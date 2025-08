Victoria Mboko avanza ancora a Montreal: eliminata Coco Gauff in due set! (con le dichiarazioni delle due giocatrici e il Video della partita)

Montreal ha una nuova stella, e si chiama Victoria Mboko. A soli 18 anni, la giovane canadese è diventata la protagonista assoluta del WTA 1000 di Montreal 2025 grazie a una straordinaria vittoria contro la prima testa di serie, Coco Gauff, liquidata in due set e poco più di un’ora di gioco. Con questo risultato, Mboko entra tra le prime 55 del ranking mondiale e si conferma promessa già realtà del tennis femminile.

Una serata da ricordare

“È stato uno dei match più importanti della mia carriera – ha raccontato Mboko, ancora incredula, in conferenza stampa –. Giocare contro Coco non è mai facile: è la numero 2 del mondo, per me è stata una grande opportunità e sono contenta di aver mantenuto la calma nei momenti cruciali”. Emozionata e ancora un po’ sotto shock per quanto accaduto, Victoria ha aggiunto: “Non so nemmeno cosa dire, è successo tutto così in fretta. C’era tantissima gente, una bellissima atmosfera. Sono molto felice di come sia andata e di poter continuare il mio percorso qui davanti al pubblico di casa”.

La gestione del secondo set

Mboko non ha nascosto le difficoltà avute soprattutto nel secondo set, quando Gauff sembrava poter rientrare in partita: “Sinceramente, non ho sentito troppa pressione. Ho cercato di restare ancora più rilassata del solito, anche quando lei era avanti nel punteggio. Ho guardato il mio team che mi ha trasmesso tranquillità e mi ha aiutato a rimanere solida e a non avere paura”.

Gauff ammette: “Mboko ha giocato meglio, meritava di vincere”

Dopo l’incontro, Coco Gauff ha riconosciuto senza esitazioni i meriti della giovane avversaria: “Ha giocato davvero un match fantastico, era in grande forma e ha meritato la vittoria. Io ho commesso qualche errore di troppo, ma sapevo che sarebbe stato un incontro difficile. Negli altri match non ero al massimo, ma ero riuscita comunque a superare gli ostacoli. Oggi però, appena ho calato un attimo l’intensità, lei ne ha approfittato subito”.

Gauff ha poi analizzato le ragioni della sua prestazione sotto tono: “Mi ero allenata bene nelle ultime settimane, ma forse saltare Washington per preparare meglio Montreal non è stata la scelta giusta. Probabilmente mi sarebbe servito giocare più partite. Ora spero di ritrovare il ritmo tra Cincinnati e New York”.

Una futura stella, ma “nessun paragone”

Alla domanda se vedesse in Mboko una sorta di “nuova Gauff”, la statunitense ha risposto chiaramente: “No, siamo giocatrici e persone molto diverse. Non mi sono mai paragonata a nessuno, né a Serena né a Venus, e non credo sia giusto farlo neanche con Victoria. Ha davanti a sé un futuro brillante, è atletica, colpisce benissimo la palla e ha una grande attitudine in campo”.

Una notte da sogno per il tennis canadese, che ora può davvero sognare in grande con Victoria Mboko.





Francesco Paolo Villarico