tre ore di gioco senza che nessuno dei due cedesse mai il servizio.

È stata una partita giocata ad altissima intensità, in cui entrambi hanno mostrato grande solidità e carattere nei momenti chiave: Fritz ha dovuto annullare ben nove palle break, dimostrando sangue freddo e lucidità in ogni situazione delicata. Nessun game di servizio perso, tante emozioni e tre tie-break a decretare un vincitore, segno dell’equilibrio totale in campo.

Il numero uno americano, ormai sempre più stabile tra i migliori del circuito, affronterà ora Andrey Rublev per un posto in semifinale. Con questa vittoria, Fritz consolida il suo status di serio candidato al titolo, mostrando ancora una volta di poter competere e vincere anche nei match più duri e tirati della stagione.

Masters 1000 Toronto (Canada) – 4° Turno, cemento

Frances Tiafoevs Alex de Minaur

Andrey Rublev vs Alejandro Davidovich Fokina



Flavio Cobolli vs Ben Shelton (Non prima 01:00)



Jiri Lehecka vs Taylor Fritz



Motorola razr Grandstand Court – ore 18:30

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Nikola Mektic / Rajeev Ram



Austin Krajicek / Horacio Zeballos vs Joe Salisbury / Neal Skupski



Andre Goransson / Sem Verbeek vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni (Non prima 22:00)



Harri Heliovaara / Henry Patten vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith